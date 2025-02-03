Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Xtensio

xtensio.com

Xtensio, ekiplerin kağıtsız iş teminatları oluşturmasının, paylaşmasının, sunmasının ve yönetmesinin en kolay yoludur. 185.000'den fazla danışman, ajans, girişimci ve eğitimci, daha akıllı belgeler oluşturmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için Xtensio'yu kullanıyor. Xtensio'nun bulut tabanlı platformu, iş hedeflerini gerçeğe dönüştürmeyi kolaylaştırır. Araç, şirketlerini kuran girişimcilerden küresel markaları ve ötesini tanıtan pazarlama ekiplerine kadar, kullanıcıların akıllı, güzel belgeler, web sayfaları ve sunumlarla vizyonlarını yakalamalarına yardımcı olur. 100'lerce şablon ve örnek arasından seçim yapın. Renk şemalarını, görselleri değiştirin ve kendi içeriğinizi doldurun. Veya boş bir sayfayla başlayın ve ihtiyacınız olan her şeyi sıfırdan oluşturun. Bir web sitesi oluşturucunun tasarım yeteneklerini bir içerik düzenleyicinin işbirliğine dayalı işlevselliğiyle birleştirerek, sürekli yeniliğin yeni normal olduğu bir dünyada işletmelerin iletişim kurma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. 2015 yılında piyasaya sürülen Xtensio, ileri görüşlü şirketlere yönelik dijital çözümlerde uzmanlaşmış yaratıcı bir ürün tasarım stüdyosu olan Fake Crow'un (www.fakecrow.com) önyükleme çalışmasıdır. Xtensio, startup'ların şirket profillerini görselleştirmeleri ve yatırımcılara neyle ilgili olduklarını göstermeleri için yaratıcı olarak işe başladı. Daha sonra sadece sunum araçları değil, aynı zamanda bir şirketin araştırma, beyin fırtınası, planlama ve strateji aşamalarında faydalı olacak interaktif şablonlar sunan bir araç kutusuna dönüştü. Bugün Xtensio, bir vizyonu somut iletişim sayfalarına dönüştürerek fikir alışverişini teşvik ediyor. Küçük ama güçlü girişimciler, tasarımcılar ve içerik oluşturuculardan oluşan ekibimiz, kaynakları israf etmeden kullanıcılarımız için gerçek değer üreterek yalın zihniyete bağlı kalıyor. Merkezi Los Angeles, California'da bulunan Xtensio, şehre nüfuz eden yaratıcılık, kültürel canlılık ve yenilikçi ruhla tanımlanıyor. Xtensio'nun düzenleyicisini, tüm şablonları ve örnekleri ücretsiz deneyin. Çalışmanızı kaydetmek ve platformun tüm gücüne erişmek için yükseltme yapın! Xtensio'nun size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgiyi www.xtensio.com adresinden edinebilir ve ürün haberlerini ve güncellemelerini takip etmek için bizi Facebook, Twitter ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz.