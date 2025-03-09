Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların veriye dayalı belgeler oluşturmasına, özelleştirmesine, düzenlemesine ve üretmesine olanak tanır. Bu platformlar, üçüncü taraf kaynaklardan verileri şablonlara çekerek PDF oluşturucular ve belge oluşturucular olarak işlev görebilir. CRM, ERP ve depolama çözümleri gibi çeşitli kaynak sistemlerden gelen verileri entegre edebilirler. Belge oluşturma araçları marka tutarlılığını korumalı ve koşullu biçimlendirme sunmalıdır. Bu uygulamalar aracılığıyla oluşturulan belgeler işlevsellik bakımından farklılık gösterir ve raporlar, formlar, teklifler, yasal belgeler, notlar, sözleşmeler ve daha fazlasını içerebilir.
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QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası gibi şirketlerin kurumsal teklif ve satış ekiplerini desteklemektedir. Gelir ekipleri daha hızlı şekilde daha fazla teklif üretebilir, anlaşma hızını hızlandırabilir, kazanma oranlarını artırabilir ve satış maliyetlerini azaltabilir. Daha fazla bilgiyi www.qorusdocs.com adresinde bulabilirsiniz.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu benzersiz yaklaşım, daha fazla kullanıcı benimsemesini, daha hızlı sözleşme döngülerini, ölçülebilir verimliliği ve azaltılmış riski mümkün kılar. Artık şirket içi hukuk ekipleri, yapay zeka destekli meta veri özetleriyle bir sözleşmenin içeriğini anında hayata geçirebilir ve manuel inceleme süresinden saatlerce tasarruf edebilir. Kapsamlı analizler ve merkezi veri deposu, bilinçli kararlar vermeniz için gereken tüm bilgileri sağlar. CLM'nin farkı var.
Legito
legito.com
Legito, belge otomasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri hızlıca oluşturup yönetmesine olanak tanır.
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ekibini güçlendirin. Özelleştirilebilir şablonlar, yapay zeka destekli taktik kitabı incelemeleri, gelişmiş iş akışları ve analizlerle Pactly zamandan tasarruf sağlar, riski azaltır ve süreçleri iyileştirir. Sözleşme yönetiminde devrim yaratmak için Pactly'yi kullanan birçok küçük ve büyük ekibe katılın.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw, yasal belgelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve anlaşılması sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
fynk
fynk.com
fynk, sözleşmelerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, müzakere edilmesini ve imzalanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Sözleşme Yönetimi Yazılımıdır. Başlıca özellikleri taslak oluşturma ve oluşturma, dinamik içerik, işbirliğine dayalı düzenleme, onay iş akışları ve elektronik imzadan oluşur. Yapay zekadan yararlanan fynk, sözleşmelerdeki verilere ilişkin derinlemesine bir bakış açısı için gelişmiş sözleşme analizi sunar. Tekrarlanan belge türleri için şablonlar oluşturularak sözleşmeler ve teklifler arasında tutarlılık ve marka uyumu sağlanabilir. Dinamik içerik özelliği sayesinde kullanıcılar sözleşmeleri form doldurarak doldurabilir veya harici kullanıcılar anket aracılığıyla katkıda bulunabilir. Ayrıca sözleşme girişi ve isteğe bağlı bölümlerde kolaylık sağlamak için akıllı blokları ve koşulları da korur. Sözleşmelerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini takip eder, hatırlatıcılar kurar ve söz konusu değere ilişkin genel bir bakış sağlar. Yazılım, iç ve dış kullanıcıların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği ekip işbirliğine olanak tanır. Birden fazla sistemle entegre olarak mevcut iş akışlarıyla uyumluluk sağlar ve GDPR uyumlu güvenlik protokollerini sözleşme yönetimine getirir.
