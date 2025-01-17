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E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Palau
E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
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ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: Nereden Alınır Teknoloji, Alışveriş Yapılabilir Medya ve Dijital Raf. Yazılımımız, e-Ticaret markalarının mükemmel bir müşteri deneyimi sunmasına, ayrıntılı bilgiler toplamasına ve birinci sınıf bir markayı sürdürmesine olanak tanır. Müşterilerimizle 'önce ortaklık' yaklaşımını benimseyen özel marka performansı ekibimiz, hedeflerimize birlikte ulaşmamızı sağlar.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir Amazon satıcı yazılım çözümüdür. Amacımız, fba ve fbm satıcılarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güçlü araç sağlayarak verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır: * Finansal analiz, * Anahtar kelime optimizasyonu, * Ürün listeleme değişiklikleri hakkında anında bildirimler, * İnceleme ve derecelendirme yönetimi, * Envanter yönetimi, * FBA geri ödemesi, * Ve daha birçok gelişmiş araç. Sellerise, resmi bir Amazon yazılım ortağıdır ve satıcılara şu konularda yardımcı olur: * İş performanslarını daha iyi anlama ve optimize etme, * Amazon'daki sıralamalarını iyileştirme, * Müşteri geri bildirimlerini ve derecelendirmelerini yönetme, * Aşırı satıştan kaçınma, * Ücretleri ve giderleri kurtarma, * Listelemelerini yönetme ve Platformdaki siparişler. İşletmenizi Amazon'da yönetmek ve ölçeklendirmek için şu adresten daha fazla bilgi edinmekten çekinmeyin: https://sellerise.com/.
Glew
glew.io
Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ve daha fazlasıyla işinizi büyütmek için anlamlı bilgiler elde etmenize olanak tanır. Her boyuttaki satıcı için oluşturulmuş üç farklı plan sunuyoruz: Glew Starter - sonsuza kadar ücretsiz ve işine yeni başlayanlar için en iyisi Glew Pro - verileriyle daha iyi kararlar vermek isteyen analiz deneyimine sahip olanlar için Glew Plus - bunlar için İşletmeleri için özel olarak oluşturulmuş özel raporlamaya ihtiyaç duyanlar
Mindsite
themindsite.com
Mindsite, e-ticaret performansınızı iyileştirmek için 20'den fazla ülkede 300'den fazla perakendeciden veri toplayan bir Dijital Raf Analizi Çözümüdür. Seçtiğiniz metriklere ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlarken sizin ve rakiplerinizin çevrimiçi performansınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Fiyat İzleme: Gerçek zamanlı fiyatları ve indirimli fiyatları izleyin. Ürün kullanılabilirliğini değerlendirin ve satın alma kutusu sahiplerini takip edin. Rakip fiyat değişikliklerini izleyin ve bunlara tepki verin. Görünürlüğün Arttırılması: Organik trafiği saatlik olarak ölçün. Arama ve kategori sıralamalarını inceleyin. Rakiplerinizi kıyaslayın ve organik trafiği iyileştirin. İçerik Optimizasyonu: Ürün başlıklarını, açıklamalarını ve görsellerini e-ticaret trendlerine uyacak şekilde hassaslaştırın. İçeriği doğruluk ve uyumluluk açısından doğrulayın. Daha üst sıralarda yer almak ve müşteri çekmek için gerekli anahtar kelimeleri kullandığınızdan emin olun. Derecelendirme ve İnceleme Analizi: Çeşitli perakendecilerden ürün derecelendirmelerini ve incelemelerini alın. Geri bildirim alın ve bunları ürün iyileştirme için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. E-Perakende Medya Takibi: Banner aktivitenizi izleyin ve rakiplerinizle karşılaştırın. Ücretli medya kampanyalarınızın erişimi ve etkisi hakkında bilgi edinin. Çoklu Lokasyonda Kullanılabilirlik: Son kilometre teslimatları için hayati önem taşıyan depo yeteneklerini izleyin. Stok yokluğundan kaynaklanan gelir kayıplarını önlemek için konumlar arasında envanteri takip edin.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kullanımı kolay bir kontrol paneli, Smartproxy'nin piyasadaki en güvenilir proxy sağlayıcılarından biri haline gelmesinin nedenleri arasındadır. . Smartproxy'nin sizin için sunduğu önemli şeyler: - Ortalama hızı <0,5 saniye olan 40 milyondan fazla yüksek kaliteli konut IP'si. - Küresel kapsam – şehirler ve 50 ABD eyaleti dahil 195'ten fazla konumu hedefleyin. - Kullandıkça Öde seçeneği - 1 GB başına 8,5 ABD doları. - ABD ve Avrupa'dan 100.000'den fazla paylaşılan veri merkezi IP'si. - ABD'den 400 bin özel veri merkezi IP'si havuzu. - Sınırsız bağlantı ve konu. - Tam anonimlik ve güvenlik. - 30 dakikalık kalıcı oturumlar. - Kolay ödeme yönetimi için Akıllı Cüzdan. - Harika 7/24 destek. - Hızlı ve kolay proxy kurulumuna sahip kullanıcı dostu kontrol paneli. - Ayrıntılı belgeler ve bilgilendirici bir blog. - Herhangi bir plan aboneliğiyle birlikte birçok ücretsiz araç. - 14 günlük para iade seçeneği.
