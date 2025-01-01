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İlaç Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Uyuşturucu testi yazılımı, uyuşturucu ve alkol testi programlarını yöneterek veya uyuşturucu testi işlerini destekleyerek şirketlere, çalışanlara ve adaylara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, yeni işe alınanlar ve devam eden çalışan testleri için uyuşturucu testi sürecini kolaylaştırıyor. İlaç testi veri yönetimi, sonuç takibi, Ulaştırma Bakanlığı (DOT) düzenlemelerine uyumluluk ve daha fazlası gibi özellikler sunarlar. Tipik olarak uyuşturucu testi yazılımı, geçmiş kontrol yazılımıyla tamamlanır ve çoğu zaman başvuru sahibi izleme sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu entegrasyon faydalıdır çünkü şirketlerin ve İK departmanlarının, birleşik oturum açma özelliğiyle tek bir çevrimiçi portal aracılığıyla geçmiş kontrol bilgilerine erişmesine olanak tanır. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, başvuru sürecini geliştirir ve İK'nın her aday hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmasını sağlar.

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Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire, işletmelere uygun fiyatla, hızlı ve kolay arka plan taramaları sunan bir platformdur. İK ekiplerinin işe alım süreçlerini optimize eder.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.

Sterling

Sterling

sterlingcheck.com

Sterling, şirketlere istihdam öncesi arka plan kontrolleri, sabıka incelemeleri ve diğer hizmetler sunarak hızlı ve güvenli işe alım kararları almalarına yardımcı olur.

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