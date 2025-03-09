Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.
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SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF, PDF dosyalarını oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve diğer işlemleri yapmayı kolaylaştıran çok yönlü bir PDF yönetim aracıdır.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir kelime işleme uygulamasıdır.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, kullanıcıların tasarım deneyimi olmadan profesyonel pazarlama materyalleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir platformdur.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter, blog yazarları, öğrenciler, sunucular, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu benzersiz yaklaşım, daha fazla kullanıcı benimsemesini, daha hızlı sözleşme döngülerini, ölçülebilir verimliliği ve azaltılmış riski mümkün kılar. Artık şirket içi hukuk ekipleri, yapay zeka destekli meta veri özetleriyle bir sözleşmenin içeriğini anında hayata geçirebilir ve manuel inceleme süresinden saatlerce tasarruf edebilir. Kapsamlı analizler ve merkezi veri deposu, bilinçli kararlar vermeniz için gereken tüm bilgileri sağlar. CLM'nin farkı var.
Legito
legito.com
Legito, belge otomasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri hızlıca oluşturup yönetmesine olanak tanır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
Hiration
hiration.com
Aşağıdakileri içeren yapay zeka destekli uçtan uca kariyer hizmetleri platformu: - Özgeçmiş Oluşturucu - Özgeçmiş İnceleyici - İş Tabanlı Özgeçmiş Optimize Edici - Kapak Mektubu Oluşturucu - LinkedIn Profil Optimize Edici - Dijital Portföy Oluşturucu
Xtensio
xtensio.com
Xtensio, işletmelerin belgeler, sunumlar ve görsel materyaller oluşturmasını, paylaşmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, belgelerin otomatik oluşturulmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.
DocFly
docfly.com
DocFly, PDF oluşturma, dönüştürme ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF, PDF dosyalarını dönüştürme, birleştirme, sıkıştırma ve düzenleme gibi 30'dan fazla ücretsiz araç sunan çevrimiçi bir platformdur.
AirMason
airmason.com
AirMason, belge oluşturma, tasarım, dağıtım ve imza toplama konularında İK ekiplerinin verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, sürekli gelişen bir platformdur; üstelik tamamı gerçek zamanlı olarak. AirMason, mevcut el kitabı sürecinizi, markanız ve kültürünüzle uyumlu, temiz ve verimli tek bir bilgi kaynağına dönüştürmenize yardımcı olur ve ekibinize zaman kazandırmak için otomasyon sağlar.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck, tüm işletme yönetimi ihtiyaçlarınıza yönelik akıllı, akıllı ve otomatikleştirilmiş bir platformdur. OneDeck ile tek bir yerden iş akışınızı kolaylaştırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve iletişimi iyileştirebilirsiniz.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic, HTML'yi PDF'ye dönüştürmenize, şablonlardan (JSON'dan PDF'ye) belgeler oluşturmanıza, ekran görüntüleri yakalamanıza ve barkodlar oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli bir API'dir. Tek bir API çağrısıyla belgelerinizi e-postayla oluşturun ve gönderin. Güzel, kullanıcı dostu bir kontrol panelinden her şeyi takip edin. Faturalar, sevkıyat etiketleri, sevk irsaliyeleri ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlarımız kısa sürede çalışmaya başlamanızı sağlayacaktır.
Formsio
formsio.com
Kodsuz, bulut tabanlı yazılımımızla evrak işlerini kolayca dijitalleştirin. Formsio, uçtan uca belge otomasyonu için belge tasarımı, gelişmiş belge birleştirme, dijital imzalar ve çok daha fazlasını içerir. Çözümlerini statik PDF dosyaları etrafına saran rakiplerin aksine Formsio belgeleri HTML'dir ve gerçek zamanlı olarak dinamik olarak oluşturulur. Formsio ile şirketler, veri girişi hataları ve kayıp belgelerle ilişkili riskleri azaltacak, süreçleri kolaylaştıracak ve evrak işlerini tamamlama süresini kısaltacak.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama ve indirme işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belgelendirme hizmetidir.
Xodo
xodo.com
Xodo, PDF'leri düzenleme, açıklama yapma, imzalama ve paylaşma işlemleri için masaüstü, mobil ve webde kullanılabilen bir uygulamadır.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai, belgeler, notlar ve wikis oluşturmayı sağlayan bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı ortak çalışma ve akıllı arama özellikleri sunar.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Coda
coda.io
Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.
Craft
craft.do
Craft, ekiplerin not almasını, belgeler oluşturmasını ve görev yönetimini kolaylaştıran bir işbirliği uygulamasıdır.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
DocRaptor
docraptor.com
En iyi ve en kolay HTML'den PDF'ye API. Prince HTML'den PDF'ye motoru tarafından desteklenen tek API olan DocRaptor, başlıklar, sayfa sonları, sayfa numaraları, esnek kutu, filigranlar, erişilebilir PDF'ler ve çok daha fazlası için güçlü destek sağlar.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard, PDF'ler üzerinde işbirliği yaparak not alma ve açıklama yapma imkanı sunan bir dijital araçtır. Kullanıcılar belgeleri yönetip düzenleyebilir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Formstack
formstack.com
Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online, belgeleri tarayıcıdan düzenleyip paylaşmaya olanak tanıyan web tabanlı bir metin işleme uygulamasıdır.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot, kullanıcıların yasal belgeleri kolayca ve doğru bir şekilde oluşturmasını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.
Quip
quip.com
Quip, belgeleri ve elektronik tabloları ekip olarak gerçek zamanlı düzenlemeye, yorum yapmaya ve sohbet etmeye imkan tanıyan bir işbirliği platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.
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