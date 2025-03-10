Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Çeşitlilik işe alım yazılımı, şirketlerin mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru sahiplerini bulmayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, İK personeline, işe alım yöneticilerine ve işe alım uzmanlarına, işe alma ve görüşme süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltma konusunda yardımcı olur. Yapay zekayı kullanan çeşitlilik işe alım çözümleri, iş tanımlarını geliştirir, uygun adayları belirler ve kapsamlı aday profilleri derler. Bu çözümler genellikle istenmeyen önyargıları önlemek için ad, geçmiş, cinsiyet ve eğitim gibi aday bilgilerini anonimleştirmeye yönelik özellikler sunar. Kapsayıcı işe alma platformları aynı zamanda tarafsız iş tanımlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını, başvuru sahibi yönetimini ve takibini ve ayrıca başvuru sahibi verilerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler genellikle İK departmanlarına entegre edilir ve sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS), iş panoları ve diğer işe alım otomasyon yazılımları ile arayüz oluşturur.
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HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics, işe alım ve yetenek yönetimini iyileştirmek amacıyla davranışsal verileri ve yapay zekayı kullanan bir platformdur.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.
Gem
gem.com
Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları hedefleyen AI tabanlı bir işe alım aracıdır. Aday kaynaklama, analiz ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirir.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI, organizasyonların işe alım, çalışan gelişimi ve iç hareketlilik süreçlerini yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Censia
censia.com
Censia, işe alım ve yetenek yönetimi için AI destekli bir yetenek zekası platformudur; beceri analizi ve çeşitlilik izleme sağlar.
SeekOut
seekout.com
SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte, teknik yetenekleri doğru ölçen standartlaşmış testler sunarak, nitelikli adayları tanımlamayı ve zaman kaybını azaltmayı sağlar.
Applied
beapplied.com
Applied, etik ve verimli bir işe alım platformu sunar. Adayları tahmin eder ve en iyi ekipleri oluşturur, geleneksel işe alım uygulamalarına karşı çıkar.
Untapped
untapped.io
Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.
Textio
textio.com
Textio, iş ilanlarını analiz ederek önyargıyı azaltır ve çeşitli yetenekleri çekmek için kapsayıcı metin önerileri sunar.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore, AI destekli bir uygulama olup, işe alım ve yetenek yönetim süreçlerini verimli hale getirir. Adayları değerlendirir ve işe alım kararlarını destekler.
Findem
findem.ai
Findem, AI destekli bir yetenek edinme platformudur. İşe alım süreçlerini optimize eder, aday verilerini derinlemesine analiz eder ve çok kanallı yetenek kaynakları sunar.
WayUp
wayup.com
WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.
The Muse
themuse.com
The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, organizasyonların en uygun adayları belirlemesine, angaje etmesine ve işe almasına yardımcı olurken, adayın organizasyonda kalma olasılığını tahmin eder.
Rolebot
rolebot.io
Rolbot, AI ile otomatik aday tedarik ve etkileşim sağlayarak işe alım sürecini basitleştiren bir platformdur.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; iş ilanlarını yönetme, başvuru izleme ve adaylarla iletişim kurma imkanı sunar.
Bryq
bryq.com
Bryq, adayların yeteneklerini değerlendirerek işe alım süreçlerini hızlandıran ve iyileştiren bir duygu zekası platformudur.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop, İK ve yetenek uzmanları için AI destekli otomasyon, özelleşmiş zamanlama, arka plan kontrolü ve analitik gibi özellikleri bir araya getiren bir yetenek yönetim platformudur.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics, içerik analizi ve optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır. Yazıların okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için kullanıcıları destekler.
Toggl Hire
toggl.com
Beceriye dayalı işe alım. Doğru yetenek. Daha iyi takımlar. Toggl Hire olarak becerilere inanıyoruz. Şu önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı olarak iş için doğru kişiyi işe almanıza yardımcı oluyoruz: "Bu kişinin becerileri iş için en iyisi mi?
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, işverenleri üniversite öğrencileriyle birleştirerek işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.
