Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların veriye dayalı belgeler oluşturmasına, özelleştirmesine, düzenlemesine ve üretmesine olanak tanır. Bu platformlar, üçüncü taraf kaynaklardan verileri şablonlara çekerek PDF oluşturucular ve belge oluşturucular olarak işlev görebilir. CRM, ERP ve depolama çözümleri gibi çeşitli kaynak sistemlerden gelen verileri entegre edebilirler. Belge oluşturma araçları marka tutarlılığını korumalı ve koşullu biçimlendirme sunmalıdır. Bu uygulamalar aracılığıyla oluşturulan belgeler işlevsellik bakımından farklılık gösterir ve raporlar, formlar, teklifler, yasal belgeler, notlar, sözleşmeler ve daha fazlasını içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgeleri yazmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı bir LaTeX düzenleyicisidir. Resmi dergi LaTeX şablonları ve doğrudan gönderim bağlantıları sağlamak için çok çeşitli bilimsel yayıncılarla ortaklık yapmaktadır.Overleaf, ilk olarak 2012 yılında John Hammersley ve John Lees-Miller tarafından ortaklaşa kurulan WriteLaTeX Limited şirketi tarafından WriteLaTeX olarak piyasaya sürüldü. Her ikisi de matematikçidir ve işbirliğine dayalı bilimsel yazılar için daha iyi bir çözüm yaratmak amacıyla akademideki kendi deneyimlerinden ilham almışlardır. 2011'den itibaren WriteLaTeX'i geliştirmeye başladılar. Overleaf'in beta sürümünü 16 Ocak 2014'te Londra'daki British Library'de düzenlenen ilk #FuturePub etkinliğinde başlattılar. 20 Temmuz 2017'de Overleaf, iki milyondan fazla kullanıcıdan oluşan birleşik bir topluluk oluşturmak için ShareLaTeX'i satın aldı. Bu, her ikisinin de orijinal özelliklerini overleaf.com'da barındırılan tek bir bulut tabanlı platformda birleştiren Overleaf v2'nin yaratılmasına yol açtı.Overleaf, 2013 Yaz Bethnal Green Ventures (BGV) hızlandırıcı programına katılan on takımdan biri olarak seçildi . Bu program 1 Temmuz 2013'te başladı ve 3 ay sürdü. BGV 2013 Yaz programının Demo Günü 19 Eylül 2013'te düzenlendi. Şirket, 2014 yılında Digital Science'tan stratejik yatırım aldı. Overleaf, 2014 Nominet İnternet Ödülleri'nde Yenilikçi İnternet İşletmeciliği ödülünü kazandı ve SyndicateRoom'un 2018 yılında İngiltere'nin en hızlı büyüyen 100 işletmesi listesinde 99. sırada yer aldı. Overleaf, Nature, Science, Red Hats opensource.com ve Red Hats'te bilimsel yayınlar yazmak için bir araç olarak tartışıldı. Alman BT dergisi Heise çevrimiçi. "2017 yılında, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Avrupa'nın parçacık fiziği laboratuvarı CERN, Overleaf'i tercih edilen ortak yazarlık platformu olarak benimsedi."Overleaf, bilimsel dergilere ve konferanslara gönderim için şablonlar sağlar. Örneğin, IEEE ve Springer (Nature dahil), Overleaf kullanılarak gönderim olanağından bahsetmektedir.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Acrobat, Fortune 500 şirketlerinin güvendiği hepsi bir arada PDF ve e-imza çözümüdür. Acrobat ile belgeleri tek bir Adobe platformundan zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir, dönüştürebilir, paylaşabilir, imzalayabilir ve birleştirebilirsiniz. Ekibinizin herhangi bir cihazdan, her zaman, her yerde kolayca işbirliği yapmasına ve çalışmasına olanak tanıyan kusursuz dijital deneyimler oluşturabilirsiniz. Acrobat'taki Liquid Mode, kullanıcıların PDF'leri sıkıştırmaya ve yakınlaştırmaya gerek kalmadan küçük ekranlarda görüntülemesine de olanak tanır. Microsoft ile iş birliği yaparak modern, güvenli ve bağlantılı bir hibrit iş yerinde işlerin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyoruz. Acrobat çözümleri favori Microsoft uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Microsoft 365, Teams, Outlook ve daha fazlasını kullanarak oluşturma, düzenleme, paylaşma ve imzalama yoluyla zamandan tasarruf edin. Ayrıca Google, Box ve her gün kullandığınız daha birçok uygulamayla akıllı entegrasyonlara da erişebilirsiniz. Acrobat ile, daha fazla gönül rahatlığı sağlamak için belgelerinizi kopyalanmaya, değiştirilmeye veya yazdırılmaya karşı koruyan dosya koruma özelliklerine erişebilirsiniz. Acrobat, kuruluşların güvenlik standartlarına ve GLBA ve FERPA gibi düzenleyici gereksinimlere uymalarına yardımcı olur. Ayrıca arşivleme için PDF/A, mühendislik için PDF/E ve yazdırma için PDF/X gibi özel amaçlı standartlar da dahil olmak üzere elektronik belge alışverişi için ISO 32000 standartlarını da karşılar.
Inkitt
inkitt.com
Bağımsız yazarların binlerce yeni romanını keşfedin ve bunları Inkitt'te ücretsiz olarak okuyun. Gelecek vaat eden yazarların yayına doğru ilk adımlarını atmalarını destekleme misyonumuzda bize katılın! Fantazi, Bilim Kurgu, Gerilim, Gizem, Aksiyon ve Maceradan Drama, Romantizm, Erotika ve YA'ya kadar tüm türlerden özenle seçilmiş romanlar Inkitt'te var!
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, düzenlemenin, dönüştürmenin ve e-imzalamanın en kolay ve en akıllı yolunu kullanıcı dostu bir arayüzde sunar.
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popüler bir entegrasyon da sunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen DocHub'a 83,3 milyondan fazla kullanıcı güvendi. Gerçek zamanlı bulut tasarrufu ve güvenli iş akışları, kullanımı kolay tek bir çözümde 500 milyondan fazla belgenin güncel ve güvenli kalmasını sağlar.
Doppio
doppio.sh
Yalnızca birkaç satır kodla HTML'den PDF'ler ve ekran görüntüleri oluşturun! Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştürmek veya ekran görüntüsü almak için dünyanın en iyi oluşturma motorunu sağlayan bir API hizmetidir. Güvenliğinizden ödün vermeden geniş ölçekte. Doppio ile büyük miktarlarda dosya (senkronizasyon veya eşzamansız oluşturma) oluşturmak için yalnızca bir API çağrısına ihtiyacınız vardır. Hatta gizlilikten ödün vermeden dosyaları doğrudan kendi S3 klasörünüzde depolayabilirsiniz. Doppio'nun ayda 400'e kadar dokümanı kullanması ücretsizdir. Daha yüksek hacimler ve ek özellikler sunan fiyatlandırma planları sunuyoruz.
