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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Word adı altında piyasaya sürüldü. Sonraki sürümler daha sonra DOS çalıştıran IBM PC'ler (1983), Classic Mac OS çalıştıran Apple Macintosh (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft dahil olmak üzere diğer birçok platform için yazılmıştır. Windows (1989), SCO Unix (1994) ve macOS (eski adıyla OS X; 2001).
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Acrobat, Fortune 500 şirketlerinin güvendiği hepsi bir arada PDF ve e-imza çözümüdür. Acrobat ile belgeleri tek bir Adobe platformundan zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir, dönüştürebilir, paylaşabilir, imzalayabilir ve birleştirebilirsiniz. Ekibinizin herhangi bir cihazdan, her zaman, her yerde kolayca işbirliği yapmasına ve çalışmasına olanak tanıyan kusursuz dijital deneyimler oluşturabilirsiniz. Acrobat'taki Liquid Mode, kullanıcıların PDF'leri sıkıştırmaya ve yakınlaştırmaya gerek kalmadan küçük ekranlarda görüntülemesine de olanak tanır. Microsoft ile iş birliği yaparak modern, güvenli ve bağlantılı bir hibrit iş yerinde işlerin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyoruz. Acrobat çözümleri favori Microsoft uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Microsoft 365, Teams, Outlook ve daha fazlasını kullanarak oluşturma, düzenleme, paylaşma ve imzalama yoluyla zamandan tasarruf edin. Ayrıca Google, Box ve her gün kullandığınız daha birçok uygulamayla akıllı entegrasyonlara da erişebilirsiniz. Acrobat ile, daha fazla gönül rahatlığı sağlamak için belgelerinizi kopyalanmaya, değiştirilmeye veya yazdırılmaya karşı koruyan dosya koruma özelliklerine erişebilirsiniz. Acrobat, kuruluşların güvenlik standartlarına ve GLBA ve FERPA gibi düzenleyici gereksinimlere uymalarına yardımcı olur. Ayrıca arşivleme için PDF/A, mühendislik için PDF/E ve yazdırma için PDF/X gibi özel amaçlı standartlar da dahil olmak üzere elektronik belge alışverişi için ISO 32000 standartlarını da karşılar.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelime işlemci, elektronik tablo ve veritabanı işlevleri sağlıyor. Elektronik tabloları, sunumları, uygulamaları ve belgeleri bir araya getiren bir tuvaldir. Yazılım, Slack ve Gmail gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegre olabiliyor. 2017'de Coda 60 milyon dolar topladı. Finansmana Greylock Partners, Khosla Ventures ve General Catalyst katılırken, LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ve General Catalyst'ten Hemant Taneja da yönetim kuruluna katıldı.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
WriterDuet
writerduet.com
1 milyondan fazla senarist, TV şovu ve gişe rekorları kıran filmlerin kullandığı endüstri standardı yazılımla planlayın, yazın ve paylaşın.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, düzenlemenin, dönüştürmenin ve e-imzalamanın en kolay ve en akıllı yolunu kullanıcı dostu bir arayüzde sunar.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, G-Suite ile kusursuz entegrasyon sunar ve buluttaki PDF belgelerinize e-İmzalar, metinler, vurgular ve daha fazlasını eklemek için bir dizi sezgisel dijital araç sunar. Lumin ile şunları yapabilirsiniz: - Tarih değişikliklerini ve sözleşmelerde ve anlaşmalarda küçük güncellemeleri kolaylaştırmak için ham pdf metnini doğrudan belgelerinizin içinde düzenleyin - Dijital imzaları toplamak ve talep etmek için kusursuz bir e-İmza iş akışı oluşturun - Ekibinizle her yerden yorum yapın, etiketleyin ve işbirliği yapın - Bildiğiniz ve sevdiğiniz Google araçlarıyla senkronize edin - Şekiller, resimler, metinler, yorumlar, vurgular ekleme dahil bir dizi dijital araca erişin ve - Belgeleri düzenlemek, göndermek için dosyaları sıkıştırmak, dosyaları bölmek ve çok daha fazlasına yönelik bir dizi gelişmiş pdf özelliğine erişin . İkinci doğa gibi hissettiren ve tam beklediğiniz gibi çalışan araçlarla belge süreçlerini ve iş akışlarını kolaylaştırın. Lumin'i eğitim, iş ve yaşam için kullanın. Lumin'i indirmek ve kullanmak ücretsizdir veya gelişmiş özelliklerin ve işlevlerin kilidini yalnızca 9 $/m karşılığında açabilirsiniz. İş ve Kurumsal planlar mevcuttur ve ekibinize uyacak şekilde kolayca ölçeklenebilir. Lumin PDF'yi G-Suite Marketplace'ten yüklemeniz yeterli; hazırsınız!
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en iyisi müşteri başarısı ve değişim yönetimi destek ekibi tarafından desteklenen yatırım getirisini ölçer ve sürdürülebilirlik çabalarını sayısallaştırır. 157 ülkede 3 milyondan fazla lisanslı kullanıcısı ve 13.000'den fazla kurumsal müşterisiyle Nitro, Fortune 500'ün %68'ine hizmet vermekten gurur duyuyor.
Legito
legito.com
Süreçler. İnsanlar. Belgeler. Uyumluluk, İK, hukuk, operasyon, satın alma, satış ve kaynak bulma ekipleri için tasarlanmış kod içermeyen otomasyon platformu. Dünya çapında 400 bin kullanıcı, çalışmalarını oluşturmak, gerçekleştirmek, işbirliği yapmak ve yürütmek için Legito'yu kullanıyor. Tek entegre kodsuz çözüm. LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto ve Societe Generale Group dahil. 30 Günlük Ücretsiz Denememizi deneyin veya bir demo talep edin. Kredi kartı gerekmez. Fiyatlandırma ve ürün özellikleri de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için bizi www.legito.com adresinden ziyaret edin.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu benzersiz yaklaşım, daha fazla kullanıcı benimsemesini, daha hızlı sözleşme döngülerini, ölçülebilir verimliliği ve azaltılmış riski mümkün kılar. Artık şirket içi hukuk ekipleri, yapay zeka destekli meta veri özetleriyle bir sözleşmenin içeriğini anında hayata geçirebilir ve manuel inceleme süresinden saatlerce tasarruf edebilir. Kapsamlı analizler ve merkezi veri deposu, bilinçli kararlar vermeniz için gereken tüm bilgileri sağlar. CLM'nin farkı var.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter blogcular, öğrenciler, sunum yapan kişiler, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve daha fazlasının çevik bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Xara renklerinizi, logolarınızı ve yazı tipi stillerinizi otomatik olarak içe aktarır, böylece marka ve tasarım öğelerinin sıralandığını bilerek mesajınıza odaklanabilirsiniz.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
StudioBinder
studiobinder.com
Web tabanlı Video, TV ve Film Prodüksiyon Yönetimi Yazılımı. Profesyonel biçimlendirilmiş komut dosyaları yazın. Çekim listeleri ve storyboard'larla sahneleri görselleştirin, çağrı sayfaları, çekim programları, senaryo dökümleri oluşturup gönderin ve oyuncuları ve ekibi yönetin.
