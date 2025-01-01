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Belge Tarama Yazılımı
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Belge Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Belge tarama yazılımı, geleneksel fiziksel tarayıcıların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu platformlar, belgeleri yakalama ve doğrudan sisteme yükleme olanağı sunar. Belgeler yüklendikten sonra .PDF, .JPEG ve .TIFF dahil olmak üzere çeşitli formatlarda kaydedilebilir. Yeni oluşturulan dosyalar ek olarak e-postayla gönderilebilir veya doğrudan platformun kendisinden gönderilebilir. Belge tarama çözümleri genellikle önceden taranmış belgeleri depolamaya ve yönetmeye yönelik özellikler içerir. Belge tarama yazılımı hemen hemen her işletme tarafından kullanılabilse de, en yaygın olarak şirket ofislerinde kullanılır ve bir kuruluş içindeki birden fazla ekibi destekler. Örneğin, bir satış elemanı bunu bir müşteriye sözleşme göndermek için kullanabilirken, bir İK temsilcisi yeni işe alınan bir kişiye teklif mektubu gönderebilir. Bu çözümler tarama sürecini kolaylaştırır ve aşırı kağıt kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Belge tarama yazılımı, belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlamak için genellikle belge yakalama yazılımıyla bütünleşir.

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Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

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OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.

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sensible.so

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FormX.ai

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Redactable

redactable.com

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Quino

quino.ai

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