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En Popüler Son Eklenenler Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.