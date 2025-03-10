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Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.
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Printful
printful.com
Printful, kullanıcıların tasarımlarını çevirimiçi mağazalarda satmasını veya kendileri için bastırmasını sağlayan isteğe bağlı baskı ve nakliye hizmetidir.
DSers
dsers.com
DSers, AliExpress'ten toplu siparişleri yönetmeye, tedarikçi bulmaya ve ürünleri içe aktarmaya yarayan bir damla gemisi uygulamasıdır.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
Spocket
spocket.co
Spocket, dropshipping modeliyle çevrimiçi perakendecilere ABD ve AB ürünleri sunarak, envanter gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Dropified
dropified.com
Dropified, dropshipping iş süreçlerini otomatikleştirir, ürünleri tek tıklama ile bulup ithal eder ve sipariş yönetimi sağlar.
Easyship
easyship.com
Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst, e-ticaret perakendecilerine tedarikçilerle bağlanarak stok maliyeti olmadan ürünler sunar ve siparişleri doğrudan müşterilere gönderir.
Planio
plan.io
Planio, proje yönetimi, görev izleme, dosya senkronizasyonu ve ekip işbirliği için web tabanlı bir platformdur.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku, çevrimiçi satıcılar için Çin tedarikçilerinden ürün tedarik eden ve hızlı lojistik çözümleri sunan bir platformdur.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Wholesale2B, dropshipping yapmayı kolaylaştıran bir platform olup, çeşitli e-ticaret siteleriyle entegrasyon sağlar ve tedarikçi bağlantıları sunar.
Convictional
convictional.com
Convictional, perakendecilere yeni tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Hızlı entegrasyonlarla markaları bir günde kaydedebilirler.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship, perakendecilerin üst düzey markalardan ürünleri hızlıca bulup satmasını sağlar. Envanter almadan otomatik dropshipping işlemleri yapar.
Doba
doba.com
Doba, e-ticaret girişimcilerinin ürünleri doğrudan tüketiciye göndermesine olanak tanıyan bir damla gönderim platformudur.
Shippit
shippit.com.my
Shippit, işletmelerin nakliye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik uygulamasıdır. Taşıyıcı entegrasyonu, otomasyon ve izleme sağlar.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo, e-ticaret girişimcileri için toptan ve dropshipping tedarikçilerini bulmalarını kolaylaştıran bir platformdur.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe, E-ticaret dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan hızlı büyüyen bir girişimdir.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Sell The Trend, dropshipping için ürün araştırma, otomatik sipariş verme ve envanter yönetimi gibi işlevler sunan kapsamlı bir platformdur.
easync
easync.io
EasyNC, eBay ve Shopify gibi platformlarda ürünleri kolayca dropship yapmayı, fiyatları otomatik ayarlamayı ve sipariş işlemlerini yönetmeyi sağlar.
Inventory Source
inventorysource.com
Envanter Kaynağı, dropship tedarikçileriyle bağlantı kurarak envanter yönetimini otomatikleştirir ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret süreçlerini entegre eden bir platformdur. Sipariş, envanter ve veri senkronizasyonunu otomatikleştirir.
Cymbio
cym.bio
Cymbio, markalara küresel perakende ekosisteminde dijital satış büyümesi sağlamak için drop ship ve pazar yeri platformu sunmaktadır.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane, perakendeciler ve tedarikçiler için dropship otomasyonu sağlayan bir sipariş yönetimi yazılımıdır.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ, çevrimiçi işletmelerin nakliye oranlarını ve yöntemlerini özelleştirerek ödeme sürecini optimize eden bir platformdur.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro, e-ticaret sahiplerine hızlı ve düşük maliyetle lojistik çözümleri sunan bir nakliye toplama uygulamasıdır.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates, e-ticaret platformları için doğru nakliye yöntemlerini ve oranlarını hesaplayıp sunan, bulut tabanlı bir nakliye çözümüdür.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.
Shipfusion
shipfusion.com
Perakendecilere e-ticaret işletmeleri için sipariş karşılama çözümleri sunuyoruz. Chicago, New York ve Toronto'daki depolarımızla ABD, Kanada ve uluslararası alanda siparişlerin yerine getirilmesini sağlayabiliriz. Özel olarak oluşturulmuş yazılımımız, müşterilerimizin gönderileri üzerinde tam kontrol sahibi olmalarına ve sipariş karşılama sürecini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.
