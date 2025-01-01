İlaç Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Uyuşturucu testi yazılımı, uyuşturucu ve alkol testi programlarını yöneterek veya uyuşturucu testi işlerini destekleyerek şirketlere, çalışanlara ve adaylara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, yeni işe alınanlar ve devam eden çalışan testleri için uyuşturucu testi sürecini kolaylaştırıyor. İlaç testi veri yönetimi, sonuç takibi, Ulaştırma Bakanlığı (DOT) düzenlemelerine uyumluluk ve daha fazlası gibi özellikler sunarlar. Tipik olarak uyuşturucu testi yazılımı, geçmiş kontrol yazılımıyla tamamlanır ve çoğu zaman başvuru sahibi izleme sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu entegrasyon faydalıdır çünkü şirketlerin ve İK departmanlarının, birleşik oturum açma özelliğiyle tek bir çevrimiçi portal aracılığıyla geçmiş kontrol bilgilerine erişmesine olanak tanır. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, başvuru sürecini geliştirir ve İK'nın her aday hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmasını sağlar.
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Checkr
checkr.com
Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.
HireRight
hireright.com
Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, işletmelere uygun fiyatla, hızlı ve kolay arka plan taramaları sunan bir platformdur. İK ekiplerinin işe alım süreçlerini optimize eder.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling, şirketlere istihdam öncesi arka plan kontrolleri, sabıka incelemeleri ve diğer hizmetler sunarak hızlı ve güvenli işe alım kararları almalarına yardımcı olur.
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