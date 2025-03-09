Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

GRID

grid.is

GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.