Syncee
syncee.co
Syncee, perakendecilerin ve tedarikçilerin bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir B2B dropshipping ve toptan satış platformudur. Syncee Marketplace'te çeşitli kategorilerde milyonlarca satışa hazır, yüksek kârlı ürün mevcuttur. ABD/Kanada/AB/İngiltere/Avustralya + daha fazla ülkeden tedarikçiler, ürünlerine hızlı sevkiyat sağlıyor. Syncee, büyük ve küçük çevrimiçi perakende işletmelerinin mağazalarını bir sonraki seviyeye taşımalarına yönelik tüm araçlara sahiptir. Platformun diğer çözümünü kullanan Syncee DataFeed Manager satıcıları, ürünlerini çevrimiçi mağazalarına yüklemek için CSV, XML, XLS(X), JSON ve TXT gibi formatlardaki ürün veri akışı dosyalarını kullanabilir. Syncee, otomatik ürün verileri yüklemeleri, güncellemeleri ve sipariş verileri senkronizasyonu için bir çözüm sunar.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic, e-ticaret otomasyonu (dropshipping ve toptan satış) için mükemmel bir platformdur ve size her yerde ve her zaman daha fazla satış yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Dünyanın her yerinden e-ticaret işletme sahiplerini, üst düzey ülkelerdeki yüksek kaliteli dropshipping ve toptan tedarikçilerle buluşturuyoruz. AppScenic pazarına katıldığınızda 1.000.000'dan fazla stoksuz satış ve toptan satış ürününe erişim elde edersiniz. Ve her şeyin ötesinde, siz ve tedarikçilerimiz arasında 7/24 fiyat ve stok senkronizasyonu, tam otomatik siparişler, mağazanıza otomatik ithalat takip numaraları, özel fiyatlandırma formülleri ve piyasadaki en yenilikçi özelliklerle dolu güçlü bir kontrol paneli sunuyoruz. pazar. Bu daha önce hiç görmediğiniz bir e-ticaret.
Ali2Woo
ali2woo.com
'WooCommerce için Banggood ile Dropshipping' uzantısı. Banggood'daki ürünleri kolayca arayın ve içe aktarın! Banggood portalı için dropshipping uzantısı. - Ürünleri içe aktarın - ürünleri belirli gönderim seçeneğine göre filtreleyin ve vurgulayın - ürünleri belirli bir kategoriden veya fırsatlar sayfasından toplu olarak içe aktarın - birkaç woocommerce mağazasını bağlayın Uzantı, WooCommerce için Banggood ile Dropshipping ile birlikte çalışır
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy, mağaza sahiplerinin Woocommerce Dropshipping mağazalarının yönetimini tamamen otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Yakkyofy, kendi logonuzla da markalayarak satacağınız ürünleri sizin için temin eder, bunları yalnızca birkaç tıklamayla mağazanıza aktarmanıza yardımcı olur ve tüm sipariş gerçekleştirme sürecinizi otomatik olarak gerçekleştirir. ##Ana özellikler Muhteşem özelliklerimizle öne çıkın ve rakiplerinizi alt edin! #Gerçek zamanlı ürün teklifleri Chrome Uzantımız sayesinde binlerce ürünü gerçek zamanlı olarak arayın ve bulun ve bunları birkaç tıklamayla WooCommerce mağazanıza ekleyin. #Yakkyofy Yazılımının ücretsiz keyfini çıkarın Yakkyofy'yi kullanmanız tamamen ücretsizdir: -Aylık Ücret Yok -Ücretsiz Sınırsız sipariş gerçekleştirme -Ücretsiz ürün tedariki -Ücretsiz çoklu mağaza yönetimi -Depolama ücreti yok Yalnızca satın aldığınız ürünler için ödeme yaparsınız. #Kar marjlarınızı artırın Yakkyofy size ürünleri B2C fiyatlarla sunuyor; bu, en yaygın Çin Pazaryerlerinde sunulan fiyatlardan %15 ila %50 daha ucuz anlamına geliyor. İndirimli ürün fiyatlarının keyfini çıkarın ve satış marjınızı artırın. #Markanızı Oluşturun Yakkyofy, logonuzun bulunduğu markalı ürünleri stoksuz olarak göndermenize veya bunları özelleştirilmiş paket ve kutularda göndermenize yardımcı olur. Müşteri bağlılığını ve iade oranlarını artırmak için paketlerinize kupon kartı bile ekleyebilirsiniz. #Hızlı Gönderim Yakkyofy varsayılan olarak paketlerinizi varış ülkesi için mevcut olan en hızlı gönderim yöntemiyle gönderir. ABD ve AB ülkelerinin çoğuna 3-8 gün içinde, Dünya çapında 30'dan fazla ülkeye 12 gün içinde teslimat sunabiliyoruz. Ayrıca 100'den fazla ülkeye gönderim yapmamızı sağlayan nakliye hizmetlerimiz de bulunmaktadır. #Gerçek Zamanlı Stok Seviyesi Güncellemeleri Yakkyofy, ürün envanteriniz azaldığında her zaman bilgilendirilmenizi sağlamak için stok seviyenizi gerçek zamanlı olarak güncelleyecektir. Bu sayede Yakkyofy Hesabınızdaki Sanal Depo sekmesini ziyaret ederek dilediğiniz zaman evinizden rahatça