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elektronik imzalar için toplu belgeler oluşturmak, ister doldurulabilir web formlarında imza almak isteyin, Revv her şeyi mümkün kılar. Sizi güncel tutmak için anında bildirimler, belge analizleri ve denetim izleri sağlar. Revv, e-posta ve SMS kimlik doğrulamasıyla e-İmzalama sürecinizin korumasını iki katına çıkarır. Revv, en son teknolojiye sahip kanıt yönetimiyle güçlü bir e-İmza kanıtı sunar. Ayrıca tıklama sarma imzaları için video kimlik doğrulaması da sunar. Karmaşık görevleri basitleştirmek ve belge iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için iş uygulamalarını Revv ile entegre edin. Revv, işinizi her yerde, her zaman ve her cihazdan yürütmenizi sağlayan, hepsi bir arada, kodsuz bir belge iş akışı otomasyon platformudur. Revv, sağlam koruma sağlar ve birden fazla düzeyde şifreleme ve yerel yasalara uygunluk ile güvenli bir ortamda çalışır. AVANTAJLARI: DAHA İYİ YÖNETİM VE UYUM - Revv, tüm e-İmzalı belgeleri yasal olarak bağlayıcı kılan ESIGN Yasası, UETA ve eIDAS düzenlemelerine uygundur. Revv, elektronik imzanın tüm gereksinimlerini karşılar. - İmzalama niyeti: Revv, imzalayanlardan elektronik imzaları göndermelerini talep ederek imzalayanların niyetini doğrular. - Elektronik ortamda iş yapma onayı: Revv, imzalayanlardan belgeyi göndermeden önce imzalarını onaylamalarını isteyerek onay gerekliliğini karşılar. Revv ayrıca alıcılara imza isteğini reddetme seçeneği de sunar. - İmza ilişkilendirme: Her işlemin tam denetim takibi ile belge kontrolü oluşturun. Revv, tüm eylemleri tarih ve saat damgaları, imzalayanların ayrıntıları ve IP adresleriyle yakalayıp saklayarak imza atıfını karşılar. - Kayıt tutma: Revv, imzalı kayıtların bir kopyasını otomatik olarak oluşturur ve işlem kanıtlarını saklaması için bunu hem gönderene hem de alıcıya gönderir. ELEKTRONİK İMZALARLA YENİ OLASILIKLAR YARATMAK VE İŞ AVANTAJLARINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN GÜÇLÜ ÖZELLİKLER - - Şablonda form alanları olarak dinamik alanlar oluşturun ve belge oluşturma sürecinizi hızlandırın. Seçilen şablonu kullanın, form alanlarına özel ayrıntılar ekleyin, gerekli bilgileri doldurmaları için müşterilere gönderin ve belgeleri e-imzalayın. - PDF veya DOCX dosyalarınızı yükleme ve gönderme, düzenleme ve elektronik imzalara gönderme esnekliği. - 'Doldur ve İmzala' özelliğini kullanarak imzalayanlardan metin veya resim biçiminde önemli verileri toplayın. - İş belgelerini anında oluşturup özelleştirmek ve iş dönüşüm oranlarını artırmak için kullanıma hazır şablonlar ve zengin bir düzenleyici. - Toplu Gönderim özelliğini kullanarak bir belgenin birden fazla alıcıya gönderilmesini otomatikleştirin ve verimliliğinizi artırın. - Günlük iş uygulamalarınızı Zapier, Retool ve Native API'ler aracılığıyla entegre ederek e-İmza iş akışlarını yapılandırın ve daha fazla zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayın. - İmza türünü seçme özgürlüğü - imzalamak için tıklayın, imza çizin veya başlatmak için tıklayın. - Müşterilere doğru zamanda müdahale etmek ve etkileşimde bulunmak için gerçek zamanlı izleme ve analiz. - Belgelerin e-posta, paylaşılabilir bağlantılar, doldurulabilir web formları veya API entegrasyonları yoluyla çevrimiçi olarak imzalanması için birden fazla seçenek. BENZERSİZ GÜVENLİK - - Küresel ve yerel e-İmza yasalarına ve en son endüstri standartlarına uyumluluk. - İmzalayanların kimliğini garanti altına almak için iki faktörlü (SMS ve e-posta) kimlik doğrulama. - Verilerinizi her adımda korumak için AWS küresel bulut sertifikası (CSA, SOC 1, SOC2 ve ISO 27001) ile üst düzey güvenlik. - PCI DSS uyumlu ödeme ağ geçitleri YAŞAM BOYU DEPOLAMA - Revv, kayıtlarınızı sonsuza kadar güvende, düzenli ve kolayca erişilebilir durumda tutan bulut tabanlı depolama sağlar. GELİŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMİ - - Belgeleri SMS yoluyla anında mobil