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Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online, belgeleri tarayıcıdan düzenleyip paylaşmaya olanak tanıyan web tabanlı bir metin işleme uygulamasıdır.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Coda
coda.io
Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir kelime işleme uygulamasıdır.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
Craft
craft.do
Craft, ekiplerin not almasını, belgeler oluşturmasını ve görev yönetimini kolaylaştıran bir işbirliği uygulamasıdır.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter, blog yazarları, öğrenciler, sunucular, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF, PDF dosyalarını oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve diğer işlemleri yapmayı kolaylaştıran çok yönlü bir PDF yönetim aracıdır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Xodo
xodo.com
Xodo, PDF'leri düzenleme, açıklama yapma, imzalama ve paylaşma işlemleri için masaüstü, mobil ve webde kullanılabilen bir uygulamadır.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard, PDF'ler üzerinde işbirliği yaparak not alma ve açıklama yapma imkanı sunan bir dijital araçtır. Kullanıcılar belgeleri yönetip düzenleyebilir.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.
Quip
quip.com
Quip, belgeleri ve elektronik tabloları ekip olarak gerçek zamanlı düzenlemeye, yorum yapmaya ve sohbet etmeye imkan tanıyan bir işbirliği platformudur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot, kullanıcıların yasal belgeleri kolayca ve doğru bir şekilde oluşturmasını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF, PDF dosyalarını dönüştürme, birleştirme, sıkıştırma ve düzenleme gibi 30'dan fazla ücretsiz araç sunan çevrimiçi bir platformdur.
Formstack
formstack.com
Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai, belgeler, notlar ve wikis oluşturmayı sağlayan bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı ortak çalışma ve akıllı arama özellikleri sunar.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, kullanıcıların tasarım deneyimi olmadan profesyonel pazarlama materyalleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir platformdur.
DocFly
docfly.com
DocFly, PDF oluşturma, dönüştürme ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama ve indirme işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belgelendirme hizmetidir.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme ve sunum için entegre bir belge katmanıyla birlikte çalışan, karmaşık veri kaynaklarını bir araya getiren bir elektronik tablolama aracıdır.
DocRaptor
docraptor.com
DocRaptor, HTML'den PDF'ye dönüştüren bir API'dir. Başlıklar, sayfa numaraları, filigran gibi özellikleri destekler.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.
Legito
legito.com
Legito, belge otomasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri hızlıca oluşturup yönetmesine olanak tanır.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, belgelerin otomatik oluşturulmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır.
Xtensio
xtensio.com
Xtensio, işletmelerin belgeler, sunumlar ve görsel materyaller oluşturmasını, paylaşmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
Hiration
hiration.com
Hiration, kullanıcıların özgeçmiş, kapak mektubu ve LinkedIn profili oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı olan AI destekli bir kariyer geliştirme platformudur.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.
Formsio
formsio.com
Formio, formları kolayca oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan, kullanıcı dostu bir form yönetim platformudur.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic, HTML'yi PDF'ye dönüştürme, şablonlardan belge oluşturma ve e-posta ile gönderme gibi işlemleri tek API çağrısıyla yapmayı sağlayan bir uygulamadır.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck, işletmelerin iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur. İş akışlarını otomatikleştirir, işbirliğini geliştirir ve iletişimi kolaylaştırır.
AirMason
airmason.com
AirMason, insan kaynakları ekiplerinin belgeleri oluşturmasını, tasarlamasını, dağıtmasını ve imzaları toplamasını kolaylaştıran bir platformdur.
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