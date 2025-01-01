Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların veriye dayalı belgeler oluşturmasına, özelleştirmesine, düzenlemesine ve üretmesine olanak tanır. Bu platformlar, üçüncü taraf kaynaklardan verileri şablonlara çekerek PDF oluşturucular ve belge oluşturucular olarak işlev görebilir. CRM, ERP ve depolama çözümleri gibi çeşitli kaynak sistemlerden gelen verileri entegre edebilirler. Belge oluşturma araçları marka tutarlılığını korumalı ve koşullu biçimlendirme sunmalıdır. Bu uygulamalar aracılığıyla oluşturulan belgeler işlevsellik bakımından farklılık gösterir ve raporlar, formlar, teklifler, yasal belgeler, notlar, sözleşmeler ve daha fazlasını içerebilir.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgelerin yazımını ve düzenlemesini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir LaTeX editörüdür. Kullanıcılar belgeleri ortak olarak düzenleyebilir.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt, bağımsız yazarların romanlarını ücretsiz okumanızı sağlayan bir platformdur. Yeni hikayeleri keşfetmek ve paylaşmak için AI kullanır.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT, içerik yazımını basit hale getirir, takım yönetimini kolaylaştırır, belgelerle etkileşim sağlar ve Chrome'da içerik oluşturma imkanı sunar.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr, satış belgelerini dinamik ve etkileşimli web sayfalarına dönüştüren bir yazılımdır; kullanıcılar özelleştirilmiş teklifler ve alıntılar oluşturabilir.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint, müşteri ilişkilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış merkezi bir platformdur.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Documint
documint.me
Documint, verilerinizden profesyonel belgeler hızlıca oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü ve hazır şablonları ile teknik bilgiye ihtiyaç duymazsınız.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify, geliştiricilerin kod belgelerini hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmasını sağlayan bir AI destekli yazılımdır. Kod analizi yaparak açıklamalar oluşturur.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw, yasal belgelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve anlaşılması sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
Legito
legito.com
Legito, belge otomasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri hızlıca oluşturup yönetmesine olanak tanır.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama ve indirme işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belgelendirme hizmetidir.
Portant
portant.co
Portant, fatura, sözleşme, rapor ve e-imza gibi belgeleri otomatik olarak oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu ve hızlı bir uygulamadır.
Floik
floik.com
Floik, etkileşimli ürün tanıtımları, adım adım kılavuzlar ve videolar oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi-bir-arada bir çözümdür.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, belgelerin otomatik oluşturulmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır.
Doppio
doppio.sh
Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştüren ve ekran görüntüsü alan bir API hizmetidir. Aylık 400 belgeye kadar ücretsiz kullanım sunar.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs, fatura ve ihracat belgelerini tek bir platformda toplayarak, uluslararası ticarette yükümlülüklerin ve incoterm'lerin yönetimini kolaylaştırır.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, RFP yanıtları ve teklifler oluşturan AI destekli bir yazılım olup, şirketlerin satış süreçlerini hızlandırır ve kazanma oranlarını artırır.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, belgelerden veri toplama, yönetme ve raporlama için bulut tabanlı bir çözümdür. Kullanıcılar belgeleri kolayca doldurup imzalayabilir ve belgeleri takip edebilir.
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonu ve imza süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Template kütüphanesinden belgeler oluşturarak veya dış belgeleri imza için göndererek çalışır.
fynk
fynk.com
Fynk, yapay zeka destekli bir sözleşme yönetim yazılımıdır. Sözleşme oluşturma, düzenleme, müzakere etme ve imzalama süreçlerini kolaylaştırır.
Pactly
pactly.com
Pactly, sözleşme yönetimi platformudur; sözleşme taslağından imzasına kadar süreci kolaylaştırır, otomasyon ve işbirliği sağlar.
Docmosis
docmosis.com
Docmosis, belge ve raporları otomatik olarak oluşturmak için şablon tabanlı bir yazılım çözümüdür. Microsoft Word veya LibreOffice ile şablon oluşturmayı destekler.
BrandQuantum
brandquantum.com
BrandQuantum, marka tutarlılığını sağlamak için bulut tabanlı yazılım çözümleri sunan bir uygulamadır.
DocuGenerate
docugenerate.com
DocuGenerate, fatura, mektup, sözleşme ve benzeri belgeleri API ve web uygulamasıyla oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Docubee
docubee.com
Docubee, sözleşmeleri oluşturma, yönetme, paylaşma ve imzalama işlemlerini kolaylaştıran bir otomasyon ve e-imza platformudur.