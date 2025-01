Belge Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guam

Sensible

sensible.so

Sensible, PDF formatındaki iş formları gibi belgelerden yapılandırılmış verileri çıkarmak için geliştirici öncelikli bir platformdur. Dikey SaaS ürünlerinize belge otomasyonu özellikleri eklemek için Sensible'ı kullanın. Sensible ile herhangi bir belge için çıkarma sorguları yazabilir ve önemli bilgileri JSON olarak geri alabilirsiniz. Sensible son derece yapılandırılabilir. GPT-4 ve diğer büyük dil modellerinden (LLM'ler) yararlanarak dakikalar içinde verileri çıkarabilir veya Sensible'ın görsel, düzen tabanlı kurallarıyla ayrıntılı kontrole sahip olabilirsiniz. Sensible, düzen ve LLM tabanlı çıkarma yöntemlerini birleştirerek, tutarlı bir şekilde düzenlenmiş, yüksek düzeyde yapılandırılmış iş formlarından serbest biçimli, değişken yasal sözleşmelere kadar tüm belge ortamını destekler.