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Drop Shipping Yazılımı
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Drop Shipping Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.

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Printful

Printful

printful.com

Printful, kullanıcıların tasarımlarını çevirimiçi mağazalarda satmasını veya kendileri için bastırmasını sağlayan isteğe bağlı baskı ve nakliye hizmetidir.

DSers

DSers

dsers.com

DSers, AliExpress'ten toplu siparişleri yönetmeye, tedarikçi bulmaya ve ürünleri içe aktarmaya yarayan bir damla gemisi uygulamasıdır.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket, dropshipping modeliyle çevrimiçi perakendecilere ABD ve AB ürünleri sunarak, envanter gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified, dropshipping iş süreçlerini otomatikleştirir, ürünleri tek tıklama ile bulup ithal eder ve sipariş yönetimi sağlar.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.

Modalyst

Modalyst

modalyst.co

Modalyst, e-ticaret perakendecilerine tedarikçilerle bağlanarak stok maliyeti olmadan ürünler sunar ve siparişleri doğrudan müşterilere gönderir.

Sell The Trend

Sell The Trend

sellthetrend.com

Sell The Trend, dropshipping için ürün araştırma, otomatik sipariş verme ve envanter yönetimi gibi işlevler sunan kapsamlı bir platformdur.

Wholesale2B

Wholesale2B

wholesale2b.com

Wholesale2B, dropshipping yapmayı kolaylaştıran bir platform olup, çeşitli e-ticaret siteleriyle entegrasyon sağlar ve tedarikçi bağlantıları sunar.

HyperSKU

HyperSKU

hypersku.com

Hypersku, çevrimiçi satıcılar için Çin tedarikçilerinden ürün tedarik eden ve hızlı lojistik çözümleri sunan bir platformdur.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Planio

Planio

plan.io

Planio, proje yönetimi, görev izleme, dosya senkronizasyonu ve ekip işbirliği için web tabanlı bir platformdur.

SaleHoo

SaleHoo

salehoo.com

SaleHoo, e-ticaret girişimcileri için toptan ve dropshipping tedarikçilerini bulmalarını kolaylaştıran bir platformdur.

Shippit

Shippit

shippit.com.my

Shippit, işletmelerin nakliye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik uygulamasıdır. Taşıyıcı entegrasyonu, otomasyon ve izleme sağlar.

Inventory Source

Inventory Source

inventorysource.com

Envanter Kaynağı, dropship tedarikçileriyle bağlantı kurarak envanter yönetimini otomatikleştirir ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

easync

easync

easync.io

EasyNC, eBay ve Shopify gibi platformlarda ürünleri kolayca dropship yapmayı, fiyatları otomatik ayarlamayı ve sipariş işlemlerini yönetmeyi sağlar.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.

Yaballe

Yaballe

welcome.yaballe.com

Yaballe, E-ticaret dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan hızlı büyüyen bir girişimdir.

ShipKaro

ShipKaro

shipkaro.com

ShipKaro, e-ticaret sahiplerine hızlı ve düşük maliyetle lojistik çözümleri sunan bir nakliye toplama uygulamasıdır.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker, tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret süreçlerini entegre eden bir platformdur. Sipariş, envanter ve veri senkronizasyonunu otomatikleştirir.

Syncee

Syncee

syncee.co

Syncee, perakendecilerle tedarikçileri bağlayan bir dropshipping platformudur. Envanter yönetimi ve ürün senkronizasyonu işlemlerini otomatikleştirir.

Crowdship

Crowdship

crowdship.io

Crowdship, perakendecilerin üst düzey markalardan ürünleri hızlıca bulup satmasını sağlar. Envanter almadan otomatik dropshipping işlemleri yapar.

Convictional

Convictional

convictional.com

Convictional, perakendecilere yeni tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Hızlı entegrasyonlarla markaları bir günde kaydedebilirler.

Doba

Doba

doba.com

Doba, e-ticaret girişimcilerinin ürünleri doğrudan tüketiciye göndermesine olanak tanıyan bir damla gönderim platformudur.

ShipperHQ

ShipperHQ

shipperhq.com

ShipperHQ, çevrimiçi işletmelerin nakliye oranlarını ve yöntemlerini özelleştirerek ödeme sürecini optimize eden bir platformdur.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio, markalara küresel perakende ekosisteminde dijital satış büyümesi sağlamak için drop ship ve pazar yeri platformu sunmaktadır.

Duoplane

Duoplane

duoplane.com

Duoplane, perakendeciler ve tedarikçiler için dropship otomasyonu sağlayan bir sipariş yönetimi yazılımıdır.

Calcurates

Calcurates

calcurates.com

Calcurates, e-ticaret platformları için doğru nakliye yöntemlerini ve oranlarını hesaplayıp sunan, bulut tabanlı bir nakliye çözümüdür.

Shipfusion

Shipfusion

shipfusion.com

Shipfusion, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme çözümleri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı envanter yönetimi ve kargo takibi sağlar.

AppScenic

AppScenic

appscenic.com

AppScenic, e-ticaret işletmeleri için dropshipping ve toptan satış otomasyonu sağlayan bir platformdur. Tedarikçilerle bağlantı kurarak ürün senkronizasyonu ve sipariş yönetimi yapar.

Ali2Woo

Ali2Woo

ali2woo.com

Ali2Woo, WooCommerce için Banggood ile dropshipping yapan bir uzantıdır. Ürünleri arayıp kolayca içe aktarır ve farklı gönderim seçeneklerine göre filtreler.

Yakkyofy

Yakkyofy

yakkyofy.com

Yakkyofy, Woocommerce damlalama mağaza yönetimini otomatikleştiren bir uygulamadır. Ürün bulma, sipariş tamamlama ve envanter izleme hizmetleri sunar.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

FLXPoint, envanter yönetimini otomatikleştirerek e-ticaret operasyonlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.

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