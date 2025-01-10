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Drop Shipping Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.
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Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Planio
plan.io
Mühendis Projesi Başarısı: Sorun Takibi, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikiler ve Sohbet.
Shippo
goshippo.com
Ölçeklenebilir gönderim için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde, ayrıca en iyi taşıyıcılardan en iyi fiyatlar. En iyi e-ticaret platformlarının tümünden siparişlerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve UPS, USPS ve FedEx dahil dünya çapında 40'tan fazla taşıyıcının en iyi fiyatlarına erişin. Shippo'nun uçtan uca çoklu taşıyıcılı gönderi yazılımı, ihtiyaçlarınız arttıkça sizi destekleyecek şekilde iyi donanımlıdır. Tüm sipariş karşılama yolculuğu boyunca iş akışlarını otomatikleştirerek ölçeklendirmeyi kolaylaştırın. 100.000'den fazla marka Shippo'ya güveniyor. En önemli özellikler şunlardır: >>Her işletme için uçtan uca gönderim platformu - Gönderimi işinizin kusursuz bir parçası haline getirin - e-ticaret platformunuzu bağlayın veya uygulamaya hazır API'mizi doğrudan iş akışınıza ekleyin, siparişleri akıllı bir şekilde hızlı bir şekilde yerine getirin varsayılanları ve yapılandırılabilir otomasyonları kullanarak analiz ve raporlamayı daha akıllı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak içgörüler elde edin. >>Yolun her adımında destek - Deneyimli müşteri desteğimiz, uygulama ve başarı ekiplerimiz sayesinde güvenle ilerleyin. Hızlı bir şekilde başlamanızı ve tutarlı bir şekilde çalışır durumda kalmanızı sağlayacak nakliye bilgisine sahibiz. >>Shippo ile geleceğe doğru büyüyün - Yalnızca yarın daha fazlasını göndereceksiniz. Shippo, %99,99 çalışma süresi, modern bir teknoloji yığını ve müşterilerinizle daha büyük bir marka bağlantısı oluşturmak ve en yüksek hedeflerinizi karşılayacak şekilde ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle yanınızda. Tıpkı 100.000'den fazla müşterimiz gibi Shippo da geleceğe güvenle büyümenize yardımcı olabilir.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst ile ön stok maliyeti yoktur; özenle seçilmiş ABD tedarikçileri de dahil olmak üzere 40'tan fazla kategoride milyonlarca ürünü kaynaklayın ve siparişlerin doğrudan müşterilerinize gönderilmesini sağlayın.
Shippit
shippit.com.my
Nakliye ve teslimat Teknolojimiz ve akıllı taşıyıcı tahsisi, çoklu taşıyıcı bağlantısını basitleştirir, böylece daha fazla teslimat seçeneği ve sürdürülebilir, uygun maliyetli gönderiler sunabilirsiniz. Gönderi ihtiyaçlarınız karmaşık olduğunda, uzman gönderi hizmetlerimiz gönderi operasyonlarınızla ilgilenir, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Gerçekleştirme ve optimizasyon Mevcut e-Ticaret yazılımınızla sorunsuz bir şekilde bağlantılı olan platformumuz, mağazalarınız, markalarınız ve konumlarınız için gönderim işlemlerini üstlenir. İşletmenizin büyümesine yardımcı olmak için gereken sipariş karşılama otomasyonu ve gönderi analitiğiyle tamamlanmış, görev açısından kritik bir gönderi yazılımıdır. Satın alma sonrası deneyimler Satın alma sonrası deneyim çözümümüz, tüm operatörler için takip bildirimlerini otomatik hale getirir. Şirket içi teslimat desteğimiz ve self servis iade portalımızla birlikte, işletmenizle birlikte ölçeklenen daha iyi müşteri deneyimlerini paylaşmanıza yardımcı oluyoruz.
