E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.