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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televizyon ve gazetelerdeki reklamlarıyla tanınıyor. Sansürle ilgili çeşitli tartışmalara karışmıştır.
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yönetim araçlarını ve benzersiz şirket içi çözümleri içerir. Sektör lideri müşteri hizmetleriyle birleştiğinde bu, SiteGround'u hem serbest çalışanlar, küçük işletmeler hem de web yöneticileri için tercih edilen web sitesi barındırma sağlayıcısı haline getirir. SiteGround'daki WordPress kullanıcıları, üstün web sitesi performansı ve kolay yönetim için özel araçlarla yönetilen hizmetin keyfini çıkarır.
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Tek noktadan kontrol paneli, kullanıcıların web sitelerinin metriklerden site güvenliğine kadar birçok yönünü yönetmesini kolaylaştırır. Açık kaynak teknolojisi üzerine inşa edilen Bluehost, internetin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için sayısız açık kaynak projesini desteklemeye ve katılmaya devam ediyor.
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonellerin fikirlerinizi ekstra çalışma gerektirmeden gerçeğe dönüştürmeleri için gelişmiş seçenekler de içerir. DreamHost WP Website Builder'ın özellikleri şunları içerir: - Hızlı Başlangıç Sihirbazı - Aralarından Seçim Yapabileceğiniz 200'den Fazla Başlangıç Sitesi - Sürükle ve Bırak Web Sitesi Oluşturucu - Gerçek Zamanlı SEO Önerileri
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük hosting sağlayıcısıdır.
Hover
hover.com
Hover'da fikriniz için mükemmel alan adını bulun. Tüm alan adları sektör lideri müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliğiyle birlikte gelir. Bugün tutkunuzu adlandırın!
Gandi
gandi.net
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Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağımsız web barındırma şirketiyiz ve dünyanın tek B Corp web barındırma ve genel bulut sağlayıcısıyız. Ödüllü web barındırma, özel bulut hizmetlerimiz, VoIP çözümlerimiz veya olağanüstü Birleşik Krallık müşteri desteğimiz olsun, ürünlerimizden, hizmetlerimizden veya gezegende ilk yaklaşımımızdan asla ödün vermeyiz. Gücümüz %100 yenilenebilir elektrikle sağlanıyor ve karlarımızı hizmetimizi geliştirmek için yeniden yatırdıktan sonra, kalan parayı çevresel girişimlere yönlendiriyoruz. Tüm iş gücümüzün karbon emisyonlarını dengeliyoruz ve milyonlarca karbon yakalayan, yaşam alanını yenileyen ağaç dikiyoruz. İşletmenizin büyüklüğü veya hedefleri ne olursa olsun, Krystal işinizi geleceğe hazırlayacak ve büyümenize güç verecek sürdürülebilir bir çözüme sahiptir.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSilo, DNS alan adları, web barındırma, e-posta hizmetleri, SSL sertifikaları ve diğer web sitesi ürünlerini sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt şirketidir.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Webnode
webnode.com
Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahiptir. Hostwinds müşterileri, hostinglerinin güvenilir ellerde kaldığını bilerek rahat edebilirler.
Dan.com
dan.com
Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, Etki Alanlarınızı ve DNS'nizi yönetmenize yardımcı olur. Kayıt, transfer ve yenileme ile Basit Alan Adları. Tüm kullanıcılarımız için Kurumsal düzeyde DNS hizmetlerine sahip Basit DNS ve alan adlarınızı üç kolay adımda SSL sertifikalarıyla güvence altına almak için Basit SSL. DNSimple aynı zamanda Etki Alanlarının ve DNS'nin nasıl yönetileceğine ilişkin yeni bir yaklaşımdır. DNSimple Etki Alanı Kontrol Düzlemi ile, kaynaklar DNSimple altyapısının dışında barındırılsa bile etki alanları ve DNS üzerinde benzeri görülmemiş bir görünürlük ve kontrol elde edersiniz. Alan adı portföyünüzün karmaşıklığı ne olursa olsun, DNSimple güvenebileceğiniz basit, güvenli alan adı yönetimi sunar.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letonya ve Hollanda'da bulunmaktadır. Teknik destek günün her saatinde yardıma hazırdır. Sunucuların Hollanda'daki konumu, sitelerin yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlar. Ayrıca zahmetsizce kazanmanıza olanak tanıyan bir ortaklık programı da sunuyoruz. Katılın ve yönlendirilen her müşteri için ödüller kazanın. İster bir web yöneticisi, ister girişimci veya web sitesi sahibi olun, Zomro.com çevrimiçi varlığınızı garanti altına almak için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunar.