Portant
portant.co
Portant, faturaları, sözleşmeleri, raporları, e-imzaları ve diğer tüm evrakları otomatik olarak oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Portant, birkaç tıklamayla işletme yöneticinizle ilgilenir. Ekiplerin ve müşterilerin seveceği profesyonel, güzel ve hatasız belgeler oluşturun. Sıkıcı manuel görevlerle asla bir dakikanızı daha boşa harcamayın! Google Workspace, Outlook, GMail ile çalışır ve HubSpot, Xero, Glide, Tally ve Zapier'deki verileri senkronize eder.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır. Yüksek fiyat aralıklarına sahip rakip ürünlerin aksine Docupilot uygun fiyatlıdır. Kullanılabilirlik ön planda tutularak oluşturulan Docupilot ayrıca CRM, Formlar, Çevrimiçi veritabanları, İK, Anketler vb. farklı veri kaynaklarıyla entegrasyon da sunar.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs'un çevrimiçi yazılımı, çalışma şeklinizi kolaylaştırmak ve verilerin yeniden girişini ve maliyetli insan hatalarını ortadan kaldırmak için faturalama ve ihracat belgelerinizi tek bir yerde bir araya getirir.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformları, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada materyalleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları daha hızlı önerin ve kapatın, müşterilere daha iyi katılım sağlayın ve hizmet verin. Pazarlamadan (olası müşteri katılımı ve içerik iyileştirme), Satışa (teklif yönetimi ve e-imza), Müşteri Hizmetlerine (müşteri katılımı ve ilişki yönetimi), Genişletmeye (yükseltmeler ve yenileme) kadar ClientPoint daha güçlü, daha değerli iş ilişkileri kurmanıza yardımcı olur . Entegrasyonlar: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası gibi şirketlerin kurumsal teklif ve satış ekiplerini desteklemektedir. Gelir ekipleri daha hızlı şekilde daha fazla teklif üretebilir, anlaşma hızını hızlandırabilir, kazanma oranlarını artırabilir ve satış maliyetlerini azaltabilir. Daha fazla bilgiyi www.qorusdocs.com adresinde bulabilirsiniz.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve kullanıcılara doldurmaları veya imzalamaları için gönderme işlemi basitleştirilmiştir. Bir belgeyi kolayca yüklemek, form alanlarını/tabelalarını belirlemek ve tamamlamaları için kullanıcılara göndermek için platformumuzu kullanın. Formları kullanıcılarınıza mümkün olan en doğal şekilde, yani belgenin kendisini sunun. * İŞBİRLİĞİ - Birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve işbirliği yapın. Güçlü bir işbirliği deneyimi için her alanı benzersiz bir kullanıcıya atayın. * BELGEYİ TAKİP EDİN - Artık müşterilerinize formu indirip indirmediklerini ve okuyup okumadıklarını soran telefon görüşmelerine gerek yok. Docsmore ile müşteri belgeyi açar açmaz gerçek zamanlı bildirimler alırsınız. Docsmore'un güçlü Kontrol Paneli işlevselliği aracılığıyla tüm belgelerinizin ilerlemesini ve durumunu izleyin. * GÜÇLÜ RAPORLAMA - Docsmore etkileyici bir raporlama aracıyla birlikte gelir. Müşterilerinizin girdiği tüm verilere, yalnızca bu özelliği açarak arama amacıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Belgenizdeki belirli alana kadar kontrol edilebilir, böylece onu yalnızca ihtiyacınız olanlar için hazır hale getirirsiniz, bu da onu çok güçlü kılar. * PDF FORMLARI - Docsmore, çoğu pdf form alanını tanır ve belgenizi yüklediğinizde alan adlarını korur. Docsmore'a yüklediğinizde form alanlarını kaybetme korkusu olmadan favori aracınızı kullanarak form alanları içeren pdf belgesi oluşturmaya devam edebilirsiniz. * MARKALAMA - Docsmore, uygulamanızla doğrudan entegre edilebilir ve uygulamanızın veya web sitenizin bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Özel sunucu ve statik IP sunarak ürünün ölçeklendirilmesini çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elektronik imzalar için toplu belgeler oluşturmak, ister doldurulabilir web formlarında imza almak isteyin, Revv her şeyi mümkün kılar. Sizi güncel tutmak için anında bildirimler, belge analizleri ve denetim izleri sağlar. Revv, e-posta ve SMS kimlik doğrulamasıyla e-İmzalama sürecinizin korumasını iki katına çıkarır. Revv, en son teknolojiye sahip kanıt yönetimiyle güçlü bir e-İmza kanıtı sunar. Ayrıca tıklama sarma imzaları için video kimlik doğrulaması da sunar. Karmaşık görevleri basitleştirmek ve belge iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için iş uygulamalarını Revv ile entegre edin. Revv, işinizi her yerde, her zaman ve her cihazdan yürütmenizi sağlayan, hepsi bir arada, kodsuz bir belge iş akışı otomasyon platformudur. Revv, sağlam koruma sağlar ve birden fazla düzeyde şifreleme ve yerel yasalara uygunluk ile güvenli bir ortamda çalışır. AVANTAJLARI: DAHA İYİ YÖNETİM VE UYUM - Revv, tüm e-İmzalı belgeleri yasal olarak bağlayıcı kılan ESIGN Yasası, UETA ve eIDAS düzenlemelerine uygundur. Revv, elektronik imzanın tüm gereksinimlerini karşılar. - İmzalama niyeti: Revv, imzalayanlardan elektronik imzaları göndermelerini talep ederek imzalayanların niyetini doğrular. - Elektronik ortamda iş yapma onayı: Revv, imzalayanlardan belgeyi göndermeden önce imzalarını onaylamalarını isteyerek onay gerekliliğini karşılar. Revv ayrıca alıcılara imza isteğini reddetme seçeneği de sunar. - İmza ilişkilendirme: Her işlemin tam denetim takibi ile belge kontrolü oluşturun. Revv, tüm eylemleri tarih ve saat damgaları, imzalayanların ayrıntıları ve IP adresleriyle yakalayıp saklayarak imza atıfını karşılar. - Kayıt tutma: Revv, imzalı kayıtların bir kopyasını otomatik olarak oluşturur ve işlem kanıtlarını saklaması için bunu hem gönderene hem de alıcıya gönderir. ELEKTRONİK İMZALARLA YENİ OLASILIKLAR YARATMAK VE İŞ AVANTAJLARINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN GÜÇLÜ ÖZELLİKLER - - Şablonda form alanları olarak dinamik alanlar oluşturun ve belge oluşturma sürecinizi hızlandırın. Seçilen şablonu kullanın, form alanlarına özel ayrıntılar ekleyin, gerekli bilgileri doldurmaları için müşterilere gönderin ve belgeleri e-imzalayın. - PDF veya DOCX dosyalarınızı yükleme ve gönderme, düzenleme ve elektronik imzalara gönderme esnekliği. - 'Doldur ve İmzala' özelliğini kullanarak imzalayanlardan metin veya resim biçiminde önemli verileri toplayın. - İş belgelerini anında oluşturup özelleştirmek ve iş dönüşüm oranlarını artırmak için kullanıma hazır şablonlar ve zengin bir düzenleyici. - Toplu Gönderim özelliğini kullanarak bir belgenin birden fazla alıcıya gönderilmesini otomatikleştirin ve verimliliğinizi artırın. - Günlük iş uygulamalarınızı Zapier, Retool ve Native API'ler aracılığıyla entegre ederek e-İmza iş akışlarını yapılandırın ve daha fazla zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayın. - İmza türünü seçme özgürlüğü - imzalamak için tıklayın, imza çizin veya başlatmak için tıklayın. - Müşterilere doğru zamanda müdahale etmek ve etkileşimde bulunmak için gerçek zamanlı izleme ve analiz. - Belgelerin e-posta, paylaşılabilir bağlantılar, doldurulabilir web formları veya API entegrasyonları yoluyla çevrimiçi olarak imzalanması için birden fazla seçenek. BENZERSİZ GÜVENLİK - - Küresel ve yerel e-İmza yasalarına ve en son endüstri standartlarına uyumluluk. - İmzalayanların kimliğini garanti altına almak için iki faktörlü (SMS ve e-posta) kimlik doğrulama. - Verilerinizi her adımda korumak için AWS küresel bulut sertifikası (CSA, SOC 1, SOC2 ve ISO 27001) ile üst düzey güvenlik. - PCI DSS uyumlu ödeme ağ geçitleri YAŞAM BOYU DEPOLAMA - Revv, kayıtlarınızı sonsuza kadar güvende, düzenli ve kolayca erişilebilir durumda tutan bulut tabanlı depolama sağlar. GELİŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMİ - - Belgeleri SMS yoluyla anında mobil cihazlara gönderin, müşteri ayrılma oranlarını azaltın. - Belgeler içerisinde müşterilerle ve ekip üyeleriyle etkileşime geçmek ve imzalama sürecini hızlandırmak için işbirliği özellikleri. KODLAMA BECERİSİ GEREKTİRMEYEN BİR KENDİN YAP PLATFORMU - Revv'ün kullanımı çok basit ve gezinmesi kolaydır. Sezgisel arayüzü hiçbir dış yardıma veya özel beceriye ihtiyaç duymaz. MÜŞTERİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR DESTEK SİSTEMİ - - İşletmenizi güçlendirmek için daha da ileri giden uzmanlardan oluşan bir müşteri destek ekibi. - 7/24 sohbet desteği - Belgeler için çoklu dil desteği - Şablon tasarlama ve oluşturma desteği - Süreç boyunca size yol gösterecek yardım merkezi, destek makaleleri ve videolar
fynk
fynk.com
fynk, sözleşmelerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, müzakere edilmesini ve imzalanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Sözleşme Yönetimi Yazılımıdır. Başlıca özellikleri taslak oluşturma ve oluşturma, dinamik içerik, işbirliğine dayalı düzenleme, onay iş akışları ve elektronik imzadan oluşur. Yapay zekadan yararlanan fynk, sözleşmelerdeki verilere ilişkin derinlemesine bir bakış açısı için gelişmiş sözleşme analizi sunar. Tekrarlanan belge türleri için şablonlar oluşturularak sözleşmeler ve teklifler arasında tutarlılık ve marka uyumu sağlanabilir. Dinamik içerik özelliği sayesinde kullanıcılar sözleşmeleri form doldurarak doldurabilir veya harici kullanıcılar anket aracılığıyla katkıda bulunabilir. Ayrıca sözleşme girişi ve isteğe bağlı bölümlerde kolaylık sağlamak için akıllı blokları ve koşulları da korur. Sözleşmelerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini takip eder, hatırlatıcılar kurar ve söz konusu değere ilişkin genel bir bakış sağlar. Yazılım, iç ve dış kullanıcıların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği ekip işbirliğine olanak tanır. Birden fazla sistemle entegre olarak mevcut iş akışlarıyla uyumluluk sağlar ve GDPR uyumlu güvenlik protokollerini sözleşme yönetimine getirir.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Her büyüklükteki ekip, yasal çapraz kuruluşlarla otomatik, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde zahmetsizce çalışmak için Pocketlaw'ı kullanıyor. Sezgisel hepsi bir arada yasal platformumuz, yasal ve yasal olmayan ekiplerin, iş fırsatlarının önündeki engelleri kaldırmak için kuruluşun günlük yasal ihtiyaçlarını yönetmesine yardımcı olur. Platformda, sözleşme otomasyonu (+400 güncel yetki alanına özel şablon), entegre e-imzalama ve akıllı sözleşme yönetimi işlevleri aracılığıyla hukuki işlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Zahmetsizce işbirliği yapın ve pazarlık yapın ve tüm yasal belgelerinizi tek bir yerde güvenli bir şekilde saklayın. Yerel yapay zeka özellikleri, hem yasal hem de yasal olmayan ekipleri güçlendirecek ve her zamankinden daha hızlı, bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak. Hukukun geleceğini keşfedin.
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ekibini güçlendirin. Özelleştirilebilir şablonlar, yapay zeka destekli taktik kitabı incelemeleri, gelişmiş iş akışları ve analizlerle Pactly zamandan tasarruf sağlar, riski azaltır ve süreçleri iyileştirir. Sözleşme yönetiminde devrim yaratmak için Pactly'yi kullanan birçok küçük ve büyük ekibe katılın.
Legito
legito.com
Süreçler. İnsanlar. Belgeler. Uyumluluk, İK, hukuk, operasyon, satın alma, satış ve kaynak bulma ekipleri için tasarlanmış kod içermeyen otomasyon platformu. Dünya çapında 400 bin kullanıcı, çalışmalarını oluşturmak, gerçekleştirmek, işbirliği yapmak ve yürütmek için Legito'yu kullanıyor. Tek entegre kodsuz çözüm. LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto ve Societe Generale Group dahil. 30 Günlük Ücretsiz Denememizi deneyin veya bir demo talep edin. Kredi kartı gerekmez. Fiyatlandırma ve ürün özellikleri de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için bizi www.legito.com adresinden ziyaret edin.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu benzersiz yaklaşım, daha fazla kullanıcı benimsemesini, daha hızlı sözleşme döngülerini, ölçülebilir verimliliği ve azaltılmış riski mümkün kılar. Artık şirket içi hukuk ekipleri, yapay zeka destekli meta veri özetleriyle bir sözleşmenin içeriğini anında hayata geçirebilir ve manuel inceleme süresinden saatlerce tasarruf edebilir. Kapsamlı analizler ve merkezi veri deposu, bilinçli kararlar vermeniz için gereken tüm bilgileri sağlar. CLM'nin farkı var.
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün vitrinleri oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kusursuz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği ilgiyi göstermesine yardımcı olmak için tasarlandı. Kullanıcıları eğitmek ve etkileşime geçirmek için gerekli içeriği tasarlamanın, oluşturmanın, düzenlemenin ve yayınlamanın tam bir ordu gerektirdiğini biliyoruz. Ve tam da bu işi hallettiğinizi düşündüğünüz anda ürününüz gelişiyor ve tüm bu içeriği bayat hale getiriyor. Floik'in sihirli değneğiniz olabileceği yer burasıdır. 🪄 Ürününüzün yeteneklerini vurgulamak ve kullanıcıları memnun etmek için etkileşimli demolar, ürün videoları ve adım adım kılavuzlar oluşturabilirsiniz; üstelik hepsi tek bir yerden! Platform, ürün vitrinlerinizde ince ayarlar yapmanıza yardımcı olacak gelişmiş özelleştirme özellikleriyle doludur. Başarınızı en üst düzeye çıkarmak için ekibinizle birlikte çalışabilir ve bunu satışlarınız ve GTM teknoloji yığınınızla entegre edebilirsiniz.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Documint
documint.me
Documint'in güçlü belge oluşturma motoru, verilerinizden hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel belgeler oluşturmanıza olanak tanıyarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Sezgisel arayüzümüz ve önceden tasarlanmış şablonlarımız sayesinde, başlamak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyacınız yok.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify, geliştiricilerin hızlı ve doğru bir şekilde kod dokümantasyonu oluşturmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir dokümantasyon yazıcısıdır. Kodu analiz etme, kodun amacını anlama ve bunun açıklamalarını belge dizileri biçiminde oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, Visual Studio Code ve IntelliJ gibi popüler editörlerin yanı sıra bir web sürümünde de mevcuttur. Geliştiriciler tarafından yüksek puan aldı ve 100'den fazla incelemeyle ortalama 4,9/5 puan aldı. Mintlify ile geliştiriciler, belgeleri otomatik olarak oluşturarak ve oluştururken doğru açıklamaların görünmesini sağlayarak zamandan tasarruf edebilir ve kod tabanlarını geliştirebilirler. Uzantı aynı zamanda doğruluğundan ötürü de övülüyor; birçok kullanıcı, kodu kendilerinden daha iyi anlayabildiğini ve kendilerinin bulabileceğinden daha iyi açıklamalar üretebildiğini fark ediyor.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, G-Suite ile kusursuz entegrasyon sunar ve buluttaki PDF belgelerinize e-İmzalar, metinler, vurgular ve daha fazlasını eklemek için bir dizi sezgisel dijital araç sunar. Lumin ile şunları yapabilirsiniz: - Tarih değişikliklerini ve sözleşmelerde ve anlaşmalarda küçük güncellemeleri kolaylaştırmak için ham pdf metnini doğrudan belgelerinizin içinde düzenleyin - Dijital imzaları toplamak ve talep etmek için kusursuz bir e-İmza iş akışı oluşturun - Ekibinizle her yerden yorum yapın, etiketleyin ve işbirliği yapın - Bildiğiniz ve sevdiğiniz Google araçlarıyla senkronize edin - Şekiller, resimler, metinler, yorumlar, vurgular ekleme dahil bir dizi dijital araca erişin ve - Belgeleri düzenlemek, göndermek için dosyaları sıkıştırmak, dosyaları bölmek ve çok daha fazlasına yönelik bir dizi gelişmiş pdf özelliğine erişin . İkinci doğa gibi hissettiren ve tam beklediğiniz gibi çalışan araçlarla belge süreçlerini ve iş akışlarını kolaylaştırın. Lumin'i eğitim, iş ve yaşam için kullanın. Lumin'i indirmek ve kullanmak ücretsizdir veya gelişmiş özelliklerin ve işlevlerin kilidini yalnızca 9 $/m karşılığında açabilirsiniz. İş ve Kurumsal planlar mevcuttur ve ekibinize uyacak şekilde kolayca ölçeklenebilir. Lumin PDF'yi G-Suite Marketplace'ten yüklemeniz yeterli; hazırsınız!
