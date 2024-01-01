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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar
Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost - 7/24 destek. bloglar, e-ticaret ve daha fazlası için tek tıklamayla ücretsiz kurulum. Ücretsiz alan adına ve üstün hıza sahip bir web sitesi edinin.
SiteGround
siteground.com
Web barındırma hizmetlerimiz en yüksek hız, benzersiz güvenlik, 7/24 hızlı ve uzman destek için hazırlanmıştır. 2.000.000'dan fazla alan adı tarafından güveniliyor!
Krystal
krystal.uk
İngiltere'nin en iyi SSD bulut barındırma sağlayıcısı. 7/24 İngiltere merkezli destek, sınırsız bant genişliği ve cPanel kontrol paneli. PCI Uyumlu barındırma, VPS ve Bayi barındırma.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
DreamHost
dreamhost.com
Ödüllü Web Hosting? Evet, ancak daha da önemlisi, müşterilerimizin web sitelerinin hızlı yüklenmesini, güvende kalmasını ve %100 çalışır durumda olmasını sağlıyoruz. Bunu garanti ediyoruz.
Gandi
gandi.net
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Hover
hover.com
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Webnode
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HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
Dan.com
dan.com
Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.
A2 Hosting
a2hosting.com
Hızlı ve güvenilir web hosting arıyorsanız A2 Hosting tam size göre bir firmadır. %99,9 kesintisiz çalışma süresiyle rakiplerin 20 katına kadar hız sağlıyoruz!
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
HostPapa
hostpapa.com
En iyi web barındırma ve alan adı kaydı. Web sitenizi HostPapa ile başlatın ve tüm web barındırma planlarımızda en iyi 7/24 desteği alın.
Regery
regery.com
Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt
Yola
yola.com
Dakikalar içinde profesyonel, ücretsiz bir web sitesi oluşturun. Potansiyel müşteri kazanın, ürün satın ve işinizi çevrimiçi ortamda büyütün
Simply.com
simply.com
Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.
20i
20i.com
Tüm sitelerinizi/uygulamalarınızı son derece hızlı, yüksek performanslı Bayi Barındırma, WordPress Barındırma ve Yönetilen Bulut Barındırma genelinde dağıtın. 7x24 uzman desteği.
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
Uniregistry
uniregistry.com
Doğru Alan Adı hayatınızı değiştirebilir. Uniregistry onu bulmanıza yardımcı olabilir.
DareToCloud
daretocloud.com
Dedicated premium Website Maintenance & Hosting Agency for scaling companies in Belgium.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST offers a vast range of IT services for businesses and technophiles in particular. From web hosting to virtual data centers, dedicated servers, and storage solutions, all our services benefit from continuous innovation and are regularly enriched with new features.
Arsys
arsys.net
Register your domain and purchase your hosting with Arsys. With our servers located in Spain, your Internet presence is guaranteed.
Hostitbro
hostitbro.com
Start your online journey with fast and secure web hosting that enables you to take the Internet by storm . At HostItBro, you can choose from various web hosting-related services that include Domain Registration, Shared Hosting with LiteSpeed Servers. Choose HostItBro if you are looking for: ✅ Easy-...
Hostbillo
hostbillo.com
Our fastest-evolving, former company Wisesolution, well-established in 2010, has been renamed and relaunched as hostbillo.com. Hostbillo finds its place among the top-notch and most-influential web hosting companies. The company is highly recognized for providing high-grade, best-in-class, and hyper...
ArkHost
arkhost.com
Affordable, trustworthy, high-performance web hosting with DirectAdmin integrated into the ArkHost client area for effortless site control.
Suede Hosting
suedehosting.com
We provide powerful WordPress hosting, domains and professional email services (Google Workspace). Our target market is generally entrepreneurs / business owners.
MilesWeb
milesweb.com
Launched in 2012, MilesWeb is among the fast-paced and leading providers of web hosting services from India. At MilesWeb, we aim to fulfill all business needs with perfectly crafted hosting plans and endless customer service day in, and day out! We promise to deliver above and beyond the expectation...
CDmon
cdmon.com
CDmon specializes in hosting, web hosting and domain registration solutions.
UK2
uk2.net
UK2’s Domain and Hosting Solutions, with 24/7 tech support and 20 years experience. Check the latest offers to get everything you need to get your ideas online.
Subreg
subreg.cz
Subreg offers registration and administration of domains.
Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net to help small businesses, from domain name registration to high-value web hosting and design services.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
Established in 2005, WebHostingPad.com is a leader in affordable shared web hosting solutions on the Linux platform. Our goal is to provide you with the ability to create and maintain a strong online presence in an easy and affordable way. We provide 24/7 support from our Chicagoland office.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer aims to offer reliable, secure, and affordable hosting solutions for professionals and enterprises. DomainRacer has the following features and benefits: • Unlimited SSD disk space for fast and smooth operation of your websites and applications. • LiteSpeed technology and CloudLinux platf...
101domain
101domain.com
101domain helps corporations create, maintain, and protect their online presence with our Corporate Domain Service, which includes domain registration and management, as well as legal resources that inform them of any pertinent law changes, and refer them to lawyers who specialize in various domain-...
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple helps you manage your Domains and DNS. Simple Domains with registration, transfer and renewal. Simple DNS with Enterprise-grade DNS services for all of our users and Simple SSL to secure your domains with SSL certificates in three easy steps. DNSimple it's also a new approach on how to mana...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds provides dependable cloud solutions at a competitive price. Since founded in 2010, our primary compassion has been providing the best customer service and products to worldwide hosting customers. Our professional support remains available to our customers 24/7 and boasts a 99.9999% uptime ...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost is a leader in fast Hosting solutions for mission-critical sites & apps. Own your stable VPS or Dedicated hosting to get a smooth operation. UltaHost is a high-performance web hosting platform that assists you in getting fast, stable, and safe websites for any type of digital project, wheth...
WPMU DEV
wpmudev.com
Your all-in-one WordPress platform - Optimize and manage multiple WP sites with our award-winning plugins, dedicated hosting, powerful site management tools, and 5-star support. Since 2006, WPMU DEV has been creating high-quality WordPress solutions - helping more than 900,000 developers, freelance...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud, web geliştiricileri ve küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektördeki en iyi müşteri deneyimini sunmak misyonundadır; bu bizim sözümüzdür. Başka hiçbir şeyle yetinmiyoruz ve burada kalacağız. Sağlam bir geçmişe ve yalnızca barındırma sektöründe on yılı aşkın deneyime sahip, güv...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
Softxaa
softxaa.com
Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda 7/24/365 teknik destekle kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yeni nesil yönetilen bulut platformudur.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...