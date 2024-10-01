Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İrlanda
Belge tarama yazılımı, geleneksel fiziksel tarayıcıların yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu platformlar, belgeleri yakalama ve doğrudan sisteme yükleme olanağı sunar. Belgeler yüklendikten sonra .PDF, .JPEG ve .TIFF dahil olmak üzere çeşitli formatlarda kaydedilebilir. Yeni oluşturulan dosyalar ek olarak e-postayla gönderilebilir veya doğrudan platformun kendisinden gönderilebilir. Belge tarama çözümleri genellikle önceden taranmış belgeleri depolamaya ve yönetmeye yönelik özellikler içerir. Belge tarama yazılımı hemen hemen her işletme tarafından kullanılabilse de, en yaygın olarak şirket ofislerinde kullanılır ve bir kuruluş içindeki birden fazla ekibi destekler. Örneğin, bir satış elemanı bunu bir müşteriye sözleşme göndermek için kullanabilirken, bir İK temsilcisi yeni işe alınan bir kişiye teklif mektubu gönderebilir. Bu çözümler tarama sürecini kolaylaştırır ve aşırı kağıt kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Belge tarama yazılımı, belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlamak için genellikle belge yakalama yazılımıyla bütünleşir.
Yeni Uygulama Gönder
Mathpix Snip
mathpix.com
Anında dijital bilim. Yapay zeka destekli belge dönüştürme teknolojimizle görüntüleri ve PDF'leri LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw ve daha fazlasına dönüştürün.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, araştırma deneyiminizi geliştirmek ve devrim yaratmak için en son yapay zeka teknolojisini kullanır.
Sensible
sensible.so
Sensible, PDF formatındaki iş formları gibi belgelerden yapılandırılmış verileri çıkarmak için geliştirici öncelikli bir platformdur. Dikey SaaS ürünlerinize belge otomasyonu özellikleri eklemek için Sensible'ı kullanın. Sensible ile herhangi bir belge için çıkarma sorguları yazabilir ve önemli bil...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinde uzmanlaşmış, yapay zeka tabanlı bir akıllı belge işleme hizmetidir. Nanonets, kendi kendine öğrenen algoritmalar kullanarak faturalar, makbuzlar, pasaportlar, kimlik kartları ve daha fazlası gibi çeşitli belgelerden veri yakalamayı otomatikleştire...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, kurumsal içerik yönetimi (ECM) ve iş süreci otomasyonunun lider SaaS sağlayıcısıdır. Güçlü iş akışları, elektronik formlar, belge yönetimi ve analizler sayesinde Laserfiche işlerin yapılma şeklini hızlandırır. Laserfiche, 30 yılı aşkın bir süre önce kurumsal içerik yönetimiyle kağıtsız o...
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai, veri çıkarmayı otomatikleştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır, böylece işletmelerin süreçlerini kolaylaştırmasına, hataları en aza indirmesine ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Sistem, faturalar, makbuzlar, kimlik kartları, adres kanıtları, işletme sertifikaları...
Quino
quino.ai
Quino, çalışmalarınızda size yardımcı olacak otomatik özetler, madde işaretli notlar, anlamsal arama ve soru yanıtlama araçları sunar. Ayrıca kendi yüklediğiniz kaynaklardan bilginizi test etmek için sınav soruları da oluşturur.
Redactable
redactable.com
Redactable, kuruluşların hassas bilgileri PDF belgelerinden ve diğer dosya türlerinden verimli ve güvenli bir şekilde kaldırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir belge düzenleme aracıdır. Yapay zeka destekli bu çözüm, redaksiyon sürecini kolaylaştırarak geleneksel manuel yöntemlere kıyasla önemli ö...