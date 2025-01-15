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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
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Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net, alan adı kaydından yüksek değerli web barındırma ve tasarım hizmetlerine kadar küçük işletmelere yardımcı olur.
DareToCloud
daretocloud.com
Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız HostItBro'yu seçin: ✅ Kullanımı kolay cPanel ✅ 7/24 profesyonel Canlı Sohbet desteği ✅ 8 kat daha hızlı WordPress barındırma ✅ %99,9 Uptime garantisi ✅ Uygun fiyatlar
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyisi ve hiper ölçekli web barındırma sağlamasıyla tanınmaktadır. Şirketin CEO'su Akshay Saini, dünyanın her yerindeki Hostbillo müşterilerine ve müşterilerine hayranlık uyandıran rekabetçi fiyatlarla en ileri ve kusursuz hizmetleri aktarmayı ve sunmayı hedefliyor. Kapsamlı bilgiye, inanılmaz deneyime ve web barındırma endüstrisine katılımı vardır. Bu, dinamik teknoloji çözümleri oluşturmak ve mükemmel destek sunmak için onu iş ve barındırma endüstrisindeki her zorluğun üstesinden gelmeye itiyor. Dikkatli bir incelemeden sonra Bay Akshay, değişmez kaliteyi, en yüksek hızı, maliyet yeterliliğini ve güçlü bilgi güvenliğini tek bir aşamada getirmenin, hemen hemen hiçbir web sunucusunun başaramayacağı zorlu bir görev olduğunu anladı. Bu hayati unsurların yanı sıra tüm potansiyel pazar tuzaklarını da ana öncelik olarak tutarak, bu özel firma 'Hostbillo'ya zamanını, para yatırımını ve çabalarını muazzam bir şekilde katkıda bulundu.
ArkHost
arkhost.com
Zahmetsiz site kontrolü için ArkHost istemci alanına entegre DirectAdmin ile uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek performanslı web barındırma.
Suede Hosting
suedehosting.com
Güçlü WordPress barındırma, alan adları ve profesyonel e-posta hizmetleri (Google Workspace) sağlıyoruz. Hedef pazarımız genellikle girişimciler/işletme sahipleridir.
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerinin üstünde ve ötesinde hizmet sunacağımıza söz veriyoruz! Yolculuğumuzda, rekabette önde olmamıza yardımcı olan yetenekli bir iş gücü bize eşlik ediyor. İşletmeniz için güvenilir ve güvenilir bir barındırma ortağıyla başlayın!
CDmon
cdmon.com
CDmon barındırma, web barındırma ve etki alanı kaydı çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
UK2
uk2.net
UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.
Subreg
subreg.cz
Subreg, alan adlarının kaydını ve yönetimini sunar.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, gizli bant genişliği ücretleri olmayan bir web barındırma hizmetidir, dolayısıyla beklenmedik bir fatura yoktur.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
2005 yılında kurulan WebHostingPad.com, Linux platformunda uygun fiyatlı paylaşımlı web barındırma çözümlerinde liderdir. Amacımız size kolay ve uygun maliyetli bir şekilde güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturma ve sürdürme becerisini sağlamaktır. Chicagoland ofisimizden 7/24 destek sağlıyoruz.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma hizmetlerinizin 21 kat daha hızlı ve yüksek kararlılığı için LiteSpeed teknolojisi ve CloudLinux platformu. • Web sitesi verilerinizi ve ziyaretçilerinizi siber tehditlerden korumak için ücretsiz SSL sertifikaları ve cPGuard güvenlik aracı. • Çevrimiçi varlığınızı ve sıralamanızı artırmak için ücretsiz alan adı (.in, .com) ve varsayılan SEO aracı. • Her türlü sorun veya sorunuzda size yardımcı olmaya hazır 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri. • Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun rekabetçi fiyatlandırma ve planlar. • Barındırma hizmetleriniz için optimum hız ve çalışma süresini sağlayan dünya çapındaki veri merkezleri.
