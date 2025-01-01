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Belge Oluşturma Yazılımı
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Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.

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Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Microsoft Word Online, belgeleri tarayıcıdan düzenleyip paylaşmaya olanak tanıyan web tabanlı bir metin işleme uygulamasıdır.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Coda

Coda

coda.io

Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir kelime işleme uygulamasıdır.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.

Craft

Craft

craft.do

Craft, ekiplerin not almasını, belgeler oluşturmasını ve görev yönetimini kolaylaştıran bir işbirliği uygulamasıdır.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter, blog yazarları, öğrenciler, sunucular, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF, PDF dosyalarını oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve diğer işlemleri yapmayı kolaylaştıran çok yönlü bir PDF yönetim aracıdır.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo, PDF'leri düzenleme, açıklama yapma, imzalama ve paylaşma işlemleri için masaüstü, mobil ve webde kullanılabilen bir uygulamadır.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard, PDF'ler üzerinde işbirliği yaparak not alma ve açıklama yapma imkanı sunan bir dijital araçtır. Kullanıcılar belgeleri yönetip düzenleyebilir.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.

Quip

Quip

quip.com

Quip, belgeleri ve elektronik tabloları ekip olarak gerçek zamanlı düzenlemeye, yorum yapmaya ve sohbet etmeye imkan tanıyan bir işbirliği platformudur.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

LawDepot, kullanıcıların yasal belgeleri kolayca ve doğru bir şekilde oluşturmasını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.

CleverPDF

CleverPDF

cleverpdf.com

CleverPDF, PDF dosyalarını dönüştürme, birleştirme, sıkıştırma ve düzenleme gibi 30'dan fazla ücretsiz araç sunan çevrimiçi bir platformdur.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit.ai, belgeler, notlar ve wikis oluşturmayı sağlayan bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı ortak çalışma ve akıllı arama özellikleri sunar.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud, kullanıcıların tasarım deneyimi olmadan profesyonel pazarlama materyalleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir platformdur.

DocFly

DocFly

docfly.com

DocFly, PDF oluşturma, dönüştürme ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift, belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama ve indirme işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belgelendirme hizmetidir.

GRID

GRID

grid.is

GRID, veri görselleştirme ve sunum için entegre bir belge katmanıyla birlikte çalışan, karmaşık veri kaynaklarını bir araya getiren bir elektronik tablolama aracıdır.

DocRaptor

DocRaptor

docraptor.com

DocRaptor, HTML'den PDF'ye dönüştüren bir API'dir. Başlıklar, sayfa numaraları, filigran gibi özellikleri destekler.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.

Legito

Legito

legito.com

Legito, belge otomasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri hızlıca oluşturup yönetmesine olanak tanır.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot, belgelerin otomatik oluşturulmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır.

Xtensio

Xtensio

xtensio.com

Xtensio, işletmelerin belgeler, sunumlar ve görsel materyaller oluşturmasını, paylaşmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.

Hiration

Hiration

hiration.com

Hiration, kullanıcıların özgeçmiş, kapak mektubu ve LinkedIn profili oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı olan AI destekli bir kariyer geliştirme platformudur.

Summize

Summize

summize.com

Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.

Formsio

Formsio

formsio.com

Formio, formları kolayca oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan, kullanıcı dostu bir form yönetim platformudur.

Docamatic

Docamatic

docamatic.com

Docamatic, HTML'yi PDF'ye dönüştürme, şablonlardan belge oluşturma ve e-posta ile gönderme gibi işlemleri tek API çağrısıyla yapmayı sağlayan bir uygulamadır.

OneDeck

OneDeck

onedeck.com

OneDeck, işletmelerin iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur. İş akışlarını otomatikleştirir, işbirliğini geliştirir ve iletişimi kolaylaştırır.

AirMason

AirMason

airmason.com

AirMason, insan kaynakları ekiplerinin belgeleri oluşturmasını, tasarlamasını, dağıtmasını ve imzaları toplamasını kolaylaştıran bir platformdur.

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