E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
Yeni Uygulama Gönder
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Sellerise
sellerise.com
Selterise, özellikle Amazon satıcıları için tasarlanmış kapsamlı bir Amazon satıcı yazılım çözümüdür. Amacımız, FBA ve FBM satıcılarının bir dizi güçlü araç sağlayarak verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır: * Finansal Analitik, * Anahtar Kelime Optimizasyonu, * Ürün Listeleme Değişiklikleri, * İnceleme ve Derecelendirme Yönetimi, * Envanter Yönetimi, * FBA geri ödenmesi, * ve daha birçok gelişmiş araç. Selterise resmi bir Amazon yazılım ortağıdır ve satıcıların şunları yapmasına yardımcı olur: * İş performanslarını daha iyi anlamaya ve optimize edin, * Amazon'daki sıralamalarını iyileştirin, * müşteri geri bildirimlerini ve derecelendirmelerini yönetin, * aşırı satış yapmaktan kaçının, * ücretleri ve masrafları kurtarın, * platformdaki listelerini ve siparişlerini yönetin. İşletmenizi Amazon'da yönetmek ve ölçeklendirmek için: https://sellerise.com/ adresinden daha fazla bilgi edinmekten çekinmeyin.
Glew
glew.io
Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ve daha fazlasıyla işinizi büyütmek için anlamlı bilgiler elde etmenize olanak tanır. Her boyuttaki satıcı için oluşturulmuş üç farklı plan sunuyoruz: Glew Starter - sonsuza kadar ücretsiz ve işine yeni başlayanlar için en iyisi Glew Pro - verileriyle daha iyi kararlar vermek isteyen analiz deneyimine sahip olanlar için Glew Plus - bunlar için İşletmeleri için özel olarak oluşturulmuş özel raporlamaya ihtiyaç duyanlar
Mindsite
themindsite.com
Mindsite, e-ticaret performansınızı iyileştirmek için 20'den fazla ülkede 300'den fazla perakendeciden veri toplayan bir Dijital Raf Analizi Çözümüdür. Seçtiğiniz metriklere ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlarken sizin ve rakiplerinizin çevrimiçi performansınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Fiyat İzleme: Gerçek zamanlı fiyatları ve indirimli fiyatları izleyin. Ürün kullanılabilirliğini değerlendirin ve satın alma kutusu sahiplerini takip edin. Rakip fiyat değişikliklerini izleyin ve bunlara tepki verin. Görünürlüğün Arttırılması: Organik trafiği saatlik olarak ölçün. Arama ve kategori sıralamalarını inceleyin. Rakiplerinizi kıyaslayın ve organik trafiği iyileştirin. İçerik Optimizasyonu: Ürün başlıklarını, açıklamalarını ve görsellerini e-ticaret trendlerine uyacak şekilde hassaslaştırın. İçeriği doğruluk ve uyumluluk açısından doğrulayın. Daha üst sıralarda yer almak ve müşteri çekmek için gerekli anahtar kelimeleri kullandığınızdan emin olun. Derecelendirme ve İnceleme Analizi: Çeşitli perakendecilerden ürün derecelendirmelerini ve incelemelerini alın. Geri bildirim alın ve bunları ürün iyileştirme için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. E-Perakende Medya Takibi: Banner aktivitenizi izleyin ve rakiplerinizle karşılaştırın. Ücretli medya kampanyalarınızın erişimi ve etkisi hakkında bilgi edinin. Çoklu Lokasyonda Kullanılabilirlik: Son kilometre teslimatları için hayati önem taşıyan depo yeteneklerini izleyin. Stok yokluğundan kaynaklanan gelir kayıplarını önlemek için konumlar arasında envanteri takip edin.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.
Littledata
littledata.io
Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Pinterest ve daha fazlasındaki müşteri verileriyle birleştirir. Veri uzmanları tarafından veri uzmanları için oluşturulan sunucu tarafı izlemeyle en iyi birinci taraf verilerini birleştirerek kampanyalarınızı ve analizlerinizi güçlendirin. Google, Meta, Klaviyo ve daha fazlasını bağlayarak her kanalı optimize edin Ekibinizi platformda kullanabilecekleri birinci taraf verileriyle güçlendirin Müşteri yaşam boyu değerini (LTV) takip ederek yüksek değerli müşterileri hedefleyin Dönüşüm API'si (CAPI) Google Analytics'inizi (GA4) tam Gelişmiş E-ticaret verileriyle güçlendirin
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde gelen ortakları olarak 4.000'den fazla markanın güvendiği çözümlerimiz, 70'den fazla ülkede 1.200'den fazla perakendeciyi kapsayan benzersiz veri toplama ve yılların deneyimi ve düşünce liderliği ile desteklenmektedir. Otomatik iş akışları, özel tahmine dayalı analitikler, içerik optimizasyonları ve üretken yapay zeka ile günümüzün rekabetçi pazar ortamında önde kalmanız için doğru araçlara sahip olmanızı sağlıyoruz.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, Kuzey Amerika'daki işletmeler için e-ticaret yönetim platformudur, entegrasyonlar ile operasyonları optimize eder ve işlemleri kolaylaştırır.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesine ve gelir artışını artırmasına olanak tanır. Salesfire, birinci taraf veri toplamadan gelişmiş analizlere kadar daha fazla müşteri belirlemek, yeniden hedeflemeyi geliştirmek ve ziyaretçi verilerini satışa dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve GPT teknolojisini birleştirerek, ilgili ürün sonuçlarını döndürmek için genel bir cümlenin arkasındaki amacı ortaya çıkarabilir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻'nin İlgili Ürünler, İlgili Anahtar Kelimeler ve İlgili Kategoriler modülleri etkileşimi artırır ve alışveriş yapanların yalnızca 1 tıklamayla arama amaçlarını hassaslaştırmalarına yardımcı olur. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱, ortalama sipariş değerini artıran ilgili önerilerle alışveriş yapanlara kataloğunuzu keşfetme konusunda ilham verir. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 çözümünüzü anlaşılır ölçümler, sık A/B testleri ve kişiselleştirilmiş arama uzmanı desteğiyle optimize edebilir.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebilen eksiksiz bir elde tutma odaklı ölçümler ve raporlar paketi sağlar. Peel Analytics, Kohort Analizi, Ürün Analizi, Sipariş Analizi, Abonelik Analizi, Reklam Performansı ve daha fazlasını içeren bir dizi Gelir ve Elde Tutma Metrikleri sağlar. Yalnızca birkaç tıklamayla bu analizlerden herhangi biri bir rapor olarak kaydedilebilir ve okunması kolay ve bir bakışta içgörü elde edilmesi kolay özel bir analiz panosuna eklenebilir. Kullanıcılar, en açıklayıcı müşteri davranışına ulaşmak için Peel'deki bu analizleri müşteri etiketleri, ürün türleri, indirim kodları, şehirler, UTM parametreleri vb. gibi doğrudan Shopify'dan alınan boyutlara sahip düzinelerce kullanımı kolay filtreye göre segmentlere ayırabilir. desenler. Shopify için sınırsız özelleştirmeyle daha derin analizler elde edin, ayrıntılı müşteri Kitleleri oluşturun ve daha fazla müşteriyi elde tutmak ve büyümek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri tek bir platformda bulun.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. Shopvibes ile ilgili tüm ürün bilgileri merkezi ve dijital olarak yönetilebilir ve tüm satış kanalları ve iş ortakları için optimize edilebilir. Bulut tabanlı çözümümüz, ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Shopvibes, merkezi bir veri yapısı aracılığıyla veri kalitesini artırmak için benzersiz işlevler sunar. Böylece ürün verileri kanallar, satış ortakları veya ürün çeşitleri için özel olarak optimize edilebilir. Yapay zekanın yardımıyla veri optimizasyonu için net eylem önerileri verilmektedir. Verilerin tüm kanallara ve ortaklara yayınlanması, manuel hazırlık veya işleme gerek kalmadan tamamen otomatiktir. Bu, alışveriş hissini %90'a varan oranda azaltır ve aynı zamanda tüm kanallarda maksimum ve tutarlı veri kalitesi sağlar. Analitik özelliklerinin yardımıyla önemli bilgiler vurgulanır ve doğrudan çözüme uygulanabilir. Sonuç olarak analizler doğrudan uygulanıyor ve potansiyellerden daha hızlı yararlanılıyor. shopvibes'in sezgisel hepsi bir arada çözümü, Avrupa çapında birden fazla kanalda birden fazla ürün satan küçük ve orta ölçekli markalar, üreticiler ve perakendeciler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini güvenle ölçeklendirmelerine ve büyüme ve genişlemeyle birlikte gelen karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine olanak sağlıyoruz. Kurucular, OneChannelAdmin'i geliştirmeden önce en iyi performans gösteren çevrimiçi satıcılardı. Satıcıların e-Ticaret deneyimi ve yazılım geliştirme becerilerimizin birleşimiyle, markaların ve perakendecilerin günlük operasyonlarında karşılaştıkları zorlukları biliyoruz ve zamanında beyaz eldiven müşteri desteğinin yanı sıra ilgili çözümler ve yetenekler sağlamaya odaklanmaya çalışıyoruz. Mağazada ve çevrimiçi satış yapan herkes için Uçtan Uca e-Ticaret Platformu.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığıyla, CPG/perakende, Kendin Yap, tüketici elektroniği, sağlık ve gıda hizmeti endüstrilerindeki önde gelen marka ve perakendecilerin karşılaştığı, geliri etkileyen ürün içeriği zorluklarını çözmektedir. 1WorldSync, ISO Sertifikasyonu 27001'i alan tek ürün içerik sağlayıcılarından ve GDSN Veri Havuzlarından biridir. Daha fazla bilgi için lütfen www.1worldsync.com adresini ziyaret edin.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, markaların, distribütörlerin ve üreticilerin ticari yolculuklarındaki başarısını daha hızlı verimliliğe ulaşmayı hızlandırır. , üretkenlik ve ölçeklenebilirlik. Dünya çapında 14.000'den fazla kuruluş, dijital raftaki başarılarına güç katmak ve bakkaliye, yemek servisi, zorlu işler, ev tadilatı/Kendin Yap, evcil hayvan, sağlık ve güzellik, otomotiv, hazır giyim gibi çeşitli önemli sektörlerdeki kuruluşlarla çalışmak için bize güveniyor. enerji ve sağlık.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, e-Ticaret işletmelerinin müşteri deneyimlerini iyileştirmesine ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kişiselleştirme platformudur. Büyüme Çözümleri Kişiselleştirilmiş öneriler, etkileşim kampanyaları ve ek satış stratejileriyle dönüşümleri ve elde tutma oranını artırır. Arama ve Keşif Kişiselleştirilmiş arama, dinamik filtreleme ve ürün keşfiyle alışverişi geliştirir. Kanal Pazarlama E-posta ve anlık bildirimler yoluyla çok kanallı bölümlere ayrılmış etkileşimi artırır. Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müşteri Profilleri dahil Müşteri Verileri çözümleri; E-posta ve Anında Mesajlaşma gibi Kanallar Arası Pazarlama çözümleri ve Arama Kutusu, Searchandising ve daha fazlası gibi Mağazacılık çözümleri.
edrone
edrone.me
edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.
Stackline
stackline.com
Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satıcı sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak basit, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web paneli ve uygulamasıdır! WhatSales'in amacı daha akıllı satış kararları vermenize yardımcı olmaktır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını optimize etmeye ve işinizi ölçeklendirecek şekilde geliştirmeye yönelik hepsi bir arada izleme çözümüdür. Kullanıcıların kampanyaları daha yüksek düzeyde izlemesine, ölçmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan doğru ve eyleme dönüştürülebilir verilere odaklanıyoruz. TrackBee olarak reklam verilerinin %100 takibini sağlayarak ve bu bilgileri Facebook, Pinterest ve Google gibi reklam platformlarına geri göndererek sorunsuz bir deneyim sağlıyoruz. Bu, yalnızca satışların kaynağı hakkında tam şeffaflık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda reklam platformlarının algoritmalarını bu değerli verilere göre hassaslaştırmasına da olanak tanıyor. Reklamverenler bu değerli bilgileri kullanarak stratejilerini hassaslaştırabilir ve optimize edebilir. Platform ayrıca kullanıcıların pazarlama çabalarının performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı reklam kontrol paneliyle reklamların, e-postaların ve diğer tanıtım faaliyetlerinin nasıl performans gösterdiği netleşir. Bu, daha iyi sonuçlar için anında ayarlamalar ve optimizasyonlar yapılmasını mümkün kılar. İster deneyimli olun ister reklamcılığa yeni başlıyor olun, TrackBee pazarlama performansınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan araçları ve bilgileri sağlar. Doğru veriler, kapsamlı analizler ve etkili optimizasyon yetenekleriyle TrackBee, pazarlama başarısı elde etmek için mükemmel bir ortaktır. Satışlarınızla ilgili tam şeffaflığı deneyimleyin, reklam kampanyalarını maksimum etkinlik için optimize edin ve güçlü izleme ve analiz yeteneklerini kullanın. Tahminlere elveda deyin ve TrackBee ile verilere dayalı kararların geleceğine hoş geldiniz!
