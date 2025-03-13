Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İşletmeler, drone'lar tarafından yakalanan hava verilerine erişmek, bunları gözlemlemek ve incelemek için drone analiz yazılımını kullanıyor. Bu gelişmiş araçlar, eğim haritaları ve dijital yüzey modelleri gibi özellikler de dahil olmak üzere, incelenen konumların hem 2B hem de 3B temsillerini sunar. Ayrıca mesafe ölçümlerini ve uzunluk, alan ve hacim hesaplamalarını kolaylaştırır, özellikle stok miktarlarının değerlendirilmesinde faydalıdır. Öncelikle veri analistlerini hedef alan drone analiz araçları, hava verilerinden değerli bilgiler elde ediyor. Özellikle inşaat ve madencilik şirketleri, hızlı ve hassas envanter analizi için bu içgörülerden yararlanarak geleneksel yöntemleri geride bırakıyor. Ayrıca, makinelerin düzenlemelere uygunluğunu doğrulayarak uyumluluk ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurlar. Kurumsal drone analiz yazılımı, sigorta ve mülk yönetimi şirketleri için de değerlidir; özellikle çatılar gibi zorlu alanlarda görüntü analizi yoluyla denetimleri kolaylaştırır.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
Dronedeploy, drone, robot ve 360 kamera kullanarak gerçeklik yakalama işlemlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Mapware
mapware.com
Mapware, 2D drone fotoğraflarını fotorealistik 3D haritalara dönüştüren bir yazılımdır. Her cihazdan erişilebilir ve çeşitli projeler için kullanılabilir.
Skycatch
skycatch.com
Skycatch, inşaat ve madencilik gibi sektörlerde hava verilerini toplayan ve analiz eden bir drone tabanlı platformdur.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk, drone operatörlerine uçuş planlaması, yönetim ve idari süreçleri basitleştiren bir web uygulamasıdır.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, veri analizi ve modelleme sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Varlıkların 3D dijital ikizlerini oluşturur ve uzaktan görsel denetim yapma imkanı sunar.
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker, uygun fiyatlı dronlar kullanarak fotoğrafları haritalara ve arazi modellerine dönüştürmeyi sağlar.
Propeller
propelleraero.com
Propeller, ticari drone operatörleri ve drone verisine ihtiyaç duyan endüstriyel şirketler için önde gelen bir bulut platformudur.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly, drone tabanlı bir yazılım olup güneş projelerinin tasarımını ve kurulumunu otomatikleştirir, doğruluğu ve güvenliği artırır.
Scopito
scopito.com
Scopito, görsel veri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur, denetimlerin depolanması, analizi ve paylaşımında yardımcı olur.
Strayos
strayos.com
Strayos, madencilik operasyonlarını optimize etmek için veri analizi ve yapay zeka kullanarak 3D modeller, stok raporları ve analiz araçları sunan bir yönetim yazılımıdır.
TraceAir
traceair.net
TraceAir, inşaat alanında 3D izleme ve yönetim sunan bir platformdur. İlerlemeyi izleyerek analiz yapmayı kolaylaştırır ve veri paylaşımını destekler.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely, işletmelere drone operasyonlarını planlama, uygulama ve yönetme imkanı sunan bir platformdur. Ülke düzenlemelerine uygun şekilde çalışır.
Botlink
botlink.com
Botlink, drone'ları gerçek zamanlı olarak endüstri ile buluşturan bulut tabanlı bir operasyon platformudur.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk, güneş enerjisi projeleri için harita tabanlı veri yönetimi, görev atama ve iletişim özellikleri sunan şantiye yönetim uygulamasıdır.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase, az insan müdahalesiyle dronları otomatikleştirerek hava veri toplama süreçlerini yönetmeyi sağlayan kurumsal bir platformdur.
Kespry
kespry.com
Kespry, işletmelerin dronlar aracılığıyla hava verilerini yakalamasını, analiz etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir platformdur.
Sensat
sensat.co
Sensat, altyapı verilerini toplayarak fiziksel ortamları dijital ortama çeviren ve projelerde işbirliği ile karar verme süreçlerini geliştiren bir platformdur.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin otonom drone kovanları kullanarak varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmasını sağlayan tek yazılım çözümüdür.
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