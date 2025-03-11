E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon satıcılarının performans verilerini analiz etmelerine ve karlı ürünler bulmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım aracıdır.
Heap
heap.io
Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, Kuzey Amerika'daki işletmeler için e-ticaret yönetim platformudur, entegrasyonlar ile operasyonları optimize eder ve işlemleri kolaylaştırır.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs, geliştirici desteği olmadan müşteri verilerini izleyip analiz etmeye yardımcı olan bir no-code müşteri veri platformudur.
Stackline
stackline.com
Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm müşteri verilerinizi tek bir platformda birleştirerek, müşteri etkileşimlerini analiz etmeye ve pazarlama etkinizi değerlendirmeye yardımcı olur.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
edrone
edrone.me
edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.
Klar
getklar.com
Klar, e-ticaret verilerinizi merkezi bir yerde toplar, özelleştirir ve karar almanızı kolaylaştırır. Gelir, müşteri kazanımı ve performans raporları sunar.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, online işletmelerin dönüşüm kayıplarını ve gelir düşüşlerini anında tespit edip düzeltmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
OWOX
owox.com
OWOX, Google Sayfaları ile veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi sağlayarak kullanıcıların raporlar oluşturmasını kolaylaştıran bir tehdidi uygulamadır.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics, müşteri davranışlarını analiz eden ve pazarlama otomasyonu yapan bir platformdur, işletmelerin müşteri edinimini ve elde tutmayı iyileştirmesine yardımcı olur.
Graas
graas.ai
Graas, 100+ platformdan veri toplayarak Pazar yerleri, marka web siteleri, reklamlar ve envanter üzerinde kapsamlı analiz sağlar.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocommerce, Shopify ve Magento için kodsuz Google Analytics ve Pixel entegrasyon aracıdır. 10.000'den fazla ürünü tek tıkla senkronize eder.
Littledata
littledata.io
Littledata, işletmelerin Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarını optimize etmelerine ve müşteri verilerini takip ederek gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir veri entegrasyon platformudur.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, ürün feed'lerini optimize ederek e-ticaret kanallarında satış performansını artıran bir yem yönetimi çözümüdür.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, verimlerinizi entegre eden ve raporlama sunan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve içgörü sağlamak için destek sunar.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satış süreçlerini kolaylaştıran, olası satışları takip eden ve analiz eden bir satış yönetimi uygulamasıdır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için veri sağlayan bir takip uygulamasıdır. Kullanıcılar, reklam performansını gerçek zamanlı olarak görebilir.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, e-ticaret ekiplerinin otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel Insights, Shopify üzerindeki e-ticaret mağazaları için veri analizi yaparak müşteri elde tutma ve satış performansını artırmaya yardımcı olan bir analiz aracıdır.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise, Amazon satıcıları için finansal analiz, anahtar kelime optimizasyonu, envanter yönetimi ve daha fazlasını sunarak işlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync, markaların ürün içeriklerini dijital kanallarda doğru ve tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric, e-ticaret şirketlerine pazarlama atıflarını çözme ve veri odaklı kararlar alma konusunda yardımcı olan bir analiz uygulamasıdır.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight, çevrimiçi mağazaları derleyerek küresel e-ticaret veritabanı sunar; trafik, sektör, teknoloji kullanımı ve karar vericiler hakkında bilgi sağlar.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.
Tracify
tracify.ai
Tracify, e-ticaret şirketlerinin çok kanallı pazarlama etkinliklerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan GDPR uyumlu bir yazılımdır.
Conjura
conjura.com
Conjura, veri destekli öneri motoruyla e-ticaret performansınızı optimize ederek işinizi kârlı hale getirmenizi sağlar.
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-ticaret işletmeleri için tümleşik bir pazarlama platformudur. Site trafiğini artırma, alıcılarla etkileşim ve gelir ölçümü sağlar.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks, veri yönetimi, raporlama ve analiz araçları sunarak pazarlama süreçlerini otomatikleştiren kapsamlı bir platformdur.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
Sensai Metrics, e-ticaret mağazalarını analiz eden ve kullanıcıların veri bazlı içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir SAAS uygulamasıdır.
Radix
radixhaven.com
Radix app, işinizi anlamak için 100'den fazla KPI ile gerçek zamanlı içgörü sunan bir analiz platformudur. 14 günlük ücretsiz deneme imkanı vardır.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Foxintelligence, e-ticaret aktivitelerini gerçek işlemlere dayanarak ölçer ve güvenilir içgörüler sunar. Gizliliğe öncelik verir.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow, markaların ve perakendecilerin fiyat, promosyon, rakipler ve ürün verilerini analiz etmelerini sağlayan bir pazar analiz yazılımıdır.
StackTome
stacktome.com
StackTome, e-ticaret işletmeleri için SEO’yu artırarak organik trafiği güçlendiren, müşteri deneyimini analiz eden ve olumsuz geri bildirimlere hızlı yanıt veren bir inceleme yönetim uygulamasıdır.
Elevar
getelevar.com
Elevar, e-ticaret ve pazarlama analitiği için dönüşüm izleme yazılımıdır. Veri analizi ve optimizasyonu yapar, müşteri davranışlarını izler.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, ajanslar ve markalar için e-ticarette büyümeyi artıran, arama performansını iyileştiren bir analiz ve danışmanlık uygulamasıdır.
Noogata
noogata.com
Noogata, Amazon için yapay zeka destekli bir e-ticaret platformudur. Rekabetçi içgörüler sunarak markaların büyümesine yardımcı olur.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işletmelerinin kârlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmelerine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
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