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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.

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Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.

Google Domains

Google Domains

domains.google

Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost - 7/24 destek. bloglar, e-ticaret ve daha fazlası için tek tıklamayla ücretsiz kurulum. Ücretsiz alan adına ve üstün hıza sahip bir web sitesi edinin.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

Web barındırma hizmetlerimiz en yüksek hız, benzersiz güvenlik, 7/24 hızlı ve uzman destek için hazırlanmıştır. 2.000.000'dan fazla alan adı tarafından güveniliyor!

Krystal

Krystal

krystal.uk

İngiltere'nin en iyi SSD bulut barındırma sağlayıcısı. 7/24 İngiltere merkezli destek, sınırsız bant genişliği ve cPanel kontrol paneli. PCI Uyumlu barındırma, VPS ve Bayi barındırma.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

Ödüllü Web Hosting? Evet, ancak daha da önemlisi, müşterilerimizin web sitelerinin hızlı yüklenmesini, güvende kalmasını ve %100 çalışır durumda olmasını sağlıyoruz. Bunu garanti ediyoruz.

Gandi

Gandi

gandi.net

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Hover

Hover

hover.com

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Webnode

Webnode

webnode.com

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HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!

Domain.com

Domain.com

domain.com

Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.

Afternic

Afternic

afternic.com

Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.

Sav

Sav

sav.com

Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.

Name.com

Name.com

name.com

Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.

Dan.com

Dan.com

dan.com

Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

Hızlı ve güvenilir web hosting arıyorsanız A2 Hosting tam size göre bir firmadır. %99,9 kesintisiz çalışma süresiyle rakiplerin 20 katına kadar hız sağlıyoruz!

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

En iyi web barındırma ve alan adı kaydı. Web sitenizi HostPapa ile başlatın ve tüm web barındırma planlarımızda en iyi 7/24 desteği alın.

Regery

Regery

regery.com

Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt

Yola

Yola

yola.com

Dakikalar içinde profesyonel, ücretsiz bir web sitesi oluşturun. Potansiyel müşteri kazanın, ürün satın ve işinizi çevrimiçi ortamda büyütün

Simply.com

Simply.com

simply.com

Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.

HugeDomains

HugeDomains

hugedomains.com

HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.

20i

20i

20i.com

Tüm sitelerinizi/uygulamalarınızı son derece hızlı, yüksek performanslı Bayi Barındırma, WordPress Barındırma ve Yönetilen Bulut Barındırma genelinde dağıtın. 7x24 uzman desteği.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.

Uniregistry

Uniregistry

uniregistry.com

Doğru Alan Adı hayatınızı değiştirebilir. Uniregistry onu bulmanıza yardımcı olabilir.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

Dedicated premium Website Maintenance & Hosting Agency for scaling companies in Belgium.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ HOST offers a vast range of IT services for businesses and technophiles in particular. From web hosting to virtual data centers, dedicated servers, and storage solutions, all our services benefit from continuous innovation and are regularly enriched with new features.

Arsys

Arsys

arsys.net

Register your domain and purchase your hosting with Arsys. With our servers located in Spain, your Internet presence is guaranteed.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Start your online journey with fast and secure web hosting that enables you to take the Internet by storm . At HostItBro, you can choose from various web hosting-related services that include Domain Registration, Shared Hosting with LiteSpeed Servers. Choose HostItBro if you are looking for: ✅ Easy-...

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

Our fastest-evolving, former company Wisesolution, well-established in 2010, has been renamed and relaunched as hostbillo.com. Hostbillo finds its place among the top-notch and most-influential web hosting companies. The company is highly recognized for providing high-grade, best-in-class, and hyper...

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

Affordable, trustworthy, high-performance web hosting with DirectAdmin integrated into the ArkHost client area for effortless site control.

Suede Hosting

Suede Hosting

suedehosting.com

We provide powerful WordPress hosting, domains and professional email services (Google Workspace). Our target market is generally entrepreneurs / business owners.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

Launched in 2012, MilesWeb is among the fast-paced and leading providers of web hosting services from India. At MilesWeb, we aim to fulfill all business needs with perfectly crafted hosting plans and endless customer service day in, and day out! We promise to deliver above and beyond the expectation...

CDmon

CDmon

cdmon.com

CDmon specializes in hosting, web hosting and domain registration solutions.

UK2

UK2

uk2.net

UK2’s Domain and Hosting Solutions, with 24/7 tech support and 20 years experience. Check the latest offers to get everything you need to get your ideas online.

Subreg

Subreg

subreg.cz

Subreg offers registration and administration of domains.

Aplus.Net

Aplus.Net

aplus.net

Aplus.Net to help small businesses, from domain name registration to high-value web hosting and design services.

WebHostingPad.com

WebHostingPad.com

webhostingpad.com

Established in 2005, WebHostingPad.com is a leader in affordable shared web hosting solutions on the Linux platform. Our goal is to provide you with the ability to create and maintain a strong online presence in an easy and affordable way. We provide 24/7 support from our Chicagoland office.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer aims to offer reliable, secure, and affordable hosting solutions for professionals and enterprises. DomainRacer has the following features and benefits: • Unlimited SSD disk space for fast and smooth operation of your websites and applications. • LiteSpeed technology and CloudLinux platf...

101domain

101domain

101domain.com

101domain helps corporations create, maintain, and protect their online presence with our Corporate Domain Service, which includes domain registration and management, as well as legal resources that inform them of any pertinent law changes, and refer them to lawyers who specialize in various domain-...

DNSimple

DNSimple

dnsimple.com

DNSimple helps you manage your Domains and DNS. Simple Domains with registration, transfer and renewal. Simple DNS with Enterprise-grade DNS services for all of our users and Simple SSL to secure your domains with SSL certificates in three easy steps. DNSimple it's also a new approach on how to mana...

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds provides dependable cloud solutions at a competitive price. Since founded in 2010, our primary compassion has been providing the best customer service and products to worldwide hosting customers. Our professional support remains available to our customers 24/7 and boasts a 99.9999% uptime ...

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost is a leader in fast Hosting solutions for mission-critical sites & apps. Own your stable VPS or Dedicated hosting to get a smooth operation. UltaHost is a high-performance web hosting platform that assists you in getting fast, stable, and safe websites for any type of digital project, wheth...

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

Your all-in-one WordPress platform - Optimize and manage multiple WP sites with our award-winning plugins, dedicated hosting, powerful site management tools, and 5-star support. Since 2006, WPMU DEV has been creating high-quality WordPress solutions - helping more than 900,000 developers, freelance...

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!

ChemiCloud

ChemiCloud

chemicloud.com

ChemiCloud, web geliştiricileri ve küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektördeki en iyi müşteri deneyimini sunmak misyonundadır; bu bizim sözümüzdür. Başka hiçbir şeyle yetinmiyoruz ve burada kalacağız. Sağlam bir geçmişe ve yalnızca barındırma sektöründe on yılı aşkın deneyime sahip, güv...

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...

Softxaa

Softxaa

softxaa.com

Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda 7/24/365 teknik destekle kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yeni nesil yönetilen bulut platformudur.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...

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