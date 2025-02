Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Acrobat, Fortune 500 şirketlerinin güvendiği hepsi bir arada PDF ve e-imza çözümüdür. Acrobat ile belgeleri tek bir Adobe platformundan zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir, dönüştürebilir, paylaşabilir, imzalayabilir ve birleştirebilirsiniz. Ekibinizin herhangi bir cihazdan, her zaman, her yerde kolayca işbirliği yapmasına ve çalışmasına olanak tanıyan kusursuz dijital deneyimler oluşturabilirsiniz. Acrobat'taki Liquid Mode, kullanıcıların PDF'leri sıkıştırmaya ve yakınlaştırmaya gerek kalmadan küçük ekranlarda görüntülemesine de olanak tanır. Microsoft ile iş birliği yaparak modern, güvenli ve bağlantılı bir hibrit iş yerinde işlerin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyoruz. Acrobat çözümleri favori Microsoft uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Microsoft 365, Teams, Outlook ve daha fazlasını kullanarak oluşturma, düzenleme, paylaşma ve imzalama yoluyla zamandan tasarruf edin. Ayrıca Google, Box ve her gün kullandığınız daha birçok uygulamayla akıllı entegrasyonlara da erişebilirsiniz. Acrobat ile, daha fazla gönül rahatlığı sağlamak için belgelerinizi kopyalanmaya, değiştirilmeye veya yazdırılmaya karşı koruyan dosya koruma özelliklerine erişebilirsiniz. Acrobat, kuruluşların güvenlik standartlarına ve GLBA ve FERPA gibi düzenleyici gereksinimlere uymalarına yardımcı olur. Ayrıca arşivleme için PDF/A, mühendislik için PDF/E ve yazdırma için PDF/X gibi özel amaçlı standartlar da dahil olmak üzere elektronik belge alışverişi için ISO 32000 standartlarını da karşılar.