Littledata
littledata.io
Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Pinterest ve daha fazlasındaki müşteri verileriyle birleştirir. Veri uzmanları tarafından veri uzmanları için oluşturulan sunucu tarafı izlemeyle en iyi birinci taraf verilerini birleştirerek kampanyalarınızı ve analizlerinizi güçlendirin. Google, Meta, Klaviyo ve daha fazlasını bağlayarak her kanalı optimize edin Ekibinizi platformda kullanabilecekleri birinci taraf verileriyle güçlendirin Müşteri yaşam boyu değerini (LTV) takip ederek yüksek değerli müşterileri hedefleyin Dönüşüm API'si (CAPI) Google Analytics'inizi (GA4) tam Gelişmiş E-ticaret verileriyle güçlendirin
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde gelen ortakları olarak 4.000'den fazla markanın güvendiği çözümlerimiz, 70'den fazla ülkede 1.200'den fazla perakendeciyi kapsayan benzersiz veri toplama ve yılların deneyimi ve düşünce liderliği ile desteklenmektedir. Otomatik iş akışları, özel tahmine dayalı analitikler, içerik optimizasyonları ve üretken yapay zeka ile günümüzün rekabetçi pazar ortamında önde kalmanız için doğru araçlara sahip olmanızı sağlıyoruz.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kapsamlı Kontrol Paneli: Pazar paylarına, ürün performansına, sevkıyat durumlarına ve envanter seviyelerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere temel iş ölçümlerinin birleştirilmiş bir görünümünü sağlar. Entegrasyonlar: Amazon, Shopify, eBay, Walmart ve daha fazlası gibi büyük çevrimiçi pazarlara sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ayrıca lojistiği kolaylaştırmak için önde gelen nakliye şirketleri ile de entegre olur. Sipariş Yönetimi: Sipariş durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak işletmelerin sipariş karşılama süreçlerini izlemesine, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Ürün Yönetimi: Ürün portföyünün tamamını yönetmek, en iyi performans gösteren markaları analiz etmek ve satış trendlerini anlamak için bir merkez. Envanter Yönetimi: İşletmelerin envanter geçmişlerini izlemesine, ürünlerin eskimesini anlamasına, en iyi markaları değerlendirmesine ve bilinçli envanter kararları almasına olanak tanır. Marka Kısıtlamaları: İşletmelerin belirli markaların belirli pazarlarda satılmasını kısıtlamasına olanak tanıyan, marka uyumluluğunu ve stratejik uyumu sağlayan benzersiz bir özellik. Özelleştirme ve Ölçeklenebilirlik: Modül bazlı abonelik fiyatlandırması sunarak işletmelerin ihtiyaçlarına özel araçları ve entegrasyonları seçmesine olanak tanır. Katılım ve Destek: Özel hesap yönetimi, kullanıcı tartışmaları için bir topluluk bölümü, geri bildirim mekanizmaları ve sağlam bir destek sistemi sunar. Özetle MarketSyncer, Kuzey Amerika pazarındaki işletmeler için verimlilik, ölçeklenebilirlik ve karlılık sağlayarak e-ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesine ve gelir artışını artırmasına olanak tanır. Salesfire, birinci taraf veri toplamadan gelişmiş analizlere kadar daha fazla müşteri belirlemek, yeniden hedeflemeyi geliştirmek ve ziyaretçi verilerini satışa dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve GPT teknolojisini birleştirerek, ilgili ürün sonuçlarını döndürmek için genel bir cümlenin arkasındaki amacı ortaya çıkarabilir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻'nin İlgili Ürünler, İlgili Anahtar Kelimeler ve İlgili Kategoriler modülleri etkileşimi artırır ve alışveriş yapanların yalnızca 1 tıklamayla arama amaçlarını hassaslaştırmalarına yardımcı olur. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱, ortalama sipariş değerini artıran ilgili önerilerle alışveriş yapanlara kataloğunuzu keşfetme konusunda ilham verir. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 çözümünüzü anlaşılır ölçümler, sık A/B testleri ve kişiselleştirilmiş arama uzmanı desteğiyle optimize edebilir.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebilen eksiksiz bir elde tutma odaklı ölçümler ve raporlar paketi sağlar. Peel Analytics, Kohort Analizi, Ürün Analizi, Sipariş Analizi, Abonelik Analizi, Reklam Performansı ve daha fazlasını içeren bir dizi Gelir ve Elde Tutma Metrikleri sağlar. Yalnızca birkaç tıklamayla bu analizlerden herhangi biri bir rapor olarak kaydedilebilir ve okunması kolay ve bir bakışta içgörü elde edilmesi kolay özel bir analiz panosuna eklenebilir. Kullanıcılar, en açıklayıcı müşteri davranışına ulaşmak için Peel'deki bu analizleri müşteri etiketleri, ürün türleri, indirim kodları, şehirler, UTM parametreleri vb. gibi doğrudan Shopify'dan alınan boyutlara sahip düzinelerce kullanımı kolay filtreye göre segmentlere ayırabilir. desenler. Shopify için sınırsız özelleştirmeyle daha derin analizler elde edin, ayrıntılı müşteri Kitleleri oluşturun ve daha fazla müşteriyi elde tutmak ve büyümek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri tek bir platformda bulun.