cihazlara gönderin, müşteri ayrılma oranlarını azaltın. - Belgeler içerisinde müşterilerle ve ekip üyeleriyle etkileşime geçmek ve imzalama sürecini hızlandırmak için işbirliği özellikleri. KODLAMA BECERİSİ GEREKTİRMEYEN BİR KENDİN YAP PLATFORMU - Revv'ün kullanımı çok basit ve gezinmesi kolaydır. Sezgisel arayüzü hiçbir dış yardıma veya özel beceriye ihtiyaç duymaz. MÜŞTERİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR DESTEK SİSTEMİ - - İşletmenizi güçlendirmek için daha da ileri giden uzmanlardan oluşan bir müşteri destek ekibi. - 7/24 sohbet desteği - Belgeler için çoklu dil desteği - Şablon tasarlama ve oluşturma desteği - Süreç boyunca size yol gösterecek yardım merkezi, destek makaleleri ve videolar
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve kullanıcılara doldurmaları veya imzalamaları için gönderme işlemi basitleştirilmiştir. Bir belgeyi kolayca yüklemek, form alanlarını/tabelalarını belirlemek ve tamamlamaları için kullanıcılara göndermek için platformumuzu kullanın. Formları kullanıcılarınıza mümkün olan en doğal şekilde, yani belgenin kendisini sunun. * İŞBİRLİĞİ - Birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve işbirliği yapın. Güçlü bir işbirliği deneyimi için her alanı benzersiz bir kullanıcıya atayın. * BELGEYİ TAKİP EDİN - Artık müşterilerinize formu indirip indirmediklerini ve okuyup okumadıklarını soran telefon görüşmelerine gerek yok. Docsmore ile müşteri belgeyi açar açmaz gerçek zamanlı bildirimler alırsınız. Docsmore'un güçlü Kontrol Paneli işlevselliği aracılığıyla tüm belgelerinizin ilerlemesini ve durumunu izleyin. * GÜÇLÜ RAPORLAMA - Docsmore etkileyici bir raporlama aracıyla birlikte gelir. Müşterilerinizin girdiği tüm verilere, yalnızca bu özelliği açarak arama amacıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Belgenizdeki belirli alana kadar kontrol edilebilir, böylece onu yalnızca ihtiyacınız olanlar için hazır hale getirirsiniz, bu da onu çok güçlü kılar. * PDF FORMLARI - Docsmore, çoğu pdf form alanını tanır ve belgenizi yüklediğinizde alan adlarını korur. Docsmore'a yüklediğinizde form alanlarını kaybetme korkusu olmadan favori aracınızı kullanarak form alanları içeren pdf belgesi oluşturmaya devam edebilirsiniz. * MARKALAMA - Docsmore, uygulamanızla doğrudan entegre edilebilir ve uygulamanızın veya web sitenizin bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Özel sunucu ve statik IP sunarak ürünün ölçeklendirilmesini çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün sergileri oluşturmak için hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kesintisiz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği spot ışığı vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kullanıcıları eğitmek ve bunlarla ilgilenmek için gerekli içeriği kullanmanın, oluşturmanın, düzenlemenin ve yayınlamanın bütün bir ordunun gerektirdiğini anlar. Ve onu çivilediğinizi düşündüğünüzde, ürününüz gelişir ve tüm bu içeriği bayatlar. Floik'in sihirli değnekiniz olabileceği yer burası. Ürününüzün yeteneklerini vurgulamak ve kullanıcıları memnun etmek için etkileşimli demolar, ürün videoları ve adım adım kılavuzlar oluşturabilirsiniz-hepsi tek bir yerden! Platform, ürün vitrinlerinize ince ayar yapmanıza yardımcı olacak gelişmiş özelleştirme özellikleri ile doludur. Başarınızı en üst düzeye çıkarmak için ekibinizle çalışabilir ve satışınız ve GTM teknoloji yığınınızla entegre edebilirsiniz.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint, müşteri ilişkilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış merkezi bir platformdur.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT, içerik yazımını basit hale getirir, takım yönetimini kolaylaştırır, belgelerle etkileşim sağlar ve Chrome'da içerik oluşturma imkanı sunar.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, belgelerin otomatik oluşturulmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır.