Doba
doba.com
Doba, hem istekli hem de köklü e-ticaret girişimcileri için sektör lideri Dropshipping platformudur. 1 milyondan fazla üründen oluşan seçkin ürün kataloğumuz, kalite güvencesini korurken çeşitli ürün kategorileri sunar. Dropshipping iş modeli, girişimcilerin envanter depolama veya nakliye lojistiği zahmetine girmeden ürünleri doğrudan tüketiciye göndermelerine olanak tanır. Dropshipping, ürün tekliflerinin toptan fiyata sunulması nedeniyle kâr açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Doba, perakendeciler ve tedarikçiler arasındaki boşluğu dolduruyor, akıcı bir bağlantı oluşturuyor ve başarılı bir iş yürütmek için gereken gerekli ilişkiyi kuruyor. Doba, bir e-ticaret girişimcisinin sahip olmadığı eksik bileşeni sektöre getiriyor ve Dropshipping'i baştan sona basitleştiriyor.
Ali2Woo
ali2woo.com
'WooCommerce için Banggood ile Dropshipping' uzantısı. Banggood'daki ürünleri kolayca arayın ve içe aktarın! Banggood portalı için dropshipping uzantısı. - Ürünleri içe aktarın - ürünleri belirli gönderim seçeneğine göre filtreleyin ve vurgulayın - ürünleri belirli bir kategoriden veya fırsatlar sayfasından toplu olarak içe aktarın - birkaç woocommerce mağazasını bağlayın Uzantı, WooCommerce için Banggood ile Dropshipping ile birlikte çalışır
AppScenic
appscenic.com
AppScenic, e-ticaret otomasyonu (dropshipping ve toptan satış) için mükemmel bir platformdur ve size her yerde ve her zaman daha fazla satış yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Dünyanın her yerinden e-ticaret işletme sahiplerini, üst düzey ülkelerdeki yüksek kaliteli dropshipping ve toptan tedarikçilerle buluşturuyoruz. AppScenic pazarına katıldığınızda 1.000.000'dan fazla stoksuz satış ve toptan satış ürününe erişim elde edersiniz. Ve her şeyin ötesinde, siz ve tedarikçilerimiz arasında 7/24 fiyat ve stok senkronizasyonu, tam otomatik siparişler, mağazanıza otomatik ithalat takip numaraları, özel fiyatlandırma formülleri ve piyasadaki en yenilikçi özelliklerle dolu güçlü bir kontrol paneli sunuyoruz. pazar. Bu daha önce hiç görmediğiniz bir e-ticaret.
Inventory Source
inventorysource.com
Envanter Kaynağı, satıcıları doğrudan stoksuz satış tedarikçi programlarına bağlayan ve satıcıların ürün kataloğu güncellemelerini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden Dropship Veri Çözüm Sağlayıcısıdır. Inventory Source'un genel merkezi Jacksonville, Florida'da bulunmaktadır ve dünya çapında birçok ülkede binlerce müşteriye hizmet veren küresel bir erişime sahiptir.
Syncee
syncee.co
Syncee, perakendecilerin ve tedarikçilerin bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir B2B dropshipping ve toptan satış platformudur. Syncee Marketplace'te çeşitli kategorilerde milyonlarca satışa hazır, yüksek kârlı ürün mevcuttur. ABD/Kanada/AB/İngiltere/Avustralya + daha fazla ülkeden tedarikçiler, ürünlerine hızlı sevkiyat sağlıyor. Syncee, büyük ve küçük çevrimiçi perakende işletmelerinin mağazalarını bir sonraki seviyeye taşımalarına yönelik tüm araçlara sahiptir. Platformun diğer çözümünü kullanan Syncee DataFeed Manager satıcıları, ürünlerini çevrimiçi mağazalarına yüklemek için CSV, XML, XLS(X), JSON ve TXT gibi formatlardaki ürün veri akışı dosyalarını kullanabilir. Syncee, otomatik ürün verileri yüklemeleri, güncellemeleri ve sipariş verileri senkronizasyonu için bir çözüm sunar.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates, ödeme sırasında müşterilere doğru yöntemleri ve oranları hesaplayan ve gösteren, bulut tabanlı bir gönderi çözümüdür. Canlı fiyatlar almak, etiket yazdırmak ve gönderileri takip etmek için e-ticaretin büyük nakliye taşıyıcılarıyla (DHL, UPS, USPS, FedEx ve daha fazlası) sorunsuz bir şekilde entegre olmasına yardımcı olur.
