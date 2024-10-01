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E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Makao ÖİB
E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kad...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışlarınıza ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka...
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gü...
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performa...
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. - Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri dene...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu pl...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kull...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçle...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları ara...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-Ticaret işletmeleri için mükemmel hepsi bir arada çözümdür. Platformumuz pazarlama çalışmalarınızı basitleştirir: site trafiğine odaklanmanıza, alışveriş yapanlarla etkileşim kurmanıza ve dönüşüm hunisinin tamamı boyunca geliri ölçmenize yardımcı olur. Önceden hazırlanmış şablonla...
Klar
getklar.com
Klar, e-Ticaret işiniz için Tek Gerçeğin Kaynağıdır. Klar ile tüm verilerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir ve bunları gerçekliğinize göre özelleştirebilirsiniz. İşletmenizi e-tablolar üzerinde yürütmeye son verin; zamandan tasarruf edin ve Klar ile nasıl kârlı bir şekilde büyüyebileceğiniz kon...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijita...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satıcı sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak basit, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web paneli ve uygulamasıdır! WhatSales'in amacı daha akıllı satış kararları vermenize yardımcı olmaktır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını optimize etmeye ve işinizi ölçeklendirecek şekilde geliştirmeye yönelik hepsi bir arada izleme çözümüdür. Kullanıcıların kampanyaları daha yüksek düzeyde izlemesine, ölçmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan doğru ve eyleme dönüştürülebilir verilere odaklanıyoruz....
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyl...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklük...
Littledata
littledata.io
Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, ...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığ...
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThinkMetric, e-ticaret şirketlerinin pazarlama ilişkilendirmesini çözmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. E-ticaret pazarlamacılarını güçlendirmek için tasarlanan ThinkMetric, en büyük e-ticaret ve pazarlama platformlarıyla entegre olur, böylece kolayca veri toplayabilir, reklaml...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerezsiz dünya için gelişmiş bir analiz ve otomasyon platformudur. RedTrack ile pazarlama kanallarınızdan gerçek zamanlı, doğru dönüşüm verilerini alabilirsiniz. Bir pazarlamacı veya yönetici olarak tarafsız performans analizleri alabilir, reklam israfını önleyebilir ve şirketin gelirini ö...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, veri dönüşümü ve optimizasyonunu yardım ve tavsiyeyle birleştiren bir Yem Pazarlama çözümüdür. Tüccarların ve Acentelerin e-ticaret kanallarında başarılı olmalarını sağlar. DataFeedWatch ile ürün feed'i dosyanızı optimize edin ve ürünleri 60'tan fazla ülkedeki farklı kanallara yayın! ...
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardım...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, e-ticaret mağazalarını farklı veri bilimi modelleriyle analiz ederek müşterilerimize gelirlerini ölçeklendirmelerine, bütçelerini optimize etmelerine ve analizlerde zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler, tahminler ve öneriler sunar.
Radix
radixhaven.com
Radix Haven analiz platformuyla gerçek zamanlı içgörüleri takip edin. İşletmenizi anlamak için 100'den fazla KPI. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Güvenilir ve gizlilik öncelikli. Foxintelligence, e-ticaretin etkinliğini ölçer. Hiçbir şey tahmin edilmez, her şey gerçek işlemlere dayanmaktadır. Güvenilir içgörülere erişin.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow bir pazar analitiğidir SAAS, markaların ve perakendecilerin fiyatlandırma, promosyonlar, rakipler, pozisyonlar, raf payı, incelemeler, ürün içerikleri ve marka uyumluluğu ile ilgili milyonlarca ürün verisini analiz etmesine olanak tanır; böylece pazarın her yönünü izleyebilir, kontrol edebi...
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya semantik olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğin...
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyü...
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çık...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel rapo...
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...
Air360
air360.io
Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatlar...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir Amazon satıcı yazılım çözümüdür. Amacımız, fba ve fbm satıcılarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güçlü araç sağlayarak verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır: * Finansal analiz, * Anahtar ...
Glew
glew.io
Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ...