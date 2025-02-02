DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

SimpleDMARC

simpledmarc.com

Kesinlikle! Pazarlamacıları, pazarlama ajanslarını ve girişimcileri hedefleyen SimpleDMARC metin yazarlığı makalesinin geliştirilmiş bir versiyonunu burada bulabilirsiniz: E-posta dolandırıcılığı ve kimlik avı saldırıları artıyor ve bir pazarlamacı, pazarlama ajansı veya girişimci olarak işinizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. bu tehditlerden. SimpleDMARC ile tam da bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz. SimpleDMARC, e-posta alan adınızın güvenliğini sağlamanızı ve e-posta adresinizin yetkisiz kullanımını önlemenizi kolaylaştıran güçlü bir platformdur. Sınırsız Pasif Etki Alanları, Toplu Raporlar (RUA) ve Ekipleri Davet Etme - Çok Kullanıcılı gibi özelliklerle, e-posta stratejinizi optimize edebilir, e-posta teslim oranlarınızı artırabilir ve işletmenizi siber suçlulardan koruyabilirsiniz. SimpleDMARC'ın en önemli faydalarından biri Sınırsız Pasif Etki Alanlarını güvence altına alma yeteneğidir. Bu, ek maliyetler veya sınırlamalar konusunda endişelenmeden tüm iş alanlarınızı koruyabileceğiniz anlamına gelir. Birden fazla markanız, alt alan adınız veya hizmetiniz olsun, SimpleDMARC yanınızdadır. Ayrıca sezgisel kontrol panelimiz sayesinde tüm alan adlarınızı tek bir yerden yöneterek zamandan ve emekten tasarruf edebilirsiniz. SimpleDMARC'ın bir diğer güçlü özelliği Toplu Raporlara (RUA) erişimdir. Bu raporlar, teslimat oranları, kimlik doğrulama durumu ve daha fazlası hakkında bilgiler de dahil olmak üzere e-posta performansınıza ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu verilerle e-posta stratejiniz hakkında bilinçli kararlar alabilir, e-posta teslim oranlarınızı optimize edebilir ve e-postalarınızın hedef kitlenize ulaştığından emin olabilirsiniz. Ekipleri Davet Et - Çok Kullanıcılı özelliği ile e-posta stratejiniz üzerinde ekip üyeleriniz veya müşterilerinizle işbirliği yapabilirsiniz. Bu özellik, kolayca yeni kullanıcılar eklemenize, izinler atamanıza ve SimpleDMARC hesabınıza erişimi yönetmenize olanak tanır. İster bir pazarlama ajansıyla çalışıyor olun ister birden fazla ekip üyeniz olsun, SimpleDMARC yanınızdadır. SimpleDMARC olarak işletmenizi e-posta dolandırıcılığından ve kimlik avı saldırılarından korumanın aciliyetini anlıyoruz. Bu nedenle platformumuzu kullanıcı dostu, etkili ve güçlü olacak şekilde tasarladık. SimpleDMARC ile işletmenizi siber tehditlerden koruyabilir, e-posta stratejinizi optimize edebilir ve rekabette öne geçebilirsiniz.