easync
easync.io
Sıcak öğeleri bulur, rekabeti otomatik olarak azaltır, maksimum kar elde eder. Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress ve daha birçok yerden Ebay ve Shopify'a ürün göndermenin kolay yolu.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, hızla büyüyen DTC markalarının sipariş karşılama ve lojistik sağlayıcısıdır. Güçlü teknolojiyle birbirine bağlanan yüksek performanslı depolardan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz. Dünyanın en büyük markalarının verimliliğiyle ölçeklendirin.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Gerçek kazanan ürün, yenilikçi ürün içe aktarma ve tek tıklamayla sipariş gerçekleştirme sağlayan, gerçekten hepsi bir arada dropshipping çözümü.
Crowdship
crowdship.io
Kalabalıklık, Perakendecilerin en yüksek puan alan markaların ürünlerini hızlı bir şekilde bulmasını, benimsemesini ve satmasını sağlar. Envanterinizi önceden satın almanıza gerek kalmadan en iyi markaların ürünlerini anında bulun, ekleyin ve stoksuz olarak gönderin. Ürünleri, fiyatları, envanteri, siparişleri, iadeleri, ödemeleri ve daha fazlasını sınırsız tedarikçilerle gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Bir satış yaptığınızda Crowdship her tedarikçinin mağazasında otomatik olarak bir satın alma siparişi oluşturur. Ürünler yerine getirildikçe Crowdship takip bilgilerini senkronize ediyor ve hiçbir insan girdisine gerek kalmadan her tedarikçiye ödeme yapıyor. Crowdship ile otomatik bir stoksuz satış işi yürütün.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro, e-Ticaret işletme sahiplerine nakliye toplayıcı hizmetleri sağlayarak hızlı, düşük maliyetli ve basitleştirilmiş lojistik çözümler sunmayı amaçlayan bir StoreHippo girişimidir.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ ile Beklentileri Karşılayın! ShipperHQ, müşterilerinize çevrimiçi olarak sunduğunuz kargo ücretlerini ve yöntemlerini kişiselleştirmenizi kolaylaştırır. Sepetten vazgeçmeyi azaltmak, nakliye maliyetlerinizi düşürmek, uluslararası nakliye sunmak (veya yukarıdakilerin tümünü) istiyorsanız, ShipperHQ, ödeme işleminizi sahip olduğunuz belirli iş hedeflerine uygun olacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Dünya çapında on binlerce perakendeciye hizmet veren on yıldan fazla deneyime sahip olan ShipperHQ, e-Ticaret için gelişmiş gönderim yönetimi araçları aracılığıyla size ücretsiz gönderim ayarlama, ürüne göre fiyatları uyarlama, promosyonlar yürütme ve çok daha fazlasını yapma esnekliği sunar. Gönderim için müşterilerden ne kadar ücret alacağınızı kontrol edin • Tanımlı ürün grupları için özel ve gerçek zamanlı gönderim ücretleri oluşturun • Belirli coğrafi bölgeler, ürün ağırlıkları, fiyat eşikleri, sepet miktarları ve müşteriler için gönderim maliyetlerini ayarlayın • Özel indirimler, ek ücretler ve ek ücretler ekleyin ücretsiz gönderim dahil promosyonlar • Tablo ücretlerini, sabit oranlı gönderimi ve boyutsal ağırlığa dayalı gönderim maliyetlerini etkinleştirin • Harçlar ve vergiler gibi ücretler de dahil olmak üzere uluslararası gönderim fiyatlarını ayrıntılı olarak inceleyin Ödemenizi kendi gönderim gereksinimlerinize göre uyarlayın • Belirli taşıyıcılar için gönderim kuralları veya kısıtlamaları oluşturun ( UPS, FedEx, vb.) ve yöntemler (Karayolu, LTL, Ekspres vb.) • Birden fazla depo veya stoksuz satış satıcısı için gönderiyi nasıl hesaplayacağınızı otomatikleştirin • Bir müşteriye en yakın veya en az sayıda gönderi menşeini derecelendirin • Şunlar için kurallar tanımlayın: belirli öğeleri ayrı ayrı veya birden fazla paket halinde gönderme • Mağazadan teslim alma, LTL kargo gönderimi ve ödeme sırasında aynı gün teslimat gibi seçenekler sunun • Doğru tahmini teslimat tarihleri için son teslim süreleri, teslimat süreleri, indirim dışı tarihler ve maksimum nakliye süresini belirleyin • Etkinleştirin müşterinin adresinin konut mu yoksa ticari adres mi olduğunu belirlemek için adres doğrulama 30'dan fazla taşıyıcıyı destekler: UPS (Küçük Paket, LTL Kargo, Kargo Fiyatlandırmalı Karayolu, UPS Erişim Noktası), FedEx (Küçük Paket, LTL Kargo, SmartPost, Konumda Tutma) ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, ILS aracılığıyla DHL Express, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Perakende, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO ve Fastway Gerçek gerektirir -Zamanlı Hesaplanan Gönderi Özelliği ShipperHQ uygulaması, üçüncü taraf derecelendirmelerini alabilmeniz için Shopify hesabınızda Gerçek Zamanlı Hesaplanan Gönderi özelliğinin etkinleştirilmiş olmasını gerektirir. ShipperHQ'yu Bugün Kullanmaya Başlayın ShipperHQ.com'da risksiz 30 günlük ücretsiz deneme süresiyle ShipperHQ'nun gücünü ilk elden deneyimleyin. Essentials, Standard ve Pro planlarımıza ek olarak, özel fiyatlandırma ve ShipperHQ'nun gönderi yönetimi işlevselliğine tam erişim sağlayan bir Kurumsal seçeneği de sunuyoruz. UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, 30'dan fazla Taşıyıcı ile entegre olur
Wholesale2B
wholesale2b.com
Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce ve diğer birçok platformda stoksuz satış. Veya anahtar teslimi bir e-ticaret mağazası edinin!
Shipfusion
shipfusion.com
Perakendecilere e-ticaret işletmeleri için sipariş karşılama çözümleri sunuyoruz. Chicago, New York ve Toronto'daki depolarımızla ABD, Kanada ve uluslararası alanda siparişlerin yerine getirilmesini sağlayabiliriz. Özel olarak oluşturulmuş yazılımımız, müşterilerimizin gönderileri üzerinde tam kontrol sahibi olmalarına ve sipariş karşılama sürecini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe, E-ticaret Dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan, süper hızlı büyüyen, önyüklemeli bir girişimdir.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy, mağaza sahiplerinin Woocommerce Dropshipping mağazalarının yönetimini tamamen otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Yakkyofy, kendi logonuzla da markalayarak satacağınız ürünleri sizin için temin eder, bunları yalnızca birkaç tıklamayla mağazanıza aktarmanıza yardımcı olur ve tüm sipariş gerçekleştirme sürecinizi otomatik olarak gerçekleştirir. ##Ana özellikler Muhteşem özelliklerimizle öne çıkın ve rakiplerinizi alt edin! #Gerçek zamanlı ürün teklifleri Chrome Uzantımız sayesinde binlerce ürünü gerçek zamanlı olarak arayın ve bulun ve bunları birkaç tıklamayla WooCommerce mağazanıza ekleyin. #Yakkyofy Yazılımının ücretsiz keyfini çıkarın Yakkyofy'yi kullanmanız tamamen ücretsizdir: -Aylık Ücret Yok -Ücretsiz Sınırsız sipariş gerçekleştirme -Ücretsiz ürün tedariki -Ücretsiz çoklu mağaza yönetimi -Depolama ücreti yok Yalnızca satın aldığınız ürünler için ödeme yaparsınız. #Kar marjlarınızı artırın Yakkyofy size ürünleri B2C fiyatlarla sunuyor; bu, en yaygın Çin Pazaryerlerinde sunulan fiyatlardan %15 ila %50 daha ucuz anlamına geliyor. İndirimli ürün fiyatlarının keyfini çıkarın ve satış marjınızı artırın. #Markanızı Oluşturun Yakkyofy, logonuzun bulunduğu markalı ürünleri stoksuz olarak göndermenize veya bunları özelleştirilmiş paket ve kutularda göndermenize yardımcı olur. Müşteri bağlılığını ve iade oranlarını artırmak için paketlerinize kupon kartı bile ekleyebilirsiniz. #Hızlı Gönderim Yakkyofy varsayılan olarak paketlerinizi varış ülkesi için mevcut olan en hızlı gönderim yöntemiyle gönderir. ABD ve AB ülkelerinin çoğuna 3-8 gün içinde, Dünya çapında 30'dan fazla ülkeye 12 gün içinde teslimat sunabiliyoruz. Ayrıca 100'den fazla ülkeye gönderim yapmamızı sağlayan nakliye hizmetlerimiz de bulunmaktadır. #Gerçek Zamanlı Stok Seviyesi Güncellemeleri Yakkyofy, ürün envanteriniz azaldığında her zaman bilgilendirilmenizi sağlamak için stok seviyenizi gerçek zamanlı olarak güncelleyecektir. Bu sayede Yakkyofy Hesabınızdaki Sanal Depo sekmesini ziyaret ederek dilediğiniz zaman evinizden rahatça envanterinizi kontrol edebilirsiniz. #Gerçek zamanlı gönderi takibi Yakkyofy, bizimle gönderdiğiniz her sipariş için, sipariş yerine getirilir getirilmez Yakkyofy kontrol panelinize bir takip numarası yükleyecek ve aynı zamanda son müşterinizi otomatik olarak bilgilendirmek için bir e-posta gönderecektir. Ayrıca gönderim durumu sekmesi sayesinde paketlerinizin nerede olduğunu ve teslim edilip edilmediğini her zaman gerçek zamanlı olarak bileceksiniz. #Otomatik Sipariş Gerçekleştirme Siparişlerinizi manuel olarak ödeyerek zaman kaybetmeye son verin! Müşterileriniz ödeme yapar yapmaz siparişlerinizi otomatik olarak işlemeye başlamak için e-Cüzdanınızı etkinleştirin. Tıklamaya gerek yok. #Paket Satış Yakkyofy, bireysel bir müşteri tarafından satın alınan birden fazla ürünü aynı siparişte, yalnızca bir teslimat için ödeme yaparak göndermenize olanak tanır. #Mark-up Otomasyonu Yakkyofy, ürünlerinize otomatik olarak işaretleme eklemek için kurallar eklemenizi sağlar. #Multistore Dashboard Tüm Shopify ve Woocommerce mağazalarınızı tek bir Yakkyofy Hesabına bağlayabilir ve tüm siparişlerinizi tek yerden yönetebilirsiniz. #Yalnızca tek bir ortak Yakkyofy, ihtiyacınız olan ürünleri sizin için tedarik eder, eskisinin stokları tükendiğinde yeni tedarikçiler bulur, ürünlerinizin kişiselleştirilmesini yönetir ve stok teslimatınızı organize eder. Yakkyofy, işletmeniz için tüm kaynak ve lojistiği sağlayacak ve tüm mağazalarınızı, tüm siparişlerinizi, fiyat tekliflerinizi ve nakliyenizi tek bir hesaptan ve tek bir ortakla yönetmenize yardımcı olacaktır. #Destek Herhangi bir sorunuz varsa veya teknik yardıma ihtiyaç duyarsanız, çevrimiçi sohbetimiz üzerinden bizimle iletişime geçin veya [email protected] adresinden bize bir e-posta gönderin Veya https://yakkyofy.com/ adresindeki video eğitimlerimize göz atın. dropshipping-video-öğreticileri/
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, entegrasyon türlerinden bağımsız olarak ticari ortakları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, önde gelen çok satıcılı bir ticaret platformudur. Modern çözümlerimiz perakendecilere ve markalara, hayati önem taşıyan birinci taraf verileri kullanarak ve analiz ederek, envanter riskini azaltarak ve genişletilmiş ürün çeşitlerini düzenleyerek müşteri deneyimlerinin kontrolünü ele almaları için ticaret platformlarını Bağlama, Düzenleme ve Büyütme olanağı sağlar. Logicbroker, müşterilerimizin ticaret programlarının görünürlüğünü artırarak perakendecileri ve markaları dönüştürücü büyüme için daha iyi konumlandırabilir. İş ihtiyaçları ve talep değiştikçe Logicbroker, tedarikçileri ve ürün karşılamayı 3. Taraftan 1. Tarafa hızla değiştirme ve marka bütünlüğünüzü destekleyen ve teslimat sözünüzü karşılayan yeni envanter kaynaklarını sorumlu bir şekilde bulma olanağı sağlar. Sağlık ve Zindelik, Ev Tadilatı, Tüketici Elektroniği, Oyuncaklar ve Bebekler ile Paketlenmiş Tüketici Ürünleri ve Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens gibi hizmet markaları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde orta ölçekli ve Kurumsal üreticiler ve perakendecilerle çalışıyoruz. , Ace Hardware ve BBQGuys.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin. Çok kanallı siparişiniz ve envanter yönetimi çözümünüz hakkında herhangi bir karar vermeden önce Blastramp HQ'ya gelin. Marka türü için dev bir adım atmaya kararlıyız! TEMEL ÖZELLİKLER - Birden fazla satış kanalına sahip küçük ama büyüyen marka için tasarlandı - Sağlam envanter ve sipariş yönetimi özellikleri - Merkezi merkez, fabrika PO'sundan iade yönetimine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir. - Sipariş odaklı CRM özellikleri, marka personeli, satıcılar, satış temsilcileri, 3PL/depo ve müşteriler arasındaki iletişimi güçlendirir. - Basit fiyatlandırma yapısı (gizli ücret yok) ENTEGRASYONLAR: ERP'ler - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ENTEGRASYONLAR: E-TİCARET VE TOPTAN SATIŞ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ENTEGRASYONLARI: MUHASEBE & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Masaüstü ENTEGRASYONLARI: NAKLİYE VE KARŞILAMA - ShipStation - 2Ship ENTEGRASYONLARI: 3PL ORTAKLARI - Logiwa - AMS Yerine Getirme - NRI Yerine Getirme - Verde Yerine Getirme
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak tasarlanmıştır ve operasyonları maliyet ve karmaşıklığın çok küçük bir kısmıyla kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Neden Kentro'yu Seçmelisiniz? Modern ERP Çözümü: E-Ticaret çağı için tasarlanan Kentro, sezgisel tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle eski sistemlerden daha iyi performans gösteriyor. Uygun Maliyet: NetSuite veya SAP gibi üst düzey bir ERP sisteminin gücünü çok daha erişilebilir bir fiyatla deneyimleyin. Kullanıcı Dostu Arayüz: Hem kullanımı kolay hem de son derece etkili bir arayüzle e-ticaret işlemlerinizde gezinin. Gerçek Zamanlı Operasyon: Gerçek zamanlı envanter yönetimi, sipariş karşılama ve tedarik zinciri öngörüleriyle bir adım önde olun. Temel Özellikler: Yerleşik B2B Çevrimiçi Mağaza: Hem müşteri hem de işletme satışlarının kusursuz yönetimi. Gerçek Zamanlı Envanter Yönetimi: Stok seviyelerinizi her zaman bilin ve bunları verimli bir şekilde yönetin. Sipariş Gerçekleştirme ve Yönlendirme: Sorunsuz ve otomatik sipariş işleme. Drop-Ship Otomasyonları: Dropshipping sürecinizi basitleştirin. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun. Ürün Kataloğu Yönetimi: Ürün listelemelerinizi kolayca yönetin ve güncelleyin. Çok Kanallı Listeleme: Satışlarınızı çeşitli platformlarda entegre edin ve senkronize edin. İş Akışı Otomasyonu: Günlük görevlerinizi otomatikleştirmek için özelleştirilebilir kural motoru. Muhasebe Otomasyonu: Finansal verilerinizi senkronize ve güncel tutun. Satıcı/Tedarikçi Kontrol Paneli: İş ortaklarınız için özel portallar. İletişim Otomasyonu: Otomatik e-posta ve SMS bildirimleri ve uyarıları. Geri Ödeme Yönetimi: Geri ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Özel API Entegrasyonu: Özel entegrasyonlar için Açık Kanal ve Mağaza API'leri. E-Ticaret Operasyonlarınız, Yeniden Tanımlanan Kentro, bir ERP'den daha fazlasıdır; e-ticaret yolculuğunuzda stratejik bir ortaktır. 100'den fazla harici araç ve 5000'den fazla zap ile doğrudan entegrasyon sayesinde Kentro, farklı süreçler arasındaki boşluğu doldurarak karmaşık operasyonları kolaylaştırılmış iş akışlarına dönüştürür. E-ticaret operasyonlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Kentro farkını bugün keşfedin!
