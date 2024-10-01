Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
Belge oluşturma yazılımı, kullanıcıların metin tabanlı belgeleri özelleştirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar kelime işlemci, PDF oluşturucu ve düzenleyici olarak işlev görür. Ayrıca belgeleri depolama ve paylaşmanın yanı sıra ortak düzenlemeye yönelik özellikler de sunarlar. Çoğu zaman, belge oluşturma araçları daha büyük bir ürün paketinin parçasıdır veya daha geniş bir iş yazılımıyla entegredir, ancak bağımsız, özel platformlar olarak da mevcut olabilirler.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Wor...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, mobil, masaüstü ve REST API aracılığıyla erişilebilen 25'ten fazla araçtan oluşan çok yönlü bir paketle belge yönetimini kolaylaştırır. PDF'leri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme veya e-İmzalama olsun, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dünya çapında milyonlarca kişinin g...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...
Zoho Writer
zoho.com
Güçlü Yazar. Güçlü Kelimeler. Kelimelerin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda kullanılabilen güçlü bir kelime işlemci olan Writer'ı yarattık. Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ücretsiz olarak zarif, ilham verici belgeler oluşturun.
StudioBinder
studiobinder.com
Web tabanlı Video, TV ve Film Prodüksiyon Yönetimi Yazılımı. Profesyonel biçimlendirilmiş komut dosyaları yazın. Çekim listeleri ve storyboard'larla sahneleri görselleştirin, çağrı sayfaları, çekim programları, senaryo dökümleri oluşturup gönderin ve oyuncuları ve ekibi yönetin.
Soda PDF
sodapdf.com
PDF düzenleme artık çok kolay. PDF dosyalarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlayan düzenleme araçlarıyla tamamlanmış, kullanımı kolay yazılım olan Soda PDF'yi keşfedin. Bugün ÜCRETSİZ deneyin!
Xodo
xodo.com
Xodo ile PDF'leri masaüstü, mobil ve web üzerinde düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir, imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Xodo, PDF'lerle çalışmayı hızlı ve kolay hale getirir, böylece işlerinizi halledebilirsiniz.
WriterDuet
writerduet.com
1 milyondan fazla senarist, TV şovu ve gişe rekorları kıran filmlerin kullandığı endüstri standardı yazılımla planlayın, yazın ve paylaşın.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
Smallpdf
smallpdf.com
Saatlerin, bankaların ve temiz tasarımın ülkesi İsviçre'de üretilen Smallpdf, akıllı belge yönetimi araçları paketi sunan ödüllü bir şirkettir. 2013 yılında kurulan Smallpdf, ağır ve kullanışsız PDF yazılımlarına basit, güvenli ve güvenilir bir yanıt sağlar. Gereksiz özellikleri kaldırarak ve kullan...
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter blogcular, öğrenciler, sunum yapan kişiler, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür
Mathpix Snip
mathpix.com
Anında dijital bilim. Yapay zeka destekli belge dönüştürme teknolojimizle görüntüleri ve PDF'leri LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw ve daha fazlasına dönüştürün.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF görevlerinizde yardımcı olur. Hızlı ve basit çevrimiçi hizmet, kurulum gerektirmez! PDF'yi görüntülere bölün, birleştirin veya dönüştürün, taramaları alternatif olarak karıştırın veya bölün ve daha birçok şey yapın.
Bit.ai
bit.ai
Bit, gelişmiş tasarım seçenekleri, sağlam arama, belge izleme ve çok daha fazlasını içeren belgeler, notlar, wiki'ler oluşturmak için güçlü bir belge işbirliği platformudur.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
Drawboard
drawboard.com
Milyonlarca mühendis, mimar, avukat, öğrenci ve eğitimci, hızlı ve işbirliğine dayalı PDF işaretleme için her gün Drawboard PDF'yi kullanıyor. Olağanüstü işaretleme araçlarımız iş akışlarını kolaylaştırmaya ve dünyanın kağıda olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı oluyor. Drawboard PDF, Windows 10+11...
Quip
quip.com
Quip, ekiplerin görevler ve projeler üzerinde çalışırken doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan, belge ve elektronik tablo oluşturma ve düzenlemeyi sohbet ve yorum yapma yetenekleriyle birleştiren bir ekip işbirliği çözümüdür. Quip, aramayı hızlandırmak için belgeleri filtreleme ve yıldız ekleme...
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için m...
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama v...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™, yasal belge otomasyonunda 10 yılı aşkın deneyime sahip, çevrimiçi yasal belgelerin lider yayıncısıdır. İşletmeden gayrimenkule kadar ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki kişiler için etkileşimli yasal sözleşmeler sağlıyoruz.
