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Uyuşturucu testi yazılımı, uyuşturucu ve alkol testi programlarını yöneterek veya uyuşturucu testi işlerini destekleyerek şirketlere, çalışanlara ve adaylara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, yeni işe alınanlar ve devam eden çalışan testleri için uyuşturucu testi sürecini kolaylaştırıyor. İlaç testi veri yönetimi, sonuç takibi, Ulaştırma Bakanlığı (DOT) düzenlemelerine uyumluluk ve daha fazlası gibi özellikler sunarlar. Tipik olarak uyuşturucu testi yazılımı, geçmiş kontrol yazılımıyla tamamlanır ve çoğu zaman başvuru sahibi izleme sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu entegrasyon faydalıdır çünkü şirketlerin ve İK departmanlarının, birleşik oturum açma özelliğiyle tek bir çevrimiçi portal aracılığıyla geçmiş kontrol bilgilerine erişmesine olanak tanır. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, başvuru sürecini geliştirir ve İK'nın her aday hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmasını sağlar.
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Checkr
checkr.com
Checkr, her büyüklükteki işletmenin işe alım süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arka plan tarama platformudur. Platform, diğerlerinin yanı sıra sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam doğrulaması, ehliyet kontrolleri, uyuşturucu testi ve eğitim doğrulaması dahil olmak üzere bir dizi çözüm sunuyor. Checkr'ın yapay zeka destekli platformu, geleneksel manuel incelemelerle ilişkili zamanı, insan hatasını ve önyargıyı azaltarak işletmelerin işe alım süreçlerini hızlı bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Platform, karar verme araçlarıyla işe alım sürecini daha verimli ve daha az zaman alıcı hale getiriyor. Ayrıca Checkr'ın analiz araçları, işletmelerin yetenek havuzunu genişletmesine ve işe alım için yeni fırsatları belirlemesine yardımcı olur. Checkr'ın platformu potansiyel adaylar için işe alım sürecini kolaylaştırıyor ve onlara kayıtları konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Sonuç olarak işletmeler mevcut pozisyonları doldurmak için gereken süreyi azaltabilir ve potansiyel çalışanlara olumlu bir deneyim sunabilir. Platformda ayrıca sabıka kaydı olan adaylara iş bulmak için adil bir fırsat sunmayı amaçlayan Adil Şans Yasası ile uyumlu uyumluluk araçları ve kaynakları da bulunuyor. Genel olarak Checkr, işletmelere, iş ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu, bilinçli işe alım kararları almalarını sağlayan sektör lideri geçmiş tarama çözümleri sunmaktadır.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
HireRight
hireright.com
Tarama programlarının yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan isteğe bağlı istihdam taraması, uyuşturucu taraması ve I-9 istihdam uygunluk çözümleri
GoodHire
goodhire.com
Bir Checkr şirketi olan GoodHire, sektördeki en kolay uçtan uca geçmiş kontrolü iş akışını sunarken, İK ekiplerinin geçmiş kontrollerini hızlı, uygun maliyetli ve uyumluluk yükünü en aza indirecek şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor. Ürün Açıklaması GoodHire, her büyüklükteki kuruluş için özelleştirilebilir, isteğe bağlı hizmetlerle geçmiş kontrollerini basitleştirir ve hızlandırır. Harika bir ekip oluşturmak, sektördeki en kolay uçtan uca işe alım öncesi özgeçmiş kontrolü iş akışını sağlayan güvenilir bir ortakla başlar.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden dolandırıcılığın azaltılmasına kadar diğer alanlarda uzun süredir devam eden geçmiş tarama endüstrisi uygulamalarına sizin adınıza meydan okumaya devam edeceğiz. Konser pazarları, personel alımı, ulaşım ve sağlık hizmetleri alanlarındaki sektörlerden binlerce müşteri, tarama çözümlerini geliştirmek için bize güveniyor. https://yardstik.com adresindeki entegre platformumuzda tarama, dolandırıcılık ve uyumluluk ürünlerinden oluşan karışımımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Yardstik: Ölçülebilir derecede daha iyi.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling, kapsamlı geçmiş ve kimlik hizmetleriyle şirketlerin daha hızlı, daha güvenli işe alım kararları almalarını sağlar: sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam öncesi tarama, uyuşturucu testi, çalışan formları, işe alım hizmetleri, iş gücü izleme, sosyal medya taraması ve daha fazlası. Fortune 100'ün %50'sinden fazlasının güvendiği Sterling'in teknoloji destekli hizmetleri, tüm sektörlerdeki kuruluşların çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için harika ortamlar oluşturmasına yardımcı olur.
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