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, e-ticaret mağazalarını farklı veri bilimi modelleriyle analiz ederek müşterilerimize gelirlerini ölçeklendirmelerine, bütçelerini optimize etmelerine ve analizlerde zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler, tahminler ve öneriler sunar.
Radix
radixhaven.com
Radix Haven analiz platformuyla gerçek zamanlı içgörüleri takip edin. İşletmenizi anlamak için 100'den fazla KPI. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin.
Klar
getklar.com
Klar, e-Ticaret işiniz için Tek Gerçeğin Kaynağıdır. Klar ile tüm verilerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir ve bunları gerçekliğinize göre özelleştirebilirsiniz. İşletmenizi e-tablolar üzerinde yürütmeye son verin; zamandan tasarruf edin ve Klar ile nasıl kârlı bir şekilde büyüyebileceğiniz konusunda netlik kazanın. Güvenle kararlar alabilmeniz için büyük ve küçük tüm sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Klar, Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve Facebook ve Google reklam hesaplarınız gibi tüm veri kaynaklarınızı bir araya getirerek size geliriniz ve kârınız, müşteriyi elde tutma, müşteri edinme ve tüm müşteri yolculuğu hakkında raporlar ve bilgiler sunar. Bununla,... ... gelirlerinizi ve kârlılığınızı derinlemesine inceleyerek birim ekonominizi iyileştirebilirsiniz... tüm pazarlama kanallarınızdaki verileri tek bir yerde toplayarak ve tüm boyutlarda eşleştirerek satın alma işleminizi ölçeklendirebilirsiniz... Doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için davranış kalıplarını analiz ederek yüksek CLV'ye sahip müşterileri belirleyin ve destekleyin... Hedeflere göre günlük performansı takip ederek ve veri kaynaklarındaki eğilimleri kolayca tespit ederek kontrolü elinizde tutun Klar, çok özel bir iş türü için tasarlanmıştır . Birden fazla ürün satan ve kar elde etmek için müşterilerini elinde tutması gereken 10 ila 100 çalışanı olan E-Ticaret mağazaları. Bu düzeyde odaklanma ve birden fazla markayı 8 rakama çıkarma konusundaki deneyimimiz, Klar'a işletmenizin karşılaştığı benzersiz zorluklara uyum sağlama esnekliği verir ve her raporun sizin için alakalı ve bilgilendirici olmasını sağlar. Başlamak için araç yığınınızı (Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve reklam hesaplarınız gibi) birkaç tıklamayla entegre edin, mağaza gerçekliğinizi bir araya getirin ve yapılandırın; büyümek için ihtiyaç duyacağınız tüm raporları anında almaya hazırsınız. senin işin.
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Güvenilir ve gizlilik öncelikli. Foxintelligence, e-ticaretin etkinliğini ölçer. Hiçbir şey tahmin edilmez, her şey gerçek işlemlere dayanmaktadır. Güvenilir içgörülere erişin.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow bir pazar analitiğidir SAAS, markaların ve perakendecilerin fiyatlandırma, promosyonlar, rakipler, pozisyonlar, raf payı, incelemeler, ürün içerikleri ve marka uyumluluğu ile ilgili milyonlarca ürün verisini analiz etmesine olanak tanır; böylece pazarın her yönünü izleyebilir, kontrol edebilir ve analiz edebilirler. aynı zamanda değişikliklere tepki verir ve gelirleri ve karlılığı en üst düzeye çıkarır. Bu, halihazırda faydalı olan içgörülerimiz, kendimize ait esnek BI platformumuz ve yapılandırılabilir otomasyonlarımız, uyarılarımız ve entegrasyonlarımız aracılığıyla gerçekleştirilir.
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya semantik olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğini anlayın. Olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt verin ve çevrimiçi itibarınızı yönetmek için en iyi yorumları sosyal içerik olarak kullanın.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerinizi anlamak için öncelikle onların tüm etkileşimlerini anlamanız gerekir. Müşterilerimizin her birini derinlemesine anlayan Sweet Analytics, benzersiz kişiselleştirme araçlarımızla onlara daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Tek Müşteri Görünümü Sweet Analytics'in kalbinde pazardaki en gelişmiş Tek Müşteri Görünümlerinden biri yer alır. Mevcut tüm entegrasyonları kullanarak, markanızla olan tüm etkileşimler için gösterge tablolarımız aracılığıyla kolayca erişilebilen eksiksiz bir müşteri profili oluşturuyoruz. Sweet Tracker™ Tescilli teknolojimiz, tarafsız ilişkilendirme sağlayarak ve satışları web etkileşimlerine bağlayarak gezinme davranışını Tek Müşteri Görünümü ile birleştirmemize olanak tanır. Gerçek zamanlı müdahaleler ve cihazlar arası takip yeteneği sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunabiliyoruz. İlişkilendirme Pazarlamanın Kutsal Kasesini Ele Almak Sweet, satışların gerçekliği ile pazarlama platformlarının yalanları arasındaki tek gerçek noktasını sağlar. Pazarlama yatırımınızın yatırım getirisini daha doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyla Woocommerce, Shopify ve Magento olmak üzere 3 farklı platformda varlığını sürdürüyor. Tek tıklamayla Google Etiket Yöneticisi Uygulaması ile aracımız, her e-ticaret metriğini izlemenize ve dinamik yeniden pazarlama yapmanıza yardımcı olur! Conversios yakın zamanda Facebook Dönüşüm API'sini zengin özelliklere sahip ürününe ekledi. Bu, insanların Facebook Pixel'in yapamadığı ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olacaktır! Google Analytics 4 ile Facebook Pixel'i tek tıklamayla entegre edin. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemize göz atın!
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyüme fırsatlarını keşfedip önceliklendirmesine, listeleri ve kampanyaları optimize etmek için stratejik planlar oluşturmasına ve optimizasyonların etkinliğini ölçmesine yardımcı olan sistem olan AI Accelerator'ın temelini oluşturuyor. Rakiplerinin aksine, Analytic Index'in çözümleri tüm büyük çevrimiçi perakendecileri kapsar, bütünsel rekabet verileri sunar ve anında değer sağlar. Analytic Index ile çalışan ajanslar ve markalar, e-ticarette zamandan tasarruf etmelerine, tam şeffaflık kazanmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olan amansız bir müttefik kazanır.
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çıkarması, harekete geçmesi ve dijital rafınız genelinde performans artışını ölçmesi artık çok kolay. Amazon için dünyanın ilk yapay zeka asistanı, tek bir basit akışla içgörüler, rekabetçi uyarılar ve büyüme odaklı öneriler sunuyor. Büyük ekipler için Noogata, tek bir platformda planlamanıza, strateji oluşturmanıza, görev atamanıza ve harekete geçmenize olanak tanır. Bugün herkes Amazon işini yapay zekanın gücüyle büyütebilir. Tahmin yok, stres yok, yalnızca olumlu etki yaratan içgörüler var. Amazon'un büyümesi için yapay zekanın gücünün kilidini açın: - Markanızı olumlu yönde etkilemek için harekete geçebileceğiniz öngörüler ve stratejiler edinin - Rakip markaları bulun ve dijital rafınız için pazar payını izleyin - Organik dönüşümü teşvik etmek ve görünürlüğü artırmak için ürün içeriğini optimize edin - Aramadan yararlanın rakiplerinizin önünde trend fırsatları - Ürününüzün ilgili rakip ürünlerle nasıl rekabet ettiğini anlayın - Yatırım getirisini artırmak ve ACoS'yi azaltmak için reklam stratejilerine tersine mühendislik yapın Satışlarda hiper büyümenin kilidini nasıl açabileceğinizi, dijital raf performansını nasıl iyileştirebileceğinizi ve Amazon işinizi Amazon'un gücüyle nasıl büyütebileceğinizi keşfedin AI.