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. Shopvibes ile ilgili tüm ürün bilgileri merkezi ve dijital olarak yönetilebilir ve tüm satış kanalları ve iş ortakları için optimize edilebilir. Bulut tabanlı çözümümüz, ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Shopvibes, merkezi bir veri yapısı aracılığıyla veri kalitesini artırmak için benzersiz işlevler sunar. Böylece ürün verileri kanallar, satış ortakları veya ürün çeşitleri için özel olarak optimize edilebilir. Yapay zekanın yardımıyla veri optimizasyonu için net eylem önerileri verilmektedir. Verilerin tüm kanallara ve ortaklara yayınlanması, manuel hazırlık veya işleme gerek kalmadan tamamen otomatiktir. Bu, alışveriş hissini %90'a varan oranda azaltır ve aynı zamanda tüm kanallarda maksimum ve tutarlı veri kalitesi sağlar. Analitik özelliklerinin yardımıyla önemli bilgiler vurgulanır ve doğrudan çözüme uygulanabilir. Sonuç olarak analizler doğrudan uygulanıyor ve potansiyellerden daha hızlı yararlanılıyor. shopvibes'in sezgisel hepsi bir arada çözümü, Avrupa çapında birden fazla kanalda birden fazla ürün satan küçük ve orta ölçekli markalar, üreticiler ve perakendeciler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini güvenle ölçeklendirmelerine ve büyüme ve genişlemeyle birlikte gelen karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine olanak sağlıyoruz. Kurucular, OneChannelAdmin'i geliştirmeden önce en iyi performans gösteren çevrimiçi satıcılardı. Satıcıların e-Ticaret deneyimi ve yazılım geliştirme becerilerimizin birleşimiyle, markaların ve perakendecilerin günlük operasyonlarında karşılaştıkları zorlukları biliyoruz ve zamanında beyaz eldiven müşteri desteğinin yanı sıra ilgili çözümler ve yetenekler sağlamaya odaklanmaya çalışıyoruz. Mağazada ve çevrimiçi satış yapan herkes için Uçtan Uca e-Ticaret Platformu.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığıyla, CPG/perakende, Kendin Yap, tüketici elektroniği, sağlık ve gıda hizmeti endüstrilerindeki önde gelen marka ve perakendecilerin karşılaştığı, geliri etkileyen ürün içeriği zorluklarını çözmektedir. 1WorldSync, ISO Sertifikasyonu 27001'i alan tek ürün içerik sağlayıcılarından ve GDSN Veri Havuzlarından biridir. Daha fazla bilgi için lütfen www.1worldsync.com adresini ziyaret edin.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, markaların, distribütörlerin ve üreticilerin ticari yolculuklarındaki başarısını daha hızlı verimliliğe ulaşmayı hızlandırır. , üretkenlik ve ölçeklenebilirlik. Dünya çapında 14.000'den fazla kuruluş, dijital raftaki başarılarına güç katmak ve bakkaliye, yemek servisi, zorlu işler, ev tadilatı/Kendin Yap, evcil hayvan, sağlık ve güzellik, otomotiv, hazır giyim gibi çeşitli önemli sektörlerdeki kuruluşlarla çalışmak için bize güveniyor. enerji ve sağlık.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, e-Ticaret işletmelerinin müşteri deneyimlerini iyileştirmesine ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kişiselleştirme platformudur. Büyüme Çözümleri Kişiselleştirilmiş öneriler, etkileşim kampanyaları ve ek satış stratejileriyle dönüşümleri ve elde tutma oranını artırır. Arama ve Keşif Kişiselleştirilmiş arama, dinamik filtreleme ve ürün keşfiyle alışverişi geliştirir. Kanal Pazarlama E-posta ve anlık bildirimler yoluyla çok kanallı bölümlere ayrılmış etkileşimi artırır. Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müşteri Profilleri dahil Müşteri Verileri çözümleri; E-posta ve Anında Mesajlaşma gibi Kanallar Arası Pazarlama çözümleri ve Arama Kutusu, Searchandising ve daha fazlası gibi Mağazacılık çözümleri.
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ticaret pazarlama bulutu ile onları (Pazarlama Otomasyonu) meşgul etmektir. Sistem iki bölümden oluşur: Learn & Engage. Öğrenin: gelişmiş istatistikler, RFM segmentasyonu ve müşteri başına ayrıntılı görünüm (sosyal medya istatistikleriyle bile). Etkileşime geçin: Terk edilmiş kartların kurtarılması, öneriler gönderilmesi ve Müşteri İstihbaratı algoritmalarımıza dayalı çapraz satışla gelirin artırılması da dahil olmak üzere 20 gönderilmeye hazır senaryo. Pazarlama Makinesi basit bir öneri çerçevesinden daha fazlasıdır: bir öneriyi segmentlere ayırma fikrinin her e-ticarette uygulanmasını kolaylaştırır.