envanterinizi kontrol edebilirsiniz. #Gerçek zamanlı gönderi takibi Yakkyofy, bizimle gönderdiğiniz her sipariş için, sipariş yerine getirilir getirilmez Yakkyofy kontrol panelinize bir takip numarası yükleyecek ve aynı zamanda son müşterinizi otomatik olarak bilgilendirmek için bir e-posta gönderecektir. Ayrıca gönderim durumu sekmesi sayesinde paketlerinizin nerede olduğunu ve teslim edilip edilmediğini her zaman gerçek zamanlı olarak bileceksiniz. #Otomatik Sipariş Gerçekleştirme Siparişlerinizi manuel olarak ödeyerek zaman kaybetmeye son verin! Müşterileriniz ödeme yapar yapmaz siparişlerinizi otomatik olarak işlemeye başlamak için e-Cüzdanınızı etkinleştirin. Tıklamaya gerek yok. #Paket Satış Yakkyofy, bireysel bir müşteri tarafından satın alınan birden fazla ürünü aynı siparişte, yalnızca bir teslimat için ödeme yaparak göndermenize olanak tanır. #Mark-up Otomasyonu Yakkyofy, ürünlerinize otomatik olarak işaretleme eklemek için kurallar eklemenizi sağlar. #Multistore Dashboard Tüm Shopify ve Woocommerce mağazalarınızı tek bir Yakkyofy Hesabına bağlayabilir ve tüm siparişlerinizi tek yerden yönetebilirsiniz. #Yalnızca tek bir ortak Yakkyofy, ihtiyacınız olan ürünleri sizin için tedarik eder, eskisinin stokları tükendiğinde yeni tedarikçiler bulur, ürünlerinizin kişiselleştirilmesini yönetir ve stok teslimatınızı organize eder. Yakkyofy, işletmeniz için tüm kaynak ve lojistiği sağlayacak ve tüm mağazalarınızı, tüm siparişlerinizi, fiyat tekliflerinizi ve nakliyenizi tek bir hesaptan ve tek bir ortakla yönetmenize yardımcı olacaktır. #Destek Herhangi bir sorunuz varsa veya teknik yardıma ihtiyaç duyarsanız, çevrimiçi sohbetimiz üzerinden bizimle iletişime geçin veya [email protected] adresinden bize bir e-posta gönderin Veya https://yakkyofy.com/ adresindeki video eğitimlerimize göz atın. dropshipping-video-öğreticileri/
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak tasarlanmıştır ve operasyonları maliyet ve karmaşıklığın çok küçük bir kısmıyla kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Neden Kentro'yu Seçmelisiniz? Modern ERP Çözümü: E-Ticaret çağı için tasarlanan Kentro, sezgisel tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle eski sistemlerden daha iyi performans gösteriyor. Uygun Maliyet: NetSuite veya SAP gibi üst düzey bir ERP sisteminin gücünü çok daha erişilebilir bir fiyatla deneyimleyin. Kullanıcı Dostu Arayüz: Hem kullanımı kolay hem de son derece etkili bir arayüzle e-ticaret işlemlerinizde gezinin. Gerçek Zamanlı Operasyon: Gerçek zamanlı envanter yönetimi, sipariş karşılama ve tedarik zinciri öngörüleriyle bir adım önde olun. Temel Özellikler: Yerleşik B2B Çevrimiçi Mağaza: Hem müşteri hem de işletme satışlarının kusursuz yönetimi. Gerçek Zamanlı Envanter Yönetimi: Stok seviyelerinizi her zaman bilin ve bunları verimli bir şekilde yönetin. Sipariş Gerçekleştirme ve Yönlendirme: Sorunsuz ve otomatik sipariş işleme. Drop-Ship Otomasyonları: Dropshipping sürecinizi basitleştirin. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun. Ürün Kataloğu Yönetimi: Ürün listelemelerinizi kolayca yönetin ve güncelleyin. Çok Kanallı Listeleme: Satışlarınızı çeşitli platformlarda entegre edin ve senkronize edin. İş Akışı Otomasyonu: Günlük görevlerinizi otomatikleştirmek için özelleştirilebilir kural motoru. Muhasebe Otomasyonu: Finansal verilerinizi senkronize ve güncel tutun. Satıcı/Tedarikçi Kontrol Paneli: İş ortaklarınız için özel portallar. İletişim Otomasyonu: Otomatik e-posta ve SMS bildirimleri ve uyarıları. Geri Ödeme Yönetimi: Geri ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Özel API Entegrasyonu: Özel entegrasyonlar için Açık Kanal ve Mağaza API'leri. E-Ticaret Operasyonlarınız, Yeniden Tanımlanan Kentro, bir ERP'den daha fazlasıdır; e-ticaret yolculuğunuzda stratejik bir ortaktır. 100'den fazla harici araç ve 5000'den fazla zap ile doğrudan entegrasyon sayesinde Kentro, farklı süreçler arasındaki boşluğu doldurarak karmaşık operasyonları kolaylaştırılmış iş akışlarına dönüştürür. E-ticaret operasyonlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Kentro farkını bugün keşfedin!
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
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