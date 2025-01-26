DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etki Alanı Tabanlı İleti Kimlik Doğrulaması, Raporlama ve Uygunluk anlamına gelen DMARC yazılımı, işletmelerin etki alanlarından gönderilen e-postaların iki temel güvenlik standardına göre doğru şekilde doğrulandığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) ve Gönderen Politikası Çerçevesi ( SPF). Bu araçlar, DMARC protokolünün çeşitli yönlerine yardımcı olur ve bir kuruluşun çalışanlarını veya müşterilerini riske atabilecek e-posta sahteciliği ve kimlik avı gibi sahtekarlık faaliyetlerini önlemede önemli bir rol oynar. BT departmanları, şirket çapındaki etki alanlarının yanı sıra departmanlara veya kişilere özel alanlar da dahil olmak üzere kuruluş genelinde e-posta hesaplarını yapılandırmak ve yönetmek için DMARC yazılımını kullanır. Bu araçlar, DMARC hizalamasını belirleyerek ve DMARC kimlik doğrulamasını zorunlu kılarak, kuruluşun bir veya daha fazla kayıtlı web adresinden gelen meşru mesajların kimliğine bürünmeye çalışan şüpheli e-postaları tespit edebilir ve engelleyebilir. DMARC yazılımı genellikle güvenli e-posta ağ geçidi çözümleriyle bütünleşir ve Güvenli E-posta Ağ Geçidi kategorisindeki bazı araçlar, DMARC uyumluluğunu destekleyen özellikler içerebilir. Diğer güvenlik yazılımlarının DMARC protokollerini daha geniş siber güvenlik stratejilerinin kritik bir unsuru olarak dahil etmesi giderek daha yaygın hale geliyor. İş uygulamalarınızın ilgili politikalarla uyumlu olmasını sağlamak için DMARC yazılımının kullanımı diğer yönetişim, risk ve uyumluluk araçlarıyla tamamlanmalıdır. BT uyumluluğu hizmet sağlayıcıları, şirketinizin mevcut güvenlik önlemlerini DMARC protokolü gibi standartlara göre değerlendirebilir. Siber güvenlik danışmanlığı sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak, kuruluşunuzu ve müşterilerini siber tehditlerden korumak için diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra DMARC uygulamasının önemini anlama konusunda yönetiminize ve BT ekiplerinize daha fazla yardımcı olabilir.
Yeni Uygulama Gönder
DMARC Digests
dmarcdigests.com
E-postanızın gelen kutunuza ulaşmasını engelleyen SPF ve DKIM kimlik doğrulama sorunlarını düzeltin ve kimlerin alan adlarınızı kullanarak e-posta gönderdiğini görün.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC, kuruluşların alan adlarını, markalarını ve e-postalarını sahtecilik, kimliğe bürünme, fidye yazılımı ve diğer yetkisiz kullanım biçimlerine karşı korumalarına yardımcı olan bir e-posta kimlik doğrulama SaaS platformudur. PowerDMARC, DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS ve TLS-RPT gibi eksiksiz bir barındırılan e-posta güvenlik protokolleri paketinin yanı sıra kuruluşların e-posta kanallarında görünürlük kazanmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli Tehdit İstihbaratı ile entegre basitleştirilmiş raporlama sağlar ve Siber saldırılarla mücadele edin. PowerDMARC, Fortune 100 şirketlerinden 45 ülkeye yayılan hükümetlere kadar 1000'den fazla kuruluşu desteklemektedir. PowerDMARC platformu, Whitelabel'in yanı sıra çoklu kiralama desteğiyle MSP/MSSP'ye hazırdır. PowerDMARC'ın dünya çapında 500'den fazla kanal ortağı vardır ve SOC2 Tip 2, ISO 27001 Sertifikalı ve GDPR uyumludur. Daha fazla bilgi için www.powerdmarc.com adresini ziyaret edin
DMARC Report
dmarcreport.com
Kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarını engelleyin. DMARC uyumluluğu için çok sayıda alanı izlemesi ve yönetmesi gereken MSP'ler, hizmet sağlayıcılar ve işletmeler için bir DMARC raporlama çözümü.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC, etki alanı altyapısını güvence altına almak ve e-posta teslim edilebilirliğini geliştirmek için DMARC ile ilgili her şey için tek elden çözümdür. İster KOBİ, ister kurumsal, MSP veya bayi olun, EasyDMARC'da sizin için bir çözüm vardır. Bulutta yerel platformumuz, her BT departmanı için DMARC görevlerini otomatikleştirir ve basitleştirir. Bizimle güvenle büyüyen 45.000'den fazla işletmeye katılın.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, 350.000'den fazla müşterinin e-posta yatırım getirisini ve gelen kutusu yerleşimini iyileştirmesine yardımcı olan ödüllü bir e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Birinci sınıf teslim edilebilirlik hizmetleri şunları içerir: %99 doğru e-posta doğrulama - E-postanın geri dönme oranlarını düşürmek ve olumlu gönderen itibarını korumak için güncel olmayan ve riskli e-posta adreslerini kaldırın. E-posta Bulucu - Yeni, geçerli iş e-posta adresleri bulun ve B2B erişiminizi ölçeklendirin DMARC Monitör - Sınırsız e-posta izleme, güvenlik uyarıları ve otomatik raporlama ile e-postalarınızı güvence altına alın ve kimlik avı dolandırıcılıklarını önleyin E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - Özelleştirilmiş araç kitleriyle gelen kutusu görünürlüğünü artırın. E-posta sunucusu testini, gelen kutusu yerleştirme testini, E-posta Bulucuyu ve DMARC İzleme Etkinlik Verilerini ve E-posta Puanlamasını içerir - Etkinlik Verileri ile en aktif e-posta abonelerinizi bulun. Ek olarak, E-posta Puanlama hizmeti, e-posta başarısı elde etmenize yardımcı olmak için e-posta listeniz hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlar. ZeroBounce 25 milyardan fazla e-postayı doğruladı ve tek başına işletme sahiplerinden Amazon, Disney, Netflix ve Sephora'ya kadar her büyüklükteki şirkete hizmet veriyor. Platform askeri düzeyde güvenlik sağlar ve GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 sertifikalıdır ve HIPAA ile tamamen uyumludur.
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
AutoSPF
autospf.com
Çok özel bir teknik e-posta sorununun düzeltilmesine yardımcı oluyoruz, 10 arama eşiğini aşan SPF kayıtlarını düzleştiriyoruz. AutoSPF, işletmeler için güncellenmiş SPF kayıtlarını otomatik olarak tutar. Çözümümüz, SPF kayıtlarındaki DNS aramalarının sayısını sıkıştırarak e-postaların teslim oranını artıracak, DMARC uyumuna olanak tanıyacak ve uyumluluğa yardımcı olacaktır.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr ile internet/e-posta yoluyla güvenli iletişimi herkesin erişebileceği hale getirmek için deneyim ve bilgimizi kullanmak istiyoruz. Çevrimiçi markanızı ve çevrimiçi kimliğinizi kimlik avına, CEO sahtekarlığına, kimliğe bürünmeye ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı koruyoruz. Bunu da çeşitli güvenlik standartlarını uygulayarak yapıyoruz: DKIM, DMARC, SPF, BIMI, DANE. Ana odak noktamız, MSP'leri DMARC yolculukları sırasında desteklemektir.
Skysnag
skysnag.com
Kuruluşunuzu e-posta kimliğine bürünmeye karşı koruyun ve tek otonom yaptırım DMARC otomasyon yazılımıyla e-posta teslim edilebilirliğinizi artırın. E-posta gönderenlerinizin görünmeyen sağlık durumu hakkında görünürlük elde edin ve tüm e-posta kimlik doğrulama protokolü sorunlarını aşın. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede DMARC uyumluluğuna ulaşmak isteyen MSP'ler ve hizmet sağlayıcılar için de geçerlidir.