Portant
portant.co
Portant, faturaları, sözleşmeleri, raporları, e-imzaları ve diğer tüm evrakları otomatik olarak oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Portant, birkaç tıklamayla işletme yöneticinizle ilgilenir. Ekiplerin ve müşterilerin seveceği profesyonel, güzel ve hatasız belgeler oluşturun. Sıkıcı manuel görevlerle asla bir dakikanızı daha boşa harcamayın! Google Workspace, Outlook, GMail ile çalışır ve HubSpot, Xero, Glide, Tally ve Zapier'deki verileri senkronize eder.
Doppio
doppio.sh
Yalnızca birkaç satır kodla HTML'den PDF'ler ve ekran görüntüleri oluşturun! Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştürmek veya ekran görüntüsü almak için dünyanın en iyi oluşturma motorunu sağlayan bir API hizmetidir. Güvenliğinizden ödün vermeden geniş ölçekte. Doppio ile büyük miktarlarda dosya (senkronizasyon veya eşzamansız oluşturma) oluşturmak için yalnızca bir API çağrısına ihtiyacınız vardır. Hatta gizlilikten ödün vermeden dosyaları doğrudan kendi S3 klasörünüzde depolayabilirsiniz. Doppio'nun ayda 400'e kadar dokümanı kullanması ücretsizdir. Daha yüksek hacimler ve ek özellikler sunan fiyatlandırma planları sunuyoruz.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs'un çevrimiçi yazılımı, çalışma şeklinizi kolaylaştırmak ve verilerin yeniden girişini ve maliyetli insan hatalarını ortadan kaldırmak için faturalama ve ihracat belgelerinizi tek bir yerde bir araya getirir.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgelerin yazımını ve düzenlemesini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir LaTeX editörüdür. Kullanıcılar belgeleri ortak olarak düzenleyebilir.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Documint
documint.me
Documint'in güçlü belge oluşturma motoru, verilerinizden hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel belgeler oluşturmanıza olanak tanıyarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Sezgisel arayüzümüz ve önceden tasarlanmış şablonlarımız sayesinde, başlamak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyacınız yok.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify, geliştiricilerin hızlı ve doğru bir şekilde kod dokümantasyonu oluşturmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir dokümantasyon yazıcısıdır. Kodu analiz etme, kodun amacını anlama ve bunun açıklamalarını belge dizileri biçiminde oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, Visual Studio Code ve IntelliJ gibi popüler editörlerin yanı sıra bir web sürümünde de mevcuttur. Geliştiriciler tarafından yüksek puan aldı ve 100'den fazla incelemeyle ortalama 4,9/5 puan aldı. Mintlify ile geliştiriciler, belgeleri otomatik olarak oluşturarak ve oluştururken doğru açıklamaların görünmesini sağlayarak zamandan tasarruf edebilir ve kod tabanlarını geliştirebilirler. Uzantı aynı zamanda doğruluğundan ötürü de övülüyor; birçok kullanıcı, kodu kendilerinden daha iyi anlayabildiğini ve kendilerinin bulabileceğinden daha iyi açıklamalar üretebildiğini fark ediyor.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr, satış belgelerini dinamik ve etkileşimli web sayfalarına dönüştüren bir yazılımdır; kullanıcılar özelleştirilmiş teklifler ve alıntılar oluşturabilir.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt, bağımsız yazarların romanlarını ücretsiz okumanızı sağlayan bir platformdur. Yeni hikayeleri keşfetmek ve paylaşmak için AI kullanır.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama ve indirme işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belgelendirme hizmetidir.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
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