Zoho Writer
zoho.com
Güçlü Yazar. Güçlü Kelimeler. Kelimelerin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda kullanılabilen güçlü bir kelime işlemci olan Writer'ı yarattık. Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ücretsiz olarak zarif, ilham verici belgeler oluşturun.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
Smallpdf
smallpdf.com
Saatlerin, bankaların ve temiz tasarımın ülkesi İsviçre'de üretilen Smallpdf, akıllı belge yönetimi araçları paketi sunan ödüllü bir şirkettir. 2013 yılında kurulan Smallpdf, ağır ve kullanışsız PDF yazılımlarına basit, güvenli ve güvenilir bir yanıt sağlar. Gereksiz özellikleri kaldırarak ve kullanıcı deneyimine derinlemesine odaklanarak Smallpdf, 24 farklı dilde 500 milyondan fazla kullanıcıya, 100.000 farklı şirkete hizmet veren, gezegendeki en sevilen PDF yazılımı haline geldi.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Hiration
hiration.com
Aşağıdakileri içeren yapay zeka destekli uçtan uca kariyer hizmetleri platformu: - Özgeçmiş Oluşturucu - Özgeçmiş İnceleyici - İş Tabanlı Özgeçmiş Optimize Edici - Kapak Mektubu Oluşturucu - LinkedIn Profil Optimize Edici - Dijital Portföy Oluşturucu
Xtensio
xtensio.com
Xtensio, ekiplerin kağıtsız iş teminatları oluşturmasının, paylaşmasının, sunmasının ve yönetmesinin en kolay yoludur. 185.000'den fazla danışman, ajans, girişimci ve eğitimci, daha akıllı belgeler oluşturmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için Xtensio'yu kullanıyor. Xtensio'nun bulut tabanlı platformu, iş hedeflerini gerçeğe dönüştürmeyi kolaylaştırır. Araç, şirketlerini kuran girişimcilerden küresel markaları ve ötesini tanıtan pazarlama ekiplerine kadar, kullanıcıların akıllı, güzel belgeler, web sayfaları ve sunumlarla vizyonlarını yakalamalarına yardımcı olur. 100'lerce şablon ve örnek arasından seçim yapın. Renk şemalarını, görselleri değiştirin ve kendi içeriğinizi doldurun. Veya boş bir sayfayla başlayın ve ihtiyacınız olan her şeyi sıfırdan oluşturun. Bir web sitesi oluşturucunun tasarım yeteneklerini bir içerik düzenleyicinin işbirliğine dayalı işlevselliğiyle birleştirerek, sürekli yeniliğin yeni normal olduğu bir dünyada işletmelerin iletişim kurma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. 2015 yılında piyasaya sürülen Xtensio, ileri görüşlü şirketlere yönelik dijital çözümlerde uzmanlaşmış yaratıcı bir ürün tasarım stüdyosu olan Fake Crow'un (www.fakecrow.com) önyükleme çalışmasıdır. Xtensio, startup'ların şirket profillerini görselleştirmeleri ve yatırımcılara neyle ilgili olduklarını göstermeleri için yaratıcı olarak işe başladı. Daha sonra sadece sunum araçları değil, aynı zamanda bir şirketin araştırma, beyin fırtınası, planlama ve strateji aşamalarında faydalı olacak interaktif şablonlar sunan bir araç kutusuna dönüştü. Bugün Xtensio, bir vizyonu somut iletişim sayfalarına dönüştürerek fikir alışverişini teşvik ediyor. Küçük ama güçlü girişimciler, tasarımcılar ve içerik oluşturuculardan oluşan ekibimiz, kaynakları israf etmeden kullanıcılarımız için gerçek değer üreterek yalın zihniyete bağlı kalıyor. Merkezi Los Angeles, California'da bulunan Xtensio, şehre nüfuz eden yaratıcılık, kültürel canlılık ve yenilikçi ruhla tanımlanıyor. Xtensio'nun düzenleyicisini, tüm şablonları ve örnekleri ücretsiz deneyin. Çalışmanızı kaydetmek ve platformun tüm gücüne erişmek için yükseltme yapın! Xtensio'nun size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgiyi www.xtensio.com adresinden edinebilir ve ürün haberlerini ve güncellemelerini takip etmek için bizi Facebook, Twitter ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır. Yüksek fiyat aralıklarına sahip rakip ürünlerin aksine Docupilot uygun fiyatlıdır. Kullanılabilirlik ön planda tutularak oluşturulan Docupilot ayrıca CRM, Formlar, Çevrimiçi veritabanları, İK, Anketler vb. farklı veri kaynaklarıyla entegrasyon da sunar.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc son teknoloji ürünü bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. İnteraktif arayüzümüz, kullanıcıların mevcut farklı araç ve özellikleri kullanmasını kolaylaştırır, dolayısıyla verimliliği artırır ve zamanı kısaltır. Güvenli ağ geçitlerimiz sayesinde kullanıcılar, belgelerinin güvende ve özel olmasının gönül rahatlığının tadını çıkarabilirler.