101domain
101domain.com
101domain, alan adı kaydı ve yönetiminin yanı sıra onları ilgili yasa değişiklikleri hakkında bilgilendiren ve onları çeşitli alanlarda uzmanlaşmış avukatlara yönlendiren yasal kaynakları içeren Kurumsal Alan Adı Hizmetimiz ile şirketlerin çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına, sürdürmelerine ve korumalarına yardımcı olur. ilgili konular. Ancak güçlü alan adı yönetim araçlarımızdan ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimimizden yararlananlar yalnızca şirketler değildir. Kişisel web siteleri bile kendilerini çevrimiçi korumanın ve gerçekten iyi düşünülmüş bir alan adı stratejisi geliştirmenin büyük faydasını görebilir.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, Etki Alanlarınızı ve DNS'nizi yönetmenize yardımcı olur. Kayıt, transfer ve yenileme ile Basit Alan Adları. Tüm kullanıcılarımız için Kurumsal düzeyde DNS hizmetlerine sahip Basit DNS ve alan adlarınızı üç kolay adımda SSL sertifikalarıyla güvence altına almak için Basit SSL. DNSimple aynı zamanda Etki Alanlarının ve DNS'nin nasıl yönetileceğine ilişkin yeni bir yaklaşımdır. DNSimple Etki Alanı Kontrol Düzlemi ile, kaynaklar DNSimple altyapısının dışında barındırılsa bile etki alanları ve DNS üzerinde benzeri görülmemiş bir görünürlük ve kontrol elde edersiniz. Alan adı portföyünüzün karmaşıklığı ne olursa olsun, DNSimple güvenebileceğiniz basit, güvenli alan adı yönetimi sunar.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahiptir. Hostwinds müşterileri, hostinglerinin güvenilir ellerde kaldığını bilerek rahat edebilirler.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ oluşturma veya herhangi bir dijital proje türü için hızlı, istikrarlı ve güvenli web siteleri elde etmenize yardımcı olan yüksek performanslı bir web barındırma platformudur. küçük veya orta ölçekli işletme. Şirketlerin, işletmelerin ve bireylerin projelerini başarılı kılmaları için paylaşımlı, ucuz VPS (sanal özel sunucu), VDS (sanal özel sunucu) ve ucuz özel barındırma çözümleri sunar.
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricinin, serbest çalışanın, site sahibinin ve ajansın WP işlerini büyütmesine yardımcı oluyor.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatlandırma planlarıyla hızlı ve güvenli sunucular sağlıyor
StableHost
stablehost.com
StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunan, hepsi bir arada bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıyız. Üst Düzey Özel Sunucular, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, Alan Adı Kaydı, WordPress Web Hosting, Linux Web hosting ve SSL Sertifikaları sağlıyoruz. Müşterilerimizin bir numaralı önceliğimiz olması, kalite güvencesinin tüm hizmetlerimizin omurgasını oluşturmasıyla hizmetlerimizi başlı başına bir sınıf haline getirmektedir. İnsanların çevrimiçi ve çevrimdışı olarak başlamasının, büyümesinin ve bir imaj oluşturmasının önünü açmak için buradayız!
HostStage
host-stage.net
Temel amacımız, müşterilerimizi finansal bağımsızlıklarına ulaşmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ortamda başarılı olmaya teşvik etmektir. Bu nedenle sadece müşteri memnuniyetine odaklanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kullanıcılarımızı daha önce görülmemiş en kişiselleştirilmiş şekilde hizmet verebilmek için projelerini bize tanıtmaya davet ediyoruz.
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco, Ücretsiz Hosting ve Düşük Maliyetli Pro Hosting sunan lider barındırma sağlayıcılarından biridir. Barındırma aralığımız ayda 0,00 ile 2,20 ABD Doları arasında başlar. Tüm barındırma planlarına cPanel, ücretsiz SSL, ücretsiz geçiş, sınırsız kaynaklar ve çok daha fazlası dahildir. Hostpoco, paylaşımlı ve bayi barındırma ile 30 günlük para iade garantisi sunar. Yönetilen barındırma hizmeti sunuyoruz ve müşterinin her sorununa yardımcı olmaya kararlıyız.
HostEurope
hosteurope.de
Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost, tek bir vizyonla kuruldu: başarılı bir web sitesi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir barındırma çözümü sunmak. Paylaşımlı Barındırma, WordPress Barındırma, WooCommerce Barındırma, Bayi Barındırma ve Alan Adı kaydı gibi tekliflerle yanınızdayız. BoostedHost'ta çözümlerimizi SSL, E-Postalar, Veritabanları, Yedeklemeler, AI Anti Virüs ve Tek Tıklamayla Hazırlama gibi vazgeçilmez özelliklerle paketleyerek sitenizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Barındırma sağlayıcılarından çok daha fazlası olarak, her web sitesinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olağanüstü hizmetler sunmayı amaçlayan tutkulu bir ekibiz. İster yeni yetişen bir blog yazarı, ister gelişen bir kuruluş olun, çözüm yelpazemiz herkese hitap eder. Sezgisel kontrol panelimiz sayesinde barındırma hesabınızda gezinmek ve yönetmek çok kolaydır. Teknoloji sizin gücünüz olmasa bile, size yolun her adımında rehberlik etmek için buradayız. Müşteri desteği? Yaptığımız işin merkezinde bu var. Özel ekibimiz 7/24 hizmetinizde olup sorularınızın asla cevapsız kalmamasını sağlar. Üstelik net fiyatlandırmamız ve hiçbir gizli ücretin olmaması sayesinde her zaman nerede durduğunuzu bileceksiniz. Peki size olan bağlılığımız? 45 günlük basit para iade garantisiyle güçlendirildi. BoostedHost'u seçin ve web sitenizi üst düzey hizmetler, sağlam araçlar ve eşsiz destekle güçlendirin. Hemen başlayın ve BoostedHost farkına tanık olun.
