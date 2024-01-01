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Drone Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gabon
İşletmeler, drone'lar tarafından yakalanan hava verilerine erişmek, bunları gözlemlemek ve incelemek için drone analiz yazılımını kullanıyor. Bu gelişmiş araçlar, eğim haritaları ve dijital yüzey modelleri gibi özellikler de dahil olmak üzere, incelenen konumların hem 2B hem de 3B temsillerini sunar. Ayrıca mesafe ölçümlerini ve uzunluk, alan ve hacim hesaplamalarını kolaylaştırır, özellikle stok miktarlarının değerlendirilmesinde faydalıdır. Öncelikle veri analistlerini hedef alan drone analiz araçları, hava verilerinden değerli bilgiler elde ediyor. Özellikle inşaat ve madencilik şirketleri, hızlı ve hassas envanter analizi için bu içgörülerden yararlanarak geleneksel yöntemleri geride bırakıyor. Ayrıca, makinelerin düzenlemelere uygunluğunu doğrulayarak uyumluluk ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurlar. Kurumsal drone analiz yazılımı, sigorta ve mülk yönetimi şirketleri için de değerlidir; özellikle çatılar gibi zorlu alanlarda görüntü analizi yoluyla denetimleri kolaylaştırır.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
Kesin olarak inşa edin, güvenle çalışın. Bu nedenle binlerce inşaat, petrol, gaz ve yenilenebilir enerji şirketi DroneDeploy'u günlük olarak kullanıyor. Drone'ları, robotları ve 360° kameraları kullanarak, bu verileri yapay zeka destekli analiz için tek bir platformda birleştirerek gerçeklik yakalam...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla...
Mapware
mapware.com
Mapware, drone haritalama yazılımının geleceğidir. Bulutta daha büyük, daha iyi 3D haritalar oluşturun. Mapware'in kullanımı kolay arayüzü sayesinde herkes, fotogrametri adı verilen bir işlemi kullanarak 2 boyutlu drone fotoğraflarını fotogerçekçi 3 boyutlu ortamlara dönüştürebilir. En büyük zorlukl...
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için var...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker, uygun fiyatlı drone'unuzdaki resimleri doğru haritalara ve arazi modellerine dönüştürerek herkesin sanal bir araştırmacı olmasına olanak tanır. Sonuçlarınızı Görüntüleyin - Cm düzeyinde ayrıntıları görüntülemek için yeni oluşturduğunuz haritaya geçin. Haritanızdaki yamaçları, tepeleri...
Botlink
botlink.com
Botlink, drone'ları gerçek zamanlı olarak endüstriye bağlayan bulut tabanlı bir operasyon platformudur.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly'nin drone tabanlı 3D modelleme yazılımı, güneş enerjisi iş akışınızdaki manuel günlük görevleri otomatikleştirir ve merkezileştirir. Artık projelerinizi neredeyse mükemmel bir doğrulukla, daha hızlı ve gelişmiş güvenlikle satabilir, araştırabilir, tasarlayabilir ve kurabilir, aynı zamanda s...
Propeller
propelleraero.com
Pervane, drone verilerine dayanan ticari drone operatörleri ve endüstriyel şirketler için lider bulut platformudur.
Scopito
scopito.com
Scopito, görsel veri yönetimine yönelik bulut tabanlı bir platformdur. Yardımcı Programlara ve DSP'lere görsel incelemelerden elde edilen görüntüleri depolama, analiz etme ve paylaşma konusunda yardımcı olur ve varlıklarına ve varlıkların durumuna ilişkin genel bir bakış sağlar. Scopito aboneliğe da...
TraceAir
traceair.net
TraceAir, inşaatçılar için özel olarak oluşturulmuş tek 3D şantiye çalışma platformudur. Yazılımımız, güçlü görünürlük özelliğiyle görsel bir platformda doğru topografik taramalar sağlar. Beyaz eldiven hizmetimiz tamamen anahtar teslimi koordinasyon ve kesintisiz gece teslimatı sunar. Son derece bas...
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely, işletmelerin ve işletmelerin drone operasyonlarını başlatmasına, ölçeklendirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. Tüm drone operasyonlarınızı kullanımı kolay tek bir platformda planlayın, yürütün ve uzlaştırın. Bunu, operasyonel ve düzenleyici gerekliliklerin her türlü kombinasyonunu karşı...
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
Strayos
strayos.com
Nerede olursanız olun tüm proje bilgilerine erişin. 3D modellerden patlamalı üretim sonuçlarından Stok raporlarına kadar Strayos tek gerçek kaynağınızdır.
Skycatch
skycatch.com
Fiziksel dünya için kurumsal düzeyde coğrafi veri yazılımı. Veri gereksinimleri ne kadar karmaşık olursa olsun, küresel müşterilerin neden tekrarlanabilirlik, yüksek doğruluk ve hız için Skycatch çözümlerini tercih ettiğini görün.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk, inşaat ve İşletme ve Bakım ekipleri için en iyi güneş enerjisi sitesi uygulamasıdır. SenseHawk'un yeni GIS tabanlı yazılım paketi, güneş enerjisi varlık yönetimini en sevdiğiniz mobil harita uygulamasını kullanmak kadar zahmetsiz hale getirir. Üretkenlik ve işbirliği araçları, güneş enerj...
FlytBase
flytbase.com
FlytBase, havadan veri toplama iş akışlarını tamamen otomatikleştiren kurumsal düzeyde bir drone özerklik platformudur. Kullanıcılar, çok az insan müdahalesi ile veya hiç müdahale etmeden, tümü uzaktan kumanda merkezlerinden kontrol edilen yerleştirme istasyonlarını kullanarak planlı ve tekrarlanabi...
Kespry
kespry.com
Kespry, ticari pazarlara yönelik lider otomatik drone sistemleri sağlayıcısıdır. Kespry, şirketlerin tek bir düğmeye dokunarak hava verilerini kolayca yakalamasına, görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Sensat
sensat.co
Sensat, katılan tüm proje ekipleri için daha iyi işbirliği ve karar alma olanağı sağlayan bir görselleştirme platformudur. Platformumuz altyapı verilerini toplayıp sunarak gerçek dünyayı dijital versiyona dönüştürür. Bu, fiziksel endüstrilerin yapılı çevrelerini analiz etmelerini, anlamalarını ve da...