DocFly
docfly.com
DocFly, PDF ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözümdür. Kullanımı basit tek bir platformda PDF dosyalarını kolaylıkla oluşturun, dönüştürün ve değiştirin.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF, çevrimiçi olarak 30'dan fazla PDF aracını ücretsiz olarak sunar. Kullanıcılar PDF'yi Office'e, iWork'a, resimlere, E-kitaplara dönüştürebilir veya bu formatlardan PDF oluşturabilir. PDF dönüştürmenin yanı sıra, PDF'ye sıkıştırma, birleştirme, bölme, şifreleme, filigran veya sayfa numaraları ekleme ve daha fazlası gibi düzinelerce PDF yardımcı aracı vardır. Günlük PDF görevlerinizde size yardımcı olabilir. Web tabanlı uygulama tamamen ücretsizdir, Çevrimdışı sürümleri (Mac ve Windows) için kalıcı lisans da mevcuttur.
AirMason
airmason.com
AirMason, belge oluşturma, tasarım, dağıtım ve imza toplama konularında İK ekiplerinin verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, sürekli gelişen bir platformdur; üstelik tamamı gerçek zamanlı olarak. AirMason, mevcut el kitabı sürecinizi, markanız ve kültürünüzle uyumlu, temiz ve verimli tek bir bilgi kaynağına dönüştürmenize yardımcı olur ve ekibinize zaman kazandırmak için otomasyon sağlar.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck, tüm işletme yönetimi ihtiyaçlarınıza yönelik akıllı, akıllı ve otomatikleştirilmiş bir platformdur. OneDeck ile tek bir yerden iş akışınızı kolaylaştırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve iletişimi iyileştirebilirsiniz.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic, HTML'yi PDF'ye dönüştürmenize, şablonlardan (JSON'dan PDF'ye) belgeler oluşturmanıza, ekran görüntüleri yakalamanıza ve barkodlar oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli bir API'dir. Tek bir API çağrısıyla belgelerinizi e-postayla oluşturun ve gönderin. Güzel, kullanıcı dostu bir kontrol panelinden her şeyi takip edin. Faturalar, sevkıyat etiketleri, sevk irsaliyeleri ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlarımız kısa sürede çalışmaya başlamanızı sağlayacaktır.
Formsio
formsio.com
Kodsuz, bulut tabanlı yazılımımızla evrak işlerini kolayca dijitalleştirin. Formsio, uçtan uca belge otomasyonu için belge tasarımı, gelişmiş belge birleştirme, dijital imzalar ve çok daha fazlasını içerir. Çözümlerini statik PDF dosyaları etrafına saran rakiplerin aksine Formsio belgeleri HTML'dir ve gerçek zamanlı olarak dinamik olarak oluşturulur. Formsio ile şirketler, veri girişi hataları ve kayıp belgelerle ilişkili riskleri azaltacak, süreçleri kolaylaştıracak ve evrak işlerini tamamlama süresini kısaltacak.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, mobil, masaüstü ve REST API aracılığıyla erişilebilen 25'ten fazla araçtan oluşan çok yönlü bir paketle belge yönetimini kolaylaştırır. PDF'leri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme veya e-İmzalama olsun, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dünya çapında milyonlarca kişinin güvendiği iLovePDF, yerel işletmelerden küresel işletmelere ve kamu kurumlarına kadar çok çeşitli kullanıcılara hitap etmektedir.
Xodo
xodo.com
Xodo ile PDF'leri masaüstü, mobil ve web üzerinde düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir, imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Xodo, PDF'lerle çalışmayı hızlı ve kolay hale getirir, böylece işlerinizi halledebilirsiniz.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Bit.ai
bit.ai
Bit, gelişmiş tasarım seçenekleri, sağlam arama, belge izleme ve çok daha fazlasını içeren belgeler, notlar, wiki'ler oluşturmak için güçlü bir belge işbirliği platformudur.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popüler bir entegrasyon da sunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen DocHub'a 83,3 milyondan fazla kullanıcı güvendi. Gerçek zamanlı bulut tasarrufu ve güvenli iş akışları, kullanımı kolay tek bir çözümde 500 milyondan fazla belgenin güncel ve güvenli kalmasını sağlar.