Inclusively
inclusively.com
Kapsayıcılık Yeni Verimliliktir Günümüzün hızla değişen iş ortamında Inclusively, işyeri başarısının gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlama hareketine öncülük ediyor. Üretkenliği, uyumluluğu ve katılımı sinerjilendirerek, çeşitli ekipler ve benzersiz sonuçlar arasındaki yadsınamaz bağlantıyı vurguluyoruz. Misyonumuz kapsayıcılığı teşvik etmenin ötesine geçiyor; Kuruluşların bu yeni çalışma çağında yalnızca uyumlu olmalarını değil aynı zamanda başarılı olmalarını da sağlıyoruz. Inclusively ile her kuruluş, çeşitliliğe sahip ve canlı bir iş gücünün eşsiz becerisinden yararlanma gücüne sahiptir. Ele Aldığımız Zorluklar: Elde Tutma ve Üretkenlik: 150 milyar ABD Doları tutarındaki yıllık üretkenlik kayıplarının kökeni, akıl sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlara kadar uzanabilir. Inclusively'nin özel yaklaşımı, bu zorluklar uygun bir şekilde ele alındığında üretkenlikte %72'lik bir artış ve elde tutma oranında %90'lık etkileyici bir artış gösterdi. Çeşitlilik ve Uyumluluk: İşgücünün %30'u federal engellilik tanımına uysa bile, yalnızca küçük bir kesim, yaklaşık %3-5'i, engelliliklerini açıklama konusunda rahat hissediyor. Misyonumuz, kuruluşları şeffaflık ve kapsayıcılığın doğasında olduğu bir ahlak anlayışına doğru yönlendirmektir. Kapsayıcı Nasıl Fark Yaratır: Hazırlanın: Gerçek bir katılım temelinden başlayarak, mevcut süreçleri derinlemesine inceliyoruz, temel çalışan içgörülerini topluyoruz ve büyüme vektörlerini vurgulamak için sektör karşılaştırmalarını kullanıyoruz ve tüm bunları yaparken ileriye yönelik net bir yol çiziyoruz. İşe Alma: Geniş ortak ağımız bizi çeşitli aday rezervuarlarıyla donatıyor. Son teknolojiye sahip yapay zeka sistemimiz sayesinde adayların güçlü yönlerine ve hedeflerine uygun roller bulmasını sağlıyoruz. Geliştirilmiş entegrasyonumuz, kolaylaştırılmış bir işe alım süreci sağlar. Elde Tutma: Inclusively ile konaklama taleplerinde gezinmek bir zorluktan fırsata dönüştürülüyor. Kuruluşların, modern iş gücünün, özellikle de dinamik Z kuşağının ihtiyaçlarını ve isteklerini yansıtarak ortamlarını uyarlamalarına olanak sağlıyoruz. Destek: Özellik ve araçların ötesinde, sadık Müşteri Başarısı ekibimiz, kuruluşunuzun genel hedeflerini destekler. Strateji formülasyonundan KPI uyumuna ve ölçeklenebilir kapsayıcı çabaları teşvik etmeye kadar, biz sizin özel ortaklarınızız. Kapsayıcı Topluluğumuz, paylaşılan bilgi ve karşılıklı büyüme alanını teşvik ederek bu yolculuğu daha da güçlendiriyor. Sonuç: Kapsayıcı yalnızca bir çözüm değildir; iş yerlerini nasıl tasavvur ettiğimizdeki paradigma değişiminin temel taşıdır. Müşterileri için etkili teklifler arayan fayda komisyoncuları için Inclusively altın standart olarak ortaya çıkıyor. Geleceğin işyerini sadece hayal etmiyoruz, aynı zamanda aktif olarak şekillendiriyoruz: uyarlanabilir, kapsayıcı ve gelişen. Bizimle bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olun.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade'in 10 kat daha doğru İK çözümleriyle öne çıkan bir iş gücü oluşturun ve elinizde tutun. Önyargısız yetenek içgörüleriyle donatılmış Cangrade'in işe alım öncesi değerlendirmeleri, video görüşmeleri, referans kontrolü ve e-öğrenme, büyük resme ve insani kısma odaklanabilmeniz için hızlı, başarılı, verilere dayalı yetenek kararları vermenize yardımcı olur. insan kaynakları. Cangrade'in önyargısız, uyumlu ve güvenli işe alma ve yetenek yönetimi platformuyla ekibinizin işe alma ve yetenek yönetimi süreçlerinde devrim yaratın. Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Reklamcılık ve Uygulamalı Endüstriyel Teknolojiler gibi şirketlerin güvendiği. Başlamak için www.cangrade.com adresini ziyaret edin veya [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe'nun misyonu, işe alımları geçmişe göre değil, liyakate göre yapmaktır. İşverenlerin işe alım kararlarını, adayların kağıt üzerinde ne kadar iyi göründükleri yerine işi gerçekte ne kadar iyi yapabildiklerine göre vermelerine yardımcı oluyoruz. Vervoe, geleneksel işe alma sürecini beceri değerlendirmeleriyle değiştiriyor ve her adaya işle ilgili görevleri yerine getirerek yeteneklerini sergileme fırsatı veriyor. Daha sonra Vervoe, adayları performanslarına göre otomatik olarak sıralamak için makine öğrenimi modellerini kullanıyor. Dünyanın her yerindeki irili ufaklı şirketler, en iyi performans gösterenleri işe almak için Vervoe'yu kullanıyor. Müşterilerimiz özgeçmiş yapmak, telefon taraması yapmak veya rastgele veri noktalarına güvenmek için zaman harcamazlar. Bunun yerine, adayların işe alınacağı ortamları simüle eden kapsamlı iş değerlendirmeleriyle, insanların işi almadan önce işi yaptıklarını görüyorlar. Vervoe, aday becerilerini değerlendirmenin en öngörücü yoludur.
Jopwell
jopwell.com
Siyahi, Latin kökenli ve Kızılderili profesyoneller için kariyer gelişimi. Jopwell'in misyonu, siyahilerin, Latin kökenlilerin ve Kızılderililerin işgücündeki temsilinin arttırılması üzerinde önemli, ölçülebilir bir etki yaratmaktır. Jopwell, üyelerimizin işe özgün kişiliklerini getirebilecekleri kapsayıcı işyerleri inşa etmek için çabalıyor. Bunu, şirketlere farklı ırklardan topluluklara yönelik işe alım, pazarlama ve elde tutma çabalarında yardımcı olarak yapıyoruz.
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür - bir kafa karışıklığı kaynağı değil.
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