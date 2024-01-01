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Drop Shipping Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Küba
Drop Shipping yazılımı, çevrimiçi perakendecilerin ön satın alma envanteri olmadan ürünleri satışa sunmalarına olanak tanır. Bunun yerine perakendeciler ürünleri yalnızca müşteri sipariş verdikten ve ödeme yaptıktan sonra satın alır. Bu ürünler daha sonra doğrudan toptancının deposundan müşteriye gönderilir. Büyük envanter stoklarına veya depo alanına yatırım yapmaktan kaçınmak isteyen e-ticaret işletmeleri, operasyonlarını verimli bir şekilde başlatmak veya büyütmek için dropshipping yazılımından yararlanabilir.
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Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarları...
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca ...
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS ...
Shiprocket
shiprocket.in
En iyi e-Ticaret lojistik ve nakliye yazılımı çözümlerinden biri. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek için 24.000'den fazla COD Hizmeti ve Hindistan'da Birden Fazla Kurye Ortağını Kullanın. Gönderim Sınırı Yok.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin A...
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, 23.000'den fazla e-ticaret işletmesinin en önemli süreçleri olan nakliye konusunda zamandan, emekten ve paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Favori taşıyıcılarınıza bağlanın ve dünya çapında verimli bir şekilde gönderim yapın. Markalı takip postaları, takip sayfaları ve tamamen self servis...
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
Shippo
goshippo.com
Ölçeklenebilir gönderim için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde, ayrıca en iyi taşıyıcılardan en iyi fiyatlar. En iyi e-ticaret platformlarının tümünden siparişlerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve UPS, USPS ve FedEx dahil dünya çapında 40'tan fazla taşıyıcının en iyi fiyatlarına eriş...
Easyship
easyship.com
Easyship dünyanın önde gelen çevrimiçi gönderi yazılımıdır. Sezgisel platformumuz BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon gibi en iyi e-ticaret pazaryerlerinin yanı sıra Kickstarter ve Indiegogo gibi kitlesel fonlama siteleriyle entegre olarak tüm sipariş ve gönderim fa...
Modalyst
modalyst.co
Modalyst ile ön stok maliyeti yoktur; özenle seçilmiş ABD tedarikçileri de dahil olmak üzere 40'tan fazla kategoride milyonlarca ürünü kaynaklayın ve siparişlerin doğrudan müşterilerinize gönderilmesini sağlayın.
Convictional
convictional.com
Convictional, yerleşik perakendecilerin yeni çapraz satış, stoksuz satış ve pazar yeri programları başlatmasına yardımcı olur. Platformumuz perakendeciler tarafından, 5.000'den fazla seçilmiş stoksuz satış satıcısından oluşan ağımız da dahil olmak üzere herhangi bir tedarikçiye kaynak sağlamak, katı...
Planio
plan.io
Mühendis Projesi Başarısı: Sorun Takibi, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikiler ve Sohbet.
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU, e-Ticaret satıcıları için kolaylaştırılmış kaynak kullanımı ve son derece verimli lojistik sağlar. Çinli tedarikçilere doğrudan ilk elden erişim ve iyi geliştirilmiş güvenilir küresel teslimat sistemi altyapısı sayesinde satıcılar, tüm ekosistem genelinde satış performansını artırabilir ve...
Inventory Source
inventorysource.com
Envanter Kaynağı, satıcıları doğrudan stoksuz satış tedarikçi programlarına bağlayan ve satıcıların ürün kataloğu güncellemelerini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden Dropship Veri Çözüm Sağlayıcısıdır. Inventory Source'un genel merkezi J...
Duoplane
duoplane.com
Duoplane, perakendecilere ve satıcılara yönelik, iş operasyonlarınızı ölçeklendirmenize ve önemli ilişkileri güçlendirmenize olanak tanıyan bir dropship otomasyon yazılımıdır. Duoplane ile arka uç süreçlerinizin büyük bölümlerini tamamen otomatikleştirebilirsiniz: sipariş yönetimi, katalog güncellem...
Crowdship
crowdship.io
Kalabalıklık, Perakendecilerin en yüksek puan alan markaların ürünlerini hızlı bir şekilde bulmasını, benimsemesini ve satmasını sağlar. Envanterinizi önceden satın almanıza gerek kalmadan en iyi markaların ürünlerini anında bulun, ekleyin ve stoksuz olarak gönderin. Ürünleri, fiyatları, envanteri, ...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe, E-ticaret Dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan, süper hızlı büyüyen, önyüklemeli bir girişimdir.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce ve diğer birçok platformda stoksuz satış. Veya anahtar teslimi bir e-ticaret mağazası edinin!
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ ile Beklentileri Karşılayın! ShipperHQ, müşterilerinize çevrimiçi olarak sunduğunuz gönderim ücretlerini ve yöntemlerini kişiselleştirmenizi kolaylaştırır. Sepetten vazgeçmeyi azaltmak, nakliye maliyetlerinizi düşürmek, uluslararası nakliye sunmak (veya yukarıdakilerin tümünü) istiyorsanız...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro, e-Ticaret işletme sahiplerine nakliye toplayıcı hizmetleri sağlayarak hızlı, düşük maliyetli ve basitleştirilmiş lojistik çözümler sunmayı amaçlayan bir StoreHippo girişimidir.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Gerçek kazanan ürün, yenilikçi ürün içe aktarma ve tek tıklamayla sipariş gerçekleştirme sağlayan, gerçekten hepsi bir arada dropshipping çözümü.
easync
easync.io
Sıcak öğeleri bulur, rekabeti otomatik olarak azaltır, maksimum kar elde eder. Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress ve daha birçok yerden Ebay ve Shopify'a ürün göndermenin kolay yolu.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, entegrasyon türlerinden bağımsız olarak ticari ortakları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, önde gelen çok satıcılı bir ticaret platformudur. Modern çözümlerimiz perakendecilere ve markalara, hayati önem taşıyan birinci taraf verileri kullanarak ve analiz ederek, envanter riskini ...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
Shipfusion
shipfusion.com
Perakendecilere e-ticaret işletmeleri için sipariş karşılama çözümleri sunuyoruz. Chicago, New York ve Toronto'daki depolarımızla ABD, Kanada ve uluslararası alanda siparişlerin yerine getirilmesini sağlayabiliriz. Özel olarak oluşturulmuş yazılımımız, müşterilerimizin gönderileri üzerinde tam kontr...
Calcurates
calcurates.com
Calcurates, ödeme sırasında müşterilere doğru yöntemleri ve oranları hesaplayan ve gösteren, bulut tabanlı bir gönderi çözümüdür. Canlı fiyatlar almak, etiket yazdırmak ve gönderileri takip etmek için e-ticaretin büyük nakliye taşıyıcılarıyla (DHL, UPS, USPS, FedEx ve daha fazlası) sorunsuz bir şeki...
Syncee
syncee.co
Syncee, perakendecilerin ve tedarikçilerin bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir B2B dropshipping ve toptan satış platformudur. Syncee Marketplace'te çeşitli kategorilerde milyonlarca satışa hazır, yüksek kârlı ürün mevcuttur. ABD/Kanada/AB/İngiltere/Avustralya + daha fazla ...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic, e-ticaret otomasyonu (dropshipping ve toptan satış) için mükemmel bir platformdur ve size her yerde ve her zaman daha fazla satış yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Dünyanın her yerinden e-ticaret işletme sahiplerini, üst düzey ülkelerdeki yüksek kaliteli dropshipping ve top...
Ali2Woo
ali2woo.com
'WooCommerce için Banggood ile Dropshipping' uzantısı. Banggood'daki ürünleri kolayca arayın ve içe aktarın! Banggood portalı için dropshipping uzantısı. - Ürünleri içe aktarın - ürünleri belirli gönderim seçeneğine göre filtreleyin ve vurgulayın - ürünleri belirli bir kategoriden veya fırsatlar say...
Doba
doba.com
Doba, hem istekli hem de köklü e-ticaret girişimcileri için sektör lideri Dropshipping platformudur. 1 milyondan fazla üründen oluşan seçkin ürün kataloğumuz, kalite güvencesini korurken çeşitli ürün kategorileri sunar. Dropshipping iş modeli, girişimcilerin envanter depolama veya nakliye lojistiği ...
Shippit
shippit.com.my
Nakliye ve teslimat Teknolojimiz ve akıllı taşıyıcı tahsisi, çoklu taşıyıcı bağlantısını basitleştirir, böylece daha fazla teslimat seçeneği ve sürdürülebilir, uygun maliyetli gönderiler sunabilirsiniz. Gönderi ihtiyaçlarınız karmaşık olduğunda, uzman gönderi hizmetlerimiz gönderi operasyonlarınızla...
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy, mağaza sahiplerinin Woocommerce Dropshipping mağazalarının yönetimini tamamen otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Yakkyofy, kendi logonuzla da markalayarak satacağınız ürünleri sizin için temin eder, bunları yalnızca birkaç tıklamayla mağazanıza aktarmanıza yardımcı olur ve tüm sipariş g...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak t...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo, e-Ticaret girişimcilerine amaca yönelik araçlar ve kaynaklar sağlar. Platform, denetlenmiş toptan satış ve stoksuz satış tedarikçileri, kaliteli ürünler ve sağlam stoksuz satış otomasyon araçlarından oluşan bir dizinle çevrimiçi satışı kolaylaştırıyor. Üyeler, trend ürünler, satış oranları ...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, hızla büyüyen DTC markalarının sipariş karşılama ve lojistik sağlayıcısıdır. Güçlü teknolojiyle birbirine bağlanan yüksek performanslı depolardan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz. Dünyanın en büyük markalarının verimliliğiyle ölçeklendirin.