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Alan Adı Kayıt Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Grönland
Alan adı kayıt şirketleri olarak da bilinen alan adı kayıt hizmeti sağlayıcıları, işletmelere İnternet alan adlarının güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, alan adı kayıtlarının işlenmesini ve bunların genellikle bir veya iki yıl süreyle rezerve edilmesini içerir. Alan adı kayıt şirketleri genellikle kullanıcıların istenen alan adlarının kullanılabilirliğini kontrol etmeleri için bir alan adı arama özelliği sağlar. Bu hizmetler, gelecekte kullanılmak üzere bir web sitesi veya güvenli alan adları kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için gereklidir. Ek olarak, alan adı kayıt şirketleri, kayıtlı alan adlarını yeni kayıt şirketlerine taşımak için alan adı transfer hizmetleri sunar. Bazıları ayrıca, kullanıcıların siteyi ziyaret edenlerin erişebileceği basit web sayfalarını veya reklam alanlarını barındırmasına olanak tanıyan alan adı park etme hizmetleri de sağlar. Üst düzey ve ikinci düzey alan adlarının kayıt şirketleri, Alan Adı Sistemini yönetmekten sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN) tarafından akredite edilir ve denetlenir. Bazı web sitesi barındırma sağlayıcıları, barındırma paketlerinin bir parçası olarak alan adı kaydını da içerir ve kuruluşlara alan adlarını yönetmeleri için basit bir yol sunar.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
Hover
hover.com
Hover'da fikriniz için mükemmel alan adını bulun. Tüm alan adları sektör lideri müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliğiyle birlikte gelir. Bugün tutkunuzu adlandırın!
Gandi
gandi.net
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...
Webnode
webnode.com
Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
Dan.com
dan.com
Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
Regery
regery.com
Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
101domain
101domain.com
101domain, alan adı kaydı ve yönetiminin yanı sıra onları ilgili yasa değişiklikleri hakkında bilgilendiren ve onları çeşitli alanlarda uzmanlaşmış avukatlara yönlendiren yasal kaynakları içeren Kurumsal Alan Adı Hizmetimiz ile şirketlerin çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına, sürdürmelerine ve ko...
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple, Etki Alanlarınızı ve DNS'nizi yönetmenize yardımcı olur. Kayıt, transfer ve yenileme ile Basit Alan Adları. Tüm kullanıcılarımız için Kurumsal düzeyde DNS hizmetlerine sahip Basit DNS ve alan adlarınızı üç kolay adımda SSL sertifikalarıyla güvence altına almak için Basit SSL. DNSimple aynı...
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letony...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahi...
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web siteleri...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ ol...
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatla...
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak o...
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
Yola
yola.com
Yola web siteleri oluşturur ve barındırır. Yüzlerce şablon arasından seçim yapabilir ve kendi fotoğraf galerilerinizi, videolarınızı ve çevrimiçi mağazanızı ekleyebilirsiniz. Web sitesi ücretsizdir ve hesabınızı web barındırma, markalı bir e-posta adresi ve özelleştirilmiş bir alan adı içerecek şeki...
Simply.com
simply.com
Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, gizli bant genişliği ücretleri olmayan bir web barındırma hizmetidir, dolayısıyla beklenmedik bir fatura yoktur.
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
StableHost
stablehost.com
StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
Subreg
subreg.cz
Subreg, alan adlarının kaydını ve yönetimini sunar.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma...
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek ...
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco, Ücretsiz Hosting ve Düşük Maliyetli Pro Hosting sunan lider barındırma sağlayıcılarından biridir. Barındırma aralığımız ayda 0,00 ile 2,20 ABD Doları arasında başlar. Tüm barındırma planlarına cPanel, ücretsiz SSL, ücretsiz geçiş, sınırsız kaynaklar ve çok daha fazlası dahildir. Hostpoco, ...
HostEurope
hosteurope.de
Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost, tek bir vizyonla kuruldu: başarılı bir web sitesi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir barındırma çözümü sunmak. Paylaşımlı Barındırma, WordPress Barındırma, WooCommerce Barındırma, Bayi Barındırma ve Alan Adı kaydı gibi tekliflerle yanınızdayız. BoostedHost'ta çözümlerimizi SSL, E...
BGOcloud
bgocloud.com
cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirket...
Hostilica
hostilica.com
Dünyanın her yerindeki işletmeleri ve girişimcileri, herkese, boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenilir, hızlı ve profesyonel web barındırma hizmetleriyle desteklemek için tüm web barındırma çözümlerini sağlama konusunda uzmanız.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyi...
UK2
uk2.net
UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
2005 yılında kurulan WebHostingPad.com, Linux platformunda uygun fiyatlı paylaşımlı web barındırma çözümlerinde liderdir. Amacımız size kolay ve uygun maliyetli bir şekilde güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturma ve sürdürme becerisini sağlamaktır. Chicagoland ofisimizden 7/24 destek sağlıyoruz.