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel raporlamaya elveda deyin. Polar, Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist'in tek bir uygulamada toplanmasına eşdeğerdir. Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL ve From Future dahil 1500'den fazla Shopify mağazasının güvendiği mağaza. Platformu şu amaçlarla kullanabilirsiniz: - Müşteri Edinmeyi optimize edin ve performans pazarlamasını daha etkili bir şekilde yönetin - Raporlamanızı otomatikleştirin ve CSV'leri bir daha asla indirmeyin - Shopify Mağazaları için elde tutma ve tekrarlanan siparişlere ilişkin en güçlü görünümlerle Elde Tutma ve YBD'yi artırın - Gelişmiş raporlarla satışları iyileştirin on Product Analytics - Gelişmiş e-posta pazarlama raporlarıyla Etkileşim pazarlamasını iyileştirin İşte elde edeceğiniz şey: 10'dan fazla Veri Bağlayıcı Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads için önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla e-Ticaret ve pazarlama verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın , Pinterest Reklamları, Tiktok Reklamları, Snapchat Reklamları, Klaviyo ve Google E-Tablolar. Hepsi Bir Arada Uygulanabilir Analitik Kontrol Paneli Pazarlama harcamalarınızı, CAC'yi (Edinme Maliyetleri), LTV'yi (Müşteri Yaşam Boyu Değeri), Kohortları, ROAS'ı ve daha fazlasını izlemek ve iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm önemli gelişmiş raporları alın. Çoklu Marka ve Çoklu Shopify Mağazası yetenekleri Uygulamadaki tüm Shopify mağazalarınızdaki verileri toplayın. Bir ajans veya e-ticaret girişim stüdyosuysanız, bu verileri Ülkeye veya markaya göre segmentlere ayırmak için görünümler oluşturun Akıllı Uyarılar ve Öngörüler En önemli KPI'larınız için akıllı uyarılar ayarlayabilirsiniz: dönüşüm oranındaki düşüş, Müşteri Edinme Maliyetindeki artış vb. E-posta veya Slack yoluyla anında bildirim alın. E-posta ve Slack Anlık Görüntü raporları E-posta veya Slack Anlık Görüntülerini planlayın. İstediğiniz metrikleri ve sıklığı seçin ve bunları ekibinizle paylaşın. Sınırsız Kullanıcı Kontrol panelini ekip üyeleriyle, yüklenicilerle veya yatırımcılarla paylaşın. En önemli KPI'larınıza görünürlük kazandırın ve ekibinizi bir sonraki adıma göre hizalayın. Ajans Planları Ajans hizmetlerinizin bir parçası olarak analiz ve Raporlama sağlayın. Müşteri tutma oranını artırmak ve manuel raporlama yaparken zamandan tasarruf etmek için tüm müşterilerinizi tek bir yerde merkezileştirin.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklükteki satıcı, gelirlerini ölçeklendirmek için Epsilo'dan yararlanabilir.
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekler. Daasity'yi kullanan kuruluş genelindeki ekipler, teknoloji yığınlarındaki araçlardan ve gelecekteki veri ihtiyaçlarının nasıl değişebileceğinden bağımsız olarak tüm verilerinin merkezi ve normalleştirilmiş bir görünümüne sahip oluyor. Daasity, 60'tan fazla entegrasyonumuz ve platformun 1600'den fazla marka için nasıl daha kârlı bir büyüme sağladığı hakkında daha fazla bilgi için Daasity.com adresimizi ziyaret edin.
Air360
air360.io
Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatları belirler.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, veri dönüşümü ve optimizasyonunu yardım ve tavsiyeyle birleştiren bir Yem Pazarlama çözümüdür. Tüccarların ve Acentelerin e-ticaret kanallarında başarılı olmalarını sağlar. DataFeedWatch ile ürün feed'i dosyanızı optimize edin ve ürünleri 60'tan fazla ülkedeki farklı kanallara yayın! Ürün akışını iyileştirerek Google Alışveriş, Facebook, Instagram, Amazon, eBay ve daha birçok kanaldaki reklam kampanyalarının performansını da artıracaksınız! Ürün listesini optimize etmek satışlarınızı hızlandırır ve genel kampanya yatırım getirinizi artırır. DataFeedWatch, alışveriş akışlarınız için karmaşık kuralları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. 15 günlük ücretsiz deneme ve 7/24 destek!
