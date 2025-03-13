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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları
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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.

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Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

Google Domains

Google Domains

domains.google

Google Etki Alanları, alan adı kaydetme ve yönetimi için basit bir arayüz sunar, DNS ayarlarını ve yönlendirmeyi kolaylaştırır.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.

Hover

Hover

hover.com

Hover, fikirleriniz için ideal alan adını bulmanızı sağlar. Tüm alan adları, gelişmiş müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliği ile gelir.

Gandi

Gandi

gandi.net

Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

NameSilo, kullanıcıların alan adlarını kaydetmek, yönetmek ve web barındırma hizmetleri almak için kullanılan bir platformdur.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.

Webnode

Webnode

webnode.com

Webnode, kullanıcıların kolayca internet sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmalarını sağlayan bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusudur.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

HugeDomains

HugeDomains

hugedomains.com

HugeDomains, alan adı arama, kaydetme ve yönetme hizmeti sunan bir platformdur. Kullanıcıların çevrimiçi varlıkları için uygun alanlar bulmasına yardımcı olur.

Sav

Sav

sav.com

Ucuz alan adı kaydı, 100'den fazla TLD için alan adı siparişi ve geniş bir premium ile açık artırma alan adı pazarı sunar.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.

Dan.com

Dan.com

dan.com

Dan.com, alan adlarını alıp satmanıza olanak tanır. Satışa sunulan milyonlarca alan adı keşfedin ve güvenli bir şekilde işlem yapın.

Afternic

Afternic

afternic.com

Afternic, alan adı satın almak ve satmak için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılara geniş bir pazar ve hızlı transfer hizmetleri sunar.

DNSimple

DNSimple

dnsimple.com

DNSimple, alan adlarını ve DNS'i yönetmenizi sağlayan basit bir platformdur; etki alanı kaydı, yönlendirme ve SSL sertifikası sunar.

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.

Regery

Regery

regery.com

Uygulama, uygun fiyatla alan adı kaydı, SSL sertifikaları, WordPress hosting ve web izleme hizmetleri sunar. Tek tıkla alan adı seçimi ve alımı mümkün.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

Unlimited Hosting Hub, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getiren, yüksek kaliteli ve tam yönetimli web barındırma hizmetleri sunar.

101domain

101domain

101domain.com

101domain, kullanıcıların alan adı kaydı, web barındırma ve çevrimiçi marka koruma hizmetleriyle çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia, web barındırma, alan yönetimi ve web sitesi oluşturma gibi hizmetler sunan bir dijital platformdur.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

Name.com

Name.com

name.com

Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.

20i

20i

20i.com

20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.

Yola

Yola

yola.com

Yola, kullanıcıların web siteleri oluşturup barındırmalarını sağlayan bir platformdur; şablonlar, fotoğraf galerileri ve çevrimiçi mağaza ekleme imkanı sunar.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.

EuroDNS

EuroDNS

eurodns.com

EuroDNS, alan adı kaydı, DNS yönetimi ve WordPress barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma uygulamasıdır.

Simply.com

Simply.com

simply.com

Simply.com, kullanıcıların dijital varlıklarını yönetmeleri için tasarlanmış, kolay ve kullanıcı dostu bir kontrol paneli sunan bir web hosting uygulamasıdır.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.

LogicWeb

LogicWeb

logicweb.com

LogicWeb, LiteSpeed, NVMe ve otomatik günlük yedeklemeler ile web barındırma sunar. WordPress tek tıkla kurulum ve ücretsiz alan adı seçenekleri mevcuttur.

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains, alan adı kaydı ve web sitesi oluşturma işlemlerini basit bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.

UK2

UK2

uk2.net

UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.

Uniregistry

Uniregistry

uniregistry.com

Uniregistry uygulaması, kullanıcıların alan adlarını yönetmesine ve kaydetmesine, yenilemesine ve aktarmasına olanak tanıyan bir platformdur.

HostStage

HostStage

host-stage.net

HostStage, kullanıcılarına kişisel projelerini tanıtma fırsatı sunarak, çevrimiçi başarılarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bir uygulamadır.

BoostedHost

BoostedHost

boostedhost.com

BoostedHost, web siteleri için barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara farklı barındırma seçenekleri ve yönetim araçları sağlar.

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