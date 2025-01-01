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En Popüler Son Eklenenler Drop Shipping Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.