DocRaptor
docraptor.com
En iyi ve en kolay HTML'den PDF'ye API. Prince HTML'den PDF'ye motoru tarafından desteklenen tek API olan DocRaptor, başlıklar, sayfa sonları, sayfa numaraları, esnek kutu, filigranlar, erişilebilir PDF'ler ve çok daha fazlası için güçlü destek sağlar.
Drawboard
drawboard.com
Milyonlarca mühendis, mimar, avukat, öğrenci ve eğitimci, hızlı ve işbirliğine dayalı PDF işaretleme için her gün Drawboard PDF'yi kullanıyor. Olağanüstü işaretleme araçlarımız iş akışlarını kolaylaştırmaya ve dünyanın kağıda olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı oluyor. Drawboard PDF, Windows 10+11 uygulaması, iOS uygulaması ve web uygulaması olarak mevcuttur. - Gerçek mürekkep hissi verir - İşaretlemeleri ekibinizle birlikte saklayın+paylaşın - Metin inceleme araçları - Yer imleri, işaretleme geçmişi ve anahtar kelime arama - Sık kullanılanlar araç çubuğu - Nesneleri ve şekilleri çizin - İmza kitaplığı - Sayfa işleme PRO - Belge Oluşturucu - Kalibre Edilmiş Ölçümler - Dijital Açıölçer - Izgaralar ve Çizgiler - Mühendislik Çizgi Stilleri - Bilgiler
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama ve form analitiği yer alır. Her büyüklükteki işletme için tasarlanan Formstack Forms, kullanıcıların formlar aracılığıyla gönderilen verileri onaylamak, reddetmek ve bunlara yorum yapmak için ekiplerle işbirliği yapmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak form oluşturucusu ile Formstack Forms, kuruluşlardaki kullanıcılara kod bilmeye gerek kalmadan markalı formlar, anketler ve iş akışları oluşturma olanağı sağlar. Daha teknik kullanıcılar için Formstack Forms, kullanıcıların ve 3. taraf uygulamaların Formstack kaynaklarına programlı olarak erişmesine olanak tanıyan açık bir API sunar. Formstack, Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyona olanak tanır. Formstack aylık abonelikle mevcuttur ve destek, belgeler ve diğer çevrimiçi önlemlerle genişletilir.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, işletmelere evrak işlerine modern bir çözüm sunan bir SaaS şirketidir. Bireylerin ve işletmelerin popüler ticari, yasal veya kişisel formları kolayca özelleştirmesine, imzalamasına ve indirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmetiz.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlamaz. Zoho Sheet'in temel özellikleri: 1)E-tablolarınızı çevrimiçi olarak istediğiniz yerden oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve üzerinde çalışın 2)Akıllı veri temizleme aracı, veri kopyalarından, tutarsızlıklardan ve eksik değerlerden anında kurtulmanıza yardımcı olur. 3) Daha iyi veri analizi için 350'den fazla fonksiyon ve çok eksenli grafikler 4)Kullanıcıların diğer uygulamalardan hesaplamalar ve veri akışı için Deluge'u kullanarak kişiselleştirilmiş işlevler oluşturmasına olanak tanır. 5)Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmak için canlı düzenleme ve işbirliği özellikleri 6)Bir dosyanın eski sürümlerini sorunsuz bir şekilde görüntüleyin ve alın 7)Blog/web sayfası içeriğinizi gömülü e-tablolarla geliştirin 8)Web ve mobil cihazlar için ayrı ayrı tasarlanmış sezgisel kullanıcı arayüzü 9)Büyük verileri analiz etmek ve ayırt etmek için koşullu formatlar uygulayın 10)E-tablonun içinden formlar oluşturun ve verileri toplayın 11)Zoho muhasebe ve veri toplama ürünlerinizdeki çeşitli raporları Zoho Sheet'e kolaylıkla taşıyın 12)Güçlü bir web uygulaması ve iOS ve Android için yerel uygulamalar 13) .xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv gibi diğer dosya formatlarıyla rahatça çalışın 14)Dosyaların Google Drive, OneDrive, Dropbox ve Box gibi diğer bulut sürücülerden doğrudan içe ve dışa aktarılmasına olanak tanır.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™, yasal belge otomasyonunda 10 yılı aşkın deneyime sahip, çevrimiçi yasal belgelerin lider yayıncısıdır. İşletmeden gayrimenkule kadar ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki kişiler için etkileşimli yasal sözleşmeler sağlıyoruz.
