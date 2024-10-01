Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijer
Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların veriye dayalı belgeler oluşturmasına, özelleştirmesine, düzenlemesine ve üretmesine olanak tanır. Bu platformlar, üçüncü taraf kaynaklardan verileri şablonlara çekerek PDF oluşturucular ve belge oluşturucular olarak işlev görebilir. CRM, ERP ve depolama çözümleri gibi çeşitli kaynak sistemlerden gelen verileri entegre edebilirler. Belge oluşturma araçları marka tutarlılığını korumalı ve koşullu biçimlendirme sunmalıdır. Bu uygulamalar aracılığıyla oluşturulan belgeler işlevsellik bakımından farklılık gösterir ve raporlar, formlar, teklifler, yasal belgeler, notlar, sözleşmeler ve daha fazlasını içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgeleri yazmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı bir LaTeX düzenleyicisidir. Resmi dergi LaTeX şablonları ve doğrudan gönderim bağlantıları sağlamak için çok çeşitli bilimsel yayıncılarla ortaklık yapmaktadır.Overleaf, ilk olarak 2012 ...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapında milyonlarca insan ...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Inkitt
inkitt.com
Bağımsız yazarların binlerce yeni romanını keşfedin ve bunları Inkitt'te ücretsiz olarak okuyun. Gelecek vaat eden yazarların yayına doğru ilk adımlarını atmalarını destekleme misyonumuzda bize katılın! Fantazi, Bilim Kurgu, Gerilim, Gizem, Aksiyon ve Maceradan Drama, Romantizm, Erotika ve YA'ya kad...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, proje, görev, finans ve müşteri yönetimi için gerekli tüm araçları içeren, hepsi bir arada bir işletme işletim platformudur. Flowlu, şirketinizde olup biten her şey hakkında size kapsamlı bir genel bakış sunar. Ekibinizin harcadığı zamandan ve iş yükünden genel maliyetlere ve müşteri fatural...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
FormSwift
formswift.com
FormSwift, işletmelere evrak işlerine modern bir çözüm sunan bir SaaS şirketidir. Bireylerin ve işletmelerin popüler ticari, yasal veya kişisel formları kolayca özelleştirmesine, imzalamasına ve indirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmetiz.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, ...
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformları, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada materyalleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, za...
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün vitrinleri oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kusursuz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği ilgiyi göstermesine yardımcı olmak için tasarlandı. Kullan...
Mintlify
mintlify.com
Mintlify, geliştiricilerin hızlı ve doğru bir şekilde kod dokümantasyonu oluşturmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir dokümantasyon yazıcısıdır. Kodu analiz etme, kodun amacını anlama ve bunun açıklamalarını belge dizileri biçiminde oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, Visual Studio Code ve Inte...
Documint
documint.me
Documint'in güçlü belge oluşturma motoru, verilerinizden hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel belgeler oluşturmanıza olanak tanıyarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Sezgisel arayüzümüz ve önceden tasarlanmış şablonlarımız sayesinde, başlamak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyac...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Her büyüklükteki ekip, yasal çapraz kuruluşlarla otomatik, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde zahmetsizce çalışmak için Pocketlaw'ı kullanıyor. Sezgisel hepsi bir arada yasal platformumuz, yasal ve yasal olmayan ekiplerin, iş fırsatlarının önündeki engelleri kaldırmak için kuruluşun günlü...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır. Yüksek fiyat aralıklarına sahip rakip ürünlerin aksine Docupilot uygun fiyatlıdır. Kullanılabilirlik ön planda tutularak oluşturulan Docupilot ayrıca CRM, Formlar, Çevrimiçi veritabanları, İK, Anketler vb. farklı veri kaynaklarıyla entegrasyo...
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl g...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Legito
legito.com
Süreçler. İnsanlar. Belgeler. Uyumluluk, İK, hukuk, operasyon, satın alma, satış ve kaynak bulma ekipleri için tasarlanmış kod içermeyen otomasyon platformu. Dünya çapında 400 bin kullanıcı, çalışmalarını oluşturmak, gerçekleştirmek, işbirliği yapmak ve yürütmek için Legito'yu kullanıyor. Tek entegr...
Portant
portant.co
Portant, faturaları, sözleşmeleri, raporları, e-imzaları ve diğer tüm evrakları otomatik olarak oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Portant, birkaç tıklamayla işletme yöneticinizle ilgilenir. Ekiplerin ve müşterilerin seveceği profesyonel, güzel ve hatasız belgeler oluşturun. Sıkıcı manuel gö...
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsi...
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oran...
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs'un çevrimiçi yazılımı, çalışma şeklinizi kolaylaştırmak ve verilerin yeniden girişini ve maliyetli insan hatalarını ortadan kaldırmak için faturalama ve ihracat belgelerinizi tek bir yerde bir araya getirir.
Doppio
doppio.sh
Yalnızca birkaç satır kodla HTML'den PDF'ler ve ekran görüntüleri oluşturun! Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştürmek veya ekran görüntüsü almak için dünyanın en iyi oluşturma motorunu sağlayan bir API hizmetidir. Güvenliğinizden ödün vermeden geniş ölçekte. Doppio ile büyük miktarlarda dosya (senkroniz...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve...
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elekt...
fynk
fynk.com
fynk, sözleşmelerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, müzakere edilmesini ve imzalanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Sözleşme Yönetimi Yazılımıdır. Başlıca özellikleri taslak oluşturma ve oluşturma, dinamik içerik, işbirliğine dayalı düzenleme, onay iş akış...
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ...