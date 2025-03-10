E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon satıcılarının performans verilerini analiz etmelerine ve karlı ürünler bulmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım aracıdır.
Heap
heap.io
Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, Kuzey Amerika'daki işletmeler için e-ticaret yönetim platformudur, entegrasyonlar ile operasyonları optimize eder ve işlemleri kolaylaştırır.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs, geliştirici desteği olmadan müşteri verilerini izleyip analiz etmeye yardımcı olan bir no-code müşteri veri platformudur.
Stackline
stackline.com
Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm müşteri verilerinizi tek bir platformda birleştirerek, müşteri etkileşimlerini analiz etmeye ve pazarlama etkinizi değerlendirmeye yardımcı olur.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
edrone
edrone.me
edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.
Klar
getklar.com
Klar, e-ticaret verilerinizi merkezi bir yerde toplar, özelleştirir ve karar almanızı kolaylaştırır. Gelir, müşteri kazanımı ve performans raporları sunar.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, online işletmelerin dönüşüm kayıplarını ve gelir düşüşlerini anında tespit edip düzeltmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
OWOX
owox.com
OWOX, Google Sayfaları ile veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi sağlayarak kullanıcıların raporlar oluşturmasını kolaylaştıran bir tehdidi uygulamadır.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics, müşteri davranışlarını analiz eden ve pazarlama otomasyonu yapan bir platformdur, işletmelerin müşteri edinimini ve elde tutmayı iyileştirmesine yardımcı olur.
Graas
graas.ai
Graas, 100+ platformdan veri toplayarak Pazar yerleri, marka web siteleri, reklamlar ve envanter üzerinde kapsamlı analiz sağlar.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocommerce, Shopify ve Magento için kodsuz Google Analytics ve Pixel entegrasyon aracıdır. 10.000'den fazla ürünü tek tıkla senkronize eder.
Littledata
littledata.io
Littledata, işletmelerin Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarını optimize etmelerine ve müşteri verilerini takip ederek gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir veri entegrasyon platformudur.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, ürün feed'lerini optimize ederek e-ticaret kanallarında satış performansını artıran bir yem yönetimi çözümüdür.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, verimlerinizi entegre eden ve raporlama sunan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve içgörü sağlamak için destek sunar.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satış süreçlerini kolaylaştıran, olası satışları takip eden ve analiz eden bir satış yönetimi uygulamasıdır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için veri sağlayan bir takip uygulamasıdır. Kullanıcılar, reklam performansını gerçek zamanlı olarak görebilir.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, e-ticaret ekiplerinin otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel Insights, Shopify üzerindeki e-ticaret mağazaları için veri analizi yaparak müşteri elde tutma ve satış performansını artırmaya yardımcı olan bir analiz aracıdır.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise, Amazon satıcıları için finansal analiz, anahtar kelime optimizasyonu, envanter yönetimi ve daha fazlasını sunarak işlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync, markaların ürün içeriklerini dijital kanallarda doğru ve tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric, e-ticaret şirketlerine pazarlama atıflarını çözme ve veri odaklı kararlar alma konusunda yardımcı olan bir analiz uygulamasıdır.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight, çevrimiçi mağazaları derleyerek küresel e-ticaret veritabanı sunar; trafik, sektör, teknoloji kullanımı ve karar vericiler hakkında bilgi sağlar.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.
Tracify
tracify.ai
Tracify, e-ticaret şirketlerinin çok kanallı pazarlama etkinliklerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan GDPR uyumlu bir yazılımdır.
Conjura
conjura.com
Conjura, veri destekli öneri motoruyla e-ticaret performansınızı optimize ederek işinizi kârlı hale getirmenizi sağlar.