Regery
regery.com
Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt
101domain
101domain.com
101domain, alan adı kaydı ve yönetiminin yanı sıra onları ilgili yasa değişiklikleri hakkında bilgilendiren ve onları çeşitli alanlarda uzmanlaşmış avukatlara yönlendiren yasal kaynakları içeren Kurumsal Alan Adı Hizmetimiz ile şirketlerin çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına, sürdürmelerine ve korumalarına yardımcı olur. ilgili konular. Ancak güçlü alan adı yönetim araçlarımızdan ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimimizden yararlananlar yalnızca şirketler değildir. Kişisel web siteleri bile kendilerini çevrimiçi korumanın ve gerçekten iyi düşünülmüş bir alan adı stratejisi geliştirmenin büyük faydasını görebilir.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated Hosting ihtiyacınıza yönelik bir çözüme sahiptir. %99,9 Çalışma Süresi Garantisi ile desteklenen ultra güvenilir hizmetin ve 7/24/365 Guru Mürettebat Destek ekibinin uzman desteğinin keyfini çıkarın.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ oluşturma veya herhangi bir dijital proje türü için hızlı, istikrarlı ve güvenli web siteleri elde etmenize yardımcı olan yüksek performanslı bir web barındırma platformudur. küçük veya orta ölçekli işletme. Şirketlerin, işletmelerin ve bireylerin projelerini başarılı kılmaları için paylaşımlı, ucuz VPS (sanal özel sunucu), VDS (sanal özel sunucu) ve ucuz özel barındırma çözümleri sunar.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb Hosting 101.025'ten fazla memnun müşteriye hizmet veriyor ve bu sayı artıyor. AccuWeb Hosting'in çevrimiçi destek personeli haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Size kolaylık sağlamak için bir destek bildirimi oluşturabilir veya canlı bir çevrimiçi sohbete katılabilirsiniz. Tüm biletler ve sohbet istekleri, son derece yetenekli Seviye-3 barındırma teknisyenleri tarafından tatmin edici bir şekilde yanıtlanır. Destek biletlerinin çoğu 30 dakikadan kısa sürede yanıtlanır. AccuWebHosting'in sunucuları ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Hindistan'da bulunan son teknolojiye sahip veri merkezlerinde bulunmaktadır. Bu ultra modern veri merkezi, 7x24 saha personeli, çoklu internet bağlantısı, 7x24 tesis izleme, yangın söndürme sistemi, yedek güç jeneratörü, sürekli video gözetimi ve şifre kartı korumalı girişlerle donatılmıştır. Sunucuların çoğu, 64 ila 512 GB RAM'e sahip Dual Xeon E5 serisi işlemciler ve RAID10 kurulumuna sahip yüksek hızlı kurumsal sınıf sürücüler tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, tüm web barındırma paketleri Para İade Garantisi, olağanüstü %99,99 kesintisiz çalışma standardı ve 7x24 tabanlı destek ile birlikte gelir.
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü barındırma hizmetleri sunmaya kendini adamış tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Odak noktamız, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunmaktır. HostArmada olarak her işletmenin farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yelpazede barındırma çözümleri sunuyoruz. Barındırma hizmetlerimiz arasında, tümü web siteniz için yüksek performans ve çalışma süresi sağlayan sağlam bulut altyapısı ile desteklenen paylaşımlı barındırma, bayi barındırma, VPS barındırma ve özel CPU VPS yer alır. HostArmada ile ihtiyaçlarınıza en uygun barındırma planını seçebilir ve işletmeniz büyüdükçe bu planın ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kontrol panelimiz, teknik uzmanlığınız olmasa bile barındırma hesabınızı ve web sitenizi yönetmenizi kolaylaştırır. Web sitesi dosyalarınızı, veritabanlarınızı, alan adlarınızı ve e-posta hesaplarınızı yalnızca birkaç tıklamayla kolayca yönetebilirsiniz. HostArmada olarak müşteri desteğinin barındırma hizmetlerimizin kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, barındırmayla ilgili sorularınız veya karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda size yardımcı olmak için 7/24 hazır bulunan özel bir müşteri destek ekibimiz var. Ekibimiz son derece eğitimli ve bilgilidir; canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenilir yardım sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir web barındırma sağlayıcısı seçerken fiyatlandırmanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uygun fiyatlandırma ve şeffaf