dmarcian
dmarcian.com
2012 yılında DMARC spesifikasyonunun baş yazarlarından biri tarafından kurulan dmarcian, üstün araçlar, eğitim kaynakları ve bilgili destek ile DMARC'yi herkes için erişilebilir hale getirerek tüm dünyanın e-postasını yükseltmeye kendini adamıştır. Binlerce kişi tarafından kullanılan ve dünya genelindeki destek ekipleri tarafından önerilen DMARC Yönetim Platformumuz, e-posta alan adlarınızın nasıl kullanıldığını görmenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Platformumuz, DMARC'yi ve onu destekleyen SPF ve DKIM teknolojilerini dağıtmak, e-posta dağıtım verilerini görselleştirmek ve güvenli bir alan adı hizmetleri altyapısını yönetmek için her büyüklükteki kuruluşa eyleme geçirilebilir bilgiler ve uyarılar sağlar. Sınıfının en iyisi tekliflerimizle e-posta güvenliği açıklarını düzeltin, etki alanı ve marka itibarını iyileştirin ve DMARC uyumluluk gereksinimlerinin artan talebini karşılayın. DMARC Yönetim Platformumuz, DMARC verilerini güçlü ve anlamlı yöntemlerle görselleştirir; böylece SPF ve DKIM yapılandırmalarınızdaki kimlik doğrulama boşluklarını ve alan adlarınızın yetkisiz kullanımını hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Platformumuz, DMARC verilerini toplamanın yanı sıra, alan adı yönetim ekiplerine DMARC'yi net ve güvenli bir şekilde benimsemeleri için gerekli özellikleri sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bu sistem, sektördeki en doğru kaynak sınıflandırma motoruyla desteklenir ve kullanıcılara belirli bir posta akışının gerçek kaynağına ilişkin güvence sağlar. dmarcian, spesifikasyonun 2012'deki başlangıcından bu yana DMARC verilerini işliyor.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Kesinlikle! Pazarlamacıları, pazarlama ajanslarını ve girişimcileri hedefleyen SimpleDMARC metin yazarlığı makalesinin geliştirilmiş bir versiyonunu burada bulabilirsiniz: E-posta dolandırıcılığı ve kimlik avı saldırıları artıyor ve bir pazarlamacı, pazarlama ajansı veya girişimci olarak işinizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. bu tehditlerden. SimpleDMARC ile tam da bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz. SimpleDMARC, e-posta alan adınızın güvenliğini sağlamanızı ve e-posta adresinizin yetkisiz kullanımını önlemenizi kolaylaştıran güçlü bir platformdur. Sınırsız Pasif Etki Alanları, Toplu Raporlar (RUA) ve Ekipleri Davet Etme - Çok Kullanıcılı gibi özelliklerle, e-posta stratejinizi optimize edebilir, e-posta teslim oranlarınızı artırabilir ve işletmenizi siber suçlulardan koruyabilirsiniz. SimpleDMARC'ın en önemli faydalarından biri Sınırsız Pasif Etki Alanlarını güvence altına alma yeteneğidir. Bu, ek maliyetler veya sınırlamalar konusunda endişelenmeden tüm iş alanlarınızı koruyabileceğiniz anlamına gelir. Birden fazla markanız, alt alan adınız veya hizmetiniz olsun, SimpleDMARC yanınızdadır. Ayrıca sezgisel kontrol panelimiz sayesinde tüm alan adlarınızı tek bir yerden yöneterek zamandan ve emekten tasarruf edebilirsiniz. SimpleDMARC'ın bir diğer güçlü özelliği Toplu Raporlara (RUA) erişimdir. Bu raporlar, teslimat oranları, kimlik doğrulama durumu ve daha fazlası hakkında bilgiler de dahil olmak üzere e-posta performansınıza ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu verilerle e-posta stratejiniz hakkında bilinçli kararlar alabilir, e-posta teslim oranlarınızı optimize edebilir ve e-postalarınızın hedef kitlenize ulaştığından emin olabilirsiniz. Ekipleri Davet Et - Çok Kullanıcılı özelliği ile e-posta stratejiniz üzerinde ekip üyeleriniz veya müşterilerinizle işbirliği yapabilirsiniz. Bu özellik, kolayca yeni kullanıcılar eklemenize, izinler atamanıza ve SimpleDMARC hesabınıza erişimi yönetmenize olanak tanır. İster bir pazarlama ajansıyla çalışıyor olun ister birden fazla ekip üyeniz olsun, SimpleDMARC yanınızdadır. SimpleDMARC olarak işletmenizi e-posta dolandırıcılığından ve kimlik avı saldırılarından korumanın aciliyetini anlıyoruz. Bu nedenle platformumuzu kullanıcı dostu, etkili ve güçlü olacak şekilde tasarladık. SimpleDMARC ile işletmenizi siber tehditlerden koruyabilir, e-posta stratejinizi optimize edebilir ve rekabette öne geçebilirsiniz.
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC izleme ve raporlama. Alan adınızın e-posta güvenliğinin kesintisiz, güzel ve net görünümünün keyfini çıkarın; üstelik tamamı ücretsiz.
© 2025 WebCatalog, Inc.