Mathpix Snip
mathpix.com
Anında dijital bilim. Yapay zeka destekli belge dönüştürme teknolojimizle görüntüleri ve PDF'leri LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw ve daha fazlasına dönüştürün.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar kuruluşların kişisel veriler, sözleşmeler, para ve kimlik içeren iş süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olarak zamandan %90'a kadar tasarruf sağlıyoruz. İK departmanları çalışanları işe almak ve maaş bordrolarını dağıtmak için bizi kullanıyor. Satış departmanları müşterileri işe almak için bizi kullanıyor. Profesyonel hizmet firmaları müşterileriyle sözleşme imzalamak, veri toplamak ve belge alışverişinde bulunmak için bizi kullanıyor. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıyor.
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
Quip
quip.com
Quip, ekiplerin görevler ve projeler üzerinde çalışırken doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan, belge ve elektronik tablo oluşturma ve düzenlemeyi sohbet ve yorum yapma yetenekleriyle birleştiren bir ekip işbirliği çözümüdür. Quip, aramayı hızlandırmak için belgeleri filtreleme ve yıldız ekleme özelliğiyle, kullanıcıların "Akıllı Gelen Kutusu" arayüzü aracılığıyla işbirliği içinde gerçek zamanlı olarak belgeler, e-tablolar ve kontrol listeleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Kullanıcıların değişiklikleri takip edebilmesi için belge revizyonları saklanır ve e-tablolara ve belgelere ek açıklamalar eklenebilir. Biten görevler kontrol listesinde işaretlenebilir ve böylece tüm ekip üyeleri hangi görevlerin tamamlandığı konusunda bilgilendirilir. Kullanıcılar, e-postayla iletişim kurmak yerine, dahili 1:1 kişisel mesajlaşma ve herhangi bir içerik hakkında yorum yapma olanağı sayesinde doğrudan bir belgenin içinde sohbet edebilir. @bahsetmeler ayrıca kullanıcıların ekip arkadaşlarını bireysel elektronik tablo hücrelerine yönlendirmesine veya resimler ve kod gibi öğeleri belgelere eklemesine de olanak tanır. Kullanıcı tarafından kontrol edilen bildirimler, ekip üyelerinin herhangi bir mesaj veya söz konusunda güncel kalmasını sağlar. Quip, yerel iOS ve Android uygulamalarıyla masaüstü ve mobil cihazlarda çalışır ve çevrimdışı işlevsellik sayesinde kullanıcılar, hareket halindeyken belgeler üzerinde çalışabilir ve değişiklikler internet bağlantısı olduğunda güncellenir.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. çalışma alanı.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF görevlerinizde yardımcı olur. Hızlı ve basit çevrimiçi hizmet, kurulum gerektirmez! PDF'yi görüntülere bölün, birleştirin veya dönüştürün, taramaları alternatif olarak karıştırın veya bölün ve daha birçok şey yapın.
Soda PDF
sodapdf.com
PDF düzenleme artık çok kolay. PDF dosyalarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlayan düzenleme araçlarıyla tamamlanmış, kullanımı kolay yazılım olan Soda PDF'yi keşfedin. Bugün ÜCRETSİZ deneyin!
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.