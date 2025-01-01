Drop Shipping Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.
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Printful
printful.com
Printful, kullanıcıların tasarımlarını çevirimiçi mağazalarda satmasını veya kendileri için bastırmasını sağlayan isteğe bağlı baskı ve nakliye hizmetidir.
DSers
dsers.com
DSers, AliExpress'ten toplu siparişleri yönetmeye, tedarikçi bulmaya ve ürünleri içe aktarmaya yarayan bir damla gemisi uygulamasıdır.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
Spocket
spocket.co
Spocket, dropshipping modeliyle çevrimiçi perakendecilere ABD ve AB ürünleri sunarak, envanter gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Dropified
dropified.com
Dropified, dropshipping iş süreçlerini otomatikleştirir, ürünleri tek tıklama ile bulup ithal eder ve sipariş yönetimi sağlar.
Easyship
easyship.com
Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst, e-ticaret perakendecilerine tedarikçilerle bağlanarak stok maliyeti olmadan ürünler sunar ve siparişleri doğrudan müşterilere gönderir.
Planio
plan.io
Planio, proje yönetimi, görev izleme, dosya senkronizasyonu ve ekip işbirliği için web tabanlı bir platformdur.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku, çevrimiçi satıcılar için Çin tedarikçilerinden ürün tedarik eden ve hızlı lojistik çözümleri sunan bir platformdur.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Wholesale2B, dropshipping yapmayı kolaylaştıran bir platform olup, çeşitli e-ticaret siteleriyle entegrasyon sağlar ve tedarikçi bağlantıları sunar.
Convictional
convictional.com
Convictional, perakendecilere yeni tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Hızlı entegrasyonlarla markaları bir günde kaydedebilirler.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship, perakendecilerin üst düzey markalardan ürünleri hızlıca bulup satmasını sağlar. Envanter almadan otomatik dropshipping işlemleri yapar.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Sell The Trend, dropshipping için ürün araştırma, otomatik sipariş verme ve envanter yönetimi gibi işlevler sunan kapsamlı bir platformdur.
Doba
doba.com
Doba, e-ticaret girişimcilerinin ürünleri doğrudan tüketiciye göndermesine olanak tanıyan bir damla gönderim platformudur.
Shippit
shippit.com.my
Shippit, işletmelerin nakliye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik uygulamasıdır. Taşıyıcı entegrasyonu, otomasyon ve izleme sağlar.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo, e-ticaret girişimcileri için toptan ve dropshipping tedarikçilerini bulmalarını kolaylaştıran bir platformdur.
easync
easync.io
EasyNC, eBay ve Shopify gibi platformlarda ürünleri kolayca dropship yapmayı, fiyatları otomatik ayarlamayı ve sipariş işlemlerini yönetmeyi sağlar.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe, E-ticaret dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan hızlı büyüyen bir girişimdir.
Inventory Source
inventorysource.com
Envanter Kaynağı, dropship tedarikçileriyle bağlantı kurarak envanter yönetimini otomatikleştirir ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret süreçlerini entegre eden bir platformdur. Sipariş, envanter ve veri senkronizasyonunu otomatikleştirir.
Cymbio
cym.bio
Cymbio, markalara küresel perakende ekosisteminde dijital satış büyümesi sağlamak için drop ship ve pazar yeri platformu sunmaktadır.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane, perakendeciler ve tedarikçiler için dropship otomasyonu sağlayan bir sipariş yönetimi yazılımıdır.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ, çevrimiçi işletmelerin nakliye oranlarını ve yöntemlerini özelleştirerek ödeme sürecini optimize eden bir platformdur.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro, e-ticaret sahiplerine hızlı ve düşük maliyetle lojistik çözümleri sunan bir nakliye toplama uygulamasıdır.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates, e-ticaret platformları için doğru nakliye yöntemlerini ve oranlarını hesaplayıp sunan, bulut tabanlı bir nakliye çözümüdür.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.
Shipfusion
shipfusion.com
Shipfusion, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme çözümleri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı envanter yönetimi ve kargo takibi sağlar.
Syncee
syncee.co
Syncee, perakendecilerle tedarikçileri bağlayan bir dropshipping platformudur. Envanter yönetimi ve ürün senkronizasyonu işlemlerini otomatikleştirir.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic, e-ticaret işletmeleri için dropshipping ve toptan satış otomasyonu sağlayan bir platformdur. Tedarikçilerle bağlantı kurarak ürün senkronizasyonu ve sipariş yönetimi yapar.
Ali2Woo
ali2woo.com
Ali2Woo, WooCommerce için Banggood ile dropshipping yapan bir uzantıdır. Ürünleri arayıp kolayca içe aktarır ve farklı gönderim seçeneklerine göre filtreler.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy, Woocommerce damlalama mağaza yönetimini otomatikleştiren bir uygulamadır. Ürün bulma, sipariş tamamlama ve envanter izleme hizmetleri sunar.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.
Flxpoint
flxpoint.com
FLXPoint, envanter yönetimini otomatikleştirerek e-ticaret operasyonlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.
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