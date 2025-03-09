Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
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Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net, alan adı kaydından yüksek değerli web barındırma ve tasarım hizmetlerine kadar küçük işletmelere yardımcı olur.
DareToCloud
daretocloud.com
Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyisi ve hiper ölçekli web barındırma sağlamasıyla tanınmaktadır. Şirketin CEO'su Akshay Saini, dünyanın her yerindeki Hostbillo müşterilerine ve müşterilerine hayranlık uyandıran rekabetçi fiyatlarla en ileri ve kusursuz hizmetleri aktarmayı ve sunmayı hedefliyor. Kapsamlı bilgiye, inanılmaz deneyime ve web barındırma endüstrisine katılımı vardır. Bu, dinamik teknoloji çözümleri oluşturmak ve mükemmel destek sunmak için onu iş ve barındırma endüstrisindeki her zorluğun üstesinden gelmeye itiyor. Dikkatli bir incelemeden sonra Bay Akshay, değişmez kaliteyi, en yüksek hızı, maliyet yeterliliğini ve güçlü bilgi güvenliğini tek bir aşamada getirmenin, hemen hemen hiçbir web sunucusunun başaramayacağı zorlu bir görev olduğunu anladı. Bu hayati unsurların yanı sıra tüm potansiyel pazar tuzaklarını da ana öncelik olarak tutarak, bu özel firma 'Hostbillo'ya zamanını, para yatırımını ve çabalarını muazzam bir şekilde katkıda bulundu.
ArkHost
arkhost.com
Zahmetsiz site kontrolü için ArkHost istemci alanına entegre DirectAdmin ile uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek performanslı web barındırma.
Suede Hosting
suedehosting.com
Güçlü WordPress barındırma, alan adları ve profesyonel e-posta hizmetleri (Google Workspace) sağlıyoruz. Hedef pazarımız genellikle girişimciler/işletme sahipleridir.
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerinin üstünde ve ötesinde hizmet sunacağımıza söz veriyoruz! Yolculuğumuzda, rekabette önde olmamıza yardımcı olan yetenekli bir iş gücü bize eşlik ediyor. İşletmeniz için güvenilir ve güvenilir bir barındırma ortağıyla başlayın!
CDmon
cdmon.com
CDmon barındırma, web barındırma ve etki alanı kaydı çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
UK2
uk2.net
UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.
Subreg
subreg.cz
Subreg, alan adlarının kaydını ve yönetimini sunar.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, alan adı kaydı, DNS yönetimi ve WordPress barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma uygulamasıdır.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
2005 yılında kurulan WebHostingPad.com, Linux platformunda uygun fiyatlı paylaşımlı web barındırma çözümlerinde liderdir. Amacımız size kolay ve uygun maliyetli bir şekilde güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturma ve sürdürme becerisini sağlamaktır. Chicagoland ofisimizden 7/24 destek sağlıyoruz.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.
101domain
101domain.com
101domain, kullanıcıların alan adı kaydı, web barındırma ve çevrimiçi marka koruma hizmetleriyle çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, alan adlarını ve DNS'i yönetmenizi sağlayan basit bir platformdur; etki alanı kaydı, yönlendirme ve SSL sertifikası sunar.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
IntecHost
intechost.com
IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.
StableHost
stablehost.com
StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.
MonoVM
monovm.com
Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.
HostStage
host-stage.net
Temel amacımız, müşterilerimizi finansal bağımsızlıklarına ulaşmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ortamda başarılı olmaya teşvik etmektir. Bu nedenle sadece müşteri memnuniyetine odaklanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kullanıcılarımızı daha önce görülmemiş en kişiselleştirilmiş şekilde hizmet verebilmek için projelerini bize tanıtmaya davet ediyoruz.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost, web siteleri için barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara farklı barındırma seçenekleri ve yönetim araçları sağlar.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.
Zomro
zomro.com
Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağlıyoruz; uygun alan adlarını önermekten sitenizi çevrimiçi barındırmaya kadar. Hostzop aracılığıyla uygun fiyatlı web barındırma planlarıyla çevrimiçi işinizi büyütün. Piyasa web tasarım ajanslarıyla dolup taştığında en iyi barındırma sağlayıcısını bulmak oldukça zor olabilir. Hindistan'ın Chennai şehrinde lider bir hosting şirketiyiz. Bayi hosting paketimiz ile işinizi büyütebilirsiniz. Özel sunucularımız birden fazla web sitesini tek bir sunucuda barındırmak için mükemmeldir.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların barındırma ayarlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlar.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere veya portföy satın alımlarına yatırım yapıyor olsak da, hizmet ettiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için daima yenilikler yapıyoruz. Kullanıcılar Nexcess'e güveniyor çünkü dünya çapında yüz binlerce site ve mağaza işletiyoruz. Müşterilerimiz her gün daha yüksek hızlar, daha güçlü güvenlik, doğal ölçeklenebilirlik ve ötesinde destek sunacağımıza güveniyor. - 23 Yıllık Barındırma Deneyimi - Yönetilen 500.000 Web Sitesi - 10 Global Veri Merkezi - Beğenilen Ortak ve Ortaklık Programı - Inc. 5000 11 Kez Onur Sahibi - Magento Derneği Platin Ortak - Nexcess'ten Tam Olarak Yönetilen Barındırma ile 7/24/365 Destek, daha iyisi yerleşik. Yardıma Hazırız.
Koerge
koerge.com
Koerge, ideal web barındırma platformunu oluşturmak için sektörde 10 yılı aşkın deneyime sahip kurucular tarafından oluşturulmuş bir web barındırma şirketidir. İşletmelerin çevrimiçi olarak kurulmasına ve başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. Bir alan adı, web barındırma ve profesyonel bir e-posta adresi edinin.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha fazlasını çok uygun fiyatlara sunuyorlar. KemuHost en hızlı büyüyen web barındırma çözümleri sağlayıcılarından biridir. KemuHost, insanların dijital varlıklarının potansiyelini tam olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla canlı, aşılmaz ve güvenilir web barındırma çözümleri sağlamak için yeni yöntemlerde sürekli devrim yaratmıştır. Merkezi Hindistan'da bulunan KemuHost, dünya çapındaki kullanıcılara kapsamlı araçlar sağlayarak, ister acemi ister profesyonel olsun, herkesin web'e girebilmesini ve web barındırma çözümlerimizle dijital varlıklarını geliştirebilmesini sağlar. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya, Singapur ve Birleşik Krallık'ta sunucuları bulunmaktadır. İster sitenizi yeni başlatmış olun, ister yeni bir blog, ister popüler bir iş sitesi olsun, ihtiyaçlarınız için mükemmel olan son derece hızlı web barındırma çözümleri sunarlar, KemuHost tüm barındırma ihtiyaçlarınızı karşılar. 7/24/365 destek uzmanları, daha önce bir web sitesi çalıştırmamış olsanız veya profesyonel bir geliştirici olsanız bile size yardımcı olmak için her zaman oradadır.
INWX
inwx.com
Alan adlarınızı günün 24 saati, günün 24 saati kaydedin ve yönetin. Gerçek zamanlı kayıt ile birkaç saniye içinde çok sayıda alan adına sahip olursunuz. Kaydediciyi, diğer kişileri ve ayrıca desteklenen tüm kayıt türleriyle birlikte ad sunucularını kendiniz tanımlayın.
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yeni nesil sunucu ve teknolojileri sağlıyoruz. Eğer işimizi büyütmek istiyorsak, bundan önce her müşteriyi memnun etmemiz gerekir ve bu bizim hedefimizdir.
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirketi kurduk. Host Media, F1 Akademisi pilotu Abbi Pulling'e sponsor olmak ve Birleşik Krallık genelinde hayır kurumlarına ücretsiz alan adı ve barındırma sağlamak gibi harika kişilerin destekçilerinden gurur duymaktadır.
Hostilica
hostilica.com
Dünyanın her yerindeki işletmeleri ve girişimcileri, herkese, boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenilir, hızlı ve profesyonel web barındırma hizmetleriyle desteklemek için tüm web barındırma çözümlerini sağlama konusunda uzmanız.
GrowLast
growlast.com
GrowLast, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere hızlı, güvenilir ve güvenli bulut barındırma çözümleri sunan üst düzey bir web barındırma ve alan adı sağlayıcısıdır. GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri, benzersiz hız ve çalışma süresi sağlama taahhüdüyle performans için optimize edilmiş olup web sitelerinin hızlı yüklenmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar. GrowLast, ışık hızında bulut barındırma hizmeti sunmanın yanı sıra, web sitelerinin ziyaretçiler için güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için müşterilere ücretsiz bir alan adı ve ücretsiz SSL sertifikası da sağlar. Ayrıca, bilgili ve güler yüzlü uzmanlardan oluşan bir ekibin sunduğu 7/24 destek sayesinde müşteriler, web sitelerinin emin ellerde olduğundan emin olabilirler. İster yeni bir web sitesi açıyor olun ister mevcut sitenizi daha güvenilir bir barındırma çözümüne geçirmek istiyor olun, GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri mükemmel seçimdir. En son teknolojiye sahip altyapısı, benzersiz güvenlik özellikleri ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığıyla GrowLast, web sitesini güvenle barındırmak isteyen herkes için ideal ortaktır.
Fozzy
fozzy.com
Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Webnode
webnode.com
Webnode, kullanıcıların kolayca internet sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmalarını sağlayan bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusudur.
Hover
hover.com
Hover, fikirleriniz için ideal alan adını bulmanızı sağlar. Tüm alan adları, gelişmiş müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliği ile gelir.
Domain.com
domain.com
Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kaydı, 100'den fazla TLD için alan adı siparişi ve geniş bir premium ile açık artırma alan adı pazarı sunar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, alan adı kaydı ve web sitesi oluşturma işlemlerini basit bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo, kullanıcıların alan adlarını kaydetmek, yönetmek ve web barındırma hizmetleri almak için kullanılan bir platformdur.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Name.com
name.com
Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Uniregistry
uniregistry.com
Uniregistry uygulaması, kullanıcıların alan adlarını yönetmesine ve kaydetmesine, yenilemesine ve aktarmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Krystal
krystal.uk
Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.
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