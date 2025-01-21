Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Belge tarama yazılımı, geleneksel fiziksel tarayıcıların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu platformlar, belgeleri yakalama ve doğrudan sisteme yükleme olanağı sunar. Belgeler yüklendikten sonra .PDF, .JPEG ve .TIFF dahil olmak üzere çeşitli formatlarda kaydedilebilir. Yeni oluşturulan dosyalar ek olarak e-postayla gönderilebilir veya doğrudan platformun kendisinden gönderilebilir. Belge tarama çözümleri genellikle önceden taranmış belgeleri depolamaya ve yönetmeye yönelik özellikler içerir. Belge tarama yazılımı hemen hemen her işletme tarafından kullanılabilse de, en yaygın olarak şirket ofislerinde kullanılır ve bir kuruluş içindeki birden fazla ekibi destekler. Örneğin, bir satış elemanı bunu bir müşteriye sözleşme göndermek için kullanabilirken, bir İK temsilcisi yeni işe alınan bir kişiye teklif mektubu gönderebilir. Bu çözümler tarama sürecini kolaylaştırır ve aşırı kağıt kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Belge tarama yazılımı, belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlamak için genellikle belge yakalama yazılımıyla bütünleşir.
Yeni Uygulama Gönder
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, kurumsal içerik yönetimi (ECM) ve iş süreci otomasyonunun lider SaaS sağlayıcısıdır. Güçlü iş akışları, elektronik formlar, belge yönetimi ve analizler sayesinde Laserfiche işlerin yapılma şeklini hızlandırır. Laserfiche, 30 yılı aşkın bir süre önce kurumsal içerik yönetimiyle kağıtsız ofise öncülük etti. Bugün Laserfiche, 80'den fazla ülkede kuruluşların dijital işletmelere dönüşmesini sağlamak için bulut, makine öğrenimi ve yapay zeka ile yenilikler yapıyor.
Mathpix Snip
mathpix.com
Anında dijital bilim. Yapay zeka destekli belge dönüştürme teknolojimizle görüntüleri ve PDF'leri LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw ve daha fazlasına dönüştürün.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinde uzmanlaşmış, yapay zeka tabanlı bir akıllı belge işleme hizmetidir. Nanonets, kendi kendine öğrenen algoritmalar kullanarak faturalar, makbuzlar, pasaportlar, kimlik kartları ve daha fazlası gibi çeşitli belgelerden veri yakalamayı otomatikleştirebilmektedir. Yapay zeka tabanlı OCR teknolojisi, ne kadar karmaşık olursa olsun her format ve boyuttaki belgeleri tanıyabiliyor ve bu belgelerdeki verileri çıkarabiliyor. Buna ek olarak Nanonets, müşterilerin belge işleme iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için AP Otomasyonu, Temassız Fatura İşleme, E-posta Ayrıştırma ve ERP Entegrasyonları gibi çeşitli çözümler sunar. Nanonets ayrıca, dönüştürmek için kullanılabilecek bir dizi ücretsiz OCR dönüştürücüyle donatılmıştır. PDF'leri Excel, CSV, JSON, XML ve Metin'e dönüştürün. Ayrıca, hizmet ayrıca bir Web Kazıyıcı, Görüntüden Excel'e ve Görüntüden Metne aracı da sağlar. Nanonets'e dünya çapında 10.000'den fazla müşteri güvenmiştir ve G2 Crowd, Capterra ve GetApp'te yüksek puan almıştır. Hizmet, manuel veri girişini otomatikleştirerek müşterilerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı oldu. Başarılı kullanım örneklerine örnek olarak, Nanonets'in Fatura Çıkarma özelliği ile borç hesapları ekibi için %90 zaman tasarrufu sağlayan Maryland merkezli İyileştirme Yüklenicisi, Nanonets'in OCR'si ile manuel veri girişi için gereken süreyi %95 oranında azaltan Expatrio Global Services GMBH ve In2 Project verilebilir. Bir Su Tedarik Şirketinin Nanonets'in yapay zekasıyla 700.000 AUD tasarruf etmesine yardımcı olan yönetim.Başlamaya hazır mısınız? Nanonets, fatura, makbuz, kimlik, menü kartları, özgeçmiş, form, sayaç okuma gibi en yaygın belge türleri için kullanıma hazır çözümler sunar. Müşteriler birkaç tıklamayla kendi özel modellerini oluşturup kurabilirler. Müşteriler ayrıca özelleştirilmiş bir hizmet almak için Nanonets uzmanlarıyla 30 dakikalık ücretsiz danışmanlık görüşmesi rezervasyonu yaptırabilirler.