FormSwift
formswift.com
FormSwift, işletmelere evrak işlerine modern bir çözüm sunan bir SaaS şirketidir. Bireylerin ve işletmelerin popüler ticari, yasal veya kişisel formları kolayca özelleştirmesine, imzalamasına ve indirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmetiz.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve ...
DocRaptor
docraptor.com
En iyi ve en kolay HTML'den PDF'ye API. Prince HTML'den PDF'ye motoru tarafından desteklenen tek API olan DocRaptor, başlıklar, sayfa sonları, sayfa numaraları, esnek kutu, filigranlar, erişilebilir PDF'ler ve çok daha fazlası için güçlü destek sağlar.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF, çevrimiçi olarak 30'dan fazla PDF aracını ücretsiz olarak sunar. Kullanıcılar PDF'yi Office'e, iWork'a, resimlere, E-kitaplara dönüştürebilir veya bu formatlardan PDF oluşturabilir. PDF dönüştürmenin yanı sıra, PDF'ye sıkıştırma, birleştirme, bölme, şifreleme, filigran veya sayfa numarala...
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosy...
DocFly
docfly.com
DocFly, PDF ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözümdür. Kullanımı basit tek bir platformda PDF dosyalarını kolaylıkla oluşturun, dönüştürün ve değiştirin.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. ç...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılab...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc son teknoloji ürünü bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. İnteraktif arayüzümüz, kullanıcıların mevcut farklı araç ve özellikleri kullanmasını kolaylaştırır, dolayısıyla verimliliği artırır ve zamanı kısaltır. Güvenli ağ geçitlerimiz sayesinde kullanıcılar, belgelerinin güvende ve özel olmasın...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot, bulut tabanlı bir belge otomasyon yazılımıdır. Yüksek fiyat aralıklarına sahip rakip ürünlerin aksine Docupilot uygun fiyatlıdır. Kullanılabilirlik ön planda tutularak oluşturulan Docupilot ayrıca CRM, Formlar, Çevrimiçi veritabanları, İK, Anketler vb. farklı veri kaynaklarıyla entegrasyo...
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl g...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Legito
legito.com
Süreçler. İnsanlar. Belgeler. Uyumluluk, İK, hukuk, operasyon, satın alma, satış ve kaynak bulma ekipleri için tasarlanmış kod içermeyen otomasyon platformu. Dünya çapında 400 bin kullanıcı, çalışmalarını oluşturmak, gerçekleştirmek, işbirliği yapmak ve yürütmek için Legito'yu kullanıyor. Tek entegr...
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsi...
Formsio
formsio.com
Kodsuz, bulut tabanlı yazılımımızla evrak işlerini kolayca dijitalleştirin. Formsio, uçtan uca belge otomasyonu için belge tasarımı, gelişmiş belge birleştirme, dijital imzalar ve çok daha fazlasını içerir. Çözümlerini statik PDF dosyaları etrafına saran rakiplerin aksine Formsio belgeleri HTML'dir ...
Docamatic
docamatic.com
Docamatic, HTML'yi PDF'ye dönüştürmenize, şablonlardan (JSON'dan PDF'ye) belgeler oluşturmanıza, ekran görüntüleri yakalamanıza ve barkodlar oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli bir API'dir. Tek bir API çağrısıyla belgelerinizi e-postayla oluşturun ve gönderin. Güzel, kullanıcı dostu bir kon...
Hiration
hiration.com
Aşağıdakileri içeren yapay zeka destekli uçtan uca kariyer hizmetleri platformu: - Özgeçmiş Oluşturucu - Özgeçmiş İnceleyici - İş Tabanlı Özgeçmiş Optimize Edici - Kapak Mektubu Oluşturucu - LinkedIn Profil Optimize Edici - Dijital Portföy Oluşturucu
OneDeck
onedeck.com
OneDeck, tüm işletme yönetimi ihtiyaçlarınıza yönelik akıllı, akıllı ve otomatikleştirilmiş bir platformdur. OneDeck ile tek bir yerden iş akışınızı kolaylaştırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve iletişimi iyileştirebilirsiniz.
AirMason
airmason.com
AirMason, belge oluşturma, tasarım, dağıtım ve imza toplama konularında İK ekiplerinin verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, sürekli gelişen bir platformdur; üstelik tamamı gerçek zamanlı olarak. AirMason, mevcut el kitabı sürecinizi, markanız ve kültürünüzle uyumlu, temiz ve veri...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio, ekiplerin kağıtsız iş teminatları oluşturmasının, paylaşmasının, sunmasının ve yönetmesinin en kolay yoludur. 185.000'den fazla danışman, ajans, girişimci ve eğitimci, daha akıllı belgeler oluşturmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için Xtensio'yu kullanıyor. Xtensio'nun bulut tabanlı platf...