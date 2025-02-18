Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

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İşletmeler, drone'lar tarafından yakalanan hava verilerine erişmek, bunları gözlemlemek ve incelemek için drone analiz yazılımını kullanıyor. Bu gelişmiş araçlar, eğim haritaları ve dijital yüzey modelleri gibi özellikler de dahil olmak üzere, incelenen konumların hem 2B hem de 3B temsillerini sunar. Ayrıca mesafe ölçümlerini ve uzunluk, alan ve hacim hesaplamalarını kolaylaştırır, özellikle stok miktarlarının değerlendirilmesinde faydalıdır. Öncelikle veri analistlerini hedef alan drone analiz araçları, hava verilerinden değerli bilgiler elde ediyor. Özellikle inşaat ve madencilik şirketleri, hızlı ve hassas envanter analizi için bu içgörülerden yararlanarak geleneksel yöntemleri geride bırakıyor. Ayrıca, makinelerin düzenlemelere uygunluğunu doğrulayarak uyumluluk ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurlar. Kurumsal drone analiz yazılımı, sigorta ve mülk yönetimi şirketleri için de değerlidir; özellikle çatılar gibi zorlu alanlarda görüntü analizi yoluyla denetimleri kolaylaştırır.
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Skycatch
skycatch.com
Fiziksel dünya için kurumsal düzeyde coğrafi veri yazılımı. Veri gereksinimleri ne kadar karmaşık olursa olsun, küresel müşterilerin neden tekrarlanabilirlik, yüksek doğruluk ve hız için Skycatch çözümlerini tercih ettiğini görün.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla masanızdan görsel incelemeler gerçekleştirin. Siteyi ziyaret etmeden ayrıntılı bilgiler elde edin. Yapısal kusurları analiz etmek için güçlü araçlar kullanın. Değişiklikleri gözlemlemek için modelleri yan yana görüntüleyin. Trendleri yakından izleyerek tahmine dayalı bakımı geliştirin. Varlık sahipleri ve mühendisler tarafından riskleri en aza indirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılır. - Varlıkları haftalar değil saatler içinde inceleyin - Saha personeli azalır - Maliyet %90'a kadar azalır - Bir varlığın %90'ından fazlasını karşılayın (%20 temsili inceleme yerine)
TraceAir
traceair.net
TraceAir, inşaatçılar için özel olarak oluşturulmuş tek 3D şantiye çalışma platformudur. Yazılımımız, güçlü görünürlük özelliğiyle görsel bir platformda doğru topografik taramalar sağlar. Beyaz eldiven hizmetimiz tamamen anahtar teslimi koordinasyon ve kesintisiz gece teslimatı sunar. Son derece basit yazılım, ilerlemeyi takip etmeyi, stokları ve kir dengesini ölçmeyi, rakımları kontrol etmeyi ve daha fazlasını kolaylaştırır! TraceAir inşaat ekiplerine doğru verileri sağlayarak daha iyi ve daha hızlı kararlar almalarını sağlar.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely, işletmelerin ve işletmelerin drone operasyonlarını başlatmasına, ölçeklendirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. Tüm drone operasyonlarınızı kullanımı kolay tek bir platformda planlayın, yürütün ve uzlaştırın. Bunu, operasyonel ve düzenleyici gerekliliklerin her türlü kombinasyonunu karşılayan esnek platform teknolojimiz aracılığıyla başarıyoruz. Basit VLOS'tan kutudaki drone, teslimat ve şehir içi hava hareketliliği gibi karmaşık BVLOS operasyonlarına kadar her türlü operasyonu destekleyebiliriz. Bir veya daha fazla ülkede çalışmayı kolaylaştırmak için tüm veri kaynaklarını, kuralları, iş akışlarını, formları ve raporları ülkenizin düzenleyici gereksinimlerine göre uyarlıyoruz. Ayrıca platform, dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman çalışabilmenizi sağlamak için görevlerin çevrimdışı planlanmasına ve yürütülmesine bile olanak tanır. Oluşturulan ticari drone operatörleri tarafından geliştirilen bu alanda operatörlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. FlyFreely ile evrak işlerine daha az, uçmaya daha fazla zaman harcayacaksınız.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
Strayos
strayos.com
Nerede olursanız olun tüm proje bilgilerine erişin. 3D modellerden patlamalı üretim sonuçlarından Stok raporlarına kadar Strayos tek gerçek kaynağınızdır.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için varlık yönetimi, sertifika takibiyle ekip yönetimi, pilot, drone veya pil ile uçuş kaydı ve raporlama ve daha fazlasını içeren tamamen entegre bir araç paketi sağlar. ...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker, uygun fiyatlı drone'unuzdaki resimleri doğru haritalara ve arazi modellerine dönüştürerek herkesin sanal bir araştırmacı olmasına olanak tanır. Sonuçlarınızı Görüntüleyin - Cm düzeyinde ayrıntıları görüntülemek için yeni oluşturduğunuz haritaya geçin. Haritanızdaki yamaçları, tepeleri ve vadileri görmek için Arazi görünümüne geçin. Ölçme - Civil Tracker ile ölçüm yapmak artık daha kolay. Haritadaki herhangi bir nesnenin koordinatını ve yüksekliğini sanal olarak araştırın. Çizgi aracını kullanarak eğimleri ve mesafeleri kontrol edin. Nihayet; stok hacimleri, alanları ve çevreleri poligon aracıyla kolayca ölçülür.
Botlink
botlink.com
Botlink, drone'ları gerçek zamanlı olarak endüstriye bağlayan bulut tabanlı bir operasyon platformudur.
DroneDeploy
dronedeploy.com
Kesin olarak inşa edin, güvenle çalışın. Bu nedenle binlerce inşaat, petrol, gaz ve yenilenebilir enerji şirketi DroneDeploy'u günlük olarak kullanıyor. Drone'ları, robotları ve 360° kameraları kullanarak, bu verileri yapay zeka destekli analiz için tek bir platformda birleştirerek gerçeklik yakalamayı otomatikleştirmelerine yardımcı oluyoruz. İnşaat ilerlemesinin havadan ve yerden görüntülenmesinden otomatik gösterge okumalarına ve metan sızıntısı tespitine kadar DroneDeploy, gerçeklik yakalamanın geleceğini şekillendiriyor. https://www.dronedeploy.com/
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk, inşaat ve İşletme ve Bakım ekipleri için en iyi güneş enerjisi sitesi uygulamasıdır. SenseHawk'un yeni GIS tabanlı yazılım paketi, güneş enerjisi varlık yönetimini en sevdiğiniz mobil harita uygulamasını kullanmak kadar zahmetsiz hale getirir. Üretkenlik ve işbirliği araçları, güneş enerjisi varlığının dijital ikizi etrafındaki verileri yakalar ve düzenler. Uygulama, topoğrafya ve tasarım belgelerinden ekipman bilgilerine ve saha etkinliğine kadar çeşitli verileri entegre eder ve görselleştirir. Veriler, bir güneş enerjisi varlığındaki belirli bileşenlere veya konumlara coğrafi olarak etiketlendiğinden, uzaktan yönetim daha kolay hale gelir. SenseHawk, güneş enerjisi varlık süreçlerini ve saha operasyonlarını güçlendirir: + Harita görünümü KML'leri, CAD dosyalarını yükleyin ve siteniz için harita görünümleri oluşturun. Açıklama ekleyin, görevler, formlar ve daha fazlasını ekleyin. Şantiyede gezinmeyi basitleştirin. + Fotoğraflar Sitede gezinin, bir resme tıklayın, bir görev oluşturun veya mevcut bir göreve ekleyin. + Dosyalar /Belgeler Proje dosyalarını ve belgelerini yükleyin ve düzenleyin. Sürümleri paylaşın, yönetin, ortak çalışın ve görevlere ekleyin. Proje tamamlandığında belgeleri kolayca çevirin. + Görevler Mürettebatınıza kontrol listeleri, son tarihler, yorumlar, belgeler, fotoğraflar ve daha fazlasıyla tamamlanan özel veya şablonlaştırılmış görevler atayın. + Formlar Zengin özelliklere sahip dijital formlarla kağıt formları ortadan kaldırın. Dijitalleştirin, kurallar belirleyin, bilgi toplayın, girdiye dayalı iş akışları çalıştırın ve daha fazlasını yapın. + Sohbet Yerleşik bağlamsal sohbet, bireylerle veya ekiplerle iletişimi kolaylaştırır ve ekibinizin görev başında ve üretken olmasını sağlar. Bilgi isteğiniz için asla durmayın. + Şablonlar Form ve görev şablonları, tekrarlanan görevleri ayarlama ve form oluşturma zahmetini ortadan kaldırır. Kuruluş için veya bir proje içinde şablonlar oluşturun. Paylaşın, içe aktarın, güncelleyin ve daha fazlasını yapın. + İş Akışları Süreçleri otomatikleştirmek için iş akışlarını tanımlayın. Onayları ekleyin, otomatik olarak görevler oluşturun, formların uyumsuzluk durumunu kontrol edin ve daha fazlasını yapın.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly'nin drone tabanlı 3D modelleme yazılımı, güneş enerjisi iş akışınızdaki manuel günlük görevleri otomatikleştirir ve merkezileştirir. Artık projelerinizi neredeyse mükemmel bir doğrulukla, daha hızlı ve gelişmiş güvenlikle satabilir, araştırabilir, tasarlayabilir ve kurabilir, aynı zamanda süreç boyunca yumuşak maliyetleri düşürebilirsiniz.
Propeller
propelleraero.com
Pervane, drone verilerine dayanan ticari drone operatörleri ve endüstriyel şirketler için lider bulut platformudur.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase, havadan veri toplama iş akışlarını tamamen otomatikleştiren kurumsal düzeyde bir drone özerklik platformudur. Kullanıcılar, çok az insan müdahalesi ile veya hiç müdahale etmeden, tümü uzaktan kumanda merkezlerinden kontrol edilen yerleştirme istasyonlarını kullanarak planlı ve tekrarlanabilir BVLOS drone uçuşları gerçekleştirebilirler. FlytBase platformu, uygulamaları ve entegrasyonları etkinleştirerek ve en yüksek veri güvenliği standartlarını, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlayarak kullanıcıların otonom dronları kurumsal iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır. FlytBase, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Global NTT Veri İnovasyon Yarışması 2019'u kazandı. FlytBase, 2017 yılında Cisco Launch Pad Hızlandırıcı Programından mezun oldu ve TiE Silikon Vadisi tarafından TiE50 Top-Startup ödülüne layık görüldü. ----- FlytBase, yenilikçiliği nedeniyle birçok ödüle layık görüldü: == TiEcon Silikon Vadisi 2017'de TiE50 ödülünü kazandı == TiEcon Pune 2017'de “En İyi Startup” == Yılın Startup'ı - Teknoloji, 2016; Startup Liderlik Programı tarafından ödüllendirildi == InTech50, 2016'da en iyi 45 ürün startupı arasında seçildi == TiE Nurture programı için seçildi, 2016 == Microsoft Ventures destekli GenNext Hızlandırıcı Programına katılmak üzere 11 startup arasından seçildi, 2016 == TiECon Pune'da Kazanan 2015 == PuneConnect 2015 Kazananı
Kespry
kespry.com
Kespry, ticari pazarlara yönelik lider otomatik drone sistemleri sağlayıcısıdır. Kespry, şirketlerin tek bir düğmeye dokunarak hava verilerini kolayca yakalamasına, görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Mapware
mapware.com
Mapware, drone haritalama yazılımının geleceğidir. Bulutta daha büyük, daha iyi 3D haritalar oluşturun. Mapware'in kullanımı kolay arayüzü sayesinde herkes, fotogrametri adı verilen bir işlemi kullanarak 2 boyutlu drone fotoğraflarını fotogerçekçi 3 boyutlu ortamlara dönüştürebilir. En büyük zorluklara göğüs gerecek kadar güçlü. Herhangi bir proje için yeterince basit. İster bir binayı, ister bir düzine baz istasyonunu, ister bütün bir petrol sahasını, hatta bütün bir şehri haritalamak isteyin, Mapware bu iş için en iyi araçtır. Tarayıcı tabanlı yazılımımıza herhangi bir cihazdan erişmek kolaydır.
Scopito
scopito.com
Scopito, görsel veri yönetimine yönelik bulut tabanlı bir platformdur. Yardımcı Programlara ve DSP'lere görsel incelemelerden elde edilen görüntüleri depolama, analiz etme ve paylaşma konusunda yardımcı olur ve varlıklarına ve varlıkların durumuna ilişkin genel bir bakış sağlar. Scopito aboneliğe dayalı değildir; bunun yerine müşteriler, hacim bazlı indirim seçeneğiyle birlikte platformda depolanan inceleme başına sabit bir miktar öder. Scopito, arıza tespiti ve yönetimi için iş akışını optimize etmek üzere güçlü görüntü analiz araçları ve akıllı klavye kısayollarıyla birlikte gelir. SAP sistemlerine entegrasyonlar mevcuttur. Ek olarak müşteriler, analizleri Yapay Zeka algoritmalarından ve görev için konu uzmanlarından yararlanan ve sonuçları doğrudan platformda sunan Scopito ekibine dış kaynak olarak sağlama seçeneğine de sahipler. Ürün bulut tabanlı olduğundan incelemeleri inceleme veya analiz için paylaşmak kolaydır. Ek kullanıcılar ücretsizdir ve şirketler erişim seviyelerinin yanı sıra rolleri ve hakları da doğrudan platformdan yönetebilirler. Scopito'yu şirket içinde barındırmak da mümkündür. Teslimatlar için Scopito, hem PDF'ye hem de CSV'ye aktaran tamamen özelleştirilebilir bir raporlama özelliğine sahiptir. Platformu kişiselleştirmek isteyen şirketler için Scopito beyaz etiketleme çözümü sunuyor. Beyaz etiketli müşteriler, platformu özel bir URL'den ve tercihlerine göre özel bir tasarımla kullanabilirler. ______ Scopito, kariyerine Danimarka Drones adı altında bir drone üreticisi olarak başladı. Ancak ekibin odak noktası hızla değişti ve Danimarka Drone'ları Heliscope'a dönüştü; kendi görüntü yönetimi yazılımını geliştiren bir Drone Servis Sağlayıcısı. 2016 yılında yazılım tek odak noktası haline geldi ve Heliscope, denetim işini satarak Scopito adını aldı. Bugün Scopito dünya çapında 7000'den fazla şirkete hizmet vermektedir ve genel merkezleri Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.
Sensat
sensat.co
Sensat, katılan tüm proje ekipleri için daha iyi işbirliği ve karar alma olanağı sağlayan bir görselleştirme platformudur. Platformumuz altyapı verilerini toplayıp sunarak gerçek dünyayı dijital versiyona dönüştürür. Bu, fiziksel endüstrilerin yapılı çevrelerini analiz etmelerini, anlamalarını ve daha akıllı kararlar almalarını sağlar. Aecom, Connect Plus ve Heathrow & Kier gibi şirketlerle birlikte, değeri 150 milyar £'u aşan büyük sivil altyapı projelerini planlama, inşa etme ve yönetme biçimimizde devrim yaratıyoruz.
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