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 800'den fazla perakendeciyi, pazar yerini, büyük mağazayı ve butiği (Nordstrom, Kohl's, Macy's, Farfetch, Urban Outfitters gibi) desteklemekte ve aralarında Steve Madden, Marchesa, Camper ve daha fazlasının da bulunduğu yüzlerce markaya hizmet vermektedir. Mevcut sistem veya süreçleri değiştirmeden, ürün verilerini, görüntüleri, haritalamayı, sınıflandırmayı, envanter senkronizasyonunu, siparişleri, faturalandırmayı, takibi, iadeleri ve çok daha fazlasını kolaylaştırmadan, markalar için perakende satış kurulumunun tamamını otomatikleştirmekten gurur duyuyoruz.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – navlun maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her bir özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo, e-Ticaret girişimcilerine amaca yönelik araçlar ve kaynaklar sağlar. Platform, denetlenmiş toptan satış ve stoksuz satış tedarikçileri, kaliteli ürünler ve sağlam stoksuz satış otomasyon araçlarından oluşan bir dizinle çevrimiçi satışı kolaylaştırıyor. Üyeler, trend ürünler, satış oranları ve kar marjları gibi bilgileri bulmak için bir pazar araştırma aracına erişebilir. SaleHoo ayrıca 137.000 kişilik güçlü bir topluluk forumuna ev sahipliği yapıyor ve uzman liderliğinde e-Ticaret eğitimi sunuyor.
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU, e-Ticaret satıcıları için kolaylaştırılmış kaynak kullanımı ve son derece verimli lojistik sağlar. Çinli tedarikçilere doğrudan ilk elden erişim ve iyi geliştirilmiş güvenilir küresel teslimat sistemi altyapısı sayesinde satıcılar, tüm ekosistem genelinde satış performansını artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane, perakendecilere ve satıcılara yönelik, iş operasyonlarınızı ölçeklendirmenize ve önemli ilişkileri güçlendirmenize olanak tanıyan bir dropship otomasyon yazılımıdır. Duoplane ile arka uç süreçlerinizin büyük bölümlerini tamamen otomatikleştirebilirsiniz: sipariş yönetimi, katalog güncellemeleri, fatura ödemeleri ve daha fazlası. Duoplane, tam olarak bilmeniz gerekenleri gerçek zamanlı olarak söyleyen kontrol panelleri ve uyarılarla sipariş bilgilerinizi tek bir yerde düzenler. Eğer gözden kaçan sıkıcı görevleri ölçeklendirmeyen manuel işlemlerden bıktıysanız, en iyi dropshipping arkadaşınızla www.duoplane.com adresinde tanışmanın zamanı geldi.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, 23.000'den fazla e-ticaret işletmesinin en önemli süreçleri olan nakliye konusunda zamandan, emekten ve paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Favori taşıyıcılarınıza bağlanın ve dünya çapında verimli bir şekilde gönderim yapın. Markalı takip postaları, takip sayfaları ve tamamen self servis iade portalıyla müşteri beklentilerini aşın. Ölçeklenebilir Sendcloud kargo platformuyla mağazanızı uluslararası büyümeye hazırlayın.
Easyship
easyship.com
Easyship dünyanın önde gelen çevrimiçi gönderi yazılımıdır. Sezgisel platformumuz BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon gibi en iyi e-ticaret pazaryerlerinin yanı sıra Kickstarter ve Indiegogo gibi kitlesel fonlama siteleriyle entegre olarak tüm sipariş ve gönderim faaliyetlerini tek bir kontrol panelinden yönetmenize olanak tanır. USPS, UPS ve FedEx gibi önde gelen kuryelerin önceden pazarlık yaptığı indirimli fiyatlarına herhangi bir minimum tutar veya hesap zorunluluğu olmaksızın anında erişin, ardından fiyatları karşılaştırın ve perakende satışta %91'e varan oranda tasarruf edin. Craighill, MoMA ve IronMan gibi markalar, nakliye süreçlerini, müşteri deneyimini optimize etmek ve her gün nakliye masraflarından tasarruf etmek için Easyship'i kullanıyor.
Shiprocket
shiprocket.in
En iyi e-Ticaret lojistik ve nakliye yazılımı çözümlerinden biri. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek için 24.000'den fazla COD Hizmeti ve Hindistan'da Birden Fazla Kurye Ortağını Kullanın. Gönderim Sınırı Yok.
Convictional
convictional.com
Convictional, yerleşik perakendecilerin yeni çapraz satış, stoksuz satış ve pazar yeri programları başlatmasına yardımcı olur. Platformumuz perakendeciler tarafından, 5.000'den fazla seçilmiş stoksuz satış satıcısından oluşan ağımız da dahil olmak üzere herhangi bir tedarikçiye kaynak sağlamak, katılım sağlamak ve onlarla işlem yapmak için kullanılır. Müşterilerimiz Shopify, Magento 2, BigCommerce, WooCommerce entegrasyonlarının yanı sıra CSV yüklemeleri ve EDI desteği sayesinde markalara bir günden daha kısa bir sürede katılıyor. Nitelikli perakendeciler için, müşterilerinizin seveceği markaları ve kategorileri belirlemek ve aynı zamanda bunların sizin iyileştirme standartlarınızı ve iş gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için ekibinizle birlikte çalışacağız. Indigo, Harry Rosen, The Fascination, HD Supply, Scandiborn ve daha fazlası gibi şirketler, yeni markalara katılmak ve stoksuz satış yapmak ve yeni kategoriler başlatmak için platformumuzu kullanıyor. Müşterilerimiz, çevrimiçi satışları artırırken, katılım sürelerinin azaldığını, ürün çeşitliliğinin daha hızlı arttığını ve yeni katılım sağlayan satıcılara ayrılan personel sayısının azaldığını görüyor. Daha fazla bilgi için mahkumiyet.com'u ziyaret edin.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin ABD ve AB ürünlerine odaklanarak çevrimiçi mağazalarını açmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Tedarikçileri, satıcıları ve müşterileri dikkatli bir şekilde inceleyerek hızlı sevkiyat, kaliteli ve tutarlı ürünler, markalı faturalandırma ve birinci sınıf bir müşteri destek ekibinden emin olabilirsiniz. Dropshipping modelini kullanarak ve envanter bozulması adı verilen 1,1 trilyon dolarlık sorunu düzelterek envanteri çevrimiçi ve fiziksel perakendeden kaldırmaya yönelik Spocket'in devrim niteliğindeki vizyonunun bir parçası olun.
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS Uluslararası'da %82'ye, UPS Karayolunda %78'e, USPS Perakende Fiyatlarında %89'a ve DHL Express'te %81'e kadar özel taşıyıcı indirimlerinden yararlanırsınız. 30 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatarak hataları önleyin ve gönderim sürenizi yarıya indirin.