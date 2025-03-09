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En Popüler Son Eklenenler DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Etki Alanı Tabanlı İleti Kimlik Doğrulaması, Raporlama ve Uygunluk anlamına gelen DMARC yazılımı, işletmelerin etki alanlarından gönderilen e-postaların iki temel güvenlik standardına göre doğru şekilde doğrulandığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) ve Gönderen Politikası Çerçevesi ( SPF). Bu araçlar, DMARC protokolünün çeşitli yönlerine yardımcı olur ve bir kuruluşun çalışanlarını veya müşterilerini riske atabilecek e-posta sahteciliği ve kimlik avı gibi sahtekarlık faaliyetlerini önlemede önemli bir rol oynar. BT departmanları, şirket çapındaki etki alanlarının yanı sıra departmanlara veya kişilere özel alanlar da dahil olmak üzere kuruluş genelinde e-posta hesaplarını yapılandırmak ve yönetmek için DMARC yazılımını kullanır. Bu araçlar, DMARC hizalamasını belirleyerek ve DMARC kimlik doğrulamasını zorunlu kılarak, kuruluşun bir veya daha fazla kayıtlı web adresinden gelen meşru mesajların kimliğine bürünmeye çalışan şüpheli e-postaları tespit edebilir ve engelleyebilir. DMARC yazılımı genellikle güvenli e-posta ağ geçidi çözümleriyle bütünleşir ve Güvenli E-posta Ağ Geçidi kategorisindeki bazı araçlar, DMARC uyumluluğunu destekleyen özellikler içerebilir. Diğer güvenlik yazılımlarının DMARC protokollerini daha geniş siber güvenlik stratejilerinin kritik bir unsuru olarak dahil etmesi giderek daha yaygın hale geliyor. İş uygulamalarınızın ilgili politikalarla uyumlu olmasını sağlamak için DMARC yazılımının kullanımı diğer yönetişim, risk ve uyumluluk araçlarıyla tamamlanmalıdır. BT uyumluluğu hizmet sağlayıcıları, şirketinizin mevcut güvenlik önlemlerini DMARC protokolü gibi standartlara göre değerlendirebilir. Siber güvenlik danışmanlığı sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak, kuruluşunuzu ve müşterilerini siber tehditlerden korumak için diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra DMARC uygulamasının önemini anlama konusunda yönetiminize ve BT ekiplerinize daha fazla yardımcı olabilir.