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Drone Analitik Yazılımı
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Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşletmeler, drone'lar tarafından yakalanan hava verilerine erişmek, bunları gözlemlemek ve incelemek için drone analiz yazılımını kullanıyor. Bu gelişmiş araçlar, eğim haritaları ve dijital yüzey modelleri gibi özellikler de dahil olmak üzere, incelenen konumların hem 2B hem de 3B temsillerini sunar. Ayrıca mesafe ölçümlerini ve uzunluk, alan ve hacim hesaplamalarını kolaylaştırır, özellikle stok miktarlarının değerlendirilmesinde faydalıdır. Öncelikle veri analistlerini hedef alan drone analiz araçları, hava verilerinden değerli bilgiler elde ediyor. Özellikle inşaat ve madencilik şirketleri, hızlı ve hassas envanter analizi için bu içgörülerden yararlanarak geleneksel yöntemleri geride bırakıyor. Ayrıca, makinelerin düzenlemelere uygunluğunu doğrulayarak uyumluluk ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurlar. Kurumsal drone analiz yazılımı, sigorta ve mülk yönetimi şirketleri için de değerlidir; özellikle çatılar gibi zorlu alanlarda görüntü analizi yoluyla denetimleri kolaylaştırır.

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DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

Dronedeploy, drone, robot ve 360 kamera kullanarak gerçeklik yakalama işlemlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware, 2D drone fotoğraflarını fotorealistik 3D haritalara dönüştüren bir yazılımdır. Her cihazdan erişilebilir ve çeşitli projeler için kullanılabilir.

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

Skycatch, inşaat ve madencilik gibi sektörlerde hava verilerini toplayan ve analiz eden bir drone tabanlı platformdur.

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk, drone operatörlerine uçuş planlaması, yönetim ve idari süreçleri basitleştiren bir web uygulamasıdır.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek, veri analizi ve modelleme sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Varlıkların 3D dijital ikizlerini oluşturur ve uzaktan görsel denetim yapma imkanı sunar.

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker, uygun fiyatlı dronlar kullanarak fotoğrafları haritalara ve arazi modellerine dönüştürmeyi sağlar.

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Propeller, ticari drone operatörleri ve drone verisine ihtiyaç duyan endüstriyel şirketler için önde gelen bir bulut platformudur.

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Scanifly, drone tabanlı bir yazılım olup güneş projelerinin tasarımını ve kurulumunu otomatikleştirir, doğruluğu ve güvenliği artırır.

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito, görsel veri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur, denetimlerin depolanması, analizi ve paylaşımında yardımcı olur.

Strayos

Strayos

strayos.com

Strayos, madencilik operasyonlarını optimize etmek için veri analizi ve yapay zeka kullanarak 3D modeller, stok raporları ve analiz araçları sunan bir yönetim yazılımıdır.

TraceAir

TraceAir

traceair.net

TraceAir, inşaat alanında 3D izleme ve yönetim sunan bir platformdur. İlerlemeyi izleyerek analiz yapmayı kolaylaştırır ve veri paylaşımını destekler.

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely, işletmelere drone operasyonlarını planlama, uygulama ve yönetme imkanı sunan bir platformdur. Ülke düzenlemelerine uygun şekilde çalışır.

Botlink

Botlink

botlink.com

Botlink, drone'ları gerçek zamanlı olarak endüstri ile buluşturan bulut tabanlı bir operasyon platformudur.

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk, güneş enerjisi projeleri için harita tabanlı veri yönetimi, görev atama ve iletişim özellikleri sunan şantiye yönetim uygulamasıdır.

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase, az insan müdahalesiyle dronları otomatikleştirerek hava veri toplama süreçlerini yönetmeyi sağlayan kurumsal bir platformdur.

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry, işletmelerin dronlar aracılığıyla hava verilerini yakalamasını, analiz etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir platformdur.

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat, altyapı verilerini toplayarak fiziksel ortamları dijital ortama çeviren ve projelerde işbirliği ile karar verme süreçlerini geliştiren bir platformdur.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive, işletmelerin otonom drone kovanları kullanarak varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmasını sağlayan tek yazılım çözümüdür.

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Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog