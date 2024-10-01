Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir

Summize

summize.com

Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsi...