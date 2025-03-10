E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Noogata

noogata.com

Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çıkarması, harekete geçmesi ve dijital rafınız genelinde performans artışını ölçmesi artık çok kolay. Amazon için dünyanın ilk yapay zeka asistanı, tek bir basit akışla içgörüler, rekabetçi uyarılar ve büyüme odaklı öneriler sunuyor. Büyük ekipler için Noogata, tek bir platformda planlamanıza, strateji oluşturmanıza, görev atamanıza ve harekete geçmenize olanak tanır. Bugün herkes Amazon işini yapay zekanın gücüyle büyütebilir. Tahmin yok, stres yok, yalnızca olumlu etki yaratan içgörüler var. Amazon'un büyümesi için yapay zekanın gücünün kilidini açın: - Markanızı olumlu yönde etkilemek için harekete geçebileceğiniz öngörüler ve stratejiler edinin - Rakip markaları bulun ve dijital rafınız için pazar payını izleyin - Organik dönüşümü teşvik etmek ve görünürlüğü artırmak için ürün içeriğini optimize edin - Aramadan yararlanın rakiplerinizin önünde trend fırsatları - Ürününüzün ilgili rakip ürünlerle nasıl rekabet ettiğini anlayın - Yatırım getirisini artırmak ve ACoS'yi azaltmak için reklam stratejilerine tersine mühendislik yapın Satışlarda hiper büyümenin kilidini nasıl açabileceğinizi, dijital raf performansını nasıl iyileştirebileceğinizi ve Amazon işinizi Amazon'un gücüyle nasıl büyütebileceğinizi keşfedin AI.