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai, veri çıkarmayı otomatikleştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır, böylece işletmelerin süreçlerini kolaylaştırmasına, hataları en aza indirmesine ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Sistem, faturalar, makbuzlar, kimlik kartları, adres kanıtları, işletme sertifikaları ve daha fazlası gibi çeşitli belge türlerinden veri çıkarmak için Akıllı Belge İşleme (IDP) ve Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliklerini kullanır. Çıkarılan veriler sigorta, finans, perakende, insan kaynakları, lojistik ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin sigorta şirketleri belge işlemeyi ve veri çıkarmayı otomatikleştirebilir, hassas bilgileri koruyabilir, ayakta tedavi taleplerini otomatikleştirebilir ve varlık portföylerini analiz edebilir. Benzer şekilde perakende sektöründeki işletmeler, fatura verilerinin çıkarılmasını otomatik hale getirebilir, müşteri bilgilerini merkezileştirebilir ve doğru ürün önerilerinde bulunabilir. FormX.ai ayrıca API'ye hazır veri çıkarma özelliği sunarak aracın mevcut sistemlere kusursuz şekilde entegre edilmesini sağlar. Araç, geliştiriciler için az kodlu bir ortam sağlayarak veri çıkarmayı basitleştirir ve manuel giriş ihtiyacını azaltır. Ayrıca FormX.ai, veri doğruluğunu sağlamak, hasta bakımını iyileştirmek ve insan hatalarını ortadan kaldırmak için işletmelerin sağlık sektöründeki tıbbi kayıtları otomatikleştirmesine ve dijitalleştirmesine olanak tanır. Bu araca uluslararası şirketler güvenmektedir ve faturalar, makbuzlar, satın alma siparişleri, banka ekstreleri, sözleşmeler, başvurular, sevkıyat siparişleri, üyelik başvuruları, yıllık raporlar, sertifikalar, lisanslar ve defter tutma dahil olmak üzere çeşitli belge formatlarını destekler.
Sensible
sensible.so
Sensible, PDF formatındaki iş formları gibi belgelerden yapılandırılmış verileri çıkarmak için geliştirici öncelikli bir platformdur. Dikey SaaS ürünlerinize belge otomasyonu özellikleri eklemek için Sensible'ı kullanın. Sensible ile herhangi bir belge için çıkarma sorguları yazabilir ve önemli bilgileri JSON olarak geri alabilirsiniz. Sensible son derece yapılandırılabilir. GPT-4 ve diğer büyük dil modellerinden (LLM'ler) yararlanarak dakikalar içinde verileri çıkarabilir veya Sensible'ın görsel, düzen tabanlı kurallarıyla ayrıntılı kontrole sahip olabilirsiniz. Sensible, düzen ve LLM tabanlı çıkarma yöntemlerini birleştirerek, tutarlı bir şekilde düzenlenmiş, yüksek düzeyde yapılandırılmış iş formlarından serbest biçimli, değişken yasal sözleşmelere kadar tüm belge ortamını destekler.
Quino
quino.ai
Quino, çalışmalarınızda size yardımcı olacak otomatik özetler, madde işaretli notlar, anlamsal arama ve soru yanıtlama araçları sunar. Ayrıca kendi yüklediğiniz kaynaklardan bilginizi test etmek için sınav soruları da oluşturur.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, araştırma deneyiminizi geliştirmek ve devrim yaratmak için en son yapay zeka teknolojisini kullanır.
Redactable
redactable.com
Redactable, kuruluşların hassas bilgileri PDF belgelerinden ve diğer dosya türlerinden verimli ve güvenli bir şekilde kaldırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir belge düzenleme aracıdır. Yapay zeka destekli bu çözüm, redaksiyon sürecini kolaylaştırarak geleneksel manuel yöntemlere kıyasla önemli ölçüde zaman tasarrufu ve gelişmiş veri koruması sunuyor. İşletmeler, hukuk firmaları, devlet kurumları ve hassas belgelerle ilgilenen tüm kuruluşlar için tasarlanan Redactable, geleneksel redaksiyon teknikleriyle ilgili zorlukları giderir. İşaretleyicilerin veya temel PDF düzenleme araçlarının kullanılması gibi manuel yöntemlerle sıklıkla karşılaşılan ve hassas verileri açığa çıkmaya açık bırakabilecek eksik redaksiyon risklerini ortadan kaldırır. Redactable, manuel redaksiyon süreçlerinde sıklıkla gözden kaçırılan iki kritik sorunu giderir. İlk olarak, hassas bilgilerin üzerine kara kutular yerleştirmek için PDF işaretleme yazılımı kullanıldığında ortaya çıkan eksik veri kaldırma sorununu çözer; bu yöntem aslında temeldeki verileri silmez. İkincisi, bazı PDF yazılımları belge içeriğini düzenlemeye izin verirken, genellikle meta verileri kaldırmayı ihmal ederler. Redactable, hem görünür içeriğin hem de gizli meta verilerin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesini sağlayarak belge güvenliği için eksiksiz bir çözüm sunar. Redactable'ın temel özellikleri şunları içerir: * Hassas bilgilerin hızlı ve doğru tanımlanması için yapay zeka destekli otomatik redaksiyon * Yüzey seviyesindeki kara kutu kaplamalarının aksine, hassas verilerin tamamen kaldırılmasını sağlayan kalıcı redaksiyon * Taranmış belgeleri ve görüntü tabanlı PDF'leri düzenlemek için OCR teknolojisi * İstenmeyen veri sızıntılarını önlemek için garantili meta veri kaldırma * Sorunsuz iş akışı için Box ve OneDrive gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle entegrasyon Redactable, geleneksel redaksiyon yöntemlerine göre önemli avantajlar sunar: 1. Zaman Verimliliği: Kullanıcılar, manuel redaksiyon işlemleriyle karşılaştırıldığında %98'e varan oranda zaman tasarrufu sağladığını, bunun Adobe veya diğer PDF düzenleyicilerden önemli ölçüde daha hızlı olduğunu bildirmektedir. 2. Gelişmiş Güvenlik: PDF işaretleme yazılımındaki işaretçiler veya kara kutular gibi tersine çevrilebilen veya tamamı görülebilen manuel redaksiyon yöntemlerinden farklı olarak Redactable, hassas bilgilerin kalıcı, geri döndürülemez şekilde redaksiyonunu sağlar. 3. Uyumluluk ve Denetlenebilirlik: Platform, redaksiyon sertifikaları oluşturarak gerçekleştirilen tüm redaksiyonların net bir denetim izini oluşturur; bu, mevzuat uyumluluğuna tabi kuruluşlar için çok önemli bir özelliktir. 4. Erişilebilirlik: Tarayıcı tabanlı bir çözüm olan Redactable'a internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir, böylece özel yazılım kurulumuna gerek kalmaz. 5. Çok yönlülük: Araç, yerleşik OCR yetenekleri sayesinde, taranmış belgeler de dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini işleyebilir. Redactable'ı kullanan kuruluşlar, büyük ölçekli redaksiyon projelerini verimli bir şekilde yönetebilir, belge gizliliğini koruyabilir ve veri koruma düzenlemelerine uygunluğu sağlayabilir. İster tek bir PDF belgesinin redaksiyonunda ister toplu dosyaların işlenmesinde olsun, Redactable, tüm redaksiyon iş akışını basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Redactable, redaksiyon sürecini otomatikleştirerek yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda insan hatası riskini de en aza indirerek belgelerdeki hassas bilgilerin korunmasına yönelik daha güvenilir bir çözüm sunuyor. Bu onu hukuk, sağlık, finans ve devlet sektörleri gibi gizli verilerle ilgilenen sektörler için paha biçilmez bir araç haline getiriyor.