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-ticaret işletmeleri için tümleşik bir pazarlama platformudur. Site trafiğini artırma, alıcılarla etkileşim ve gelir ölçümü sağlar.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks, veri yönetimi, raporlama ve analiz araçları sunarak pazarlama süreçlerini otomatikleştiren kapsamlı bir platformdur.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, e-ticaret mağazalarını farklı veri bilimi modelleriyle analiz ederek müşterilerimize gelirlerini ölçeklendirmelerine, bütçelerini optimize etmelerine ve analizlerde zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler, tahminler ve öneriler sunar.
Radix
radixhaven.com
Radix Haven analiz platformuyla gerçek zamanlı içgörüleri takip edin. İşletmenizi anlamak için 100'den fazla KPI. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Güvenilir ve gizlilik öncelikli. Foxintelligence, e-ticaretin etkinliğini ölçer. Hiçbir şey tahmin edilmez, her şey gerçek işlemlere dayanmaktadır. Güvenilir içgörülere erişin.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow bir pazar analitiğidir SAAS, markaların ve perakendecilerin fiyatlandırma, promosyonlar, rakipler, pozisyonlar, raf payı, incelemeler, ürün içerikleri ve marka uyumluluğu ile ilgili milyonlarca ürün verisini analiz etmesine olanak tanır; böylece pazarın her yönünü izleyebilir, kontrol edebilir ve analiz edebilirler. aynı zamanda değişikliklere tepki verir ve gelirleri ve karlılığı en üst düzeye çıkarır. Bu, halihazırda faydalı olan içgörülerimiz, kendimize ait esnek BI platformumuz ve yapılandırılabilir otomasyonlarımız, uyarılarımız ve entegrasyonlarımız aracılığıyla gerçekleştirilir.
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya semantik olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğini anlayın. Olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt verin ve çevrimiçi itibarınızı yönetmek için en iyi yorumları sosyal içerik olarak kullanın.
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyüme fırsatlarını keşfedip önceliklendirmesine, listeleri ve kampanyaları optimize etmek için stratejik planlar oluşturmasına ve optimizasyonların etkinliğini ölçmesine yardımcı olan sistem olan AI Accelerator'ın temelini oluşturuyor. Rakiplerinin aksine, Analytic Index'in çözümleri tüm büyük çevrimiçi perakendecileri kapsar, bütünsel rekabet verileri sunar ve anında değer sağlar. Analytic Index ile çalışan ajanslar ve markalar, e-ticarette zamandan tasarruf etmelerine, tam şeffaflık kazanmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olan amansız bir müttefik kazanır.
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çıkarması, harekete geçmesi ve dijital rafınız genelinde performans artışını ölçmesi artık çok kolay. Amazon için dünyanın ilk yapay zeka asistanı, tek bir basit akışla içgörüler, rekabetçi uyarılar ve büyüme odaklı öneriler sunuyor. Büyük ekipler için Noogata, tek bir platformda planlamanıza, strateji oluşturmanıza, görev atamanıza ve harekete geçmenize olanak tanır. Bugün herkes Amazon işini yapay zekanın gücüyle büyütebilir. Tahmin yok, stres yok, yalnızca olumlu etki yaratan içgörüler var. Amazon'un büyümesi için yapay zekanın gücünün kilidini açın: - Markanızı olumlu yönde etkilemek için harekete geçebileceğiniz öngörüler ve stratejiler edinin - Rakip markaları bulun ve dijital rafınız için pazar payını izleyin - Organik dönüşümü teşvik etmek ve görünürlüğü artırmak için ürün içeriğini optimize edin - Aramadan yararlanın rakiplerinizin önünde trend fırsatları - Ürününüzün ilgili rakip ürünlerle nasıl rekabet ettiğini anlayın - Yatırım getirisini artırmak ve ACoS'yi azaltmak için reklam stratejilerine tersine mühendislik yapın Satışlarda hiper büyümenin kilidini nasıl açabileceğinizi, dijital raf performansını nasıl iyileştirebileceğinizi ve Amazon işinizi Amazon'un gücüyle nasıl büyütebileceğinizi keşfedin AI.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
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