OWOX
owox.com
OWOX BI lider bir veri demokratikleştirme platformudur. * Demokratikleşme sıfır öğrenme eğrisiyle ilgilidir: denetlenebilir erişim, iyi bilinen arayüz ve karar verme kültürü. +150 bin dijital analist, veri silolarını parçalamak ve iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları raporları sağlamak için OWOX BI'ı kullanıyor. Tescilli teknolojimiz, e-Ticaret, SaaS, Finans ve ABD ve AB genelindeki diğer sektörlerdeki markalar için kesintisiz veri toplama, hazırlama ve etkinleştirme sağlar. Şirket Web Sitesi www.owox.com
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon satıcılarının performans verilerini analiz etmelerine ve karlı ürünler bulmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım aracıdır.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Attribuly
attribuly.com
Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri entegrasyonlarıyla takibinizi geliştirir, %99'dan fazla doğru veri almanızı ve tüm müşteri yolculuğunuzun nasıl olduğuna dair netlik elde etmenizi sağlar. Tüm pazarlamacıların sahip olması gereken bir şey. Müşterilerin satın alma süreçlerini anlamak, kampanyaları optimize etmek ve ROAS'ı %20 artırmak için hassas müşteri verilerinizi kullanacaksınız. - Gerçek zamanlı müşteri uçtan uca yolculuğu - Reklamlar, etkileyiciler, bağlı kuruluşlar, sosyal medya, organik arama ve tüm kampanyalar için ilişkilendirme. - Reklam otomasyonu - Sunucu tarafı takibi
Conjura
conjura.com
Verilerle desteklenen kâr. Tavsiye motorumuzla tahminleri ortadan kaldırarak Conjura'nın e-Ticaret performansınızı optimize etmesine izin verin. İşinizi karlı hale getirmek için Conjura ile harekete geçin.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-Ticaret işletmeleri için mükemmel hepsi bir arada çözümdür. Platformumuz pazarlama çalışmalarınızı basitleştirir: site trafiğine odaklanmanıza, alışveriş yapanlarla etkileşim kurmanıza ve dönüşüm hunisinin tamamı boyunca geliri ölçmenize yardımcı olur. Önceden hazırlanmış şablonlar, kolay sürükle ve bırak düzenleyicileri ve otomatik özelliklerle pazarlama stratejinizi zahmetsizce optimize edebilirsiniz. Springbot'un gücünü bugün deneyimleyin ve e-Ticaret işinizin gelişmesini izleyin.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics, müşteri davranışlarını analiz eden ve pazarlama otomasyonu yapan bir platformdur, işletmelerin müşteri edinimini ve elde tutmayı iyileştirmesine yardımcı olur.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Heap
heap.io
Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için derin sektör uzmanlığından ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Platformumuz zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve yerleşik yeniden satış kanalınızı, markanıza ve marjlarınıza zarar verebilecek Amazon gibi sitelerdeki yetkisiz veya bilinmeyen satıcılardan korumaya yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanır: • Çevrimiçi satış kanalları hakkında derinlemesine bilgi edinmek • Yeni ürünler ve markalar için pazar fırsatlarını değerlendirmek • MAP programlarını yönetmek ve uygulamak • Pazar geri bildirimlerini anlamak ve ürün sorunlarını kartopu etkisi yaratmadan önce yakalamak TrackStreet Hizmetleri - Pazar Görünürlüğü TrackStreet İnternet'i izler Ürünlerinizi kimin sattığını, nerede sattıklarını ve fiyatlarını takip etmenizi sağlayan pazaryerleri ve bağımsız web siteleri, veriye dayalı pazar kararlarını yönlendiren satış ve dağıtım eğilimlerini anlamanız için araçlar sağlar. - Minimum İlan Edilen Fiyat (MAP) Uyumluluğu Sektördeki en güçlü ve etkili MAP uygulama platformuyla TrackStreet, MAP ihlali bildirimlerinin gönderilmesi, politika uyumluluğunun izlenmesi ve özelleştirilmiş Yapılmaması Gerekenlerin oluşturulması ve dağıtılması gibi diğer birçok manuel işlemi otomatikleştirir. -Listeleri sat. - Ürün İnceleme Takibi ve Toplama TrackStreet İnceleme Takibi, yeni veya güncellenmiş incelemeler için tüm İnternet satış kanallarınızı izleyen ve ardından tüketici geri bildirimlerinizi, ayrıntılı analizler yürütebileceğiniz ve otomatik uyarıları etkinleştirebileceğiniz, erişimi kolay tek bir arayüzde derleyen proaktif bir izleme hizmetidir. İlgilenmeniz gereken yeni incelemeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. - Yetkili satıcılardan ve satıcılardan oluşan mevcut ağınızın yönetimini geliştirmenize ve yeniden satış kanalınızdan daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olacak Bayi Portalı ve diğer modüller. Size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Ücretsiz danışmanlık randevusu almak veya TrackStreet.com'da daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın
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