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörüleri ortaya çıkarır ve görselleştirir, pazar lideri reklam performansını güçlendirir ve alışveriş yolculuğunun her adımını etkinleştirir. Marka liderleri, ürün yenilikçileri ve performans pazarlamacıları, giderek daha karmaşık hale gelen perakende ekosisteminde karlı büyümeyi desteklemek için Stackline'a güveniyor. 2014 yılında Seattle'da kurulan Stackline, 7.000 küresel marka için değer yaratan 250'den fazla bağlantılı ticaret profesyonelini istihdam ediyor.
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satıcı sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak basit, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web paneli ve uygulamasıdır! WhatSales'in amacı daha akıllı satış kararları vermenize yardımcı olmaktır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını optimize etmeye ve işinizi ölçeklendirecek şekilde geliştirmeye yönelik hepsi bir arada izleme çözümüdür. Kullanıcıların kampanyaları daha yüksek düzeyde izlemesine, ölçmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan doğru ve eyleme dönüştürülebilir verilere odaklanıyoruz. TrackBee olarak reklam verilerinin %100 takibini sağlayarak ve bu bilgileri Facebook, Pinterest ve Google gibi reklam platformlarına geri göndererek sorunsuz bir deneyim sağlıyoruz. Bu, yalnızca satışların kaynağı hakkında tam şeffaflık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda reklam platformlarının algoritmalarını bu değerli verilere göre hassaslaştırmasına da olanak tanıyor. Reklamverenler bu değerli bilgileri kullanarak stratejilerini hassaslaştırabilir ve optimize edebilir. Platform ayrıca kullanıcıların pazarlama çabalarının performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı reklam kontrol paneliyle reklamların, e-postaların ve diğer tanıtım faaliyetlerinin nasıl performans gösterdiği netleşir. Bu, daha iyi sonuçlar için anında ayarlamalar ve optimizasyonlar yapılmasını mümkün kılar. İster deneyimli olun ister reklamcılığa yeni başlıyor olun, TrackBee pazarlama performansınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan araçları ve bilgileri sağlar. Doğru veriler, kapsamlı analizler ve etkili optimizasyon yetenekleriyle TrackBee, pazarlama başarısı elde etmek için mükemmel bir ortaktır. Satışlarınızla ilgili tam şeffaflığı deneyimleyin, reklam kampanyalarını maksimum etkinlik için optimize edin ve güçlü izleme ve analiz yeteneklerini kullanın. Tahminlere elveda deyin ve TrackBee ile verilere dayalı kararların geleceğine hoş geldiniz!
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, e-ticaret mağazalarını farklı veri bilimi modelleriyle analiz ederek müşterilerimize gelirlerini ölçeklendirmelerine, bütçelerini optimize etmelerine ve analizlerde zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler, tahminler ve öneriler sunar.
Radix
radixhaven.com
Radix Haven analiz platformuyla gerçek zamanlı içgörüleri takip edin. İşletmenizi anlamak için 100'den fazla KPI. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin.
Klar
getklar.com
Klar, e-Ticaret işiniz için Tek Gerçeğin Kaynağıdır. Klar ile tüm verilerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir ve bunları gerçekliğinize göre özelleştirebilirsiniz. İşletmenizi e-tablolar üzerinde yürütmeye son verin; zamandan tasarruf edin ve Klar ile nasıl kârlı bir şekilde büyüyebileceğiniz konusunda netlik kazanın. Güvenle kararlar alabilmeniz için büyük ve küçük tüm sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Klar, Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve Facebook ve Google reklam hesaplarınız gibi tüm veri kaynaklarınızı bir araya getirerek size geliriniz ve kârınız, müşteriyi elde tutma, müşteri edinme ve tüm müşteri yolculuğu hakkında raporlar ve bilgiler sunar. Bununla,... ... gelirlerinizi ve kârlılığınızı derinlemesine inceleyerek birim ekonominizi iyileştirebilirsiniz... tüm pazarlama kanallarınızdaki verileri tek bir yerde toplayarak ve tüm boyutlarda eşleştirerek satın alma işleminizi ölçeklendirebilirsiniz... Doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için davranış kalıplarını analiz ederek yüksek CLV'ye sahip müşterileri belirleyin ve destekleyin... Hedeflere göre günlük performansı takip ederek ve veri kaynaklarındaki eğilimleri kolayca tespit ederek kontrolü elinizde tutun Klar, çok özel bir iş türü için tasarlanmıştır . Birden fazla ürün satan ve kar elde etmek için müşterilerini elinde tutması gereken 10 ila 100 çalışanı olan E-Ticaret mağazaları. Bu düzeyde odaklanma ve birden fazla markayı 8 rakama çıkarma konusundaki deneyimimiz, Klar'a işletmenizin karşılaştığı benzersiz zorluklara uyum sağlama esnekliği verir ve her raporun sizin için alakalı ve bilgilendirici olmasını sağlar. Başlamak için araç yığınınızı (Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve reklam hesaplarınız gibi) birkaç tıklamayla entegre edin, mağaza gerçekliğinizi bir araya getirin ve yapılandırın; büyümek için ihtiyaç duyacağınız tüm raporları anında almaya hazırsınız. senin işin.
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Güvenilir ve gizlilik öncelikli. Foxintelligence, e-ticaretin etkinliğini ölçer. Hiçbir şey tahmin edilmez, her şey gerçek işlemlere dayanmaktadır. Güvenilir içgörülere erişin.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow bir pazar analitiğidir SAAS, markaların ve perakendecilerin fiyatlandırma, promosyonlar, rakipler, pozisyonlar, raf payı, incelemeler, ürün içerikleri ve marka uyumluluğu ile ilgili milyonlarca ürün verisini analiz etmesine olanak tanır; böylece pazarın her yönünü izleyebilir, kontrol edebilir ve analiz edebilirler. aynı zamanda değişikliklere tepki verir ve gelirleri ve karlılığı en üst düzeye çıkarır. Bu, halihazırda faydalı olan içgörülerimiz, kendimize ait esnek BI platformumuz ve yapılandırılabilir otomasyonlarımız, uyarılarımız ve entegrasyonlarımız aracılığıyla gerçekleştirilir.
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya semantik olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğini anlayın. Olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt verin ve çevrimiçi itibarınızı yönetmek için en iyi yorumları sosyal içerik olarak kullanın.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerinizi anlamak için öncelikle onların tüm etkileşimlerini anlamanız gerekir. Müşterilerimizin her birini derinlemesine anlayan Sweet Analytics, benzersiz kişiselleştirme araçlarımızla onlara daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Tek Müşteri Görünümü Sweet Analytics'in kalbinde pazardaki en gelişmiş Tek Müşteri Görünümlerinden biri yer alır. Mevcut tüm entegrasyonları kullanarak, markanızla olan tüm etkileşimler için gösterge tablolarımız aracılığıyla kolayca erişilebilen eksiksiz bir müşteri profili oluşturuyoruz. Sweet Tracker™ Tescilli teknolojimiz, tarafsız ilişkilendirme sağlayarak ve satışları web etkileşimlerine bağlayarak gezinme davranışını Tek Müşteri Görünümü ile birleştirmemize olanak tanır. Gerçek zamanlı müdahaleler ve cihazlar arası takip yeteneği sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunabiliyoruz. İlişkilendirme Pazarlamanın Kutsal Kasesini Ele Almak Sweet, satışların gerçekliği ile pazarlama platformlarının yalanları arasındaki tek gerçek noktasını sağlar. Pazarlama yatırımınızın yatırım getirisini daha doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyla Woocommerce, Shopify ve Magento olmak üzere 3 farklı platformda varlığını sürdürüyor. Tek tıklamayla Google Etiket Yöneticisi Uygulaması ile aracımız, her e-ticaret metriğini izlemenize ve dinamik yeniden pazarlama yapmanıza yardımcı olur! Conversios yakın zamanda Facebook Dönüşüm API'sini zengin özelliklere sahip ürününe ekledi. Bu, insanların Facebook Pixel'in yapamadığı ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olacaktır! Google Analytics 4 ile Facebook Pixel'i tek tıklamayla entegre edin. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemize göz atın!
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyüme fırsatlarını keşfedip önceliklendirmesine, listeleri ve kampanyaları optimize etmek için stratejik planlar oluşturmasına ve optimizasyonların etkinliğini ölçmesine yardımcı olan sistem olan AI Accelerator'ın temelini oluşturuyor. Rakiplerinin aksine, Analytic Index'in çözümleri tüm büyük çevrimiçi perakendecileri kapsar, bütünsel rekabet verileri sunar ve anında değer sağlar. Analytic Index ile çalışan ajanslar ve markalar, e-ticarette zamandan tasarruf etmelerine, tam şeffaflık kazanmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olan amansız bir müttefik kazanır.
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çıkarması, harekete geçmesi ve dijital rafınız genelinde performans artışını ölçmesi artık çok kolay. Amazon için dünyanın ilk yapay zeka asistanı, tek bir basit akışla içgörüler, rekabetçi uyarılar ve büyüme odaklı öneriler sunuyor. Büyük ekipler için Noogata, tek bir platformda planlamanıza, strateji oluşturmanıza, görev atamanıza ve harekete geçmenize olanak tanır. Bugün herkes Amazon işini yapay zekanın gücüyle büyütebilir. Tahmin yok, stres yok, yalnızca olumlu etki yaratan içgörüler var. Amazon'un büyümesi için yapay zekanın gücünün kilidini açın: - Markanızı olumlu yönde etkilemek için harekete geçebileceğiniz öngörüler ve stratejiler edinin - Rakip markaları bulun ve dijital rafınız için pazar payını izleyin - Organik dönüşümü teşvik etmek ve görünürlüğü artırmak için ürün içeriğini optimize edin - Aramadan yararlanın rakiplerinizin önünde trend fırsatları - Ürününüzün ilgili rakip ürünlerle nasıl rekabet ettiğini anlayın - Yatırım getirisini artırmak ve ACoS'yi azaltmak için reklam stratejilerine tersine mühendislik yapın Satışlarda hiper büyümenin kilidini nasıl açabileceğinizi, dijital raf performansını nasıl iyileştirebileceğinizi ve Amazon işinizi Amazon'un gücüyle nasıl büyütebileceğinizi keşfedin AI.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel raporlamaya elveda deyin. Polar, Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist'in tek bir uygulamada toplanmasına eşdeğerdir. Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL ve From Future dahil 1500'den fazla Shopify mağazasının güvendiği mağaza. Platformu şu amaçlarla kullanabilirsiniz: - Müşteri Edinmeyi optimize edin ve performans pazarlamasını daha etkili bir şekilde yönetin - Raporlamanızı otomatikleştirin ve CSV'leri bir daha asla indirmeyin - Shopify Mağazaları için elde tutma ve tekrarlanan siparişlere ilişkin en güçlü görünümlerle Elde Tutma ve YBD'yi artırın - Gelişmiş raporlarla satışları iyileştirin on Product Analytics - Gelişmiş e-posta pazarlama raporlarıyla Etkileşim pazarlamasını iyileştirin İşte elde edeceğiniz şey: 10'dan fazla Veri Bağlayıcı Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads için önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla e-Ticaret ve pazarlama verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın , Pinterest Reklamları, Tiktok Reklamları, Snapchat Reklamları, Klaviyo ve Google E-Tablolar. Hepsi Bir Arada Uygulanabilir Analitik Kontrol Paneli Pazarlama harcamalarınızı, CAC'yi (Edinme Maliyetleri), LTV'yi (Müşteri Yaşam Boyu Değeri), Kohortları, ROAS'ı ve daha fazlasını izlemek ve iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm önemli gelişmiş raporları alın. Çoklu Marka ve Çoklu Shopify Mağazası yetenekleri Uygulamadaki tüm Shopify mağazalarınızdaki verileri toplayın. Bir ajans veya e-ticaret girişim stüdyosuysanız, bu verileri Ülkeye veya markaya göre segmentlere ayırmak için görünümler oluşturun Akıllı Uyarılar ve Öngörüler En önemli KPI'larınız için akıllı uyarılar ayarlayabilirsiniz: dönüşüm oranındaki düşüş, Müşteri Edinme Maliyetindeki artış vb. E-posta veya Slack yoluyla anında bildirim alın. E-posta ve Slack Anlık Görüntü raporları E-posta veya Slack Anlık Görüntülerini planlayın. İstediğiniz metrikleri ve sıklığı seçin ve bunları ekibinizle paylaşın. Sınırsız Kullanıcı Kontrol panelini ekip üyeleriyle, yüklenicilerle veya yatırımcılarla paylaşın. En önemli KPI'larınıza görünürlük kazandırın ve ekibinizi bir sonraki adıma göre hizalayın. Ajans Planları Ajans hizmetlerinizin bir parçası olarak analiz ve Raporlama sağlayın. Müşteri tutma oranını artırmak ve manuel raporlama yaparken zamandan tasarruf etmek için tüm müşterilerinizi tek bir yerde merkezileştirin.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklükteki satıcı, gelirlerini ölçeklendirmek için Epsilo'dan yararlanabilir.
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekler. Daasity'yi kullanan kuruluş genelindeki ekipler, teknoloji yığınlarındaki araçlardan ve gelecekteki veri ihtiyaçlarının nasıl değişebileceğinden bağımsız olarak tüm verilerinin merkezi ve normalleştirilmiş bir görünümüne sahip oluyor. Daasity, 60'tan fazla entegrasyonumuz ve platformun 1600'den fazla marka için nasıl daha kârlı bir büyüme sağladığı hakkında daha fazla bilgi için Daasity.com adresimizi ziyaret edin.
Air360
air360.io
Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatları belirler.
Triple Whale
triplewhale.com
Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileştirilmiş ilişkilendirme takibiyle Triple Whale, e-ticaret şirketlerine önemli ölçümlere ilişkin net, hızlı ve şeffaf bir görünüm sunar. Katkı Marjı (ürüne, kampanyaya göre ayrılmış, nasıl isterseniz), gerçek AOV, getiriler, Yeni Müşteri EBM'si ve daha fazlası gibi metriklerden bahsediyoruz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için metriklerinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin ve bunu gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz bir kontrol paneline ekleyin. Bunu ekibinizle paylaşın, böylece medya alıcılarından CEO'ya kadar tüm şirket genelinde tek bir gerçek bilgi kaynağına sahip olabilirsiniz. Shopify, Klaviyo ve Facebook gibi en iyi uygulamalar ve ağlarla kusursuz entegrasyonlarla desteklenen Triple Whale, tüm pazarlama verilerinizi özelleştirilebilir tek bir kontrol panelinde özetleyerek iş performansınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Triple Whale aynı zamanda hem iOS hem de Android için tam özellikli mobil uygulamalar sunan tek yazılım çözümüdür ve müşterilerin gerçek zamanlı performans verilerine her yerden, her zaman erişmesine olanak tanır. İlişkilendirme için modellenmiş verilere ve tahminlere dayanan diğer araçların aksine Triple Whale, müşteri satın alma verilerini reklam düzeyine kadar ve farklı kanallar genelinde doğrudan izlemek için kendi özel birinci taraf verilerini kullanır. Buna ek olarak Triple Whale, sınırsız kullanıcı ve mağaza entegrasyonları, otomatik e-posta ve Slack raporlaması, Ortalama, Medyan ve Mod AOV verileri, LTV ve Kohort Analizi, Ürün Yolculukları ve e-ticaret şirketlerine daha fazla şeffaflık sağlamaya adanmış diğer güçlü özelliklerden oluşan bir paket sunar. onların verileri. Triple Whale ile pazarlamacılar nihayet şunları yapabilir: - Dünyanın her yerinden, hareket halindeyken gerçek zamanlı performans verilerine erişin - Verileri karıştırmaya daha az, işletmelerini büyütmek için bunları kullanmaya daha fazla zaman ayırın - Rahat olun ve ilişkilendirmenin açık olduğunu bilerek güvenle harcama yapın noktası - Ekiplerini doğru, kullanımı kolay otomatik raporlamayla güçlendirin
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri verilerini analiz edebilir.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, veri dönüşümü ve optimizasyonunu yardım ve tavsiyeyle birleştiren bir Yem Pazarlama çözümüdür. Tüccarların ve Acentelerin e-ticaret kanallarında başarılı olmalarını sağlar. DataFeedWatch ile ürün feed'i dosyanızı optimize edin ve ürünleri 60'tan fazla ülkedeki farklı kanallara yayın! Ürün akışını iyileştirerek Google Alışveriş, Facebook, Instagram, Amazon, eBay ve daha birçok kanaldaki reklam kampanyalarının performansını da artıracaksınız! Ürün listesini optimize etmek satışlarınızı hızlandırır ve genel kampanya yatırım getirinizi artırır. DataFeedWatch, alışveriş akışlarınız için karmaşık kuralları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. 15 günlük ücretsiz deneme ve 7/24 destek!
