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DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Moritanya
Etki Alanı Tabanlı İleti Kimlik Doğrulaması, Raporlama ve Uygunluk anlamına gelen DMARC yazılımı, işletmelerin etki alanlarından gönderilen e-postaların iki temel güvenlik standardına göre doğru şekilde doğrulandığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) ve Gönderen Politikası Çerçevesi ( SPF). Bu araçlar, DMARC protokolünün çeşitli yönlerine yardımcı olur ve bir kuruluşun çalışanlarını veya müşterilerini riske atabilecek e-posta sahteciliği ve kimlik avı gibi sahtekarlık faaliyetlerini önlemede önemli bir rol oynar. BT departmanları, şirket çapındaki etki alanlarının yanı sıra departmanlara veya kişilere özel alanlar da dahil olmak üzere kuruluş genelinde e-posta hesaplarını yapılandırmak ve yönetmek için DMARC yazılımını kullanır. Bu araçlar, DMARC hizalamasını belirleyerek ve DMARC kimlik doğrulamasını zorunlu kılarak, kuruluşun bir veya daha fazla kayıtlı web adresinden gelen meşru mesajların kimliğine bürünmeye çalışan şüpheli e-postaları tespit edebilir ve engelleyebilir. DMARC yazılımı genellikle güvenli e-posta ağ geçidi çözümleriyle bütünleşir ve Güvenli E-posta Ağ Geçidi kategorisindeki bazı araçlar, DMARC uyumluluğunu destekleyen özellikler içerebilir. Diğer güvenlik yazılımlarının DMARC protokollerini daha geniş siber güvenlik stratejilerinin kritik bir unsuru olarak dahil etmesi giderek yaygınlaşıyor. İş uygulamalarınızın ilgili politikalarla uyumlu olmasını sağlamak için DMARC yazılımının kullanımı diğer yönetişim, risk ve uyumluluk araçlarıyla tamamlanmalıdır. BT uyumluluğu hizmet sağlayıcıları, şirketinizin mevcut güvenlik önlemlerini DMARC protokolü gibi standartlara göre değerlendirebilir. Siber güvenlik danışmanlığı sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak, kuruluşunuzu ve müşterilerini siber tehditlerden korumak için diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra DMARC uygulamasının önemini anlama konusunda yönetiminize ve BT ekiplerinize daha fazla yardımcı olabilir.
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DMARC Report
dmarcreport.com
Kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarını engelleyin. DMARC uyumluluğu için çok sayıda alanı izlemesi ve yönetmesi gereken MSP'ler, hizmet sağlayıcılar ve işletmeler için bir DMARC raporlama çözümü.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iy...
DMARC Digests
dmarcdigests.com
E-postanızın gelen kutunuza ulaşmasını engelleyen SPF ve DKIM kimlik doğrulama sorunlarını düzeltin ve kimlerin alan adlarınızı kullanarak e-posta gönderdiğini görün.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Kesinlikle! Pazarlamacıları, pazarlama ajanslarını ve girişimcileri hedefleyen SimpleDMARC metin yazarlığı makalesinin geliştirilmiş bir versiyonunu burada bulabilirsiniz: E-posta dolandırıcılığı ve kimlik avı saldırıları artıyor ve bir pazarlamacı, pazarlama ajansı veya girişimci olarak işinizi kor...
AutoSPF
autospf.com
Çok özel bir teknik e-posta sorununun düzeltilmesine yardımcı oluyoruz, 10 arama eşiğini aşan SPF kayıtlarını düzleştiriyoruz. AutoSPF, işletmeler için güncellenmiş SPF kayıtlarını otomatik olarak tutar. Çözümümüz, SPF kayıtlarındaki DNS aramalarının sayısını sıkıştırarak e-postaların teslim oranını...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, 350.000'den fazla müşterinin e-posta yatırım getirisini ve gelen kutusu yerleşimini iyileştirmesine yardımcı olan ödüllü bir e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Birinci sınıf teslim edilebilirlik hizmetleri şunları içerir: %99 doğru e-posta doğrulama - E-postanın geri...
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC, etki alanı altyapısını güvence altına almak ve e-posta teslim edilebilirliğini geliştirmek için DMARC ile ilgili her şey için tek elden çözümdür. İster KOBİ, ister kurumsal, MSP veya bayi olun, EasyDMARC'da sizin için bir çözüm vardır. Bulutta yerel platformumuz, her BT departmanı için DM...
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC izleme ve raporlama. Alan adınızın e-posta güvenliğinin kesintisiz, güzel ve net görünümünün keyfini çıkarın; üstelik tamamı ücretsiz.
dmarcian
dmarcian.com
2012 yılında DMARC spesifikasyonunun baş yazarlarından biri tarafından kurulan dmarcian, üstün araçlar, eğitim kaynakları ve bilgili destek ile DMARC'yi herkes için erişilebilir hale getirerek tüm dünyanın e-postasını yükseltmeye kendini adamıştır. Binlerce kişi tarafından kullanılan ve dünya geneli...
Skysnag
skysnag.com
Kuruluşunuzu e-posta kimliğine bürünmeye karşı koruyun ve tek otonom yaptırım DMARC otomasyon yazılımıyla e-posta teslim edilebilirliğinizi artırın. E-posta gönderenlerinizin görünmeyen sağlık durumu hakkında görünürlük elde edin ve tüm e-posta kimlik doğrulama protokolü sorunlarını aşın. Ayrıca müm...
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr ile internet/e-posta yoluyla güvenli iletişimi herkesin erişebileceği hale getirmek için deneyim ve bilgimizi kullanmak istiyoruz. Çevrimiçi markanızı ve çevrimiçi kimliğinizi kimlik avına, CEO sahtekarlığına, kimliğe bürünmeye ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı koruyoruz. Bunu da çeşitli g...
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işlet...
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC, kuruluşların alan adlarını, markalarını ve e-postalarını sahtecilik, kimliğe bürünme, fidye yazılımı ve diğer yetkisiz kullanım biçimlerine karşı korumalarına yardımcı olan bir e-posta kimlik doğrulama SaaS platformudur. PowerDMARC, DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS ve TLS-RPT gibi eksiksi...