faturalandırma sunuyoruz. Hosting faturanız söz konusu olduğunda hiçbir gizli ücret veya sürpriz olmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı gösteren, sorunsuz 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. HostArmada, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere birinci sınıf web barındırma hizmetleri sunan güvenilir ve müşteri odaklı bir web barındırma şirketidir. Geniş barındırma çözümlerimiz, kullanıcı dostu kontrol panelimiz ve olağanüstü müşteri desteğimizle web sitenizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Sizi memnun müşterilerimizden oluşan topluluğumuza katılmaya ve farkı kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak oluşturulmuş ve sezgisel kontrol panelimiz My20i'den hızlı ve kolay bir şekilde yönetin. WordPress uzmanı mı? Siz ve müşterilerinizin siteleri için WordPress hazırlama, klonlama, yedekleme, önbellek, tam özellikli WordPress Yöneticisi ve daha fazlasını yerleşik olarak edinin (şişkin eklentilere gerek yoktur). 20i'ye geçiş kolaydır ve diğer ana bilgisayarlardan sınırsız sayıda siteyi yalnızca bir tıklamayla, ücretsiz olarak, istediğiniz zaman aktarabilirsiniz. Uzman Destek Ekibimiz, övgü dolu değerlendirmelere sahip web barındırma meraklılarından oluşmaktadır. Hazır yanıtlardan değil, yaptıklarını seven gerçek insanlardan yardım alın. Web siteleriniz önemliyse barındırma hizmetiniz de önemlidir; 20i'de itibarınızı artırabileceğiniz birinci sınıf barındırma deneyimleri sunuyoruz. Tüm hostinglerimiz %100 yenilenebilir enerjiyle çalışmaktadır.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web sitelerinin önemli olduğunu ve hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak için bize güvenebilmeleri gerektiğini biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güvenilir, kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri odaklı barındırma çözümleri ve bulut hizmetlerini düşük maliyetle sunmak için sağlam bir temel oluşturduk. HostPapa olarak müşterilerimize değer veriyoruz ve onların üstün müşteri hizmetlerine olan ihtiyaçlarının farkındayız. Müşterilerimiz memnun olana kadar biz memnun değiliz! HostPapa ile şunları elde edersiniz: * Zengin özelliklere sahip barındırma paketleri * Para iade garantisi * ÜCRETSİZ alan adı kaydı * Çalışma süresi garantileri * Çevrimiçi bilgi tabanı / desteği * Araçları kullanma / kurulum konusunda yardım * E-ticaret yetenekleri * Ücretsiz uygulamalar HostPapa ile şunlara güvenebilirsiniz: * Özel müşteri hizmetleri * Kaliteli ekipman * Maksimum garantili çalışma süresi * Yönetim için son derece işlevsel araçlar * Önde gelen özellik seti mevcut * Güvenli ve güvenilir yedeklemeler * Sağlam ve dürüst bir iş ortağı
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatlandırma planlarıyla hızlı ve güvenli sunucular sağlıyor
Simply.com
simply.com
Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, gizli bant genişliği ücretleri olmayan bir web barındırma hizmetidir, dolayısıyla beklenmedik bir fatura yoktur.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma hizmetlerinizin 21 kat daha hızlı ve yüksek kararlılığı için LiteSpeed teknolojisi ve CloudLinux platformu. • Web sitesi verilerinizi ve ziyaretçilerinizi siber tehditlerden korumak için ücretsiz SSL sertifikaları ve cPGuard güvenlik aracı. • Çevrimiçi varlığınızı ve sıralamanızı artırmak için ücretsiz alan adı (.in, .com) ve varsayılan SEO aracı. • Her türlü sorun veya sorunuzda size yardımcı olmaya hazır 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri. • Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun rekabetçi fiyatlandırma ve planlar. • Barındırma hizmetleriniz için optimum hız ve çalışma süresini sağlayan dünya çapındaki veri merkezleri.
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricinin, serbest çalışanın, site sahibinin ve ajansın WP işlerini büyütmesine yardımcı oluyor.
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
Yola
yola.com
Yola web siteleri oluşturur ve barındırır. Yüzlerce şablon arasından seçim yapabilir ve kendi fotoğraf galerilerinizi, videolarınızı ve çevrimiçi mağazanızı ekleyebilirsiniz. Web sitesi ücretsizdir ve hesabınızı web barındırma, markalı bir e-posta adresi ve özelleştirilmiş bir alan adı içerecek şekilde yükseltebilirsiniz.
HostEurope
hosteurope.de
Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.
StableHost
stablehost.com
StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost, tek bir vizyonla kuruldu: başarılı bir web sitesi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir barındırma çözümü sunmak. Paylaşımlı Barındırma, WordPress Barındırma, WooCommerce Barındırma, Bayi Barındırma ve Alan Adı kaydı gibi tekliflerle yanınızdayız. BoostedHost'ta çözümlerimizi SSL, E-Postalar, Veritabanları, Yedeklemeler, AI Anti Virüs ve Tek Tıklamayla Hazırlama gibi vazgeçilmez özelliklerle paketleyerek sitenizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Barındırma sağlayıcılarından çok daha fazlası olarak, her web sitesinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olağanüstü hizmetler sunmayı amaçlayan tutkulu bir ekibiz. İster yeni yetişen bir blog yazarı, ister gelişen bir kuruluş olun, çözüm yelpazemiz herkese hitap eder. Sezgisel kontrol panelimiz sayesinde barındırma hesabınızda gezinmek ve yönetmek çok kolaydır. Teknoloji sizin gücünüz olmasa bile, size yolun her adımında rehberlik etmek için buradayız. Müşteri desteği? Yaptığımız işin merkezinde bu var. Özel ekibimiz 7/24 hizmetinizde olup sorularınızın asla cevapsız kalmamasını sağlar. Üstelik net fiyatlandırmamız ve hiçbir gizli ücretin olmaması sayesinde her zaman nerede durduğunuzu bileceksiniz. Peki size olan bağlılığımız? 45 günlük basit para iade garantisiyle güçlendirildi. BoostedHost'u seçin ve web sitenizi üst düzey hizmetler, sağlam araçlar ve eşsiz destekle güçlendirin. Hemen başlayın ve BoostedHost farkına tanık olun.
BGOcloud
bgocloud.com
cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.
Hostilica
hostilica.com
Dünyanın her yerindeki işletmeleri ve girişimcileri, herkese, boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenilir, hızlı ve profesyonel web barındırma hizmetleriyle desteklemek için tüm web barındırma çözümlerini sağlama konusunda uzmanız.
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız HostItBro'yu seçin: ✅ Kullanımı kolay cPanel ✅ 7/24 profesyonel Canlı Sohbet desteği ✅ 8 kat daha hızlı WordPress barındırma ✅ %99,9 Uptime garantisi ✅ Uygun fiyatlar
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyisi ve hiper ölçekli web barındırma sağlamasıyla tanınmaktadır. Şirketin CEO'su Akshay Saini, dünyanın her yerindeki Hostbillo müşterilerine ve müşterilerine hayranlık uyandıran rekabetçi fiyatlarla en ileri ve kusursuz hizmetleri aktarmayı ve sunmayı hedefliyor. Kapsamlı bilgiye, inanılmaz deneyime ve web barındırma endüstrisine katılımı vardır. Bu, dinamik teknoloji çözümleri oluşturmak ve mükemmel destek sunmak için onu iş ve barındırma endüstrisindeki her zorluğun üstesinden gelmeye itiyor. Dikkatli bir incelemeden sonra Bay Akshay, değişmez kaliteyi, en yüksek hızı, maliyet yeterliliğini ve güçlü bilgi güvenliğini tek bir aşamada getirmenin, hemen hemen hiçbir web sunucusunun başaramayacağı zorlu bir görev olduğunu anladı. Bu hayati unsurların yanı sıra tüm potansiyel pazar tuzaklarını da ana öncelik olarak tutarak, bu özel firma 'Hostbillo'ya zamanını, para yatırımını ve çabalarını muazzam bir şekilde katkıda bulundu.
UK2
uk2.net
UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.
Subreg
subreg.cz
Subreg, alan adlarının kaydını ve yönetimini sunar.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek performanslı bir bulut altyapısında barındırılmasını sağlar. Sunucu kurulumu, bakımı, güvenlik güncellemeleri ve yedeklemeler de dahil olmak üzere tüm teknik konularla biz ilgileniyoruz ve temel iş faaliyetlerinize odaklanmanıza olanak sağlıyoruz. Yönetilen Bulut Barındırma ihtiyaçlarınız için ElySpace'i seçerek, artan iş taleplerinizi sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek ölçeklenebilir ve esnek bir barındırma ortamına erişim kazanırsınız. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz web sitenizi 7/24 izleyerek optimum performans, çalışma süresi ve hızlı yükleme hızları sağlar. ElySpace ile sunucuların yönetimi ve bakımıyla ilgili karmaşıklıklar olmadan bulut teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Özel destek ekibimiz, barındırma ile ilgili her türlü soru veya sorunda size yardımcı olmak için her zaman hazırdır ve işletmenizin sorunsuz ve kesintisiz bir çevrimiçi varlığını garanti eder. Yönetilen Bulut Barındırma gücünü ElySpace ile deneyimleyin ve web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Siz işinizi ileriye taşımaya odaklanırken, teknik karmaşıklıkların üstesinden gelmemiz konusunda bize güvenin.