Belge Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Belge tarama yazılımı, geleneksel fiziksel tarayıcıların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu platformlar, belgeleri yakalama ve doğrudan sisteme yükleme olanağı sunar. Belgeler yüklendikten sonra .PDF, .JPEG ve .TIFF dahil olmak üzere çeşitli formatlarda kaydedilebilir. Yeni oluşturulan dosyalar ek olarak e-postayla gönderilebilir veya doğrudan platformun kendisinden gönderilebilir. Belge tarama çözümleri genellikle önceden taranmış belgeleri depolamaya ve yönetmeye yönelik özellikler içerir. Belge tarama yazılımı hemen hemen her işletme tarafından kullanılabilse de, en yaygın olarak şirket ofislerinde kullanılır ve bir kuruluş içindeki birden fazla ekibi destekler. Örneğin, bir satış elemanı bunu bir müşteriye sözleşme göndermek için kullanabilirken, bir İK temsilcisi yeni işe alınan bir kişiye teklif mektubu gönderebilir. Bu çözümler tarama sürecini kolaylaştırır ve aşırı kağıt kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Belge tarama yazılımı, belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlamak için genellikle belge yakalama yazılımıyla bütünleşir.
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Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.
Sensible
sensible.so
Sensible, belgelerden yapılandırılmış veri çıkarmak için bir platformdur. PDF formatındaki iş formlarında veri çekmek için kullanılabilir.
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai, belgelerden veri çıkarımını otomatikleştiren ve süreçleri optimize eden bir yapay zeka aracıdır. Çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Redactable
redactable.com
Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu sunan bir kurumsal içerik yönetim platformudur. İş süreçlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.
Quino
quino.ai
Quino, kullanıcıların çalışma materyallerini özetlemesine, mermi noktaları oluşturmasına ve sorular sormasına olanak tanıyan bir AI destekli eğitim aracıdır.
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