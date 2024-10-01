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İlaç Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İspanya
Uyuşturucu testi yazılımı, uyuşturucu ve alkol testi programlarını yöneterek veya uyuşturucu testi işlerini destekleyerek şirketlere, çalışanlara ve adaylara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, yeni işe alınanlar ve devam eden çalışan testleri için uyuşturucu testi sürecini kolaylaştırıyor. İlaç testi veri yönetimi, sonuç takibi, Ulaştırma Bakanlığı (DOT) düzenlemelerine uyumluluk ve daha fazlası gibi özellikler sunarlar. Tipik olarak uyuşturucu testi yazılımı, geçmiş kontrol yazılımıyla tamamlanır ve çoğu zaman başvuru sahibi izleme sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu entegrasyon faydalıdır çünkü şirketlerin ve İK departmanlarının, birleşik oturum açma özelliğiyle tek bir çevrimiçi portal aracılığıyla geçmiş kontrol bilgilerine erişmesine olanak tanır. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, başvuru sürecini geliştirir ve İK'nın her aday hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmasını sağlar.
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Checkr
checkr.com
Checkr, her büyüklükteki işletmenin işe alım süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arka plan tarama platformudur. Platform, diğerlerinin yanı sıra sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam doğrulaması, ehliyet kontrolleri, uyuşturucu ...
HireRight
hireright.com
Tarama programlarının yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan isteğe bağlı istihdam taraması, uyuşturucu taraması ve I-9 istihdam uygunluk çözümleri
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin...
GoodHire
goodhire.com
Bir Checkr şirketi olan GoodHire, sektördeki en kolay uçtan uca geçmiş kontrolü iş akışını sunarken, İK ekiplerinin geçmiş kontrollerini hızlı, uygun maliyetli ve uyumluluk yükünü en aza indirecek şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor. Ürün Açıklaması GoodHire, her ...
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden...
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling, kapsamlı geçmiş ve kimlik hizmetleriyle şirketlerin daha hızlı, daha güvenli işe alım kararları almalarını sağlar: sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam öncesi tarama, uyuşturucu testi, çalışan formları, işe alım hizmetleri, iş gücü izleme, sosyal medya taraması ve daha fazlası. Fortune 100...