BGOcloud
bgocloud.com
cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letonya ve Hollanda'da bulunmaktadır. Teknik destek günün her saatinde yardıma hazırdır. Sunucuların Hollanda'daki konumu, sitelerin yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlar. Ayrıca zahmetsizce kazanmanıza olanak tanıyan bir ortaklık programı da sunuyoruz. Katılın ve yönlendirilen her müşteri için ödüller kazanın. İster bir web yöneticisi, ister girişimci veya web sitesi sahibi olun, Zomro.com çevrimiçi varlığınızı garanti altına almak için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunar.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağlıyoruz; uygun alan adlarını önermekten sitenizi çevrimiçi barındırmaya kadar. Hostzop aracılığıyla uygun fiyatlı web barındırma planlarıyla çevrimiçi işinizi büyütün. Piyasa web tasarım ajanslarıyla dolup taştığında en iyi barındırma sağlayıcısını bulmak oldukça zor olabilir. Hindistan'ın Chennai şehrinde lider bir hosting şirketiyiz. Bayi hosting paketimiz ile işinizi büyütebilirsiniz. Özel sunucularımız birden fazla web sitesini tek bir sunucuda barındırmak için mükemmeldir.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere veya portföy satın alımlarına yatırım yapıyor olsak da, hizmet ettiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için daima yenilikler yapıyoruz. Kullanıcılar Nexcess'e güveniyor çünkü dünya çapında yüz binlerce site ve mağaza işletiyoruz. Müşterilerimiz her gün daha yüksek hızlar, daha güçlü güvenlik, doğal ölçeklenebilirlik ve ötesinde destek sunacağımıza güveniyor. - 23 Yıllık Barındırma Deneyimi - Yönetilen 500.000 Web Sitesi - 10 Global Veri Merkezi - Beğenilen Ortak ve Ortaklık Programı - Inc. 5000 11 Kez Onur Sahibi - Magento Derneği Platin Ortak - Nexcess'ten Tam Olarak Yönetilen Barındırma ile 7/24/365 Destek, daha iyisi yerleşik. Yardıma Hazırız.
Koerge
koerge.com
Koerge, ideal web barındırma platformunu oluşturmak için sektörde 10 yılı aşkın deneyime sahip kurucular tarafından oluşturulmuş bir web barındırma şirketidir. İşletmelerin çevrimiçi olarak kurulmasına ve başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. Bir alan adı, web barındırma ve profesyonel bir e-posta adresi edinin.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha fazlasını çok uygun fiyatlara sunuyorlar. KemuHost en hızlı büyüyen web barındırma çözümleri sağlayıcılarından biridir. KemuHost, insanların dijital varlıklarının potansiyelini tam olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla canlı, aşılmaz ve güvenilir web barındırma çözümleri sağlamak için yeni yöntemlerde sürekli devrim yaratmıştır. Merkezi Hindistan'da bulunan KemuHost, dünya çapındaki kullanıcılara kapsamlı araçlar sağlayarak, ister acemi ister profesyonel olsun, herkesin web'e girebilmesini ve web barındırma çözümlerimizle dijital varlıklarını geliştirebilmesini sağlar. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya, Singapur ve Birleşik Krallık'ta sunucuları bulunmaktadır. İster sitenizi yeni başlatmış olun, ister yeni bir blog, ister popüler bir iş sitesi olsun, ihtiyaçlarınız için mükemmel olan son derece hızlı web barındırma çözümleri sunarlar, KemuHost tüm barındırma ihtiyaçlarınızı karşılar. 7/24/365 destek uzmanları, daha önce bir web sitesi çalıştırmamış olsanız veya profesyonel bir geliştirici olsanız bile size yardımcı olmak için her zaman oradadır.
INWX
inwx.com
Alan adlarınızı günün 24 saati, günün 24 saati kaydedin ve yönetin. Gerçek zamanlı kayıt ile birkaç saniye içinde çok sayıda alan adına sahip olursunuz. Kaydediciyi, diğer kişileri ve ayrıca desteklenen tüm kayıt türleriyle birlikte ad sunucularını kendiniz tanımlayın.
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yeni nesil sunucu ve teknolojileri sağlıyoruz. Eğer işimizi büyütmek istiyorsak, bundan önce her müşteriyi memnun etmemiz gerekir ve bu bizim hedefimizdir.
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirketi kurduk. Host Media, F1 Akademisi pilotu Abbi Pulling'e sponsor olmak ve Birleşik Krallık genelinde hayır kurumlarına ücretsiz alan adı ve barındırma sağlamak gibi harika kişilerin destekçilerinden gurur duymaktadır.
Hostilica
hostilica.com
Dünyanın her yerindeki işletmeleri ve girişimcileri, herkese, boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenilir, hızlı ve profesyonel web barındırma hizmetleriyle desteklemek için tüm web barındırma çözümlerini sağlama konusunda uzmanız.
GrowLast
growlast.com
GrowLast, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere hızlı, güvenilir ve güvenli bulut barındırma çözümleri sunan üst düzey bir web barındırma ve alan adı sağlayıcısıdır. GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri, benzersiz hız ve çalışma süresi sağlama taahhüdüyle performans için optimize edilmiş olup web sitelerinin hızlı yüklenmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar. GrowLast, ışık hızında bulut barındırma hizmeti sunmanın yanı sıra, web sitelerinin ziyaretçiler için güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için müşterilere ücretsiz bir alan adı ve ücretsiz SSL sertifikası da sağlar. Ayrıca, bilgili ve güler yüzlü uzmanlardan oluşan bir ekibin sunduğu 7/24 destek sayesinde müşteriler, web sitelerinin emin ellerde olduğundan emin olabilirler. İster yeni bir web sitesi açıyor olun ister mevcut sitenizi daha güvenilir bir barındırma çözümüne geçirmek istiyor olun, GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri mükemmel seçimdir. En son teknolojiye sahip altyapısı, benzersiz güvenlik özellikleri ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığıyla GrowLast, web sitesini güvenle barındırmak isteyen herkes için ideal ortaktır.
Fozzy
fozzy.com
Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Webnode
webnode.com
Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.
Hover
hover.com
Hover'da fikriniz için mükemmel alan adını bulun. Tüm alan adları sektör lideri müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliğiyle birlikte gelir. Bugün tutkunuzu adlandırın!
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yönetim araçlarını ve benzersiz şirket içi çözümleri içerir. Sektör lideri müşteri hizmetleriyle birleştiğinde bu, SiteGround'u hem serbest çalışanlar, küçük işletmeler hem de web yöneticileri için tercih edilen web sitesi barındırma sağlayıcısı haline getirir. SiteGround'daki WordPress kullanıcıları, üstün web sitesi performansı ve kolay yönetim için özel araçlarla yönetilen hizmetin keyfini çıkarır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük hosting sağlayıcısıdır.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSilo, DNS alan adları, web barındırma, e-posta hizmetleri, SSL sertifikaları ve diğer web sitesi ürünlerini sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt şirketidir.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
Uniregistry
uniregistry.com
Doğru Alan Adı hayatınızı değiştirebilir. Uniregistry onu bulmanıza yardımcı olabilir.
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağımsız web barındırma şirketiyiz ve dünyanın tek B Corp web barındırma ve genel bulut sağlayıcısıyız. Ödüllü web barındırma, özel bulut hizmetlerimiz, VoIP çözümlerimiz veya olağanüstü Birleşik Krallık müşteri desteğimiz olsun, ürünlerimizden, hizmetlerimizden veya gezegende ilk yaklaşımımızdan asla ödün vermeyiz. Gücümüz %100 yenilenebilir elektrikle sağlanıyor ve karlarımızı hizmetimizi geliştirmek için yeniden yatırdıktan sonra, kalan parayı çevresel girişimlere yönlendiriyoruz. Tüm iş gücümüzün karbon emisyonlarını dengeliyoruz ve milyonlarca karbon yakalayan, yaşam alanını yenileyen ağaç dikiyoruz. İşletmenizin büyüklüğü veya hedefleri ne olursa olsun, Krystal işinizi geleceğe hazırlayacak ve büyümenize güç verecek sürdürülebilir bir çözüme sahiptir.