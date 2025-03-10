Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Inclusively

inclusively.com

Kapsayıcılık Yeni Verimliliktir Günümüzün hızla değişen iş ortamında Inclusively, işyeri başarısının gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlama hareketine öncülük ediyor. Üretkenliği, uyumluluğu ve katılımı sinerjilendirerek, çeşitli ekipler ve benzersiz sonuçlar arasındaki yadsınamaz bağlantıyı vurguluyoruz. Misyonumuz kapsayıcılığı teşvik etmenin ötesine geçiyor; Kuruluşların bu yeni çalışma çağında yalnızca uyumlu olmalarını değil aynı zamanda başarılı olmalarını da sağlıyoruz. Inclusively ile her kuruluş, çeşitliliğe sahip ve canlı bir iş gücünün eşsiz becerisinden yararlanma gücüne sahiptir. Ele Aldığımız Zorluklar: Elde Tutma ve Üretkenlik: 150 milyar ABD Doları tutarındaki yıllık üretkenlik kayıplarının kökeni, akıl sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlara kadar uzanabilir. Inclusively'nin özel yaklaşımı, bu zorluklar uygun bir şekilde ele alındığında üretkenlikte %72'lik bir artış ve elde tutma oranında %90'lık etkileyici bir artış gösterdi. Çeşitlilik ve Uyumluluk: İşgücünün %30'u federal engellilik tanımına uysa bile, yalnızca küçük bir kesim, yaklaşık %3-5'i, engelliliklerini açıklama konusunda rahat hissediyor. Misyonumuz, kuruluşları şeffaflık ve kapsayıcılığın doğasında olduğu bir ahlak anlayışına doğru yönlendirmektir. Kapsayıcı Nasıl Fark Yaratır: Hazırlanın: Gerçek bir katılım temelinden başlayarak, mevcut süreçleri derinlemesine inceliyoruz, temel çalışan içgörülerini topluyoruz ve büyüme vektörlerini vurgulamak için sektör karşılaştırmalarını kullanıyoruz ve tüm bunları yaparken ileriye yönelik net bir yol çiziyoruz. İşe Alma: Geniş ortak ağımız bizi çeşitli aday rezervuarlarıyla donatıyor. Son teknolojiye sahip yapay zeka sistemimiz sayesinde adayların güçlü yönlerine ve hedeflerine uygun roller bulmasını sağlıyoruz. Geliştirilmiş entegrasyonumuz, kolaylaştırılmış bir işe alım süreci sağlar. Elde Tutma: Inclusively ile konaklama taleplerinde gezinmek bir zorluktan fırsata dönüştürülüyor. Kuruluşların, modern iş gücünün, özellikle de dinamik Z kuşağının ihtiyaçlarını ve isteklerini yansıtarak ortamlarını uyarlamalarına olanak sağlıyoruz. Destek: Özellik ve araçların ötesinde, sadık Müşteri Başarısı ekibimiz, kuruluşunuzun genel hedeflerini destekler. Strateji formülasyonundan KPI uyumuna ve ölçeklenebilir kapsayıcı çabaları teşvik etmeye kadar, biz sizin özel ortaklarınızız. Kapsayıcı Topluluğumuz, paylaşılan bilgi ve karşılıklı büyüme alanını teşvik ederek bu yolculuğu daha da güçlendiriyor. Sonuç: Kapsayıcı yalnızca bir çözüm değildir; iş yerlerini nasıl tasavvur ettiğimizdeki paradigma değişiminin temel taşıdır. Müşterileri için etkili teklifler arayan fayda komisyoncuları için Inclusively altın standart olarak ortaya çıkıyor. Geleceğin işyerini sadece hayal etmiyoruz, aynı zamanda aktif olarak şekillendiriyoruz: uyarlanabilir, kapsayıcı ve gelişen. Bizimle bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olun.