Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

AirMason

airmason.com

AirMason, belge oluşturma, tasarım, dağıtım ve imza toplama konularında İK ekiplerinin verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, sürekli gelişen bir platformdur; üstelik tamamı gerçek zamanlı olarak. AirMason, mevcut el kitabı sürecinizi, markanız ve kültürünüzle uyumlu, temiz ve verimli tek bir bilgi kaynağına dönüştürmenize yardımcı olur ve ekibinize zaman kazandırmak için otomasyon sağlar.