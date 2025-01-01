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Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Google Domains
domains.google
Google Etki Alanları, alan adı kaydetme ve yönetimi için basit bir arayüz sunar, DNS ayarlarını ve yönlendirmeyi kolaylaştırır.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
Hover
hover.com
Hover, fikirleriniz için ideal alan adını bulmanızı sağlar. Tüm alan adları, gelişmiş müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliği ile gelir.
Gandi
gandi.net
Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo, kullanıcıların alan adlarını kaydetmek, yönetmek ve web barındırma hizmetleri almak için kullanılan bir platformdur.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.
Domain.com
domain.com
Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
Webnode
webnode.com
Webnode, kullanıcıların kolayca internet sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmalarını sağlayan bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusudur.
HostGator
hostgator.com
HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains, alan adı arama, kaydetme ve yönetme hizmeti sunan bir platformdur. Kullanıcıların çevrimiçi varlıkları için uygun alanlar bulmasına yardımcı olur.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kaydı, 100'den fazla TLD için alan adı siparişi ve geniş bir premium ile açık artırma alan adı pazarı sunar.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
Dan.com
dan.com
Dan.com, alan adlarını alıp satmanıza olanak tanır. Satışa sunulan milyonlarca alan adı keşfedin ve güvenli bir şekilde işlem yapın.
Afternic
afternic.com
Afternic, alan adı satın almak ve satmak için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılara geniş bir pazar ve hızlı transfer hizmetleri sunar.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, alan adlarını ve DNS'i yönetmenizi sağlayan basit bir platformdur; etki alanı kaydı, yönlendirme ve SSL sertifikası sunar.
Zomro
zomro.com
Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.
Krystal
krystal.io
Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.
Regery
regery.com
Uygulama, uygun fiyatla alan adı kaydı, SSL sertifikaları, WordPress hosting ve web izleme hizmetleri sunar. Tek tıkla alan adı seçimi ve alımı mümkün.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getiren, yüksek kaliteli ve tam yönetimli web barındırma hizmetleri sunar.
101domain
101domain.com
101domain, kullanıcıların alan adı kaydı, web barındırma ve çevrimiçi marka koruma hizmetleriyle çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.
Loopia
loopia.com
Loopia, web barındırma, alan yönetimi ve web sitesi oluşturma gibi hizmetler sunan bir dijital platformdur.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
Name.com
name.com
Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
20i
20i.com
20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.
Yola
yola.com
Yola, kullanıcıların web siteleri oluşturup barındırmalarını sağlayan bir platformdur; şablonlar, fotoğraf galerileri ve çevrimiçi mağaza ekleme imkanı sunar.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.
IntecHost
intechost.com
IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, alan adı kaydı, DNS yönetimi ve WordPress barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma uygulamasıdır.
Simply.com
simply.com
Simply.com, kullanıcıların dijital varlıklarını yönetmeleri için tasarlanmış, kolay ve kullanıcı dostu bir kontrol paneli sunan bir web hosting uygulamasıdır.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.
LogicWeb
logicweb.com
LogicWeb, LiteSpeed, NVMe ve otomatik günlük yedeklemeler ile web barındırma sunar. WordPress tek tıkla kurulum ve ücretsiz alan adı seçenekleri mevcuttur.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, alan adı kaydı ve web sitesi oluşturma işlemlerini basit bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.
MonoVM
monovm.com
Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.
StableHost
stablehost.com
StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.
UK2
uk2.net
UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
Uniregistry
uniregistry.com
Uniregistry uygulaması, kullanıcıların alan adlarını yönetmesine ve kaydetmesine, yenilemesine ve aktarmasına olanak tanıyan bir platformdur.
HostStage
host-stage.net
HostStage, kullanıcılarına kişisel projelerini tanıtma fırsatı sunarak, çevrimiçi başarılarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bir uygulamadır.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost, web siteleri için barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara farklı barındırma seçenekleri ve yönetim araçları sağlar.
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