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir satış deneyimi oluşturun. Gönderdiğiniz her Qwilr sayfası, etkileşimli medya, akıllı izleme ve otomasyona sahip güzel, etkileşimli bir web sayfasıdır. Statik PDF'lerinize veda edin ve Qwilr'in etkileyici satış gücüne merhaba deyin. Qwilr ile şunları yapabilirsiniz: Alıcıları etkileyen özel ve etkileşimli satış materyalleri oluşturun: Sonsuz ekler yerine bir URL gönderin. Ürün demolarını, fiyatları, ekstra hizmetleri paylaşın ve alıcıların kendileri için kişiselleştirilmiş bir deneyimle etkileşime geçmesini izleyin. Her sayfanın tutarlı bir şekilde markalı olmasını sağlayın: Yazı tiplerinizi ve renklerinizi her sayfaya uygulayan marka düzenleyicimizle tüm satış malzemelerinizi standartlaştırın
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, zamanında etkileşim kurmak ve doğru tahminlerde bulunmak için içgörüler alın. Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için sorunsuz bir oturum kapatma deneyimi sunun. Özellikleri arasında esnek ve kullanıcı dostu bir tasarım düzenleyici, elektronik imzalar, CRM entegrasyonları, veriye dayalı bilgiler, etkileşimli fiyatlandırma, içerik yönetimi, onaylar ve çok daha fazlası yer alır. Satış ekibinize rekabet avantajı sağlamaya hazırsanız web sitemizi ziyaret edin veya https://www.proposify.com adresinden bir demo rezervasyonu yapın.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluşturucuya ve CPQ işlevselliğine sahip bir hizmet olarak belge otomasyon yazılımı.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, işletmelere evrak işlerine modern bir çözüm sunan bir SaaS şirketidir. Bireylerin ve işletmelerin popüler ticari, yasal veya kişisel formları kolayca özelleştirmesine, imzalamasına ve indirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmetiz.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, proje, görev, finans ve müşteri yönetimi için gerekli tüm araçları içeren, hepsi bir arada bir işletme işletim platformudur. Flowlu, şirketinizde olup biten her şey hakkında size kapsamlı bir genel bakış sunar. Ekibinizin harcadığı zamandan ve iş yükünden genel maliyetlere ve müşteri faturalarına kadar işletmenizin her aşamasını takip edebilirsiniz.
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından güvenilmektedir. e-İmza, birçok kuruluşun bir sözleşmeyi yürütme biçimini değiştirse de, imza öncesi ve sonrası yaşam döngüsü genellikle manuel süreçler, e-tablolar ve e-postalar yoluyla yönetilir; bu da iş yapma hızını yavaşlatır, riski artırır ve müşterileri ve çalışanları sinirlendirir. Docusign CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi), kuruluşların analog manuel süreçleri dijital otomatikleştirilmiş iş akışına dönüştürerek sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırmasına olanak tanır. Sonuçta iş yapma hızının artması, uyumluluğun artması ve çalışanların daha verimli olması elde edilir. Temel Özellikler: Merkezi Depo, Gelişmiş Arama ve Bul, Sürüm Kontrolü, Madde Kitaplığı, Dahili ve harici taraflarla işbirliği, Redlining, Basit ve Gelişmiş İş Akışları, Etiketleme, Mobil Erişim, Çoklu Platform entegrasyonları (Salesforce ile sıkı entegrasyon dahil).
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.