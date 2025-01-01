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DMARC Yazılımı
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DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etki Alanı Tabanlı İleti Kimlik Doğrulaması, Raporlama ve Uygunluk anlamına gelen DMARC yazılımı, işletmelerin etki alanlarından gönderilen e-postaların iki temel güvenlik standardına göre doğru şekilde doğrulandığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) ve Gönderen Politikası Çerçevesi ( SPF). Bu araçlar, DMARC protokolünün çeşitli yönlerine yardımcı olur ve bir kuruluşun çalışanlarını veya müşterilerini riske atabilecek e-posta sahteciliği ve kimlik avı gibi sahtekarlık faaliyetlerini önlemede önemli bir rol oynar. BT departmanları, şirket çapındaki etki alanlarının yanı sıra departmanlara veya kişilere özel alanlar da dahil olmak üzere kuruluş genelinde e-posta hesaplarını yapılandırmak ve yönetmek için DMARC yazılımını kullanır. Bu araçlar, DMARC hizalamasını belirleyerek ve DMARC kimlik doğrulamasını zorunlu kılarak, kuruluşun bir veya daha fazla kayıtlı web adresinden gelen meşru mesajların kimliğine bürünmeye çalışan şüpheli e-postaları tespit edebilir ve engelleyebilir. DMARC yazılımı genellikle güvenli e-posta ağ geçidi çözümleriyle bütünleşir ve Güvenli E-posta Ağ Geçidi kategorisindeki bazı araçlar, DMARC uyumluluğunu destekleyen özellikler içerebilir. Diğer güvenlik yazılımlarının DMARC protokollerini daha geniş siber güvenlik stratejilerinin kritik bir unsuru olarak dahil etmesi giderek daha yaygın hale geliyor. İş uygulamalarınızın ilgili politikalarla uyumlu olmasını sağlamak için DMARC yazılımının kullanımı diğer yönetişim, risk ve uyumluluk araçlarıyla tamamlanmalıdır. BT uyumluluğu hizmet sağlayıcıları, şirketinizin mevcut güvenlik önlemlerini DMARC protokolü gibi standartlara göre değerlendirebilir. Siber güvenlik danışmanlığı sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak, kuruluşunuzu ve müşterilerini siber tehditlerden korumak için diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra DMARC uygulamasının önemini anlama konusunda yönetiminize ve BT ekiplerinize daha fazla yardımcı olabilir.

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Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.

DMARC Report

DMARC Report

dmarcreport.com

DMARC Report uygulaması, kuruluşların DMARC uyumunu izleyip yöneterek e-posta güvenliğini artırmalarına yardımcı olur.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests, DMARC raporlarını yöneterek e-posta kimlik doğrulama sorunlarını tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

SimpleDMARC, e-posta alan adlarını koruyarak kimlik avı ve sahtekarlığınızdan koruma sağlayan e-posta kimlik doğrulama platformudur.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC, e-posta kimlik doğrulama protokollerini yönetmek için bir araçtır. Kullanıcılar, alan güvenliğini artırarak e-posta teslimatını geliştirebilir.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

Kevlarr, güvenli internet ve e-posta iletişimi sağlarken markanızı dolandırıcılıklara karşı korur. DMARC süreçlerinde MSP'lere destek verir.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

AutoSPF, SPF kayıtlarını otomatik olarak düzleştirir, DNS arama sayısını azaltarak e-posta teslimatını iyileştirir ve uyumluluk sağlar.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

DmarcEye, DMARC protokollerini izleyerek e-posta güvenliğini artıran bir araçtır. DMARC verilerini takip ve analiz etmeye yardımcı olur.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

dmarcian, DMARC yönetimi sağlayarak e-posta güvenliğini artıran bir uygulamadır. SPF ve DKIM kullanımı ile alanların korunmasına yardımcı olur.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

SkySnag, e-posta taklitlerini önleyerek kurumları koruyan ve DMARC uyumluluğunu sağlayan bir siber güvenlik uygulamasıdır.

PowerDMARC

PowerDMARC

powerdmarc.com

PowerDMARC, alan adı ve e-posta güvenliğini artıran bir platformdur. DMARC, SPF ve DKIM gibi protokollerle sahtekarlığı önlemeye yardımcı olur.

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