Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk, inşaat ve İşletme ve Bakım ekipleri için en iyi güneş enerjisi sitesi uygulamasıdır. SenseHawk'un yeni GIS tabanlı yazılım paketi, güneş enerjisi varlık yönetimini en sevdiğiniz mobil harita uygulamasını kullanmak kadar zahmetsiz hale getirir. Üretkenlik ve işbirliği araçları, güneş enerjisi varlığının dijital ikizi etrafındaki verileri yakalar ve düzenler. Uygulama, topoğrafya ve tasarım belgelerinden ekipman bilgilerine ve saha etkinliğine kadar çeşitli verileri entegre eder ve görselleştirir. Veriler, bir güneş enerjisi varlığındaki belirli bileşenlere veya konumlara coğrafi olarak etiketlendiğinden, uzaktan yönetim daha kolay hale gelir. SenseHawk, güneş enerjisi varlık süreçlerini ve saha operasyonlarını güçlendirir: + Harita görünümü KML'leri, CAD dosyalarını yükleyin ve siteniz için harita görünümleri oluşturun. Açıklama ekleyin, görevler, formlar ve daha fazlasını ekleyin. Şantiyede gezinmeyi basitleştirin. + Fotoğraflar Sitede gezinin, bir resme tıklayın, bir görev oluşturun veya mevcut bir göreve ekleyin. + Dosyalar /Belgeler Proje dosyalarını ve belgelerini yükleyin ve düzenleyin. Sürümleri paylaşın, yönetin, ortak çalışın ve görevlere ekleyin. Proje tamamlandığında belgeleri kolayca çevirin. + Görevler Mürettebatınıza kontrol listeleri, son tarihler, yorumlar, belgeler, fotoğraflar ve daha fazlasıyla tamamlanan özel veya şablonlaştırılmış görevler atayın. + Formlar Zengin özelliklere sahip dijital formlarla kağıt formları ortadan kaldırın. Dijitalleştirin, kurallar belirleyin, bilgi toplayın, girdiye dayalı iş akışları çalıştırın ve daha fazlasını yapın. + Sohbet Yerleşik bağlamsal sohbet, bireylerle veya ekiplerle iletişimi kolaylaştırır ve ekibinizin görev başında ve üretken olmasını sağlar. Bilgi isteğiniz için asla durmayın. + Şablonlar Form ve görev şablonları, tekrarlanan görevleri ayarlama ve form oluşturma zahmetini ortadan kaldırır. Kuruluş için veya bir proje içinde şablonlar oluşturun. Paylaşın, içe aktarın, güncelleyin ve daha fazlasını yapın. + İş Akışları Süreçleri otomatikleştirmek için iş akışlarını tanımlayın. Onayları ekleyin, otomatik olarak görevler oluşturun, formların uyumsuzluk durumunu kontrol edin ve daha fazlasını yapın.