OWOX
owox.com
OWOX BI lider bir veri demokratikleştirme platformudur. * Demokratikleşme sıfır öğrenme eğrisiyle ilgilidir: denetlenebilir erişim, iyi bilinen arayüz ve karar verme kültürü. +150 bin dijital analist, veri silolarını parçalamak ve iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları raporları sağlamak için OWOX BI'ı kullanıyor. Tescilli teknolojimiz, e-Ticaret, SaaS, Finans ve ABD ve AB genelindeki diğer sektörlerdeki markalar için kesintisiz veri toplama, hazırlama ve etkinleştirme sağlar. Şirket Web Sitesi www.owox.com
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performansına ilişkin temel ölçümleri sunar. SmartScout ayrıca sonuç sağlayan reklam kampanyaları oluşturmak için size ASIN trafik verilerini de gösterir. SmartScout ayrıca her satıcının ve yeniden satış geçmişinin yer aldığı bir veri tabanına sahiptir. SmartScout, işinizi büyütmek amacıyla veriye dayalı, güvenli kararlar vermeniz için size rekabet avantajı sağlar. SmartScout şimdiye kadar yapılmış en yenilikçi Amazon araştırma aracıdır!
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Attribuly
attribuly.com
Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri entegrasyonlarıyla takibinizi geliştirir, %99'dan fazla doğru veri almanızı ve tüm müşteri yolculuğunuzun nasıl olduğuna dair netlik elde etmenizi sağlar. Tüm pazarlamacıların sahip olması gereken bir şey. Müşterilerin satın alma süreçlerini anlamak, kampanyaları optimize etmek ve ROAS'ı %20 artırmak için hassas müşteri verilerinizi kullanacaksınız. - Gerçek zamanlı müşteri uçtan uca yolculuğu - Reklamlar, etkileyiciler, bağlı kuruluşlar, sosyal medya, organik arama ve tüm kampanyalar için ilişkilendirme. - Reklam otomasyonu - Sunucu tarafı takibi
Conjura
conjura.com
Verilerle desteklenen kâr. Tavsiye motorumuzla tahminleri ortadan kaldırarak Conjura'nın e-Ticaret performansınızı optimize etmesine izin verin. İşinizi karlı hale getirmek için Conjura ile harekete geçin.
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-Ticaret işletmeleri için mükemmel hepsi bir arada çözümdür. Platformumuz pazarlama çalışmalarınızı basitleştirir: site trafiğine odaklanmanıza, alışveriş yapanlarla etkileşim kurmanıza ve dönüşüm hunisinin tamamı boyunca geliri ölçmenize yardımcı olur. Önceden hazırlanmış şablonlar, kolay sürükle ve bırak düzenleyicileri ve otomatik özelliklerle pazarlama stratejinizi zahmetsizce optimize edebilirsiniz. Springbot'un gücünü bugün deneyimleyin ve e-Ticaret işinizin gelişmesini izleyin.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları arasında neler olduğunu öğrenin. • Nelerin dikkatini çektiğini anlamak için tüm sayfalarınız için otomatik olarak 6 tür ısı haritası oluşturun. • Ziyaretçilerinizin nereye ve neden düştüğünü izlemek için dönüşüm hunileri oluşturun. • Potansiyel müşteri yaratmanızı geliştirmek için form analitiğini kullanın. • Ziyaretçileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri bildirim kampanyaları başlatın. • Tüm planlarda bulunan güçlü filtreleme seçenekleriyle verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde analiz edin. • Ziyaretlerinizi sürtünme puanına göre filtreleyerek web sitenizdeki sorunları bulmak yerine çözmeye zaman ayırın; makine öğrenimi aracımız hiçbir ekstra ücret ödemeden ve tüm planlarda mevcuttur.
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijital deneylerini yürütmek ve ölçeklendirmek için VWO'ya güveniyor. VWO, benzersiz bir deneyim sunmak için büyüyen işletmelerin web deneyimlerini masaüstü, mobil ve diğer cihazlarda optimize etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen web test ve dönüşüm optimizasyon platformudur. Kullanıcı içgörülerini toplamak, hipotezleri önceliklendirmek, bir yol haritası planlamak, testler yapmak, sonuçları analiz etmek - VWO, 9 metrenin tamamını kapsamanıza olanak tanır. VWO, deney kolaylığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. BT'den herhangi bir yardım almadan birkaç dakika içinde bir test başlatabilirsiniz. BS ve ISO gibi sertifikalara sahip VWO, tamamen GDPR uyumludur ve tasarımı ve varsayılanı itibarıyla sağlam bir güvenlik sağlar. Sektör lideri 7/24 destek ve %98 müşteri memnuniyeti oranıyla, günde bir milyar talebe hizmet verirken %100 çalışma süresi sağlayan VWO, İşletmeler için tasarlandı! VWO'nun küresel müşteri tabanı Vodafone, Samsung, Toyota ve eBay gibi markaları içeriyor ve bugüne kadar dünya çapında 4.500'den fazla markanın 600.000'den fazla deney gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. * Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri deneyiminde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yaparak sezgisel, keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlayın. * Pazara çıkış süresini hızlandırın ve ürün ve iş ekiplerinin etkisini optimize edin: Tamamen içgüdülerinize güvenmek yerine, hipotezleri test etmek ve ortaya çıktıkça soruları yanıtlamak için dijital etkileşim verilerinden yararlanın. Veriye dayalı içgörülerle yeni özellikleri ve deneyimleri güvenle pazara sunun. * Değeri giderek artan özellikler ve deneyimler oluşturun: İş sonuçlarına açıkça bağlanabilecek mühendislik yatırımları üzerinde fikir birliği oluşturmak için verilerden yararlanın. * Kullanıcı yolculuğunun tamamını anlayın: Yerel oturum tekrarı, eksiksiz veri temeli ve otomatik veri bilimi sayesinde ekiplerin kazanmak için ihtiyaç duyduğu öngörüleri yalnızca Heap ortaya çıkarabilir. 8.000'den fazla işletme, daha iyi deneyimler ve daha iyi ürünler sunarak iş etkisini artırmak için Heap'i kullanıyor. Müşteriler arasında Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual ve e*Trade gibi B2B SaaS, e-Ticaret ve Finansal Hizmetler alanındaki şirketler yer almaktadır.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçleri arka planda bırakabilir ve her türlü iletişimi tetikleyebilir ve her e-posta, mobil cihaz, site ve ücretli medyanın kim, ne, ne zaman, nerede bilgilerini otomatikleştirebilir. Her bir müşteri için mesaj. Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga ve Lulu & Georgia dahil olmak üzere 400'den fazla marka, müşteri tutma oranını hızla artırmak ve öngörülebilir gelir elde etmek için Bluecore'a güveniyor.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için derin sektör uzmanlığından ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Platformumuz zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve yerleşik yeniden satış kanalınızı, markanıza ve marjlarınıza zarar verebilecek Amazon gibi sitelerdeki yetkisiz veya bilinmeyen satıcılardan korumaya yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanır: • Çevrimiçi satış kanalları hakkında derinlemesine bilgi edinmek • Yeni ürünler ve markalar için pazar fırsatlarını değerlendirmek • MAP programlarını yönetmek ve uygulamak • Pazar geri bildirimlerini anlamak ve ürün sorunlarını kartopu etkisi yaratmadan önce yakalamak TrackStreet Hizmetleri - Pazar Görünürlüğü TrackStreet İnternet'i izler Ürünlerinizi kimin sattığını, nerede sattıklarını ve fiyatlarını takip etmenizi sağlayan pazaryerleri ve bağımsız web siteleri, veriye dayalı pazar kararlarını yönlendiren satış ve dağıtım eğilimlerini anlamanız için araçlar sağlar. - Minimum İlan Edilen Fiyat (MAP) Uyumluluğu Sektördeki en güçlü ve etkili MAP uygulama platformuyla TrackStreet, MAP ihlali bildirimlerinin gönderilmesi, politika uyumluluğunun izlenmesi ve özelleştirilmiş Yapılmaması Gerekenlerin oluşturulması ve dağıtılması gibi diğer birçok manuel işlemi otomatikleştirir. -Listeleri sat. - Ürün İnceleme Takibi ve Toplama TrackStreet İnceleme Takibi, yeni veya güncellenmiş incelemeler için tüm İnternet satış kanallarınızı izleyen ve ardından tüketici geri bildirimlerinizi, ayrıntılı analizler yürütebileceğiniz ve otomatik uyarıları etkinleştirebileceğiniz, erişimi kolay tek bir arayüzde derleyen proaktif bir izleme hizmetidir. İlgilenmeniz gereken yeni incelemeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. - Yetkili satıcılardan ve satıcılardan oluşan mevcut ağınızın yönetimini geliştirmenize ve yeniden satış kanalınızdan daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olacak Bayi Portalı ve diğer modüller. Size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Ücretsiz danışmanlık randevusu almak veya TrackStreet.com'da daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın